Первый этап стратегического наступления ВСУ продолжается

Как спланировано и уже проводится наступление?

Какие козыри и шестерки спрятаны в рукаве ВСУ?

Когда следует ожидать снижения активности ВСУ?

Вместо выводов

«В России есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его, к сожалению, нет, по крайней мере, он ничего свежего не публикует. Но этого человека я читаю, и мне интересны его мысли как военного <...>. Это генерал Герасимов».