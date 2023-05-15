Politico: Президент Сербии пообещал не допустить «евромайдана» в Белграде на фоне протестов, охвативших республику

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможное проведение досрочных выборов из-за протестов, охвативших республику. Об этом сообщило Politico. Как отметили в американском издании, 2 недавно произошедших инцидента со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек, могут вынудить главу сербского государства уйти с поста правящей Сербской прогрессивной партии.
Во время пресс-конференции, прошедшей в минувшее воскресенье, сербский лидер объявил о своём намерении покинуть данную должность. Вучич заверил людей в том, что разъяснит причины своего решения на предстоящем митинге в Белграде, состоится который в пятницу, 26 мая. В то же время, отметил он, парламентские выборы могут пройти не позднее сентября нынешнего года.
Также в ходе своего выступления сербский президент пообещал, что ситуация, подобная «евромайдану», в Белграде не случится, несмотря на массовые акции протеста.
В субботу активисты движения «Сербия против насилия» перекрыли крупнейшую автомагистраль в столице республики. Протестующие также собрались и около здания парламента.
Напомним, что после вышеупомянутых инцидентов, граждане Сербии начали добровольно сдавать оружие, патроны и боеприпасы, добытые незаконным путём. В этой связи, власти дали людям отсрочку сроком на 30 дней с тем, чтобы те, кто нелегально приобрёл оружие, сдали его сами, ведь в противном случае они окажутся за решёткой. Как отмечает издание со ссылкой на сербских чиновников, страна входит в европейскую тройку лидеров по количеству владельцев оружия (в процентном отношении), хотя лицензиями на хранение огнестрельного оружия обладают всего лишь 6% от общей численности населения.