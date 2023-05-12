Выясняются подробности взрывов в Луганске: ВСУ нанесли удар во время приезда российского политика Турчака

Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым

Прогремевшие сегодня в Луганске взрывы могли стать результатом удара по одному из объектов на территории города украинскими формированиями. Об этом пишет ряд российских и украинских Telegram-каналов.Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что был зафиксирован «прилет по Луганску», который пришелся на район предприятия «Полипак». Это предприятие расположено на территории бывшего 100-го машиностроительного завода.- написал Мирошник в своем Telegram-канале.Затем временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что по городу был нанесен ракетный удар. Он отметил, что пострадавших во время удара не было, и подчеркнул, что это – очередная попытка киевского режима запугать мирное население российского города.Интересно, что в момент ракетного удара в Луганске находился первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, который как раз встречался в городе с Пасечником. Власти ЛНР уже сообщили, что он не пострадал. Кроме того, ряд российских Telegram-каналов пишет, что в Луганске незадолго до взрывов находился блогер Алексей Столяров, но он успел уехать из города до прилета.Сейчас российские и украинские Telegram-каналы строят догадки, какие именно ракеты могли применить ВСУ для удара по расположенному относительно далеко от линии фронта Луганску. Военный эксперт Андрей Марочко, к примеру, заявляет, что ВСУ использовали ракеты с дальностью полета не менее 150 километров, и это могли быть американские GLSDB. По другой информации, озвученной украинскими ресурсами, ударить по городу могли с самолета воздушных сил Украины из района Краматорска, применив британскую ракету Storm Shadow, но доказательств этому также нет.Если не брать в расчет западные дальнобойные ракеты, то у ВСУ есть еще запасы ракет «Точка-У», которые могли бы преодолеть такое расстояние, но они, по утверждению экспертов, легко сбиваются средствами противовоздушной обороны и, скорее всего, их бы сбили при подлете к городу.