Кража бриллиантов. Падение клана Константиновичей

Кражи в императорских резиденциях

«Одной из первых серьезных криминальных историй царствования Николая I стало «дело о медалях» конца 1820-х гг. Несколько лакеев «по предварительному сговору и с применением технических средств» вскрыли одну из витрин, в которой хранились различные нумизматические ценности. На протяжении нескольких лет они вынесли из Зимнего дворца десятки ценнейших предметов.



Например, в 1836 г. на половине императрицы Александры Федоровны пропали следующие драгоценные вещи: золотая цепочка (220 руб.); кольцо с розами (25 руб.); два кольца с розами (по 20 руб.); один бриллиант (350 руб.); один бриллиант (250 руб.); севинье «с разными каменьями» (1 000 руб.); фермуар с гранатами, бриллиантами и розами (1 500 руб.). Всего на 3 385 руб.



По обнаружении пропажи немедленно началось следствие. Поскольку круг прислуги, имеющий доступ на половину императрицы, был жестко ограничен, то круг подозреваемых не был широк. В ходе следствия довольно быстро установили, что вещи украл истопник Павел Якимов. Отметим, что таких истопников, допущенных в царскую «квартиру» в Зимнем дворце, было всего 5 человек. В марте 1835 г. его допустили в святая-святых – «в почивальную Ее Величества комнату». Как правило, в спальнях императриц и находились ценности, которыми пользовались регулярно. И было их очень много.



На допросе истопник показал, что первую кражу он совершил в августе 1835 г. Тогда из комнаты императрицы он взял «венец с ветвями, сделанными из золота, и так как сей венец разбирается… по частям продавал на толкучке в лавке, где иконы… один листок венца за 40, другой за 60 р.». Более того, через год он украл вещь «из Бриллиантовой Ее Величества комнаты». Это был гранатовый фермуар, который удалось вернуть из ломбарда, куда его заложил лихой истопник.



По окончании следствия Николай I вынес следующее решение: во-первых, Якимова отдали в арестантскую роту; во-вторых, «Высочайше повелено суммы за заложенные в ломбард вещи взыскать с комнатных Ее Величества камер-лакеев»; в-третьих, царь «повелеть соизволил: чтобы никто из лакеев, истопников и работников и мастеровых не входил во внутренние Их Величеств комнаты иначе, как при камер-лакеях»; в-четвертых, установили надзор и за камер-лакеями, поскольку с этого времени «вместе с камер-лакеем входил в комнаты всякий раз и дворцовый гренадер».



Так закончилась эта скандальная история. Однако кражи в императорских резиденциях на этом не прекратились. Уж очень велик был соблазн! Уж очень много на личных половинах «валялось» драгоценностей!



В результате в 1839 году у императрицы Александры Федоровны вновь украли вещи из ее комнат, на этот раз в Аничковом дворце.



При Николае I, несмотря на достаточно частые факты воровства, преступников, как правило, находили. Так, в ходе следствия выяснилось, что ворами были истопник Михайлов и полотер Чукасев. Надо отметить, что в личные комнаты императорской четы вообще допускался самый ограниченный и тщательно проверенный дворцовый персонал. Но, видимо, подчас искушение оказывалось сильнее».

«На балах терялись иногда и уникальные вещи. Так, в феврале 1903 г. во время знаменитого «Исторического бала» младший брат царя Великий князь Михаил Александрович потерял драгоценную большую алмазную застежку, которую он прикрепил в качестве украшения к своей меховой шапке. Застежка была «баснословно дорогой; некогда она принадлежала императору Павлу I, и вдовствующая императрица надевала ее крайне редко…



Должно быть, украшение упало у него с шапки во время танцев. Оба они – Мама и Михаил – были вне себя от отчаяния: ведь застежка принадлежала к числу сокровищ короны. В этот же вечер были внимательно осмотрены все залы дворца. Утром пришли сыщики и обшарили дворец от подвала до чердака, но бриллиантовую застежку так и не нашли. Нужно сказать, что на этих балах теряли множество драгоценных украшений, но я ни разу не слышала, чтобы хоть одно из них удалось отыскать!» – вспоминала сестра Николая II Великая княгиня Ольга Александровна».



О том, насколько велика могла быть добыча дворцовых слуг, свидетельствует французский художник О. Верне (18 мая 1843 г.): «Вчерашний бал был великолепен, – и кавалеры, и дамы являли собой нечто, усыпанное бриллиантами, не говоря уже о жемчуге и рубинах. Во время танцев или просто из-за тесноты в толпе украшения ломались, и приходилось все время наступать на жемчуг и рубины. Чтобы поверить этому, надо видеть собственными глазами» (О. Верне, При дворе Николая I)».

«Воровали и в личных комнатах Николая II. Даже из его кабинета.



Кстати говоря, сделать это было довольно сложно, поскольку рабочие царские кабинеты охранялись службами государственной охраны особо тщательно. Так, по инструкции после отбытия императора из резиденции его кабинет опечатывался и находился опечатанным вплоть до его возвращения. Накануне возвращения царя кабинет вскрывали, и под присмотром чинов дворцовой полиции прислуга, безусловно, многократно проверенная, приводила кабинет в порядок.



Тем не менее, в декабре 1909 г. из кабинета Николая II в Зимнем дворце исчез маленький серебряный складень. С ведома Николая II министр Императорского двора В. Б. Фредерикс распорядился оставить это дело «без последствий».

Пропажа бриллиантов

«На одной из наших свадебных икон отодрано и украдено бриллиантовое сияние, и что с другой попробовали то же самое, но безуспешно и только отогнули».

«В ночь на 9 января 1914 года в ресторане «Самарканд» подпоручик Колзаков застрелил содержателя хора цыган Степанова, ранил цыгана Масальского и дочь Степанова, цыганку Шуру, после чего, выхватив саблю, едва не зарезал хозяина заведения. Колзакова-младшего признали психически здоровым, но вот повторная, проведенная 14 марта, посчитала необходимым поместить его в психиатрическую лечебницу на пять месяцев. Что и было сделано.

Согласно уцелевшим архивным документам, назначенный срок Борис Яковлевич мотал на станции Удельная, в Доме призрения душевнобольных. Где и встретил начало Первой мировой.

К чести Бориса Колзакова, выйдя на свободу, он сразу отправился на фронт и воевал геройски, выслужив полного Георгиевского кавалера. Первое ранение получил в ноябре 1914-го, второе – ровно через год, день в день, после трагического происшествия в «Самарканде» отец потомственный дворянин и, генерал-майор в отставке помог».

Евгений Варпаховский

Белая ворона

Русский офицер

«На днях мне двадцать. Великий день совершеннолетия. Каково прожил я? Не знаю. До сего дня о том я не мыслил. Прошел день – и слава Богу, а жил я одним завтрашним. Итак, детство темно и печально. Счастливых дней не припомню. Нет, пожалуй, что помню – всего один. Это день, когда гостил я у государя и государыни. Любил ли я? Другие говорят – любил, а я не уверен. Причинял ли кому-нибудь боль? Быть может. Быть может, для того я и создан. Но нет, вздор, дитя не рождается для зла. И грех на всяком, кто захочет с тем спорить. А все же были у меня добрые чувства. Но Мирбах погубил их во мне. Придется взращивать их заново. Жить одним рассудком невозможно. Что ж, доживу до тридцати – перечту эти строки. Поглядим тогда...»

Письмо № 6

Лагерь при Халата (Укрепление Св. Георгия).

28 апреля 1873 г.

Милый Папa!

Прошу И. И. Морева писать за меня, так как я слаб вследствие бывшей у меня лихорадки. Здесь, в Халата, в течение нескольких дней дули ужасно сильные ветры, которым Вамбери приписывает свойство производить лихорадки. В одну из самых бурных ночей с 23 на 24-е апреля в 2 часа ночи раздалось три выстрела на передовых постах, ударили тревогу, и отряд немедленно встал в ружье. От массы песку, носившегося в воздухе, едва ли можно было различить друг друга в нескольких шагах. Оделся я на скорую руку и меня прихватило. Мы тщетно ожидали нападения. Скоро было донесено, что неприятельская шайка наткнулась на передовой казачий пикет, стоявший по направлению предстоящего нам пути к Амударье, и, сделавши несколько выстрелов, быстро отступила.

На другой день на месте происшествия найдены были ружье и пистолет, брошенные неприятелем.

В ночь с 17 на 18 апреля в Казалинском отряде произошло грустное событие. Полковник Романов, который ехал с нами от самого Петербурга и мечтал об исследовании русла Амударьи для заведения на ней пароходства, выстрелил себе в рот и наутро скончался. Он оставил мне письмо, которое я при этом прилагаю и которое на меня произвело ужасно тяжелое впечатление. Трудно было ожидать от человека с его спокойным взглядом на вещи, умом и образованием подобного события.

По проекту мы должны бы быть на Амударье у Шурахана 15-го апреля, но вот 28-е, а мы еще далеко от нее. Официальная причина тому, конечно, утомление верблюдов, безводное пространство, неизвестность вновь выбранного пути, а в сущности Джизакский отряд более недели питался зелеными сухарями, а лошади стояли 5 дней без ячменя. Провиантский транспорт до сих пор не подошел и, если бы не Казалинский отряд, уделивший, по соединении, часть пищи Джизакскому, и не любезность бухарского эмира, который подарил и прислал нам муки и ячменя, то мы, может быть, усеяли бы его страну нашими трупами.

К. П. Кауфман поручил нескольким офицерам Генерального штаба, а также и мне составить план движения к Амударье по безводному стоверстному пространству. Пески ожидают нас громадные и, по донесениям, неприятель хочет ими воспользоваться, дабы задержать нас в безводном месте.

Моя слабость после лихорадки прошла бы гораздо скорее, если бы не было таких страшных жаров, от которых у меня приливает кровь к голове, как это бывало со мною и в Петербурге. Только и можно жить вечером, по заходу солнца, и ночью. А теперь еще апрель месяц, что же будет в мае, июне и июле?

26-го числа в 6 часов вечера двинулся передовой отряд, который направился из Халата на колодцы Адам-Крылган. В этом отряде должен бы был идти и я помощником начальника отряда, но слабость после лихорадки не позволила.

В 9 же часов вечера произошло столкновение с неприятельскою шайкой, о котором я пишу в телеграмме и в котором изранены 2 подполковника, 4 казака и несколько джигитов.

Дело было так, что подполковники Иванов и Тихменев с 4 казаками и с несколькими джигитами удалились от авангарда отряда более чем на версту вперед. В местности, где дорога пролегала между песчаными, довольно высокими холмами, они моментально были окружены неприятелем, спешились и отстреливались в течение нескольких минут.

Между тем один джигит дал знать отряду об опасности, подоспело еще 8 казаков на помощь окруженным в тот момент, когда подполковники Иванов и Тихменев, и все окруженные казаки были ранены и едва держались на ногах. От вновь прибывших казаков неприятель было рассеялся, но когда увидел, что их мало, снова начал нападать.

К счастью, приблизилась авангардная стрелковая рота и выручила раненых из безвыходного положения. Видя приближение стрелков, неприятель немедленно рассеялся, не оставив на месте ни одного из своих. Один из посланных нами джигитов, вернувшись, донес, что он был в неприятельском лагере и видел шайку туркмен на Амударье в 6 000, а также слышал, что в двух стычках с нами убито 9 человек туркмен.

Крепко обнимаю,

Твой Никола.

Фанни Лир

«Когда мне исполнилось двадцать, я вдруг понял, что у меня нет семьи. Мраморный дворец стал мне ненавистен. Ладно, – решил я, – найду себе другую семью. Встретил я в то время принцессу, хотел жениться на ней, не вышло. Тогда я пустился на поиски любви, искал ее среди петербургских женщин. От поисков я заболел, и чуть не умер.

Наконец, я встретил Фанни, родственную душу, и умную и любящую. Это была она, моя единственная, та, которую я искал так долго!.. Более года мы вместе! Дай Бог, чтобы и далее счастье наше не кончалось!»

Пётр Андреевич Шувалов

«Намерения Шувалова, в этой щекотливой ситуации «были самые благожелательные… Весьма бережно сообщил он Великому Князю, что полиция уверена в том, что бриллианты похищены Николаем Константиновичем. Он прибавил, что это обстоятельство должно во что бы то ни стало быть заглажено и, что он нашел лицо, согласившееся за большую сумму даже взять на себя вину».



Константин Николаевич не смог смириться с обвинениями в адрес сына, несмотря на всю их очевидность, и видел в этом политическую интригу, заявив Шувалову: «Вы все это изобрели лишь для того, чтобы распространять клевету о моем сыне, ваша жажда мести хочет его обесчестить. Я позову Николая, и посмейте в его присутствии повторить ваши обвинения».

«Трепов сказал, что, если бы дело Великого князя оставалось в его руках, то он сумел бы закончить его благополучно без грубых выходок и безобразного скандала. Он был очень любезен и даже поцеловал меня на прощание».

«В то время православные и католики жили в полном согласии, оба епископа были даже на «ты» и часто посещали друг друга. После многочисленных тостов и изрядного возлияния один молодой польский предводитель дворянства под влиянием присутствия Пущина вдруг вздумал провозгласить тост за здоровье декабристов. Наступило мгновение необычайной растерянности, страх и беспокойство охватили всех присутствующих. Тут поднял свой бокал мой отец и громким голосом произнес следующие слова: «Да, мы пьем за здоровье раскаявшихся декабристов, таких как Всеволод Пущин, но прежде всего за здоровье нашего всемилостивейшего Государя императора Александра II, благодаря доброте и великодушию которого мы имеем теперь возможность видеть среди нас Пущина, которому император простил его юношеские заблуждения. Ура!»

Две недели спустя мой отец получил письмо от своего друга Валуева, товарища министра внутренних дел, в котором он сообщал, что отец мой потеряет свой пост ввиду того, что присутствовавший за обедом жандармский полковник послал возмущенный, тайный донос на то, что поляк осмелился за столом у губернатора произнести такой недопустимый тост. Валуев посоветовал отцу моему немедленно ехать в Петербург для своего оправдания. Отец тотчас же последовал его совету, и я помню, как мать моя при расставании пролила немало слез.

Все было приведено скоро в порядок: министр внутренних дел Ланской был очень благожелательным, справедливым человеком. Он описал императору это событие в его настоящем свете, и происшествие это не повлекло за собой никаких последствий».

«Это событие указывает на дух тогдашней жандармерии, этой тайной и вместе с тем официальной полиции, лежащей тяжким бременем на всех должностных лицах как крупных, так и мелких, причем эти доносчики никогда не были наказуемы».

«Слух о краже бриллиантов одним из великих князей распространился в Петербурге уже довольно скоро, но лишь в мае он стал совершенно гласным в России». Революционеры получили прекрасный повод для иронии «конечно, Император помилует своего племянника. Великих князей не ссылают и не лишают прав и преимуществ. Со временем Великий князь Николай Константинович научится у своей родни, что гораздо выгоднее грабить народ легально, чем рисковать европейским скандалом».

«Никакого раскаяния, никакого сознания, кроме когда уже отрицание было невозможно, и то пришлось вытаскивать жилу за жилой. Ожесточение, и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него еще осталось святым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием. Ничего не помогло!.. У Николая ожесточение, фанфаронство, позирование и совершенное нераскаяние!»

Сумасшедший

«Три врача (Балинский, Карель и Здекауер) освидетельствовали преступного Великого князя и доложили государю, что в речах и поступках Николая Константиновича нашли что-то странное: он не только не опечален всем случившимся, но шутит и кажется совершенно равнодушным. Ему объявлено было, что он лишен чинов и орденов и будет в заточении без срока. И это принял он совершенно равнодушно. Государь в семейном совете решил признать Николая Константиновича психически больным».

Если не он, то кто?

«Вчера вечером я узнала довольно интересные подробности о деле m-lle Анненковой, возбудившем прошлой осенью всеобщее любопытство и всякие догадки.

Вчера вечером за чаем государь получил депешу от Великой княгини Марии Николаевны, в которой, между прочим, она говорила, что m-lle Анненкова снова исчезла, после того как ее одно время разыскал ее отец. Завязался разговор на эту тему, и государь и государыня рассказали мне следующую историю, в которой очень трудно разобраться.



Во время нервных припадков m-lle Анненкову магнетизировала Великая княгиня Александра Иосифовна. Анненкова впадала в состояние сомнамбулизма, во время которого ей бывали откровения из сверхчувственного мира; она видела сонмы небесных сил, впадала в экстаз, вступала в сношения с духами; ей являлась Мария-Антуанетта, которая открыла ей, что она вовсе не то лицо, за которое себя считает, – не дочь своего отца, но дочь герцога Ангулемского и одной датской принцессы, правнучка Карла X и внучатая племянница Людовика XVI и Марии-Антуанетты, доказательство чему она найдет на образе, находящемся у ее так называемого отца, который сомнамбула описала.



Образ действительно нашелся у г-на Анненкова и был прислан сюда. С обратной стороны образ был покрыт розовой тафтой, а под тафтой на доске оказалась надпись: «Этот образ принадлежит Марии Бурбон».

Зачем нужна была кража?