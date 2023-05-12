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Представитель Белого дома: США усилят присутствие в Персидском заливе из-за активности Ирана в этом регионе

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Представитель Белого дома: США усилят присутствие в Персидском заливе из-за активности Ирана в этом регионе

Власти США собираются увеличить присутствие американских вооруженных сил в Персидском заливе. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, выступая перед журналистами в пятницу.


По утверждению чиновника американской администрации, Пентагон предпримет ряд мер для того, чтобы усилить военное присутствие США в регионе Персидского залива. Как утверждают в американской администрации, в последнее время здесь наблюдается рост активности Ирана. По словам Кирби, Иран якобы угрожает международному торговому судоходству в данном регионе.

Представитель Белого дома заявил, что в Вашингтоне решительно осуждают любые враждебные действия со стороны Ирана, которые препятствуют судоходству в Персидском заливе. США выразили намерение не позволить Ирану угрожать свободе навигации на данном направлении.

Правда, не очень понятно, какой смысл для Ирана угрожать иностранным торговым судам. К тому же, в последнее время Тегеран нормализует отношения с Саудовской Аравией при активных посреднических усилиях Китая. Но в Вашингтоне по-прежнему рассуждают о рисках и явно не хотят покидать регион, в котором американские военные находятся якобы для защиты арабских союзников и обеспечения свободы морского судоходства.

Кирби не стал раскрывать, какие именно действия предпримет Центральное командование ВС США в ближайшее время для усиления военного присутствия. Но пообещал, что скоро информация о действиях Пентагона на Ближнем Востоке будет опубликована.

США, таким образом, продолжают играть в «мирового жандарма», преследуя исключительно интересы собственной экономической и политической гегемонии, вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо угроз в различных регионах планеты.
Использованы фотографии:
Министерство ВМС США / https://www.navy.mil
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:15
    +1
    А что за " газонокосилка " у негра в руках,с неё с рук стрелять возможно ?Или всётаки надо на пузо прилечь на палубу ,а в Персидском заливе палуба явно теплее тёплого. wassat
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:25
      +1
      По виду вроде м240. Куда то туда, с ног, в принципе стрелять можно. Но сошки там точно не просто так. Ну не вышел чел на шварца что б с гатлингом даже на фотке форсить. laughing
    2. iran
      iran Сегодня, 21:35
      0
      Цитата: tralflot1832
      А что за " газонокосилка " у негра в руках,с неё с рук стрелять возможно ?Или всётаки надо на пузо прилечь на палубу ,


      Бельгийский кулямёт МАГ в американском исполнении . В своем классе лучший.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 22:03
        +1
        Цитата: iran
        В своем классе лучший.

        Ага, всего-то в полтора раза тяжелей Печенега... У-лю-лючший... В своем классе - в классе пулеметов США? Наверное, они их с первой мировой делать не умеют. По сей день
  2. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 21:39
    +2
    Иран баржу или сухогруз в Ормузском проливе затопят или стопанут.
    И судоходство закончится на нужное время и срок.
    И воевать не надо.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:49
    0
    Чтобы попасть в Персидский залив ,надо пройти это узкое " горлышко".
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:57
    +1
    Diese fatamorgane "Bedrohung" spielt sich nur in den kranken Gehirnen
    dieser angelsächsischen US-Brut ab, damit sie zusammen mit ihrer
    jüdischen Metastase Israel den Nahen Osten immer noch weiter
    bedrohen und zerstören können...!!
    Es ist längst mehr als überfällig, dass Russland als Revanche für die
    Waffenlieferungen an die Ukraine, den Iran und auch Syrien mit
    atomar bestückten Raketen ausstattet...!!!

    Wie man sich die feigen Amis seit nunmehr über 60 Jahren vom
    Leib hält, kann man an der Taktik von Kim Jong-Un und seinem
    Vater vor ihm in Nord-Korea sehr gut beobachten...!!!
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:00
    +1
    Они просто тупые. Мало по шапке от Ирана прилетало, даже сгоревшая штаб-квартира ЦРУ в Багдаде не помогла.
    Время топить авианосец winked