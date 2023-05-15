О поправках для меткой стрельбы из АК

В последнее время в околовоенном медиапространстве пошла довольно странная тенденция. Многие инструкторы по стрельбе делают акцент на положении тела и «тактической» перезарядке автомата. Будто результативность зависит в основном от того, какую позу вы заняли и как быстро перезарядились.На самом деле, как бы странно это не прозвучало, но стрельба из того же АК – это целая наука. Для того, чтобы эффективно поражать подвижную цель, которая зачастую еще и отстреливается, мало научиться попадать по мишеням и «банкам» в тире.С учетом того, что автомат Калашникова позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции до 600 метров, его владелец, в боевых условиях, должен учитывать следующие параметры – это расстояние до цели, баллистика, скорость и направление ветра, а также движение цели.Если на АК не установлен оптический прицел, а под рукой у стрелка не оказалось лазерного дальномера, то одним из способов определения расстояния (на глаз не в счет) является формула в тысячных, о которой знают практически все, кто проходил срочную службу в армии.Затем, когда вы определили расстояние, нужно сделать поправку на баллистику, воспользовавшись таблицей.Но и это еще не все: если вы ведете бой на открытом пространстве, вам нужно учитывать силу, а также направление ветра. С последним все довольно просто, достаточно обратить внимание на любой колышущийся предмет (флаг, лента и т.п.). В то же время, для определения скорости понадобится таблица поправок на ветер.Наконец, в боевых условиях ваш противник может занять позицию в укрытии, но в то же время он может и перемещаться вне укрытия. Чтобы попадать в движущуюся цель, понадобится таблица упреждения.К слову, о стрельбе из укрытия. На стрельбищах, как правило, отрабатывается поражение ростовых, грудных и головных фигур. Так вот, если вы хотите научиться эффективно поражать противника, который ведет огонь из укрытия, следует больше тренироваться в стрельбе по головным фигурам.Стоит отметить, что выше были перечислены несколько таблиц, которые, естественно, нужно знать наизусть, так как стрелок во время боя едва ли сможет достать из кармана распечатку и заняться математическими вычислениями.Впрочем, как заявляют профессионалы, «зубрить» каждое из значений таблицы – необязательно. Достаточно знать часть параметров, подходящих для большинства ситуаций. Например, если речь идет о расстоянии, то это дистанция от 300 до 500 метров.О том, как правильно использовать вышеупомянутые поправки на практике, показывает ведущий канала NVP73: