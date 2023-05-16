Storm Shadow: что дальше, к чему готовиться?

В Луганске, в День республики, ВСУ опробовали свое новое оружие: крылатые ракеты франко-британского производства Storm Shadow, которые были поставлены добрыми британскими союзниками.
Вообще разговоры о том, что ракеты будут поставлены, начались буквально не так давно, до этого пережевывались возможности, а как только было твердо сказано, что Киев получит эти ракеты, тут же случилось и первое применение. Что лишний раз подтверждает то, что решение было принято давно, и украинские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.
Наблюдая за полемикой, развернувшейся в Сети, пожимал плечами: ну скажите на милость, какой, к дьяволу, «Гром»? Его если и выпускали, то в единичном экземпляре для испытаний, о результатах которых не было ни одной буквы. Про «Гром-2» говорить не хочется, это «Дом-2», но на украинский манер.
Потому повторять сказки о неких «СуперХаймарсах» или ОТРК «Гром» не стану, у нас есть поставленный Storm Shadow, которые по своим ТТХ запросто мог долететь до Луганска.
И, кстати, теперь не только до Луганска.
Ну и плюс обнаружение в Луганске ракеты-обманки для крылатых ракет, штатной американской ложной цели, говорит о том, что снарядили, укомплектовали и обучили украинцев от души.
Единственное, что вызывает пока задумчивость, так это то, как Storm Shadow применялся и будет применяться дальше. Тут есть одна загвоздка, на которую пока внятного ответа нет, но что-то да придумается в процессе.
Итак, Storm Shadow или «Тень шторма», малозаметная крылатая ракета большой дальности совместной британо-французской разработки. Разрабатывалась с 1994 года инженерами компаний «Matra» и «British Aerospace». С 2001 года ракета состоит на вооружении. Французский вариант названия SCALP-EG.
Ракета откровенно удачная. Прошла испытания боями в 2003 году в зоне Персидского залива, экспортируется всем желающим, на сегодняшний день изготовлено более 3 000 ракет. Это к вопросу о том, сколько таких ракет может достаться Украине. Много.
Во Франции на базе Storm Shadow создали крылатую ракету корабельного и подводного базирования MdCN. «Калибр» с французским происхождением, хотя ракета больше похожа на Х-101.
Особенности ракеты Storm Shadow
Ракета изначально разрабатывалась, как малозаметная. По сути, Storm Shadow близка российской стратегической крылатой ракете Х-101, которая также создавалась с учетом технологий снижения радиолокационной заметности и тоже для авиационных носителей. В малозаметность французы и британцы смогли, ракету действительно сложно обнаружить. Но не невозможно. В 2018 году такими ракетами наносился удар в Сирии по объекту Хим Шингшар близ Хомса и представители сирийской армии заявили о том, что все восемь Storm Shadow были сбиты.
Тогда пресс-службы всех участников налета дружно начали обвинять сирийцев в недостоверной информации, но в Москве на пресс-конференции пресс-службой МО РФ были продемонстрированы части ракеты Storm Shadow в состоянии, исключающем боевой подрыв. То есть – сбитой.
Вторая особенность Storm Shadow – низкий профиль полета. Ракета летит к цели на высоте 30-40 метров. Ракета в полете огибает рельеф местности и может менять направление. Наряду с малозаметностью, это усложняет обнаружение и перехват Storm Shadow средствами ПВО.
Третей особенностью ракеты выступает тандемная или сдвоенная боевая часть – боеголовка BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge). Как работает тандемный боеприпас, мы знаем. Первая часть – это проникающий заряд для разрушения брони, бетона, земли. Вторая часть – основная боеголовка, предназначенная для поражения цели за защитой.
Storm Shadow изначально разрабатывалась для поражения именно заглубленных или укрепленных командных пунктов, пунктов управления и связи. Также боеголовка ракеты эффективна для ударов по инфраструктурным объектам, ангарам и промышленным зданиям. Очень хорошо применять по мостам, путепроводам, электростанциям и так далее.
Базирование и применение
И вот тут дальше сплошное недоумение. Носителями крылатых ракет Storm Shadow выступают самолеты – «Tornado», «Rafale», «Mirage 2000» и Eurofighter «Typhoon». Этих самолетов, как мы понимаем, на вооружении ВСУ нет и даже (кроме невнятных разговоров о возможной продаже старых «Торнадо» и «Мираж 2000» ничего не было) не предвидится.
И тут возникает вопрос: откуда запускали Storm Shadow?
Вариантов несколько, но они, скажем так, спорные:
1. Пусковая установка наземного запуска
Теоретически да, возможно. Смогли же американцы доработать свои ПУ «Хаймарса» поз запуск управляемых авиационных бомб GLSDB? Бомбы с помощью разгонной ступени забрасывают на большую высоту, откуда они планируют на расстояние до 150 км. По идее, с авиационной ракетой такое провернуть еще легче, добавив в конструкцию первую ступень для старта.
Но это только по идее, потому что помимо пусковой установки для такой ракеты требуется целая система обеспечения информацией: пункт управления, система целеуказания, которая будет снабжать ракету данными о местоположении в первый момент пуска, ориентировать ее. Конечно, «зарядить» ракету информацией можно и на приличном расстоянии от места пуска, но четких сведений о том, что у Украины есть какие-то пусковые установки, способные выстрелить Storm Shadow, нет.
Кроме того, в варианте с наземным пуском стоит пересчитать дальность полета ракеты. Старт с подвески самолета и наземный старт – немного разные вещи с точки зрения расхода топлива. Самолет выполняет роль первой ступени, поднимая ракету над землей и придавая ей начальную скорость. В случае старта с земли все приходится делать за счет маршевого двигателя ракеты, что не может не сказаться на дальности полета. Физика. Именно потому французский морской вариант Storm Shadow, MdCN, получил первую ступень, которая позволяет отделиться от корабля и набрать начальную высоту и скорость.
Потому говорить о 560 км полета можно, но что-то подсказывает, что реальная дальность будет меньше.
2. Авиационное базирование
Изначально Storm Shadow может применяться с самолетов «Tornado» IDS, Saab «Gripen», Dassault «Mirage 2000» и Dassault «Rafale», Eurofighter «Typhoon». У Украины таких самолетов нет и пока не предвидится, так что одним из вариантов применения Storm Shadow является доработка имеющихся на вооружении у ВСУ самолетов.
В распоряжении ВВС Украины не так много типов самолетов: МиГ-29, Су-27, Су-25 и Су-24. Штурмовик отметаем сразу, его конструкция изначально не предназначена для бомб весом больше 500 кг, а тут 1400…
МиГ-29.
Можно. Вместо подвесного топливного бака. ПТБ берет около 1500 литров топлива, плюс вес самого бака – получается похоже, как с точной развесовкой – сказать не берусь. Естественно, потребуется переделка подвесной системы и систем управления самолета.
Су-27.
Сомнительно. Изначально разработанный в качестве «чистого» истребителя, самолет не был рассчитан на применение столь тяжелых боеприпасов. По весу Су-27 поднял бы даже не одну ракету, но это точно потребовало бы больших по объему работ по доделке самолета.
Су-24М.
А вот тут вполне. Балочные держатели БД4-У могут вполне спокойно подвешивать ТРИ единицы вооружения весом 1500 кг. Да, в оригинале это ФАБ-1500, но это уже не так принципиально, потому что конструктивно самолёт может поднимать такие боеприпасы.
Плюс Су-24 все-таки двухместный бомбардировщик, соответственно, все проще в плане предварительных операций.
Однако, никаких данных о переделке украинских самолетов в открытые источники не просачивалось (поляки обещали, но подтверждений не было), отсюда есть два варианта развития событий: либо самолеты были переоборудованы с соблюдением максимальных уровней секретности, либо это были не украинские самолеты. Оба варианта, как вы понимаете, так себе. Ничего хорошего в них нет.
В первом случае, самолеты куда-то улетели и на территории третьих стран (можно даже прикинуть список) получили необходимое оборудование в виде систем подвески, активации и запуска ракеты. Это не так просто, как кажется, ракета – не бомба, для ее пуска требуется несколько больше оборудования, чем кнопка, освобождающая захваты. Да и то, сейчас бомбы пошли, которые запустить и сопроводить ничуть не проще, чем ракету.
В случае с Storm Shadow сопровождение оператором не требуется, главное – запустить ракету, а дальше она справится со всем сама. Для этого у нее есть все: автономная инерциальная система наведения, совмещенная с GPS (то есть, есть сигнал спутника – идет по нему, нет – карта в «мозгах») и экстремально-корреляционная система коррекции по земной поверхности TERPROM на совсем уж крайний случай отказа всего. А подходя по картам в район цели, ракета должна «увидеть» цель с помощью тепловизионной ГСН (как «Джавелин») и сказать себе: «Оно, бахаем».
Принцип «выстрелил и забыл» в действии. И оператор-штурман тут полезен только в плане наведения самолета с целью создания ракете максимально благоприятных условий для работы.
В целом, вопросы непростые: кто, где и как переоборудовал Су-24 ВВС Украины. Впрочем, в нашем случае, можно спокойно ткнуть пальцем почти в каждую европейскую страну.
Второй вариант, пожалуй, не более фантастичен, чем какие-либо другие. Использование «арендованного» самолета и экипажа. Из состава тех же Королевских ВВС Великобритании. Eurofighter «Typhoon» с Storm Shadow, с экипажем, который не надо учить и тренировать. И с самолетом, который не надо переделывать, все уже сделано.
Незаметно прилетел такой самолет, незаметно запустил именно две ракеты, незаметно улетел обратно. Ракеты незаметно для наших ПВО долетели до Луганска и там попали в завод. Довольно неплохо исполненный план. Критика в адрес наших ПВО? Увольте, не вижу в этом никакого смысла. Особенно после событий в Брянской области.
Могли такое сделать британцы? Да запросто. И, просочись в Интернет даже косвенно подтверждающие это данные, не удивлюсь совершенно. У них там своя война.
Как победить Storm Shadow?
Побеждать придется. Сложно сказать, сколько этих ракет на складах ВСУ, но то, что они там есть и будут применяться – факт. А то, что применять высокоточное оружие украинцев научили, тоже как бы бесспорно.
Storm Shadow – неприятная штука. В полете ракету ведут, как уже говорилось, три системы: инерциальная, GPS, а также TERCOM (карты местности). Плюс ракета имеет банк карт с рельефом местности по высоте и оснащена радиолокационными высотомерами.
Отсюда и прекрасное умение летать на малых и сверхмалых высотах и способность огибать препятствия. Кроме того, использование такой системы и точнее, чем обычная инерциальная система навигации. Ну а если полет проходит на малых высотах, то, соответсвенно, это затрудняет и обнаружение ракеты радарами ПВО.
Ну и последний гвоздь в крышку гроба: размеры Storm Shadow в три раза меньше, чем размеры реактивного беспилотника Ту-141 «Стриж», который запросто пересекал европейскую часть России, «под прицелами» радаров нашей системы ПВО.
Есть от чего напрячься, не так ли?
Плюс БЧ в полтонны ВВ высокой проникающей способности. В два с лишним раза больше, чем у тактической баллистической ракеты ATACMS Block IA, которую с самого начала конфликта Украина пока безуспешно просит у Запада. Теперь реально можно и прекращать, вполне себе неплохо получилось и без ATACMS.
В итоге мы имеем в противниках ракету, способную летать на предельно малых высотах, с небольшой радиолокационной заметностью, что будет существенно осложнять борьбу с ней.
Если говорить о применении Storm Shadow в условиях местности европейской части России, то есть, средней пересеченности, есть мнение, что многофункциональные радары ЗРК С-400 и радары подсвета и наведения С-300 всех модификаций смогут обнаружить и захватить Storm Shadow, летящую на высоте 50 метров на дальности не более чем 16-18 км. Это предположение, сделанное специалистами с канала МДВ, но с оговоркой, что реально уточнить это можно будет только в ходе боевой работы.
В любом случае, эти 16 км ракета, летящая со скоростью около 1000 км/ч (277 м/с) преодолеет за каких-то 55-60 секунд, что не дает времени на раскачку.
После обнаружения и захвата Storm Shadow на сопровождение надо немедленно осуществлять пуск, причем, желательно, двумя ракетами сразу, для обеспечения максимальной вероятности поражения. При этом встреча ракет с целью произойдет примерно на дальности 10-13 км. Это в том случае, если расчет ЗРК отработает очень быстро.
В случае малейшего промедления/нерасторопности боевого расчета зенитного ракетного подразделения, Storm Shadow через весьма небольшой отрезок времени может запросто выйти из зоны поражения.
То есть, мы опять начинаем колотиться головой о стену, за которой у нас такая недостижимая вещь, как грамотно выстроенная и (важно!) эшелонированная система противовоздушной обороны, да еще и состоящая из ЗРК разных видов. Плюс к этому радиотехническая разведка, способная обнаружить Storm Shadow на максимально дальней дистанции и тем самым значительно облегчающая данными работу систем ПВО.
В общем, все, о чем мы давно мечтаем.
Ах, да, у нас еще есть РЭБ. Без малейшей снисходительности и сарказма: эти парни могут сделать не меньше, чем расчеты ПВО, а в некоторых случаях, даже больше. Главное – дать им возможность работать, но о тонкостях радиоэлектронной борьбы в полевых условиях мы поговорим отдельно.
Правда, сказать, что РЭБ всемогущ – значит, соврать. Сказать, что РЭБ справится сам – тоже соврать. Сказать, что РЭБ бесполезен – еще глупее, чем первые два пункта. Вопрос в четкости взаимодействия с другими системами противодействия. Но и комплексы РЭБ вполне могут оказать значительную помощь в борьбе с крылатыми ракетами. Тут главное – понимание процессов и не уповать на адептов «Красухи всемогущей».
О том, как работает электронная начинка Storm Shadow, выше говорилось, но повторим:
- в навигационной системе Storm Shadow есть GPS, как минимум это Navstar и Galileо;
- радиовысотомер, который дает информацию для огибания рельефа местности;
- тепловизионная головка самонаведения для финальной корректировки.
При подготовке к запуску в ракету загружается карта местности с маршрутом, рельеф местности на маршруте движения и инфракрасный портрет объекта. После пуска ракета начинает движение по точкам коррекции в соответствии с картой рельефа и данными GPS.
Если вдруг сигналы GPS пропадают, то ракета идет по инерциальной системе и корректируется по земле. Выходя на объект, ракета набирает высоту, захватывает объект инфракрасной головкой самонаведения, сравнивает полученное изображение с заложенным портретом, как «Джавелин», после чего происходит поражение цели.
Что может РЭБ?
1. Главное противодействие – это глушение сигналов спутников. Идеально хотя бы в районе нахождения прикрываемой цели, на заключительном отрезке полета ракеты.
Сложность в том, что давить нужно помехозащищенные навигационные сигналы, это потребует дополнительного количества станций помех. Плюс если цель находится не в чистом поле, а в городе, это создает дополнительные сложности.
В качестве примера с улыбкой приведу свой город. Часть ПВО, штаб 20-й армии, несколько предприятий, попадание по которым будет болезненно, авиазавод, военный аэродром. Уже две недели, как РЭБ «выдул» из города всех иногородних таксистов южного происхождения, которые города не знали совершенно, уповая на навигаторы. Сейчас, когда практически половина миллионного города «закрыта» от спутников, в такси остались только те, кто может без навигаторов. Но приходится ждать дольше.
Но никто не вопит, все понимают, что лучше дождаться такси, чем летучей хреновины, которая еще неизвестно куда попадет. Причем, у нас тут регулярно что-то валят с небес зенитчики
Но никто не вопит, все понимают, что лучше дождаться такси, чем летучей хреновины, которая еще неизвестно куда попадет. Причем, у нас тут регулярно что-то валят с небес зенитчики
Инерциальная система отчета – это неприятнее, но там уже и точность другая.
2. Радиовысотометр. Это обыкновенный локатор, который работает в вертикальной плоскости. Подавляется в случае обнаружения ракеты соответствующим комплексами, к чему это подавление может привести, понятно. К потере ориентации на карте рельефа с последующим втыком в объект рельефа, если такие будут иметься на маршруте.
3. ТГСН. Здесь можно, нужно и важно прикрыть важные объекты тепловыми ловушками. Они не уведут за собой современную матричную ТГСН, но ослепив, собьют с толку, потому что ТГСН Storm Shadow сравнивает увиденный образ цели с заложенным в память, и если совпадения не произойдет, не будет и поражения.
Да, дымы, как это ни странно, тоже могут сделать свое злобное дело и не дать ракете «увидеть» цель. А времени на раздумья не будет. 277 метров в секунду.
Но ИК-ловушки и дымы – это уже последний рубеж обороны и противодействия. И для применения их ракету необходимо обнаружить и отследить, что автоматически возвращает нас к ранее сказанному об эшелонированной ПВО и РТР.
Результатом же будет срыв задания по уничтожению важного объекта, поскольку даже если ракета отклонится от полетной линии на 50-150 метров, даже при наличии полутонной БЧ ее подрыв может не возыметь ожидаемого эффекта. Что уже неплохо.
Почему я все время говорю о неких «важных целях»? Согласитесь, запускать ракету, стоимость которой «всего» 850 000 евро по ротному КП глупо. Цели будут выбираться очень тщательно, а Луганск – это фактически пристрелка.
Стрельба после пристрелки
Первой целью сразу видится Крымский мост. Безусловно, политический аспект здесь превалирует, и мало того, что удар по мосту в случае успеха сильно затруднит снабжение группировки российских войск, поскольку сухопутный коридор в Крым еще не находится в стадии готовности, но нанести еще одну политическую пощечину – это напрашивается.
Морально психологическое значение тут будет просто ошеломительным. Не просто оглушительная оплеуха, как это было с диверсией, а нечто иное, демонстрация превосходства по оружию.
Естественно, скорее всего, удар будет комбинированным. То есть для того, чтобы как можно сильнее нагрузить российскую ПВО, можно запустить все, что может изобразить в воздухе ракету: «Точки», «Хаймарсы», беспилотники и ракеты-обманки. И с разных направлений.
Тот же мелкий Switchblade 300 для таких операций очень полезная вещь.
Легко транспортируется, да что там, в рюкзаке переносится, запускается чуть ли не с рук, а боевая часть хоть и мизерная, но: даже 100 граммов С4, взорвавшиеся на антенном полотне ФАР, скажем, локатора С-400 гарантировано выведут ЗРК из строя.
Точно так же можно атаковать любые цели помимо мостов и путепроводов. Те же аэродромы или базы ремонта техники, склады. Все, что заблагорассудится. Схема была отработана еще в Ираке, нового ничего, да и нет смысла разрабатывать что-то новое, потому что старое работает вполне нормально.
Что есть поставка Storm Shadow?
Конечно, ВСУ очень полезно получить в свое распоряжение ракеты такой дальности, тем более что Киев давно умолял союзников об этом. Дело не в украинцах, дело в их союзниках/хозяевах. Передача Storm Shadow – это своеобразная «красная линия», которую чертили для себя господа из НАТО. И они ее перешли, причем, это вышло как-то тихо и спокойно.
Если буквально пару лет назад Зеленский буквально на коленях вымаливал себе хоть что-то дальнобойное, клянясь, что на территорию России ничего не прилетит, то сегодня уже можно начинать думать о том, что будет дальше. После поставок Storm Shadow вопрос с ATACMS уже не стоит так остро, хотя рачительным в этом плане украинцам баллистическая ракета пригодится. К тому же с перехватом тактической БР свои сложности.
Но тут действительно есть смысл подумать, что еще осталось из того, что Киев очень хотел бы получить, но ему не давали. Не важно по каким причинам.
Кто подумал о самолетах? Уверен, что тут мы все попадем в «десятку». И поставка F-16 c ракетами «воздух-земля» типа AGM-158 JASSM с дальностью стрельбы в варианте ER до 1000 км – не такая уж и несбыточная мечта, как может показаться.
AGM-158 JASSM-ER – это не «вчера». Это «сегодня» боевого ракетостроения. Новая по всем меркам высокоточная крылатая ракета, способная своей БЧ весом в 450 кг поражать защищенные и мобильные важные цели в любых метеоусловиях и в любое время суток.
Дальность полета (внимание!) – 1000 км.
Это уже совсем другой рисунок применения, совсем другие перспективы. Кто-то может сказать – фантастика и домыслы. Да, возможно. Но когда-то и «Хаймарс» казался сказкой, однако вон они, работают, как ни в чем не бывало.
А JASSM-ER – это еще и дешевле, чем Storm Shadow. 850 000 долларов против 850 000 евро. А F-16… так, приложение к ним, не более того.
Самое неприятное то, что после поставок танков «Леопард-2», M142 HIMARS и Storm Shadow получение Киевом F-16 вместе с новейшими ракетами уже и не смотрится таким уж паникерским вымыслом. Все будет в рамках игры, которую определяют британские и американские джентльмены. А они, как известно, с правилами игры не особо-то привыкли церемониться.