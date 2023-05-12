Представитель Белого дома: США усилят присутствие в Персидском заливе из-за активности Ирана в этом регионе

Власти США собираются увеличить присутствие американских вооруженных сил в Персидском заливе. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, выступая перед журналистами в пятницу.По утверждению чиновника американской администрации, Пентагон предпримет ряд мер для того, чтобы усилить военное присутствие США в регионе Персидского залива. Как утверждают в американской администрации, в последнее время здесь наблюдается рост активности Ирана. По словам Кирби, Иран якобы угрожает международному торговому судоходству в данном регионе.Представитель Белого дома заявил, что в Вашингтоне решительно осуждают любые враждебные действия со стороны Ирана, которые препятствуют судоходству в Персидском заливе. США выразили намерение не позволить Ирану угрожать свободе навигации на данном направлении.Правда, не очень понятно, какой смысл для Ирана угрожать иностранным торговым судам. К тому же, в последнее время Тегеран нормализует отношения с Саудовской Аравией при активных посреднических усилиях Китая. Но в Вашингтоне по-прежнему рассуждают о рисках и явно не хотят покидать регион, в котором американские военные находятся якобы для защиты арабских союзников и обеспечения свободы морского судоходства.Кирби не стал раскрывать, какие именно действия предпримет Центральное командование ВС США в ближайшее время для усиления военного присутствия. Но пообещал, что скоро информация о действиях Пентагона на Ближнем Востоке будет опубликована.США, таким образом, продолжают играть в «мирового жандарма», преследуя исключительно интересы собственной экономической и политической гегемонии, вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо угроз в различных регионах планеты.