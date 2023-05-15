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О поправках для меткой стрельбы из АК

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О поправках для меткой стрельбы из АК

В последнее время в околовоенном медиапространстве пошла довольно странная тенденция. Многие инструкторы по стрельбе делают акцент на положении тела и «тактической» перезарядке автомата. Будто результативность зависит в основном от того, какую позу вы заняли и как быстро перезарядились.


На самом деле, как бы странно это не прозвучало, но стрельба из того же АК – это целая наука. Для того, чтобы эффективно поражать подвижную цель, которая зачастую еще и отстреливается, мало научиться попадать по мишеням и «банкам» в тире.

С учетом того, что автомат Калашникова позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции до 600 метров, его владелец, в боевых условиях, должен учитывать следующие параметры – это расстояние до цели, баллистика, скорость и направление ветра, а также движение цели.

Если на АК не установлен оптический прицел, а под рукой у стрелка не оказалось лазерного дальномера, то одним из способов определения расстояния (на глаз не в счет) является формула в тысячных, о которой знают практически все, кто проходил срочную службу в армии.

Затем, когда вы определили расстояние, нужно сделать поправку на баллистику, воспользовавшись таблицей.

Но и это еще не все: если вы ведете бой на открытом пространстве, вам нужно учитывать силу, а также направление ветра. С последним все довольно просто, достаточно обратить внимание на любой колышущийся предмет (флаг, лента и т.п.). В то же время, для определения скорости понадобится таблица поправок на ветер.

Наконец, в боевых условиях ваш противник может занять позицию в укрытии, но в то же время он может и перемещаться вне укрытия. Чтобы попадать в движущуюся цель, понадобится таблица упреждения.

К слову, о стрельбе из укрытия. На стрельбищах, как правило, отрабатывается поражение ростовых, грудных и головных фигур. Так вот, если вы хотите научиться эффективно поражать противника, который ведет огонь из укрытия, следует больше тренироваться в стрельбе по головным фигурам.

Стоит отметить, что выше были перечислены несколько таблиц, которые, естественно, нужно знать наизусть, так как стрелок во время боя едва ли сможет достать из кармана распечатку и заняться математическими вычислениями.

Впрочем, как заявляют профессионалы, «зубрить» каждое из значений таблицы – необязательно. Достаточно знать часть параметров, подходящих для большинства ситуаций. Например, если речь идет о расстоянии, то это дистанция от 300 до 500 метров.

О том, как правильно использовать вышеупомянутые поправки на практике, показывает ведущий канала NVP73:

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25 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Вчера, 19:27
    -10
    О какой точной стрельбе из АК может идти речь? Какую "кучу" соберёт самый лучший ствол АК? Даже пресловутая СВД 2 (ДВА , Карл , МОА) , а что говорить за АК? Двойками-тройками до 200 м. А по сути.. Всё давно продумано "П" - положение , практически , универсально.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:50
      +2
      Цитата: Wolfskin1993
      О какой точной стрельбе из АК может идти речь? Какую "кучу" соберёт самый лучший ствол АК?... Двойками-тройками до 200 м.

      Нормальное, неубиваемое оружие. Знаю не по наслышке. Только не понял, зачем вы будете стрелять на 200 метров? В кого?
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Вчера, 19:57
        -2
        АК штурмовое оружие. Далее 300м не эффективное. Оптимально стрелять "двойками" и "тройками" , если нет крайней необходимости давить огнём.
    2. Виктор Шершнёв
      Виктор Шершнёв Вчера, 19:57
      0
      Нашёлся "спец" ! Сразу видно, что нихрена не знаешь. Тройками стрелять смысла вообще нет, прицельно - лучше всего двойками. Куча прекрасная АК - точный автомат!
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Вчера, 20:04
        -1
        Дико извиняюсь! Насколько точный? Точным оружием я считаю менее 0,5 МОА.
  2. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Вчера, 19:28
    +3
    Я в армии "насобачился" на втором году службы - целился из своего АКМ 7,62 мм чуть-чуть левее и ниже - сантиметров примерно по 6...8. Вторая пуля в очереди уходит чуть выше и правее, и мишень т. обр. перекрывается стабильно.
    Из 12 патронов на три мишени (дальняя - 350 метров) половину патронов сдавал обратно.
    АКМ валит мишени оч. хорошо, я был в этом всегда уверен! Оч. люблю этот автомат !
    (Только вот кромка прицела всегда блестит - полируется при ношении - вот это не оч. хорошо. Но решаемо))
  3. kamakama
    kamakama Вчера, 19:29
    +3
    Вся эта занимательная баллистика лечится путем пристрелки на местности, потому как силу ветра установить в конкретных цифрах не представляется возможным. Особенно если учесть, что на протяжении дистанции в 600 метров направление и сила воздушных потоков может существенно меняться. Например, при стрельбе через озеро или реку там еще и влажность и плотность воздуха меняется на всей траектории... Причем особенно велико это влияние для пуль малых калибров
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Вчера, 19:48
      -1
      Для АК это не имеет значения. А профи собирают патрон по местным условиям , непосредственно перед применением.
  4. ssergey1978
    ssergey1978 Вчера, 19:32
    +4
    600 метров для АК это очень оптимистично. Думаю положение П перекрывает все ситуации.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Вчера, 19:38
      -5
      Абсолютно согласен!
      Далее 300 м , просто беспокоящий огонь.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 20:00
        +3
        Про перезарядку. Если, на то пошло, то в бою, в стрессовой ситуации, десятый магазин будет заряжен именно тем приемом, который будет самый для вас оптимальный. Вот его надо нарабатывать.
      2. Konnick
        Konnick Вчера, 20:15
        +1
        Далее 300 м , просто беспокоящий огонь.

        Спокойно порадал в мищень "пулемет" на стрельбище на дистанции 350 метров и это из АКМ, а уж с АК-74 еще проще.
  5. Konnick
    Konnick Вчера, 19:36
    +5
    Многие инструкторы по стрельбе делают акцент на положении тела и «тактической» перезарядке автомата.

    Хочется этих леворуких клоунов заставить левой рукой поменять магазин в положении лежа, а потом проползти по-пластунски с кучей магазинов на груди.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:53
      +3
      Цитата: Konnick
      Многие инструкторы по стрельбе делают акцент на положении тела и «тактической» перезарядке автомата.

      Хочется этих леворуких клоунов заставить левой рукой поменять магазин в положении лежа, а потом проползти по-пластунски с кучей магазинов на груди.

      Согласен. У каждого стрелка есть свой собственный взгляд на перезарядку автомата. Скорее всего, он будет перезаряжать автомат привычным ему способом, отточенным за годы службы и тренировок.
      1. Арбайтернегаст
        Арбайтернегаст Вчера, 20:14
        +4
        Я вот левша, а перезаряжал АК всегда правой, как удобнее. Вот затвор взводить неудобно мне, левше, было, от того, что цевье правой отпускаешь, левой за рукоятку проблемно придерживать и затвор дёргать правой.
        1. Konnick
          Konnick Вчера, 21:22
          +2
          Я вот левша

          Я имел ввиду правшей в видеороликах, даже от концерна Калашников, перезаряжающих левой рукой и под вывертом затвором клацающими тоже левой. Затвор на АК рассчитан на правшей. Даже подсумок для магазинов должен быть справа на поясе. Я может быть старорежимный, но мне даже бегать марш-броски было удобней, держа автомат за правым плечом, удерживая ремнем в натяг и упирая автомат в сгиб локтя. Но как сейчас по голливудски таскают на шее, стволом вниз, укорачивая ремень, используя одну антабку, что мешает потом поднять его и прижать к плечу, а броситься на землю с автоматом вообще неудобно, вот и ходят, держа автомат на весу и смотря по стволу...глазами надо быстро по сторонам смотреть, а не глазеть на ствол. Насмотрелись американских, а уже и наших боевиков...

  6. Клон
    Клон Вчера, 20:07
    +2
    Все сугубо индивидуально и для каждой ситуации разное - стрелок и его положение "в пространстве", автомат, боеприпасы, погодные условия... И каждое условие-ситуация имеет еще кучу подпунктов и уточнений, не попадающих в наставления. И в училище и в дальнейшем стрелял из автомата только на отлично...если так можно обозначить события, когда мишень была далеко не бумажная, а очень даже объемная и шустрая. Но...до сих пор помню, когда нас перед выпуском буквально натаскивали на
    экзамен по огневой подготовке - стреляли из всего, состоящего на вооружении "пехоты"...боеприпасы вообще не считали. Был в реальном охренении (сейчас сказали бы "в шоке") - на ходУ через боковую бойницу БМП-1 сжег около 500 патронов из ПК и ни одного попадания в группу из 6 ростовых на удалении 600-800 метров. Как??? Да, машину трясло и подбрасывало, но полтысячи патронов в белый свет... Наука оказалась бессильна. feel А стыдно-то как было...
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Вчера, 20:13
      +1
      Не переживай! По статистике только один из 20 000 патронов , находит цель.
  7. igorra
    igorra Вчера, 20:21
    0
    35 лет назад служил на срочке. Инженеры. Стрелять любил. СКС на вооружении. Калашников только разбирали собирали. Из 3ёх выбивал 27. Много стрелять не давали. Три пристрелечных, три в зачёт. Но стреляли часто. Относительно.
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 22:35
      +1
      В 2020 брат супруги на срочке сделал из автомата 5 выстрелов за год. Такие дела.
      1. Konnick
        Konnick Вчера, 22:59
        -1
        В 2020 брат супруги на срочке сделал из автомата 5 выстрелов за год

        Зато офицерики с прапорами настрелялись вволю , а отчитались , что солдатики отстрелялись, порочная такая практика в нашей армии, а еще хуже когда продают на сторону. В американской, на курс молодого бойца 6 000 патронов полагается.
  8. сергей фонов
    сергей фонов Вчера, 20:27
    +3
    Статистику читал давно, но на память только 20% целится в противника, в 1 мировую на одного уничтоженного противника потратили 5 тыс патронов, во 2 МВ 25 тыс, в корейскую 50 тысяч. У снайперов на одного уничтоженного уходило 1,2 патрона. В реальности тратили меньше патронов, это учтённые патроны по данным заводов, но они не все доходили до фронта, были потери и немалые. Про инструкторов: на стрельбище говорят сейчас война другая, следовательно по их мнению и изготовка другая, нужно максимально снизить площадь поражения, на вопрос как снизится площадь поражения, если изготовка не влияет ни на рост, ни на вес ответа не получил, готовтесь так как для Вас удобнее, это во всех наставлениях сказано.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Вчера, 20:35
      -2
      Снайпера в реале , расстреливают много патронов , подбирая навески под разные условия. Но потом , глянув в свой наработаный талмуд , собирают патрон под конкретику. И тогда действительно 1 выстрел - результат.
  9. dump22
    dump22 Вчера, 22:36
    0
    автомат Калашникова позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции до 600 метров


    https://inosmi.ru/20221016/kalashnikov-256826703.html
    При определении практической точности стрельбы по ростовой мишени на дистанции 800 метров хорошим стрелкам потребовалось 11 выстрелов, чтобы поразить ее из положения лежа в оборудованной позиции, 20 выстрелов из оборудованной позиции в окопе и 26 выстрелов из положения лежа в необорудованной позиции. Применительно к АКМ эти цифры выросли до значений 18, 22 и 41 выстрела, соответственно. При стрельбе с колена с использованием АК-74 хорошо подготовленные стрелки смогли поразить ростовую мишень с расстояния в 700 метров, хотя и затратили на это 45 патронов. Что касается АКМ, то такая цель покорилась им только на дистанции в 500 метров, на что было затрачено 36 попыток. Стрелкам среднего уровня подготовки, использующим АК-74, потребовалось совершить 14 выстрелов, чтобы поразить грудную и ростовую мишень с расстояния 300 метров. На то же самое, только с использованием АКМ, было затрачено 47 попыток. АК-74 продемонстрировал значительное увеличение точности при стрельбе по малым и средним целям по сравнению с АКМ как для опытных, так и для средних стрелков.
  10. Pathnuty
    Pathnuty Вчера, 22:52
    0
    NVP73 респект и уважуха! Ждёмс ещё больше видео от Вас!