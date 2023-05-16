Первый этап стратегического наступления ВСУ продолжается

Паника. Паника в тылу и паника на фронте. Вот цель, которую поставили украинцы на первом этапе своего наступления. В какой-то мере эта цель достигнута. Правда, достигнута она скорее в информационном пространстве. Ребята на ЛБС прекрасно все понимают и отрабатывают по полной.
Да, есть случаи, когда противник все-таки нашел какие-то слабые точки в обороне. Но в целом говорить о том, что ВСУ достигли желаемого результата, рано. Наша оборона не дрогнула. Где-то прогнулась, но не «порвалась». Те перемоги, о которых пишут и говорят украинцы, выглядят довольно жалко на фоне тех потерь, которые понесли ВСУ.
Я уже писал о том, как, по моему мнению, будут развиваться события в весенне-летней кампании со стороны Украины. Не в традициях американцев и НАТО придумывать что-то новое. Если «хорошо забытое старое» работает, то изобретать новое натовцы не будут. Первые дни с начала операции это подтверждают.
Киев долго заявлял о том, что готовит стратегическое наступление. Наступление, когда на кон поставлено многое. Если не все. Поэтому сегодня я просто напомню тем, кто когда-то знал о том, как планируются и проводятся такие наступательные операции, и расскажу тем, для кого это темный лес, о классических догмах стратегического наступления.
Как спланировано и уже проводится наступление?
Итак, для начала повторю то, о чем писал ранее.
С помощью Запада Украина создала достаточно мощную группировку, которая при определенных условиях, как это было осенью, может решить достаточно амбициозные задачи, поставленные перед ВСУ. Однако противная сторона тоже не сидела сложа руки и подготовила эшелонированную оборону.
Для успеха операции, опять же, в классическом варианте, группировка ВСУ разделена на две ударные группы. Причем группировки эти имеют задачи, не связанные между собой. Так же сама операция делится на два этапа. Первый, о котором пойдет речь, и второй, который начинается после некоторой паузы после первого.
В нашем случае одно направление уже отрабатывается – Артемовск и окрестности.
Второе, херсонское, умело купировано нашими ВКС и артиллерией. ВСУ сейчас вынуждены заниматься переформированием и доукомплектованием соединений и частей после ударов Российских войск. Это совсем не означает, что наступления там не будет. В какой-то степени это аналогия удара Советских войск перед наступлением на Курской дуге.
Напомню, в ночь с четверга на пятницу в соцсетях прокатилась волна сообщений о том, что ВСУ начали наступление чуть ли не по всему фронту. По дуге от Харьковской области до Херсонской. Буквально одновременно с этим пошли сообщения о прорывах нашей обороны на отдельных участках. ЦИПСО активизировали свои каналы.
Неожиданно? Увы, это тоже «классика жанра». В начальный период необходимо достичь тактической внезапности. Якобы наступление по всему фронту как раз и позволяет достигнуть этого результата. Сразу и везде означает неизвестно где. Все прекрасно понимали, что сил и средств у украинской группировки для такого наступления по всему фронту просто нет.
Тактическое наступление имеет и ещё одну задачу. Найти слабое место в обороне и создать там глобальное преимущество в силах и средствах. В идеале, то есть для гарантированного прорыва, такое преимущество должно быть семикратным. Именно этим можно объяснить небольшой «прогиб» обороны на флангах в районе Артемовска.
Одновременно с активизацией боевых действий на ЛБС активизируется работа ДРГ. Многие, наверное, обратили внимание на многочисленные сообщения о ликвидации украинских диверсантов, которые хотели проникнуть к нам в тыл. Это тоже из «хорошо известного старого».
Буквально в первые часы наступления ДРГ должны нанести удары по системам боевого управления, в том числе штабам, по складам боеприпасов и горючего, по возможности по комплексам ПВО и аэродромам. Причем удары должны наноситься не только по прифронтовым объектам, но и по тыловым на расстояние до 80 километров. То есть на то расстояние, которое позволяет быстро восстановить поставки пополнения ресурсов.
Понятно, что за время подготовки наступления, такие объекты обнаружены силами украинских союзников с помощью современных технических средств, включая космическую разведку. Увы, но я не уверен, что на сегодня остались военные объекты, неизвестные украинцам. За исключением, может быть, Крыма.
Кстати, теперь можно сказать и о том, почему нырнул американский дрон-разведчик у берегов Крыма. Именно потому, что занимался выполнением именно этой задачи. Результат этого внезапного падения мы уже видели. Крым стал единственной точкой обороны, где диверсии с помощью дронов не проходят. Воздух и море в этом районе надежно закрыты для диверсантов.
Тут необходимо дополнение.
Такие объекты находятся в зоне поражения не только ДРГ, но и дронов, и систем залпового огня. Не зря Зеленский и иже с ним долго ныли о поставках ракет большой дальности. Американские РСЗО совместно с дронами вполне могут заменить диверсантов. Не думаю, что украинцы подтянут американские высокоточные РСЗО близко к ЛБС, а вот атаки дронов следует ожидать.
Я уже писал о возможностях маневра нашей и украинской армии. Те самые 400 км против 1 000 км. Что из этого следует? Понятно, что такая разница в скорости переброски резервов дает возможность ВСУ блокировать некоторые районы обороны. Как это сделано в первый день в районе Артемовка.
Все знают то, что подразделения на флангах музыкантов «прогнулись». Не большая, но перемога для ВСУ. Но почему это произошло? Именно из-за того, что противник сумел блокировать логистику. Кстати, используя нашу же тактику артиллерийской блокады дорог. Увы, но в пользу украинцев сыграло и то, что при прочих равных, артиллерия ВСУ имеет более совершенную систему управления огнем. Точнее так: более современную систему управления.
Какие козыри и шестерки спрятаны в рукаве ВСУ?
Очень часто задаваемый вопрос о том, почему Киев решился на проведение стратегической операции именно сейчас? Вопрос действительно серьезный. Ну не поставки же западных танков и других систем стали катализатором для такого решения. Не надежды на натовские войска на фронте.
Начнем с того, в чем ВСУ имеют преимущество априори. Просто потому, что ведут боевые действия практически с 2014 года. Прежде всего, это командиры оперативно тактического звена. Я имею в виду комбатов и комбригов.
На примере частей и соединений республик мы видим, как за время гражданской войны выросла целая плеяда командиров именно этого звена. Как раскрылись таланты некогда шахтеров, водителей, бизнесменов и прочих ополченцев. Сегодня они ни в чем не уступают офицерам, окончившим ВВУЗы, а иногда даже превосходят.
Точно такая же картина наблюдается и в ВСУ. В подавляющем большинстве комбаты и комбриги давно «свои» на передовой. Воюют не один год, а некоторые начинали ещё в 2014. Согласитесь, даже год на ЛБС стоит не одного года обучения в военном училище. Командиры ВСУ прекрасно ориентируются в боевой обстановке и грамотно принимают решения.
Кроме этого, за время войны они прекрасно научились пользоваться западными закрытыми каналами связи. Имеют в своем распоряжении цифровые системы передачи информации и управления боем. В их распоряжении есть даже военный интернет. Эти преимущества дают большую фору в бою. Умение быстро принимать решения, выработанное за время войны, плюс информация в реальном времени – это многого стоит.
Далее, личный состав. Прежде всего те, кто обучался на базах НАТО. Это хорошо обученные, часто имеющие боевой опыт артиллеристы, владеющие навыками работы с западными системами высокоточного вооружения. Сержантский состав, использующий, опять же, западные, системы управления боем. Я не имею в виду тех, кто сразу после призыва направлен в войска.
Ну и разведка. Тут даже спорить не стоит. Интеграция ВСУ и западных разведок максимальна. Где-нибудь в штабе НАТО узнают о действиях российских подразделений буквально одновременно с командирами подразделений. Это позволяет быстро реагировать на какие-то наши действия.
Кроме этого, нельзя списывать со счетов возможности украинских дронов. То, что мы видим сейчас, это всего лишь бледная тень того, что возможно. А если ВСУ начнет применять дроны массировано? Именно ударные дроны. Мы уже видели попытки нанесения ударов по глубокому тылу. Не прощупывают ли они наши возможности противостоять такому удару?
Но в любой игре, кроме козырей, имеются и двойки, тройки и прочая мелочь, которая может свети на нет преимущества козырей. Есть такие двойки и у ВСУ.
Безусловно, не учитывать их украинские штабы не могут. Особенно в свете бытующей у укровояк теории о том, что реально боевые части у армии России находятся только на передовой. Нанести именно этим частям максимальный урон и дальше можно идти как на параде.
Итак, в чем слабость ВСУ сегодня?
Прежде всего это пехота. Отлов мобилизованных, огромные потери при атаках на подготовленную оборону, отсутствие боевого опыта и слабое обучение в учебных центрах. Всё это сыграло плохую службу для ВСУ. Мотивация пехотинцев, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Этому способствует ещё и довольно большая текучесть офицерского состава уровня командира взвода-роты. Обученных офицеров этого звена практически не осталось. Сегодня командир взвода – это выпускник какой-то военной кафедры гражданского вуза или сержант-ветеран. Отсюда и многочисленные косяки именно этого звена командиров.
Существенно и ещё одно, мало упоминаемое в прессе, преимущество ВСУ. Если смотреть на сообщения по количеству личного состава, то заметно, что и мы, и противники как-то «остановились» на данных полугодичной давности. «Примерное соотношение личного состава один к трем»… Однако, по данным западных источников, соотношение изменилось не пользу ВСУ. 1 к 1,5 и даже к 1,3! Россия имеет приличный резерв, готовый к быстрой переброске в зону СВО.
Ну и последнее – по личному составу.
Сегодня командный состав ВСУ напоминает командиров РККА конца 1941 – начала 1942 годов. Обороняться, стоять на смерть научились, а вот опыта наступательных боев ноль. Даже многократно упоминаемое мной сентябрьское наступления прошлого года трудно назвать наступлением.
Даже тогда командиры ВСУ не получили опыта взламывания подготовленных оборонительных позиций. Действия ВСУ скорее можно назвать преследованием отходящего противника. Не было штурмов позиций, не было штурмов населенных пунктов. Всему этому украинцам придется учиться уже в бою. Учиться через большие потери…
Кроме личного состава, ВСУ так и не удалось ликвидировать отставание в танках и артиллерии. Даже с учетом поставленных в последнее время боевых машин по количеству танков украинская армия отстает в разы. По артиллерии отставание ещё больше. Кстати, та же картина наблюдается и в авиации, высокоточном ракетном вооружении. Даже в ударных дронах.
Когда следует ожидать снижения активности ВСУ?
Вернемся к военной науке. К тому, с чего я начал этот материал.
Наступать вечно невозможно. Просто потому, что даже успешное наступление в определенный момент начинает играть на стороне противника. Растягиваются коммуникации, усложняется логистика, у противника появляется возможность ударить по незащищенным флангам и прочее.
Да и наступающие войска, даже у гениального полководца, несут серьезные потери. Им требуется отдых и пополнение ресурсов. Поэтому первый этап стратегического наступления заканчивается довольно быстро. Примерно через 10 дней требуется передышка. В бой вступают резервные соединения и части, главной задачей которых, кроме продолжения беспокоящих боевых действий, является укрепление достигнутых рубежей.
Отсюда уже сейчас можно предположить, что активность ВСУ затухнет через неделю-полторы. Тем более что главную задачу начального этапа наступления ВСУ провалили, по большому счету. Перемоги оказались слишком небольшими. Что в том же Артемовске с успехом доказали музыканты, пинками вытолкав вэсэушников с только что занятых позиций. Обороняться без хорошей инженерной проработки позиций ВСУ не научились…
Да и российское командование, как я вижу, учится на своих ошибках. Офицеры младшего и среднего звена хорошо справляются со своими обязанностями. Без паники, со знанием дела отрабатывая в обороне даже не на 100, а на 200 процентов. Того самого тактического преимущества, о котором я писал выше, противник не получил.
Вместо выводов
Начавшееся наступление ВСУ следует рассматривать более глобально, чем противостояние Украины и России. Понятно, что наступление готовилось США. ВСУ опять стали тем мясом, которое отправляют на убой.
Все сказки о том, что Киев самостоятельно принимает решения, уже даже смеха не вызывают. Странным образом эти «самостоятельные решения» подкрепляются целевыми поставками соответствующей военной помощи.
Мне кажется, Вашингтон решил окончательно ответить на вопрос, который ребром встанет совсем скоро, в период активной фазы предвыборной борьбы, в самих США. Звучит этот вопрос довольно просто.
Смогут ли США и Запад в целом нанести России существенный урон, а лучше военное поражение, или настала пора переходить к «играм дипломатов»? Пора переговоров. Стоит ли продолжать сохранять режим Зеленского на Украине, или пора заканчивать «демократизацию» этой страны?
И ещё. О том, как относятся к нашим командирам и начальникам в ВСУ. Всего одно высказывание генерала Залужного в интервью от 13 мая этого года. О «сильном и непредсказуемом враге» в рядах ВС РФ, которого нужно уважать:
«В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его, к сожалению, нет, по крайней мере, он ничего свежего не публикует. Но этого человека я читаю, и мне интересны его мысли как военного <...>. Это генерал Герасимов».
Это я к тому, что если враг уважает какого-то полководца, то это не просто так...
А по наступлению. После первого этапа всегда наступает второй. Это тоже часть стратегии...