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ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области

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ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области

Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области. В результате артиллерийского обстрела в трех домах местных жителей выбиты окна, а также повреждены заборы. К счастью, никто из жителей населенного пункта не пострадал.


Со стороны украинской армии было зафиксировано 5 выпущенных снарядов по питающей Теткино электроподстанции, в результате чего в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. В настоящее время в поселке ведутся восстановительные работы. Губернатор региона Роман Старовойт подчеркнул, что владельцам поврежденных домов будет оказана вся необходимая для проведения ремонтных работ помощь.

Ранее сообщалось, что 10 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от приграничного населенного пункта Гуево украинские боевики обстреляли строящийся защитный объект. В результате взрыва один из производивших работы строителей получил контузию. Пострадавшего доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В тот же день сообщалось об обстреле со стороны украинских боевиков поселка Краснооктябрьский в том же Глушковском районе Курской области. Противник выпустил по населенному пункту около шести боеприпасов, в результате чего была повреждена крыша одной из хозяйственных построек.

Хаотичные обстрелы боевиками российских приграничных населенных пунктов имеют сугубо террористический характер и производятся с целью посеять панику среди мирного населения.
Использованы фотографии:
Telegram/Роман Старовойт
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2 комментария
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 21:04
    +1
    Со стороны украинской армии было зафиксировано 5 выпущенных снарядов

    Ну ладно у меня проблемы с русским языком, но вот как такую фразу можно понять? Получается фиксацией занимались укропы, а наши сколько тогда насчитали?
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 21:09
    +4
    По факту получается что со стороны российски вс не проводится ни каких профилактических работ, работают только местные власти, фиксируя разрушения и пытаясь восстанавливать разрушенное. belay