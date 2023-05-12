ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области

Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области. В результате артиллерийского обстрела в трех домах местных жителей выбиты окна, а также повреждены заборы. К счастью, никто из жителей населенного пункта не пострадал.Со стороны украинской армии было зафиксировано 5 выпущенных снарядов по питающей Теткино электроподстанции, в результате чего в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. В настоящее время в поселке ведутся восстановительные работы. Губернатор региона Роман Старовойт подчеркнул, что владельцам поврежденных домов будет оказана вся необходимая для проведения ремонтных работ помощь.Ранее сообщалось, что 10 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от приграничного населенного пункта Гуево украинские боевики обстреляли строящийся защитный объект. В результате взрыва один из производивших работы строителей получил контузию. Пострадавшего доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.В тот же день сообщалось об обстреле со стороны украинских боевиков поселка Краснооктябрьский в том же Глушковском районе Курской области. Противник выпустил по населенному пункту около шести боеприпасов, в результате чего была повреждена крыша одной из хозяйственных построек.Хаотичные обстрелы боевиками российских приграничных населенных пунктов имеют сугубо террористический характер и производятся с целью посеять панику среди мирного населения.