Знаменитые жертвы «лечебного кровопускания» и последователи Дуремара

«Сказано в морг – значит в морг»



Неер Ван дер Фертиг. Кровопускание. Гравюра, XIX в.

«В обители тихий найдется покой,

Тебя я туда провожу.

И, если ты просишь кровь отворить,

Услугу тебе окажу».

«За белую руку пришельца берет,

Уводит в далекую келью,

И Робину кровь отворяет она –

Кровь каплет горячей капелью.

Ушла, ключами звеня,

И долго точилась горячая кровь –

До полудня другого дня».

«Сперва густая бежала кровь,

Потом совсем поредела».



Последний выстрел Робин Гуда на иллюстрации к сборнику баллад в переводе М. Гершензона



Умирающий Вашингтон на картине Джуниуса Стирнса

«Грех осуждать лечивших Гоголя врачей, но наука наша была так еще несовершенна, а методы лечения были употреблены столь неправильные, что одною из причин кончины Гоголя приходится считать неумелые и нерациональные медицинские мероприятия».

«истощения и острого малокровия мозга, обусловленных как самою формою болезни, так и неправильным ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием».

– Сейчас умрет.

– Неужели никакой надежды?

– Ни малейшей! При последнем издыхании... К тому же голова очень опасно

ранена... Гм. Пожалуй, можно кровь отворить... но... это будет бесполезно.

Через пять или десять минут умрет непременно.

– Так уж отворите лучше кровь!

– Пожалуй... Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно».

«Руду (кровь) пустить – в гроб гвоздь вколотить».

«Весьма дорогие пиявочки»



Пиявки. Иллюстрация из книги Иоганна Якова Шейхцера «Physicasacra». 1731–1733 гг.



Медицинские пиявки. В гирудотерапии применяется три их подвида – аптекарская, восточная и лечебная

«Пиявица – для людей Богом посланница».

«Я ставил от 100 до 200 пиявок. Даже в простых переломах, где только замечалась значительная опухоль, тотчас же ставились пиявки».

Ловцы пиявок



В. Басов в роли Дуремара, кадр фильма «Приключение Буратино», 1975 г.

«Я ловил пиявок в одном грязном пруду около Города Дураков. За четыре сольдо в день я нанимал одного бедного человека – он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки. Тогда он выходил на берег, я собирал с него пиявок и опять посылал его в пруд».

Перегибы

«Больного сажают на смирительный стул, привязывают, делают кровопускание, ставят 10–12 пиявок на голову, обкладывают тело ледяными полотенцами, льют на голову 50 ведер холодной воды, дают хороший прием слабительной соли».

«Не следует жалеть пиявок, распределяя их вокруг бритой головы на манер венчика, полезно также в кожные надрезы всыпать порошок из шпанских мушек или втирать сурьмовую медь».