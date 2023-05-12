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Военкоры: Самолеты ВКС России нанесли удар по использовавшемуся проникавшими в Брянскую область диверсантами мосту на Черниговщине

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Военкоры: Самолеты ВКС России нанесли удар по использовавшемуся проникавшими в Брянскую область диверсантами мосту на Черниговщине

Недалеко от российской границы, в Черниговской области, был атакован мост через реку Снов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Мост через реку Снов, расположенный в районе села Карповичи Черниговской области, неоднократно использовался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для засылки диверсионно-разведывательных групп в соседнюю Брянскую область России. Удар по нему нанесли самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Как сообщают военкоры, ранее ВКС РФ нанесли аналогичные удары по мосту через реку Судость, который также использовался ГУР для засылки диверсантов на российскую территорию. Проникавшие в Россию через эти мосты группы диверсантов неоднократно пытались совершать атаки на пограничные посты и российские села.


Таким образом, российские войска приступили к уничтожению инфраструктуры, которую ВСУ используют для осуществления диверсий. Это очень важно, поскольку усложняет дальнейшие диверсионные операции украинских формирований и повышает защищенность объектов на российской территории.

Между тем, в пресс-службе группировки войск «Восток» ВС РФ сообщили об уничтожении минометного расчета ВСУ в районе села Пречистовка, пункта временной дислокации украинского формирования в районе населенного пункта Великая Новоселка, еще одного места размещения боевиков ВСУ под населенным пунктом Полтавка и минометного расчета в районе города Гуляйполе. Наконец, в районе Малой Токмачки российский беспилотник-камикадзе уничтожил украинский бронеавтомобиль «Козак».

Генштаб ВСУ в своей традиционной вечерней сводке по-прежнему сообщает об ожесточенных боях в Артемовске (Бахмуте), Марьинке и под Авдеевкой. Также украинское командование сообщило об атаках российских войск на Артемовском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и Ступочки.

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18 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:49
    +7
    Ну наверное потеря моста больше для переброски резервов важна, а группе диверсантов этот мост нужен как рыбе зонтик, они найдут способ переправиться через речку. На границе нужно разворачивать технические средства обнаружения, и активно привлекать местные силы самообороны из жителей приграничья в помощь пограничникам и Росгвардии, именно помощь в обнаружении бандформирований, а не охрану границы.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 21:08
      +7
      О чём Вы? Сказано же, что нанесли удар, а не уничтожили.
      На видео ничего не понятно...
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 21:19
        0
        В конце видео вроде видна дыра в мосту почти на всю его ширину...
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 21:33
          +1
          Кому-то вроде и видна, а кому-то и не очень видна! laughing Видео явно умышленно размыто...
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:50
    +8
    Я так понимаю: этого моста раньше (15 месяцев назад) не было - его вот только только поросята построили! Да?
    Поэтому его только сегодня уничтожили good
    Молодцы - быстро управились lol
    1. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 21:44
      +1
      А по зданию СБУ шарахнуть не лучше было бы? Где сидят планировщики всех этих диверсий во главе с Будановым,обещавшим убивать русских плюс шарашкина контора из кучи американских советников,помогающих ему это делать! А то создается впечатление,что для Кремля эти "коллеги" по работе дороже "дорогих россиян" из Брянска и Белгорода! Не говоря уже о жителях Донбасса !
  3. Alexej
    Alexej Сегодня, 20:51
    +12
    А скажите, так и с мостами через Днепр можно?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:55
      +2
      Ракетами Х-22 можно.Там боевая часть почти 1 тонна.Да и не могут сбить её ВСУшные ПВО по их же словам.Дальность позволяет.600 км как никак. Пользуйтесь, если есть желание.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 20:57
      +5
      Нет, нельзя. Но не потому что нечем, а потому что это заденет интересы друзей-бизнесменов, а их интересы, как известно, намного ценнее и дороже жизней парней, к сожалению. Как тогда будут товары переправляться между РФ и Украиной, если мосты разбомбят? А товарооборот между Россией и Украиной за период январь-февраль по открытым источникам составлял 16,6 млрд долларов. Так, в течение января-февраля текущего года в Украину импортировали товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировали - на сумму $6,5 млрд.

      PS вот такая странная ситуация этой операции, пропагандисты нам втирают, что Украина - враг, нацисты, фашисты, а в это же время "большие дядьки" придерживаются принципа "деньги не пахнут" и продолжают вести с ними торговлю. О какой победе может идти речь вообще в таком случае? Будет очередной договорняк глобальный, которые устроит олигархов по обе стороны границы. Но, естественно, это выдадут, как великую Победу.
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 21:25
      +3
      Нельзя, "партнеры" обидятся.
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:07
      0
      Цитата: Alexej
      А скажите, так и с мостами через Днепр можно?

      Сколько укровермахт целенаправленно Химерами пулял по Антоновскому мосту? Минимум три месяца. А взорвали его Мы, после отступления. О чем это я. Да проще расфигачить энергоструктуру и пробок от военной техники на этих мостах точно не будет. Да и к тому же в глубоком тылу мост не так важен. Понтоны наведут и сегодня здесь, через полчаса там. Абсолютно тупая затея бомбить мосты в глубоком тылу противника. Вот на фронте это да. Потому их и фигачат
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:53
    +4
    А чтоб и остальные мосты уничтожить, не дожидаясь диверсантов и подкрепления ВСУ?!
    1. Комментарий был удален.
  5. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:53
    +3
    Какие-то микромосты, на них что, тренируются ("как на кошках")? Может, потом и до больших дело дойдёт?
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:53
    +11
    Кто эти новости придумывает и редактирует? Хохлодиверсантам нанесен смертельный и коварный удар. Как известно, речку они, как и гоблины не могут не в брод перейти, не на резиновой лодке переплыть... Вторжениям на Брянщину положен кровавый и жесткий заслон. Редакция - верные рогозинцы...
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:56
    +4
    С картами просто беда в статьях на ВО. Ну никак не хотят делать их информативными. crying
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:59
    +4
    Это очень важно, поскольку усложняет дальнейшие диверсионные операции украинских формирований

    Ну да, они ведь не знают что можно малой группе и на лодках пербраться. belay
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:41
    +2
    Таким образом, российские войска приступили к уничтожению инфраструктуры, которую ВСУ используют для осуществления диверсий.

    Через полтора года после начала операции.
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 22:01
    0
    долго решались и вот свершилось, правда мост выбрали такой что его уничтожение уже не повлияет на контрнаступ, резервы и броня подтянуты и ждут команды