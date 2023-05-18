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320 лет Балтийскому флоту России

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320 лет Балтийскому флоту России

18 мая один из оплотов российских вооруженных сил на море – Балтийский флот, отметит очередную круглую дату – 320 лет со дня своего основания.


Традиционно принято считать началом основания Балтийского флота 18 мая 1703 года, так как именно в этот день произошла первая победа зарождавшегося морского флота России на Балтике. 15 июля 1996 года этот праздник стал отмечаться официально согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Феликса Громова.

Балтийский флот имеет богатую историю и за годы своего существования не раз показывал себя защитником российских интересов. С приходом на царствование в России Петра I в конце XVII века активизировалась деятельность страны по выходу к незамерзающим морям, что было очень важно для экономического развития России. Борьба могла идти за выход либо к Черному, либо к Балтийскому морю. Так как Петр не нашел в тот период союзников для борьбы с Османской Турцией за выход к Черному морю, он решил начать борьбу со Швецией вместе с Данией, Польшей и Саксонией за выход к Балтике.

В 1700 году началась двадцатилетняя Северная война со Швецией. Чтобы одержать победу над таким сильным противником, нужна была не только хорошая сухопутная армия, но и флот. Прекрасно это понимавший Петр I отдал приказ начать строительство военных кораблей. А в октябре 1702 года русским удалось занять крепость Орешек, что в устье Невы. Это событие ускорило работы по созданию Балтийского флота.
В 1703 году царь Петр фактически составил целый проект по созданию нового Балтийского флота России. Были определены количество судов и их типы.

7 мая 1703 года (18 мая по новому стилю) 30 русских лодок, на которых находились бойцы Семеновского и Преображенского полков, под командованием самого Петра I одержали победу над шведами, захватив два их военных корабля «Гедан» и «Астрильд». Это сражение имело большое стратегическое и символическое значение – русские заняли крепость Ниеншанц на берегу Финского залива, откуда можно было попасть в Балтийское море.

В дальнейшем Балтийский флот сыграл ключевую роль в разгроме Швеции и ее поражении в Северной войне, по итогам которой Россия вышла к Балтийскому морю (прорубила окно в Европу) и стала империей. Особенно покрыли славой российский Балтийский флот победы над шведами в Гангутском (1714 г.) и Гренгамском (1720 г.) морских сражениях. Кроме того, с основанием новой столицы Санкт-Петербурга в устье Невы значение Балтийского флота стало еще больше, так как он должен был оборонять столицу империи с моря.

К концу правления Петра I Балтийский флот разросся до внушительных размеров и состоял уже из более чем 140 парусных боевых кораблей и нескольких сот гребных судов.

Созданный Петром I Балтийский флот сыграл важную роль и в последующих войнах Российской империи XVIII- XIX веков. К концу XIX века этот флот стал одним из сильнейших в мире. В начале ХХ века Балтийский флот принял участие в Русско-японской и Первой мировой войнах.

Неоценимый вклад внесли моряки Балтийского флота и в оборону страны от войск гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны. Так, уже в первые дни войны дальняя авиация флота бомбила Берлин. Много сделали балтийцы и для обороны Ленинграда. Участвовали они в других военных операциях. За годы войны балтийцам удалось потопить более 1200 кораблей противника и уничтожить более 2400 самолётов.173 балтийца стали Героями Советского Союза за заслуги в годы ВОВ.

В современной России Балтийский флот продолжает играть стратегически важную роль в обороне страны, особенно с продвижением НАТО к российским границам и вступлением Финляндии в Североатлантический альянс.

Сегодня Балтийский флот входит в состав ВМФ России и является грозной силой, имеющей в своем составе значительное количество надводных кораблей и субмарин, морскую авиацию и ПВО, береговые войска и ряд других подразделений. Штаб флота находится в Калининграде.

Обычно день Балтийского флота не отмечается пышными парадами и мероприятиями, так как каждый год в июле месяце празднуют общий День Военно-морского флота России, на который и приходятся основные торжества.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:41
    +5
    Привет балтийцам от тихоокеанцев ! drinks
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 05:37
      +4
      —-Поздравления Краснознаменному Балтийскому Флоту, 320 - летним традициям воинской славы!

      —-Реальность такова, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, в случае военных действий, флот заперт Датскими Проливами, и конечно - в Финском Заливе. Как носитель крылатых ракет, он в состоянии оказать тактическое воздействие на Балтийские и Северные страны, участвовать в стратегической обороне ВПК комплекса Петербурга и Северо Запада России, обороне Калиниградского эксклава в некоторой степени.

      —-Однако, самостоятельное стратегическое значение Балтфлота, в силу численности и состава - незначительно.Сложность защиты экономических интересов России, в современных условиях, иллюстрирует подрыв Северных Потоков. В случае военных действий, Балтфлот, во взаимодействии с силами России, может способствовать выводу Балтийских стран из военных действий и НАТО, и дестабилизировать Северо - Западный регион НАТО.

      —-Тактическое значение флота, с учетом Беломоро - Балтийского Канала, ограничено пропускным тоннажем кораблей.

      —- Балтфлот - серьезная сдерживающая сила в своем регионе. Удачи и успехов наследникам славных военных традиций Балтийского Флота! Однако география - действительно судьба!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:50
    +4
    Поздравляю моряков Балтфлота с днем Рождения!!!
    По статье...реалии таковы что Балт флот заперт на своей базе в Кронштадте и будет в случае конфликта с НАТО прорываться на оперативный простор...это придется делать через минные, боновые заграждения и береговые батареи ракет и артиллерии финнов и прибалтов...я уж не говорю про авиацию и БПЛА и ПБА.
    Финский залив простреливается насквозь также как и Черное море.
    Как будут проходить боевые действия в таком случае мне трудно представить...может будут пуски ракет прямо от причалов боевых кораблей...а дальше черт его знает.
    Без десантов на территорию финнов и прибалтов наверно не обойдется. request
  3. МПК105
    МПК105 Сегодня, 04:58
    +8
    Братишки,с праздником!

    Души балтийцев в солёных морях
    Чёрные ленты в золотых якорях!Когда во флот он уходил,
    Сказал ему отец:
    — «Ну, сын, — ты парень с головой,
    И с виду молодец!
    Ты помнишь славные дела
    Матросов стариков, —
    Умей держать высоко честь
    Балтийских моряков!».
    Когда он уходил в поход,
    Ему писала мать:
    — «Сынок, как следует воюй,
    Коль надо воевать!
    Двойные варежки тебе
    Вяжу я вечерком,
    Гляжу на снимок и горжусь
    Балтийским моряком».
    И вот он в жаркий бой попал, —
    Снаряды сыпал враг,
    И море ледяной волной
    Рвалось на полубак.
    Он ранен был… Темно в глазах,
    И кровь стучит в виски…
    Но не сдаются никогда
    Балтийцы-моряки!
    Он из расчета не ушел,
    Остался он в строю,
    Пока победу у врага
    Не вырвали в бою.
    Героя обнял комиссар
    И пожурил слегка:
    «Горяч!.. Заговорила кровь
    Балтийца-моряка…».
    Слова простые, как бальзам
    На рану пролились,
    И раненый пришел в себя,
    Глаза его зажглись:
    «Зачем поддерживать меня,
    Могу дойти и так!
    Покуда жив — дойду один, —
    Балтийский я моряк!..».
    И вот пришли отец и мать
    Героя навестить.
    Он про поход им рассказал
    И тут же стал шутить.
    Отец не выдержал, — слеза
    Прошибла старика: —
    «Спасибо мать, что родила
    Балтийца моряка!»
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:54
    +4
    С праздником балтийцы! История у вас действительно богатая. Семь футов под килем.
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 06:14
    +3
    Пусть туманами Балтика дышит ,
    Бьются волны о борт корабля .
    Всё что надо акустик услышит,
    Рулевой не отпустит руля.

    Стать на вахту Отчизна велела ,
    Мы давали Присягу стране-
    Знать отлично военное дело ,
    Бить умело врага на воде .

    С Праздником , балтийцы !