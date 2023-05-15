Эсминец ВМС Индии INS Mormugao впервые поразил цель ракетой Brahmos. По последним данным, расстояние до цели превышало 300 км.
Названный в честь ключевого порта в Гоа INS Mormugao — высокотехнологичный ракетный эсминец ВМС Индии. Он является частью серии эсминцев Visakhapatnam, которые являются улучшенными версиями эсминцев класса Kolkata.
Этот корабль имеет водоизмещение 7400 тонн и длину 163 метра при ширине 17,4 м и осадке 6,5 м.
Его двигательная установка основана на технологии COGAG (совместно работающие две газовые турбины) и включает две газовые турбины Zorya M36E, четыре реверсивных газовых турбины DT-59 и два дизельных двигателя KVM Bergen/GRSE. У эсминца также есть четыре генераторных установки Wärtsilä WCM-1000 мощностью 1 МВт, приводящие в движение двигатели Cummins KTA50G3 и генераторы переменного тока Kirloskar мощностью 1 МВт. Как видно, далеко не всё Made in India.
Mormugao способен развивать скорость более 30 узлов и имеет дальность хода 4000 морских миль при движении со скоростью 18 узлов. Экипаж состоит из 300 человек личного состава, в том числе 50 офицеров.
Mormugao оснащен различными передовыми радиолокационными и гидроакустическими системами, включая радар IAI EL/M-2248 MF-STAR S-диапазона с АФАР, радар воздушного поиска BEL RAWL-02/LW-08 L-диапазона и Terma/ РЛС обнаружения поверхности X-диапазона Tata Scanter-6002. Его гидроакустические системы включают активно-пассивный гидролокатор BEL HUMSA-NG и гидролокатор BEL "Nagin".
Вооружение корабля включает зенитные ракетные комплексы Barak 8, 16 противокорабельных ракет BrahMos, 4 533-мм торпедных аппарата и 2 противолодочные ракетные установки.
BrahMos — двухступенчатая ракета с твердотопливным разгонным двигателем, разработанная совместно Индией и Россией, имеет дальность полета 450 км и может запускаться с суши, моря и воздуха. Дальность ракеты, которая до присоединения Индии к Режиму контроля за ракетными технологиями ограничивалась 290 км, теперь же она увеличена до 800 км.
В ВМС Индии после успешного применения ракеты Brahmos с борта INS Mormugao заявили о том, что боевой состав флота получил эффективное ракетное вооружение, которое позволит отстаивать индийские интересы на море.