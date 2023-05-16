Storm Shadow: что дальше, к чему готовиться?

Особенности ракеты Storm Shadow

Базирование и применение

Как победить Storm Shadow?

Что может РЭБ?

В качестве примера с улыбкой приведу свой город. Часть ПВО, штаб 20-й армии, несколько предприятий, попадание по которым будет болезненно, авиазавод, военный аэродром. Уже две недели, как РЭБ «выдул» из города всех иногородних таксистов южного происхождения, которые города не знали совершенно, уповая на навигаторы. Сейчас, когда практически половина миллионного города «закрыта» от спутников, в такси остались только те, кто может без навигаторов. Но приходится ждать дольше.



Но никто не вопит, все понимают, что лучше дождаться такси, чем летучей хреновины, которая еще неизвестно куда попадет. Причем, у нас тут регулярно что-то валят с небес зенитчики

Стрельба после пристрелки

Что есть поставка Storm Shadow?