Недалеко от российской границы, в Черниговской области, был атакован мост через реку Снов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Мост через реку Снов, расположенный в районе села Карповичи Черниговской области, неоднократно использовался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для засылки диверсионно-разведывательных групп в соседнюю Брянскую область России. Удар по нему нанесли самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.Как сообщают военкоры, ранее ВКС РФ нанесли аналогичные удары по мосту через реку Судость, который также использовался ГУР для засылки диверсантов на российскую территорию. Проникавшие в Россию через эти мосты группы диверсантов неоднократно пытались совершать атаки на пограничные посты и российские села.Таким образом, российские войска приступили к уничтожению инфраструктуры, которую ВСУ используют для осуществления диверсий. Это очень важно, поскольку усложняет дальнейшие диверсионные операции украинских формирований и повышает защищенность объектов на российской территории.Между тем, в пресс-службе группировки войск «Восток» ВС РФ сообщили об уничтожении минометного расчета ВСУ в районе села Пречистовка, пункта временной дислокации украинского формирования в районе населенного пункта Великая Новоселка, еще одного места размещения боевиков ВСУ под населенным пунктом Полтавка и минометного расчета в районе города Гуляйполе. Наконец, в районе Малой Токмачки российский беспилотник-камикадзе уничтожил украинский бронеавтомобиль «Козак».Генштаб ВСУ в своей традиционной вечерней сводке по-прежнему сообщает об ожесточенных боях в Артемовске (Бахмуте), Марьинке и под Авдеевкой. Также украинское командование сообщило об атаках российских войск на Артемовском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и Ступочки.