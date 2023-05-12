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Выясняются подробности взрывов в Луганске: ВСУ нанесли удар во время приезда российского политика Турчака

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Выясняются подробности взрывов в Луганске: ВСУ нанесли удар во время приезда российского политика Турчака

Прогремевшие сегодня в Луганске взрывы могли стать результатом удара по одному из объектов на территории города украинскими формированиями. Об этом пишет ряд российских и украинских Telegram-каналов.


Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что был зафиксирован «прилет по Луганску», который пришелся на район предприятия «Полипак». Это предприятие расположено на территории бывшего 100-го машиностроительного завода.

Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым

- написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Затем временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что по городу был нанесен ракетный удар. Он отметил, что пострадавших во время удара не было, и подчеркнул, что это – очередная попытка киевского режима запугать мирное население российского города.

Интересно, что в момент ракетного удара в Луганске находился первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, который как раз встречался в городе с Пасечником. Власти ЛНР уже сообщили, что он не пострадал. Кроме того, ряд российских Telegram-каналов пишет, что в Луганске незадолго до взрывов находился блогер Алексей Столяров, но он успел уехать из города до прилета.

Сейчас российские и украинские Telegram-каналы строят догадки, какие именно ракеты могли применить ВСУ для удара по расположенному относительно далеко от линии фронта Луганску. Военный эксперт Андрей Марочко, к примеру, заявляет, что ВСУ использовали ракеты с дальностью полета не менее 150 километров, и это могли быть американские GLSDB. По другой информации, озвученной украинскими ресурсами, ударить по городу могли с самолета воздушных сил Украины из района Краматорска, применив британскую ракету Storm Shadow, но доказательств этому также нет.

Если не брать в расчет западные дальнобойные ракеты, то у ВСУ есть еще запасы ракет «Точка-У», которые могли бы преодолеть такое расстояние, но они, по утверждению экспертов, легко сбиваются средствами противовоздушной обороны и, скорее всего, их бы сбили при подлете к городу.
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45 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:12
    +4
    На счёт Столярова на Украине пляски уже начались,как ни как зять Шойгу.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:13
      +5
      Интересно, что в момент ракетного удара в Луганске находился первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, который как раз встречался в городе с Пасечником. Власти ЛНР уже сообщили, что он не пострадал. Кроме того, ряд российских Telegram-каналов пишет, что в Луганске незадолго до взрывов находился блогер Алексей Столяров, но он успел уехать из города до прилета.


      По российскому городу Луганск(а мог быть и любой другой российский город как Москва,Санкт-Петербург,Краснодар,но это так к примеру) нанесён ракетный удар,целью которого возможно был заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.Наш ответ каков будет?Молчание?А если так же ударят со стороны Эстонии по Питеру мы тоже будем молчать?То есть это уже норма?Привыкли?Чай не Кремль.
      Я не знаю хотя бы Аргентине надо передать КР Х-50 вместе с тактической авиацией для ударов по Фолклендам,а лучше по Лондону.Они передают оружие и мы можем передать.Баш на баш.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 20:46
        +14
        Можно не сомневаться ответ будет сокрушительный и молниеносный! НИКАКОЙ!!!!
        1. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 21:28
          +8
          Ну почему никакой? Продлим зерновую сделку.
        2. Сергий_ОСВ
          Сергий_ОСВ Сегодня, 21:46
          0
          Адекватный и действенный ответ здесь один: активизация полетных заданий в РВСН с нацеливанием ядрен-батонов на англосаксонские центры принятия решений. С максимальной оглаской этого через МИД и прочие рупоры.
          Вы хоть напалмом залейте всю окраину, но без очередного Карибского кризиса, - америкосы и прочие хозяева земли пустят в ход других исполнителей, - а средства для продолжения войны найдут без проблем.
      2. AVESSALOM
        AVESSALOM Сегодня, 21:38
        +4
        А что Кремль?По нему уже ударили и никакого ответа.))А тут какой то Луганск.)))
      3. МоеИмя
        МоеИмя Сегодня, 21:57
        +2
        Поддерживаю, кстати. Дважды поддерживаю.
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 20:14
      +4
      Ага..а Пригожин Шойгу в Артемовск приглашал.... winked Хохлома бы долбанула,можно не сомневаться..Это же наш "гарант" слово держит перед "партнерами", а не перед "своим" народом... hi
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:18
        -1
        А партнёры держат слово перед гарантом?Что то не похоже.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:19
      +3
      Насколько я понимаю из имеющихся средств новую британскую ракету у ВСУ может нести только СУ-24, тогда возникает вопрос, а почему самолеты этого типа у Украины еще есть, и главное с каких аэродромов они взлетают, только не пишите про использование автострад, аэродром это мощная система инженерного обслуживания и складов ГСМ, так вот почему они еще фукционируют вблизи линии фронта ???????????????????????
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 20:28
        +3
        Потому, что эти самолеты уничтожали в основном в отчетах.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:30
        +1
        Вопрос почему истребитель не сбили?Пуск ракет с борта самолёта осуществлялся над Крамоторском.127 км до Луганска.Где истребители ВКС?
      3. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:12
        0
        Потому что аэродромы обвели красной линией, по ним удары не наносят. Хитрый план наверно, типа их когда заставят Ф16 полностью, вот тогда отгеранят и может даже откалибруют. Но это не точно
      4. AVESSALOM
        AVESSALOM Сегодня, 21:40
        -1
        А почему функционирует все остальное:электростанции,жд вокзалы и узловые станции,порты,заводы и фабрики?
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 21:46
          +2
          Дык, там же браццкий народ...
          ..................................................
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:13
    +9
    А чего по Киеву не лупим когда там высокопоставленные евроэкскурсанты бродят? Надо бы перенять опыт.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 20:17
      +10
      Кишка тонка........
      ..... feel ................!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:22
        -1
        Лупят ,но всё время вокруг да около,не по Банковой.Новость от 12.05.2023 То есть за сегодняшний день.
        Части ВС РФ нанесли удар по Киеву с помощью крылатых ракет Х-22. В результате атаки украинской столице нанесен существенный урон. При этом российские боеприпасы оказались неуязвимыми для сил противоракетной обороны (ПРО), информирует американское издание Military Watch Magazine (MWM).
        По сведениям обозревателей из США, украинские официальные лица в Киеве пожаловались, что ракеты Вооруженных сил Российской Федерации, специально разработанные для преодоления многоуровневых систем ПРО Пентагона, практически невозможно сбить.
        «Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — говорится в материале MWM.

        Боевая часть почти тонна(950 кг).У УПАБ-1500Б 1100 кг.Ими бы да и по мостам.
        1. сергей_вакк
          сергей_вакк Сегодня, 20:36
          +6
          Осталось только узнать какой урон нанесли
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 20:48
            -1
            Цитата: сергей_вакк
            Осталось только узнать какой урон нанесли


            По военным целям.
            Российские войска атаковали военные и связанные с ними объекты в Киеве. Они применили для этого невидимые для ПВО Украины ракеты Х-22 и беспилотники, заявило американское издание Military Watch Magazine.Автор статьи выяснил, что для атаки в небо поднимали тяжелые бомбардировщики Ту-22М3 с советскими крылатыми ракетами Х-22.

            https://360tv.ru/news/army/nevidimye-dlja-pvo-rakety-ispolzovali-dlja-udarov-po-obektam-v-kieve/

            По его информации, в арсенале Вооруженных сил России много таких ракет, хотя их уже перестали производить и запланировали в 2025 году вывести из эксплуатации.
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 21:38
          -2
          Новость от 12.05.2023 То есть за сегодняшний день.

          Новость на 360 за сегодняшний день, а вот статья на милитари - за 9-е:
          https://militarywatchmagazine.com/article/russia-largest-strike-kiev-kh22-shahed136

          feel feel feel
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 21:53
            0
            Не любит кто-то правду, минусует... laughing
  3. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 20:20
    +1
    Будет очередной лампасный бред про красные линии и прочие причитания.когда уже эти позорящие страну обещания ответить, станут реальностью???? И сила есть и воля есть.силы воли нет.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 21:02
      +6
      По-видимому они имеют ввиду красные линии на своих штанах. Других красных линий как-то не просматривается.
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 20:20
    +2
    Походу у укропов дальнобойные ракеты приехали давно.
    Почему только ПВО их наше не распознало и не перехватило?????
    Вопрос однако.
    Ждём версий.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:24
      +4
      Ракеты может и приехали вчера ,а вот СУ 24 под них готовили с прошлого года.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:02
      +1
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Походу у укропов дальнобойные ракеты приехали давно.
      Почему только ПВО их наше не распознало и не перехватило?????
      Вопрос однако.
      Ждём версий.


      ПВО среагировало на ракету приманку,чьи обломки были найдены в Луганске.Фото по ссылке ниже.
      В ходе удара по Луганску враг применил американскую ложную цель-ракету ADM-160B, предназначенную для перегрузки и взлома ПВО.
      Фото из центра Луганска.

      https://t.me/RVvoenkor/44795
    3. Modya
      Modya Сегодня, 21:14
      +2
      Про MALDa не слышали? Кусок нашли в Луганске. Они не тупо лупят, а используют современные средства и тактику для обхода ПВО.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:23
    0
    но они(точка-у), по утверждению экспертов, легко сбиваются средствами противовоздушной обороны

    Хватит уже ерунду писать. При практически вертикальном падении точка-у всё равно падает рядом с целью, пусть и в виде обломков, при пологой она падает хоть и мимо, но в касетном исполнении может нанести урон тем обьектам над которыми сбили. И "вишенка на торте", для того чтобы сбивать их, нужны системы пво, а перекрыть всё тотально не может ни одно государство мира. Пво закрывают только те объекты, которые являются стратегическими, либо военными, опять же как показывает практика, даже на них систем пво может не хватать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:28
      +1
      Хорошую, многоуровневую систему ПВО можно прорвать только массированным налетом, и не важно прикрывает она одиночный ларек или целый город, как пример "железный купол" Израиля, до сотни ракет на 90 % справляется при использовании 11 мая 800 ракет уже в дуршлаг превращается, видимо надо учитывать время на перезарядку. Тут же речь идет о применении двух-трех ракет с дальностью 150 км, вполне могли перехватить и явно ПВО не доработала.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 20:34
        +1
        Хорошую систему ПВО можно прорвать только массированным налетом

        Не только, но как один из вариантов.
        ПВО не доработала.

        Если она там была и прикрывала эти объекты.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 20:38
          +3
          У России было больше года это понять, система ПВО просто обязана быть кратно усилена по всей линии соприкосновения с Украиной, этот конфликт видимо надолго и прилеты как по Донбассу, так и приграничной территории России, а с поставками ВСУ дальнобойных ракет и в глубинных территориях России, будут усиливаться.
          1. Хорон
            Хорон Сегодня, 21:16
            0
            Усилили. Может быть не кратно, но усилили и всё равно есть "слепые зоны" для пво, есть попытки укропов подавлять это пво и не все они безрезультатны. Мы теряем пво, но с той ли скоростью их воспроизводим? Надеюсь что да, но подозреваю что это самообман.
          2. alexoff
            alexoff Сегодня, 21:16
            0
            Говорят что против такого оружия можно еще и РЭБ использовать, какое-то поле-21, говорят что на многие километры ломает навигацию и ракеты летят сильно не туда.
  6. Born
    Born Сегодня, 20:45
    +3
    Вот тут все в каждой ветке возмущаются - и то не так и это не правильно и война чо то как-то не по плану идет у второй армии мира)) а у Путина рейтинг доверия под данным ВЦИОМ вырос до 80% laughing
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:45
    +1
    Украина применила ракеты- ловушки. Скорее всего это значит удар был с самолетов .
  8. ugos
    ugos Сегодня, 20:47
    0
    ⚡️Рядом с местом удара по территории луганского завода "ПолиПак" нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.

    Такие ракеты предназначены для постановки помех и имитации полёта боевого самолёта или крылатой ракеты.

    Для обмана ПВО MALD оснащается системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот.

    Дальность полёта ракеты достигает 450 километров.
    Может в паре с ''Точкой-У'' летели, поэтому ПРО и не смогли сбить.
    Или к МАЛДу бомбу привязали, украинцы они такие затейники.
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 20:59
    +1
    В ходе удара по Луганску враг применил американскую ложную цель-ракету ADM-160B, предназначенную для перегрузки и взлома ПВО.
    Фото из центра Луганска

  10. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:04
    -3

    Напрягает как легко украинцы берут наши опорники
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:13
    +1
    ЛНР РФ

    Вблизи центра Луганска обнаружены обломки американской, так называемой ракеты-приманки ADM-160, способной лететь на расстояния до 900 км


    Это как то связано с данной темой?
  12. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:14
    +3
    Вот это долетели английские ракеты....
    терпилы в нашем Генштабе все стерпят
  13. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:29
    +6
    Я так понимаю, РФ заканчивать этот идиотизм не планирует по неизвестным никому причинам.
    Странная война.
    Настолько странная, что уже не прокатывают мантры о неких мирах, и прочих негараздах. Нет вообще понимания- что происходит и куда мы катимся... hi
  14. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 21:45
    0
    Наше ПВО не только пропустило удар по луганску, оно даже не смогло определить, что прилетело и откуда.
  15. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:49
    +2
    Diese US-Ratte Blinken versucht die Lieferung von Marschflugkörpern
    durch die angelsächsische Brut in London zu rechtfertigen und betoniert
    damit die nächst höhere Stufe der ohnehin unvermeidbaren Eskalation
    in Richtung eines Atomkrieges mit Russland!

    Mein Gott JEDEM, aber auch wirklich jedem Menschen der die ganze
    Entwicklung dieses Krieges, aber auch die seit Jahren davor laufenden
    Provokationen Russlands durch das Nato-Abschaum Pack beobachtet
    ist vollkommen klar, dass ein nuklearer Schlagabtausch unvermeidlich
    ist! Nach dem Angriff auf den Kreml kommt jetzt die nächste Kategorie
    weitreichender Raketensysteme auf Russland zu, während sich dieser
    skrupellose Bande von Völkermördern in London und Washington
    gelassen zurücklehnt und das sinnlose sterben in der Ukraine und
    Russland als Entertainment genießt...!!!

    Wie lange wird das sinnlose Morden- und Töten von Zivilisten
    durch die kranke Bande von Neo-Nazis weitergehen, bis man
    auch in Russland endlich den Befehl "Feuer frei" auf diese
    Krebsgeschwür-Nationen USA und England erteilt?!?
  16. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:53
    0
    Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым

    - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
    Главное чтобы "жители" на территории бывшего стого завода успели вовремя "дебит" с "кредитом" свести по версии мирошника Мирошника "широкой общественности" angry