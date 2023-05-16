Система ПВО КНДР: войсковые зенитные ракетные комплексы

Согласно западным оценкам, численность Сухопутных сил КНДР составляет около 1 млн человек. Еще примерно 180 тыс. служит в ВВС и ВМС. Помимо объектовых ЗРК и зенитных артиллерийских установок, которые были рассмотрены в предыдущих публикациях цикла, посвященного ПВО КНДР, в войсках имеется значительное количество зенитных ракетных комплексов малой дальности, предназначенных для непосредственной защиты подразделений и объектов от средств воздушного нападения, действующих на малых высотах.
Исторически так сложилось, что в Северную Корею, в отличие от других союзников СССР, не поставлялись мобильные ЗРК малой и средней дальности с радиокомандным и радиолокационным наведением ЗУР, оснащенные собственными радиолокационными средствами обнаружения: «Оса», «Куб» и «Круг» – способные прикрывать войска в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. Это было связано с тем, что в 1960–1980-е годы отношения между СССР и КНР были откровенно враждебными и советское руководство, зная о тесных экономических, идеологических и военных связях Пхеньяна с Пекином, опасалось утечки важных технических секретов и появления китайских клонов советских систем ПВО.
Надо сказать, что такие опасения были вполне обоснованными, после того, как в 1990-е годы начался активный экспорт российского оружия в КНР, вскоре появились «китайские» ЗРК и истребители, в которых чётко просматривались черты С-300П и Су-27.
В 1970–1990-е годы командование северокорейской армии, лишенное доступа к самоходным ЗРК, оснащенным собственными средствами обнаружения воздушных целей, сделало ставку на массовое насыщение войск переносными зенитными ракетными комплексами, в которых использовались ракеты, наводящиеся на тепловое излучение авиационных двигателей.
В настоящее время для непосредственного прикрытия сухопутных подразделений наряду с зенитной артиллерией используются комплексы ближней зоны советского и китайского производства, а также их копии, выпущенные в Северной Корее. Относительно недавно созданы и приняты на вооружение мобильные ЗРК, которые очень похожи на советские войсковые противовоздушные комплексы «Стрела-10» и «Тор».
Переносные зенитные ракетные комплексы
В годы холодной войны самым распространенным переносным зенитным ракетным комплексом в странах-союзниках СССР являлся «Стрела-2М».
Этот комплекс, принятый на вооружение Советской армии в 1970 году, представляет собой модернизированный вариант ПЗРК «Стрела-2». Основным отличием от ранней модификации стало некоторое повышение помехозащищённости на фоне облачности, увеличение зоны поражения реактивных самолетов на догонных курсах и возможность обстрела вертолётов и самолётов с поршневыми двигателями на встречных курсах.
Пусковое устройство ПЗРК «Стрела-2М» в сборе и зенитная ракета
ПЗРК «Стрела-2М» мог поражать цели, летящие с дозвуковой скоростью, на дальности до 4 200 м. Максимальная досягаемость по высоте – 2 300 м. Минимальная высота – 50 м. Вес комплекса в боевом положении составляет 15 кг. Длина – 1 490 мм. Диаметр ракеты – 72 мм. Стартовый вес ракеты – 9,8 кг. Боевая часть массой 1,17 кг снаряжена 370 г мощной взрывчатки.
Переносной комплекс «Стрела-2М» существенно повысил противовоздушный потенциал подразделений батальонного звена сухопутных войск. В случае необходимости стрельбу можно осуществлять из кузова автомобиля, с брони БМП или БТР, движущихся со скоростью до 20 км/ч.
В то же время первый массовый ПЗРК обладал рядом существенных недостатков.
В силу невысокой чувствительности ГСН атака реактивных боевых самолётов противника в лоб была невозможна. Вероятность поражения цели в условиях наличия низкой кучевой облачности, подсвеченной солнцем, резко снижалась. При стрельбе по цели, летящей на высоте менее 50 м, не исключалось наведение ракеты на источники тепла на земле.
Минимальный угол на солнце, при котором было возможно отслеживание воздушных целей головкой самонаведения, составлял 25–40°. Головка самонаведения не была защищена от тепловых ловушек, отстреливаемых самолетами и вертолетами.
Из опыта боевого применения в локальных конфликтах известно, что даже хорошо обученные стрелки при отражении авианалётов, запустив 10 ракет, в среднем сбивали 1–2 самолёта или вертолёта противника. Если противник использовал тепловые ловушки, то результативность стрельбы снижалась примерно в три раза.
Впрочем, даже такой результат для переносного комплекса первого поколения считается вполне удовлетворительным. Зная о наличие ПЗРК, воздушный противник вынужден применять специальные манёвры и технические меры противодействия, а также ограничивать время нахождения в районе цели и число боевых заходов. Хотя вероятность поражения воздушных целей у этой зенитной ракеты относительно не высока, ПЗРК «Стрела-2М» брали массовостью, и они были хорошо освоены в войсках.
ПЗРК «Стрела-2М» сейчас считается устаревшим, но при массовом применении, особенно когда по одной цели производится несколько пусков, этот комплекс до сих пор способен представлять большую опасность для боевых самолётов и вертолётов.
Ровесник «Стрелы-2М» американский FIM-43 Redeye уступал по боевым возможностям советскому ПЗРК. Переносной комплекс «Редай», стоявший на вооружении американского контингента и южнокорейской армии, мог поражать летательные аппараты только в заднюю полусферу. Оптический прицел имел узкий угол обзора, и это затрудняло поиск быстро перемещающихся целей, ГСН обладала низкой помехозащищенностью, что давало возможность почти гарантировано уводить ЗУР с боевого курса при помощи отстреливаемых тепловых ловушек.
Батарея имела малое время работы, в результате малоопытные операторы не всегда успевали попасть в интервал между обнаружением воздушной цели и пуском ракеты. В ходе реального применения выявилась низкая надежность контактного взрывателя, что в сочетании со слабой боевой частью снижало и без того не высокую вероятность поражения.
Поставки «Стрела-2М» в КНДР начались в 1978 году. К тому моменту китайская разведка уже добыла натурные образцы советского ПЗРК во Вьетнаме. Американские и израильские специалисты получили в своё распоряжение несколько переносных советских комплексов из числа переданных Египту.
Точное количество поставленных в КНДР ПЗРК «Стрела-2М» неизвестно. Южнокорейские источники утверждают, что речь может идти о 2 000 пусковых устройств и 8 000 зенитных ракет.
Имеется информация, что в Северной Корее до 1988 года велась сборка ПЗРК «Стрела-2М». Основная масса комплектующих поставлялась из СССР, но некоторые элементы, например, одноразовые батареи электропитания, используемые в процессе захвата цели и пуска ракеты, производились на месте.
В первой половине 1980-х Пхеньян получил несколько десятков готовых ПЗРК «Стрела-3», пакет технической документации и комплектующие для налаживания выпуска данного переносного комплекса на собственной территории.
ПЗРК «Стрела-3»
Основным отличием ПЗРК «Стрела-3» от «Стрела-2М» является лучшая помехозащищённость. Существенного улучшения боевых характеристик ПЗРК «Стрела-3» при максимальной унификации со «Стрела-2М» удалось добиться в основном благодаря применению принципиально новой ГСН, охлаждаемой до температуры –200°.
Масса ПЗРК «Стрела-3» по сравнению со «Стрелой-2М» в боевом положении увеличилась на 1 кг, но при этом существенно улучшились боевые характеристики. Дальность пуска увеличилась с 4 200 до 4 500 м. Досягаемость по высоте с 2 200 до 2 500 м. Переносной комплекс мог теперь поражать цели, летящие на высоте до 15 м. Появилась возможность атаковать реактивные самолёты на встречном курсе. Также внедрён пусковой механизм, который позволял автоматически провести пуск ракеты по цели, находящейся в зоне пуска, при стрельбе в лоб.
Параллельно с поставками советских переносных комплексов и их сборкой на собственных производственных мощностях в период с 1980 по 1993 год Китай передал 4 500 ПЗРК HN-5А. Фактически HN-5А является несколько улучшенной версией ПЗРК «Стрела-2М». При том же калибре ракеты – 72 мм, китайский комплекс весил 16 кг. Максимальная дальность стрельбы составляла 4 400 м, досягаемость по высоте – 2 500 м.
В 1997 году Россия передала КНДР документацию и комплектующие для сборки 1 500 ПЗРК экспортной модификации «Игла-1Э».
ПЗРК «Игла-1»
В зенитной ракете нового комплекса использовалась головка самонаведения от «Стрелы-3», но при этом новыми были ракета и пусковое устройство. Масса комплекса возросла, в боевом положении ПЗРК «Игла-1Э» весит 17,8 кг, в походном – 19,7 кг. Максимальная дальность стрельбы составляет 5 000 м. Верхняя граница зоны поражения – 3 000 м. Минимальная высота полёта целей – 10 м. Увеличились максимальные скорости обстреливаемых целей и вероятность поражения.
Этого удалось добиться за счёт внедрения дополнительной схемы и миниатюрных реактивных двигателей, обеспечивающих разворот ЗУР в упрежденную точку встречи с целью на начальном участке полета. Также на пусковой установке появился электронный переключатель режимов «вдогон – навстречу». Боевую часть ракеты оснастили дополнительным неконтактным взрывателем, обеспечивающим поражение цели при небольшом промахе.
В XXI веке был создан и серийно производится собственный переносной комплекс HT-16PGJ (также известен как Hwa’Seong Chong).
Северокорейские военнослужащие с ПЗРК HT-16PGJ на параде
Принято считать, что ПЗРК HT-16PGJ является конгломератом технических решений, заимствованных у советского ПЗРК «Игла-1» и китайского QW-2. Заявлено, что по своим возможностям HT-16PGJ превосходит «Иглу-1».
Ракета диаметром 72 мм и длиной около 1 500 мм помещается в пусковую трубу длиной 1 520 мм. Масса снаряженного комплекса – около 18 кг. ЗУР со стартовым весом 11,5 кг несёт осколочно-фугасную БЧ массой 1,4 кг, снаряженную 500 г взрывчатого вещества.
Дальность стрельбы от 500 метров до 5 500 м, минимальная высота обстреливаемых целей 10 м, максимальная высота – 3 300 м. Максимальная скорость цели – 580 м/с. Охлаждаемая двухспектральная ГСН обеспечивает возможность борьбы с воздушными целями на встречных и догонных курсах в условиях применения искусственных тепловых помех.
Вооруженные силы Северной Кореи достаточно плотно насыщены переносными зенитными ракетными комплексами, которые вместе с зенитными артиллерийскими и пулемётными установками составляют основу войсковой противовоздушной обороны. Зарубежные справочные издания утверждают, что в КНДР имеется не менее 10 000 пусковых устройств для ПЗРК «Стрела-2М», «Стрела-3», HN-5А, «Игла-1Э» и HT-16PGJ.
Ввиду дефицита полноценных самоходных войсковых зенитных ракетных комплексов, в северокорейской армии переносные комплексы массово монтируются на различной гусеничной и колёсной технике.
Самым распространенным шасси для ПЗРК являются грузовики ЗиЛ-130 и Taepaeksan-70. Существует комбинированная пулемётно-ракетная самоходная зенитная установка, на которой 14,5-мм счетверённая ЗПУ Type 56 расположена рядом с ПУ ПЗРК HT-16PGJ.
Очень часто пусковые установки ПЗРК в качестве дополнительного вооружения монтируются на различной бронетехнике: бронетранспортёрах, танках и даже самоходных артиллерийских установках.
На военных парадах неоднократно демонстрировались танки семейства Chonma, на башнях которых имелись пусковые трубы для зенитных ракет ближней зоны.
На последних моделях зенитные ракеты можно применять, не покидая заброневого пространства, для чего спаренные пусковые установки оснащены электроприводом с дистанционным управлением и телевизионной камерой.
Танк Chonma-216 называют «комбайном смерти». На этой машине, помимо типичного для среднего танка вооружения – пушки и пулемётов, также установлены два автоматических гранатомёта, две противотанковые ракеты Bulsae-3 и две пусковые установки ЗУР HT-16PGJ.
Такое беспрецедентно мощное, разнообразное, «не имеющее аналогов» вооружение призвано увеличить огневую мощь танка, созданного на базе советского Т-62, и обеспечить возможность борьбы с различными наземными и воздушными целями.
Однако на практике навешивать на штурмовую бронированную машину вооружение, очень уязвимое к пулям и осколкам, не имеет особого смысла. Вряд ли экипаж окажется в состоянии одинаково успешно применять весь этот многочисленный арсенал. По большому счёту это ведёт лишь к удорожанию танка, а также усложняет его эксплуатацию и обслуживание.
Самоходные зенитные ракетные комплексы войсковой ПВО
В ряде источников упоминается, что на вооружении северокорейской армии имеются мобильные ЗРК «Куб» или даже «Бук». Однако подтвердить это не удалось, на военных парадах или по телевидению КНДР такие комплексы советского производства никогда не демонстрировались.
Создание собственных самоходных войсковых ЗРК началось в Северной Корее относительно недавно. В апреле 2017 года на параде в Пхеньяне в честь 105-летия со дня рождения Вечного президента КНДР Ким Ир Сена был продемонстрирован ЗРК малой дальности, очень похожий на советский «Стрела-10».
Северокорейский комплекс также использует универсальное гусеничное шасси МТ-ЛБ. В отличие от боевых машин семейства «Стрела-10», на которых в транспортно-пусковых контейнерах размещено четыре зенитные ракеты, северокорейский комплекс несёт восемь ЗУР HT-16PGJ.
В южнокорейских изданиях говорится, что этот ЗРК, помимо удвоенного боекомплекта, также имеет радиолокационный дальномер. Поиск воздушной цели, как и на советском ЗРК «Стрела-10», осуществляется оператором визуально. Возможно, что в составе прицельно-поисковой аппаратуры имеется тепловизионная система, автомат захвата и сопровождения цели.
По всей видимости, подвижность осталась на уровне базового шасси. Машина, защищённая противопульной бронёй, способна преодолевать небольшие водные преграды. Дизельный двигатель мощностью 240 л. с. обеспечивает самоходной зенитной установке, весящей около 12,3 т, скорость на шоссе до 60 км/ч. Экипаж – 3 человека.
10 октября на военном параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи показали новый комплекс малой дальности, внешне напоминающий ЗРК «Тор». Эксперты считают, что северокорейский аналог предназначен для уничтожения широкого спектра средств воздушного нападения, а также управляемых авиабомб и баллистических ракет малого радиуса действия.
В отличие от «Тора», северокорейский комплекс размещён на прицепе, транспортируется колёсным тягачом и имеет гораздо более крупную антенну обзорного радиолокатора. Возможно, что такое исполнение связано с большей массой комплекса, чем у российского прототипа и китайского ЗРК HQ-17, который тоже сделан на базе «Тора».
Буксируемый вариант лучше подходит для несения длительного боевого дежурства и использования в объектовой ПВО, но обладает худшей проходимостью и не способен сопровождать танковые и мотострелковые подразделения. Возможно, на парадк показана модификация, предназначенная для испытаний, а позже появится аналогичный комплекс на гусеничном шасси.