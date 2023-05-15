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Politico: Президент Сербии пообещал не допустить «евромайдана» в Белграде на фоне протестов, охвативших республику

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Politico: Президент Сербии пообещал не допустить «евромайдана» в Белграде на фоне протестов, охвативших республику

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможное проведение досрочных выборов из-за протестов, охвативших республику. Об этом сообщило Politico. Как отметили в американском издании, 2 недавно произошедших инцидента со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек, могут вынудить главу сербского государства уйти с поста правящей Сербской прогрессивной партии.


Во время пресс-конференции, прошедшей в минувшее воскресенье, сербский лидер объявил о своём намерении покинуть данную должность. Вучич заверил людей в том, что разъяснит причины своего решения на предстоящем митинге в Белграде, состоится который в пятницу, 26 мая. В то же время, отметил он, парламентские выборы могут пройти не позднее сентября нынешнего года.

Также в ходе своего выступления сербский президент пообещал, что ситуация, подобная «евромайдану», в Белграде не случится, несмотря на массовые акции протеста.

В субботу активисты движения «Сербия против насилия» перекрыли крупнейшую автомагистраль в столице республики. Протестующие также собрались и около здания парламента.

Напомним, что после вышеупомянутых инцидентов, граждане Сербии начали добровольно сдавать оружие, патроны и боеприпасы, добытые незаконным путём. В этой связи, власти дали людям отсрочку сроком на 30 дней с тем, чтобы те, кто нелегально приобрёл оружие, сдали его сами, ведь в противном случае они окажутся за решёткой. Как отмечает издание со ссылкой на сербских чиновников, страна входит в европейскую тройку лидеров по количеству владельцев оружия (в процентном отношении), хотя лицензиями на хранение огнестрельного оружия обладают всего лишь 6% от общей численности населения.
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18 комментариев
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  1. Томпсон
    Томпсон Вчера, 19:32
    +6
    Ну вот и Сербии крантец наступает. Ещё одного продавили
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 22:00
      +2
      Интересно, а против чего они вообще протестуют?
      Не нравится, что оружие есть у психов?
      Тут, собственно, два пути - либо запрещать народу иметь оружие (плохой путь, по которому предпочитают идти практически все). Либо запрещать только нелегал, а владельцев легального обязать регулярно ходить на психиатрические экспертизы, сдавать экзамены по обращению с оружием и обязать хранить его в сейфе (никто так в комплексе не делает, но кому-то надо быть первым).
      А протесты ... Им что, свержения Милошевича показалось мало? Или забыли, что было после этого.
      Или они думают, что посадив на трон кого другого, психи в стране исчезнут?

      Количество ГРАЖДАНСКОГО оружия на 100 человек населения (официальные данные)

      0.0 Ватикан
      2.5 Польша
      2.6 Нидерланды
      2.6 Румыния
      2.8 Казахстан
      3.0 Молдавия
      3.6 Азербайджан
      4.1 Гибралтар
      4.6 Англия & Уэльс
      5.0 Эстония
      5.6 Шотландия
      6.1 Армения
      6.1 Белоруссия
      6.5 Словакия
      7.2 Ирландия
      7.5 Испания
      8.4 Болгария
      9.9 Дания
      9.9 Фарерские острова
      9.9 Украина
      10.1 Грузия
      10.5 Венгрия
      10.5 Латвия
      11.0 Северная Ирландия
      12.0 Албания
      12.3 Россия
      12.5 Чехия
      12.7 Бельгия
      13.6 Литва
      13.7 Хорватия
      14.0 Нормандские острова
      14.1 Андорра
      14.4 Италия
      14.4 Сан-Марино
      15.6 Словения
      16.5 Турция
      17.6 Греция
      18.9 Люксембург
      19.6 Франция
      19.6 Германия
      19.6 Монако
      21.3 Португалия
      23.1 Швеция
      23.8 Республика Косово
      27.6 Швейцария
      28.3 Мальта
      28.8 Лихтенштейн
      28.8 Норвегия
      29.8 Северная Македония
      30.0 Австрия
      31.2 Босния и Герцеговина
      31.7 Исландия
      32.4 Финляндия
      34.0 Кипр
      39.1 Черногория
      39.1 Сербия
      1. Glagol1
        Glagol1 Вчера, 23:27
        0
        Интересно, что здесь делают лидеры - Финляндия, Кипр, Исландия, Австрия, Норвегия, лихтенштейн, Мальта, Швейцария, там блин вообще ничего не происходит, блин. Зачем этим уродцам столько оружия!?
        1. ААК
          ААК Сегодня, 00:29
          0
          Скажу о Кипре, бывал там и общался с людьми - там, как в Израиле и в Швейцарии, а также ещё в некоторых странах, все резервисты хранят дома помимо снаряжения ещё и закреплённое за ним личное стрелковое оружие. Не знаю на счёт Швейцарии, но вот у Кипра в этом есть необходимость, примерно треть территории острова была оккупирована турками в 60-х - там создали непризнанную международно т.н. республику северного Кипра. На Кипре, также как и в названных странах службу в армии проходят практически все годные по здоровью мужчины, сам в Левкозии (принятое на греческом Кипре название столицы Никосии) видел молодых ребят-киприотов в форме и с оружием на постах вдоль линии разграничения, разделяющей столицу Кипра на две части - греческую и турецкую. Так-что ни киприоты, ни швейцарцы совсем не уродцы, я полагаю, что и у нас резервисты должны хранить такой комплект дома, чтобы явиться по сигналу сбора вполне боеготовыми...
  2. zloybond
    zloybond Вчера, 19:32
    -14
    Все как в России - власть боится когда у граждан в руках оружие.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 19:38
      +5
      Наоборот. В Росиии власть ищет, кому бы вручить оружие. Даже реклама по всей стране идёт.
      1. zloybond
        zloybond Вчера, 19:43
        +3
        Не путайте когда дома на руках. для защиты жилища и когда - СВО
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Вчера, 19:50
          -5
          Цитата: zloybond
          Не путайте когда дома на руках. для защиты жилища и когда - СВО

          А зачем оружие для "защиты жилища"? Вор не полезет, когда хозяева дома.
          1. zloybond
            zloybond Вчера, 20:10
            +7
            когда в Дагестане банды пошли через границу власть кинулась просить людей о помощи. А что могли люди - достали у кого что и пошли. Думаете в приграничье с Окраиной лучше ситуация в селах? Погран войск нет. Случись что - село участковый будет с макаровым оборонять? Хотя да - уже случалось.
            1. Владимир80
              Владимир80 Вчера, 20:47
              +2
              К сожалению, с учётом сознательности нашего населения увеличение количества оружия на руках приведёт только к росту смертности в бытовых конфликтах. США лидер по смертности в таких "перестрелках".
              1. Russian_Ninja
                Russian_Ninja Вчера, 22:26
                -1
                Грустно звучит на самом деле - средний американец сознательнее среднего русского получается. Ведь вроде как по статистике (не по огнестрельному оружию) мы не сильно отстаём по убийствам.
                Ведь никто не запрещает правильно узаконить оружие (ношение на улице - 5 лет, демонстрация или угроза применения - 10)
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 19:37
    0
    Вучича, похоже, ЕС дожал. Посмотрим что будет дальше. Маленькая, но гордая страна и так долго придерживается своих принципов.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:47
    +2
    В субботу активисты движения «Сербия против насилия» перекрыли крупнейшую автомагистраль в столице республики. Протестующие также собрались и около здания парламента.
    . Чего хотят протестующие... вернее, с чего начали?
    1. Void
      Void Вчера, 21:53
      0
      Да гон это. Нет тут никаких протестов. Этот сайт любит жёлтый статейки выкладывать. Учитесь фильтровать информацию
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Вчера, 20:09
    +2
    Люди, не сдавайте оружие, оно вам еще пригодится - история мира это история войн.
  6. DenD
    DenD Вчера, 20:11
    +1
    А можно узнать первопричину? Вучич конечно не совсем пророссийский, чаще всего идёт на поводу ЕС. Чего протестующие то хотят? Да, и причём тут оружие, ведь сербы защищают свои дома, далеко не от воришек.
    1. dump22
      dump22 Вчера, 22:23
      +2
      А можно узнать первопричину?

      3 мая семикласник убил 9 человек
      5 мая молодой человек убил 8 человек

      От власти требуют что-то предпринять по этому поводу.
  7. dump22
    dump22 Вчера, 22:21
    +2
    2 недавно произошедших инцидента со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек


    3 мая семикласник из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника школы
    5 мая молодой человек из автомата на ходу из машины застрелил восемь человек