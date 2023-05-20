Одиссея вспомогательного крейсера «Комет» по Северному морскому пути

Для начала я расскажу, что это вообще за судно.
Судно
Вообще, этот корабль был построен германской фирмой «Дешимаг» в Бремене и был спущен на воду в 1937 году как торговое судно «Эмс». Оно имело водоизмещение 7 500 тонн, максимальную скорость в 16 узлов и автономность плавания 236 дней. «Эмс» имел длину 115,4 метра, ширину 15,3 метра и осадку 6,5 метра. Корабль был однопалубным, у него было 4 грузовых люка, два шестицилиндровых двухтактных дизеля фирмы MAN мощностью 3 900 лошадиных сил. Мог проплыть 61 000 миль и имел запас топлива 2 485 тонн.
Однако в начале Второй мировой войны судно «Эмс» реквизировали, переоборудовали на верфи «Ховальдсверке», и оно пополнило 2 июня 1940 года состав кригсмарине. Экипаж состоял из 267 человек (включая 17 офицеров), командир – капитан цур зее Роберт Эйссен.
Вооружение выглядело так: шесть пушек C/16 L/45 (боезапас 1 500 снарядов), одна 75-мм L/35, две спаренные зенитки калибра 37 мм C/30 L/83 (боезапас 4 000 снарядов), четыре зенитных автомата калибра 20 мм C/30 L/65 (боезапас 8 000 снарядов), шесть торпедных аппаратов 533-мм с 24 торпедами. Также на нём могли находиться малый корабль «Метеорит» типа LS2 и два самолёта Ar.196A-1.
Так выглядел «Комет», будучи торговым судном «Эмс».
Теперь, собственно, об этой экспедиции.
Дело в том, дорогие читатели, что, как вы знаете, в 1939 году был заключён пакт Молотова-Риббентропа, по которому СССР имел доступ к немецким технологиям, в том числе и военным. Но немцы тоже должны были что-то получить. И они заинтересовались Северным морским путём – не потому, что бизнес, а в силу того, что ведомство кригсмарине хотело изучить Арктику. По сути, война между Третьим рейхом и СССР, по мнению Гитлера, была неизбежной, а Северный морской путь, как тогда, так и сейчас, был стратегически важным маршрутом. Этим и хотели воспользоваться немцы.
В январе 1940 года командующий кригсмарине гросс-адмирал Эрих Редер приказал военно-морскому атташе в СССР капитану Баумбаху разведать, какое отношение Москвы к этой затее, и узнать все сведения про морской путь. Он начал зондировать почву в этом направлении, но столкнулся с противодействием наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова, который велел ничего не говорить немцу про Северный морской путь.
Однако круги власти повыше помогли решить эту проблему, и вскоре про желание немцев узнал Сталин. Он согласился, но поставил следующие условия:
• только один корабль;
• это должно произойти только в августе 1940 года;
• немцы за это платят 970 000 марок.
Читатели меня спросят: а что так много?
Да не в деньгах вовсе дело! Если бы он хотел заработать на этом деньги, то он бы дал согласие не на один, а на четыре корабля, как хотели немцы! Причина была в том, что в то время шла Советско-финская война, и финнов поддерживали враги Германии – Англия и Франция! Они и так активно помогали Маннергейму, а если бы до них дошла информация про эту экспедицию, Англия и Франция пошли бы на открытый конфликт с СССР, что тогда было бы чревато последствиями! Четыре корабля обнаружить легче, один – намного сложнее, поэтому Сталин дал согласие только на один корабль, который был для секретности переименован в пароход «Семён Дежнев».
Карта маршрута Севморпути. Подобный маршрут (правда, точкой старта был пролив Маточкин шар, а не Архангельск или Мурманск) и проделал немецкий крейсер-путешественник.
Теперь, собственно, про путешествие.
Путешествие
15 июля 1940 года «Комет», находясь неподалёку от Норвегии, получил радиограмму из Берлина, где говорилось, что в связи с тяжёлой военной обстановкой русские предложили постоять некоторое время в Мурманске. Наверняка это было для того сделано, чтобы проверить, в целости и сохранности ли корабль. Но капитан Эйссен отказался, объяснив такое желанием сохранить скрытность миссии.
Вместо этого он решил крейсировать севернее острова Колгуев. При этом постоянно меняя своё местоположение, экипаж активно занимался боеподготовкой, радисты прослушивали эфир и записывали разговоры советских моряков и лётчиков, гидрографы измеряли глубины. И лишь 13 августа Роберту сообщили, что «Комет» ожидает в проливе «Маточкин шар» ледокол «Ленин». Туда и отправился немецкий корабль.
Впрочем, ледокол ушёл, а Эйссена встретили два лоцмана – капитаны дальнего плавания Карельских и Сергиевский. Им было ясно, что судно-то (в очередной раз переименованное в «Донау») военное, ведь экипаж состоял из военнослужащих.
И лишь почти через неделю, когда ледовая обстановка улучшилась, 19 августа 1940 года, вояж начался.
Льды бескрайней Арктики. С такими и пришлось иметь дело немецкому кораблю-путешественнику.
Мало того, что экипаж состоял из военных, так он ещё и занимался фотосъемкой и промером глубин. Но лоцманы на этом не зацикливали своё внимание, сделав вид, что им это не интересно, таким образом усыпив бдительность Hauptmann zur See, и он думал, что перехитрил русских. Но не всё так просто.
«Комет» должен был вернуться обратно, так как без ледокола двигаться было просто невозможно. Плюс шесть дней бушевал шторм, и эти шесть дней судно находилось в проливе Матисена в архипелаге Норденшельда. И лишь 25 августа «Комет» наконец-то встретился с ледоколом «Ленин». Тот довёл немцев до моря Лаптевых, а там их забрал другой ледокол «Иосиф Сталин».
Они еле-еле перебрались через льды, после чего Эйссен продолжил маршрут путешествия самостоятельно вплоть до полива Санникова, где его встретил ледокол «Малыгин», но так как он еле-еле двигался, немцы от его помощи отказались.
Они с большим трудом добрались до Медвежьих островов, где их встретил ледокол «Лазарь Каганович». С его помощью «Комет» добрался до острова Айон к 1 сентября. Ночью случилась поломка рулевого управления, которую, впрочем, удалось восстановить, а днём Иван Папанин, начальник Главсевморпути, хотел вернуть судно обратно, но ничего не вышло. Немцы, отпустив ледокол и лоцманов, отправились своей дорогой...
Вывод
Итак, мы должны ответить на вопрос, который мы поставили себе в самом начале: «Кто главный выгодоприобретатель?»
Конечно же, немцы! «Комет», проделав кругосветное путешествие через Индийский и Атлантический океаны, потопил ряд британских судов.
А СССР пострадал, потому что когда «Комет» вернулся в Германию, с него передали всю информацию про Севморпуть, чем позже и воспользуются подлодки кригсмарине.
Поэтому в СССР эту историю старались не вспоминать.