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Эсминец ВМС Индии INS Mormugao впервые поразил цель ракетой Brahmos

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Эсминец ВМС Индии INS Mormugao впервые поразил цель ракетой Brahmos

Эсминец ВМС Индии INS Mormugao впервые поразил цель ракетой Brahmos. По последним данным, расстояние до цели превышало 300 км.


Названный в честь ключевого порта в Гоа INS Mormugao — высокотехнологичный ракетный эсминец ВМС Индии. Он является частью серии эсминцев Visakhapatnam, которые являются улучшенными версиями эсминцев класса Kolkata.

Этот корабль имеет водоизмещение 7400 тонн и длину 163 метра при ширине 17,4 м и осадке 6,5 м.

Его двигательная установка основана на технологии COGAG (совместно работающие две газовые турбины) и включает две газовые турбины Zorya M36E, четыре реверсивных газовых турбины DT-59 и два дизельных двигателя KVM Bergen/GRSE. У эсминца также есть четыре генераторных установки Wärtsilä WCM-1000 мощностью 1 МВт, приводящие в движение двигатели Cummins KTA50G3 и генераторы переменного тока Kirloskar мощностью 1 МВт. Как видно, далеко не всё Made in India.

Mormugao способен развивать скорость более 30 узлов и имеет дальность хода 4000 морских миль при движении со скоростью 18 узлов. Экипаж состоит из 300 человек личного состава, в том числе 50 офицеров.

Mormugao оснащен различными передовыми радиолокационными и гидроакустическими системами, включая радар IAI EL/M-2248 MF-STAR S-диапазона с АФАР, радар воздушного поиска BEL RAWL-02/LW-08 L-диапазона и Terma/ РЛС обнаружения поверхности X-диапазона Tata Scanter-6002. Его гидроакустические системы включают активно-пассивный гидролокатор BEL HUMSA-NG и гидролокатор BEL "Nagin".

Вооружение корабля включает зенитные ракетные комплексы Barak 8, 16 противокорабельных ракет BrahMos, 4 533-мм торпедных аппарата и 2 противолодочные ракетные установки.

BrahMos — двухступенчатая ракета с твердотопливным разгонным двигателем, разработанная совместно Индией и Россией, имеет дальность полета 450 км и может запускаться с суши, моря и воздуха. Дальность ракеты, которая до присоединения Индии к Режиму контроля за ракетными технологиями ограничивалась 290 км, теперь же она увеличена до 800 км.

В ВМС Индии после успешного применения ракеты Brahmos с борта INS Mormugao заявили о том, что боевой состав флота получил эффективное ракетное вооружение, которое позволит отстаивать индийские интересы на море.
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7 комментариев
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  1. dump22
    dump22 Вчера, 19:13
    +1
    Его двигательная установка основана на технологии COGAG (совместно работающие две газовые турбины) и включает две газовые турбины Zorya M36E, четыре реверсивных газовых турбины DT-59 и два дизельных двигателя KVM Bergen/GRSE. У эсминца также есть четыре генераторных установки Wärtsilä WCM-1000 мощностью 1 МВт, приводящие в движение двигатели Cummins KTA50G3 и генераторы переменного тока Kirloskar мощностью 1 МВт. Как видно, далеко не всё Made in India.


    Молодцы индусы. Никакой политики, одна практичность.
    Газовые турбины берут украинские, дизеля норвежские, генераторы финские, двигатели американские, а вот ракеты русские.
    1. wanna
      wanna Вчера, 20:07
      +2
      одна практичность


      Я могу только предположить, что вы с сарказмом говорите об индейцах.
    2. Alex777
      Alex777 Вчера, 20:42
      +1
      При всем уважении ко всем, трудно сравнить этот корабль с 052D.
      А с эсминцем 055 и тем более. hi
      1. bayard
        bayard Вчера, 22:06
        +1
        Он и водоизмещением скорей на крупный фрегат тянет , да и составом вооружения . Впрочем со временем количество ячеек для ударного вооружения может быть увеличено , на новых кораблях разумеется .
        Зато двигательная установка интересная , с запасом мощности . Дальность хода маловата .
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 01:03
          0
          Цитата: bayard
          Зато двигательная установка интересная , с запасом мощности .

          ЗОРЯ им мало что теперь поставит. hi
    3. MaikCG
      MaikCG Сегодня, 00:44
      +3
      До первых санкций. А потом придется танцевать.
  2. Nord11
    Nord11 Вчера, 23:10
    +1
    Ну судя по разношерстному оборудованию, практичные индусы брали то, на что смогли цены сбить. С миру по турбине и генератору, Индии эсминец..