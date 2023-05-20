Одиссея вспомогательного крейсера «Комет» по Северному морскому пути

Судно

Так выглядел «Комет», будучи торговым судном «Эмс».

Карта маршрута Севморпути. Подобный маршрут (правда, точкой старта был пролив Маточкин шар, а не Архангельск или Мурманск) и проделал немецкий крейсер-путешественник.

Путешествие

Льды бескрайней Арктики. С такими и пришлось иметь дело немецкому кораблю-путешественнику.

Вывод