Военное обозрение
Войти Регистрация

Столтенберг: «Мы не знаем, чем закончится война на Украине»

21
Столтенберг: «Мы не знаем, чем закончится война на Украине»

Генсек НАТО заявил о том, что в Североатлантическом альянсе не знают, «чем закончится война на Украине». По словам Йенса Столтенберга, тем не менее, нельзя давать Украине обещания относительно того, что страна будет принята в состав блока до окончания боевых действий. Таким образом, Столтенберг ясно дал понять Киеву, что на ближайшем саммите НАТО, который пройдёт в июне в Вильнюсе, никакого одобрения заявки на членство в НАТО Украине ждать не стоит.


Столтенберг:

Мы не знаем, чем закончится война на Украине, но мы знаем, что после её окончания такая история не должна повториться. Мы ожидаем, что Украина войдёт в состав НАТО после того, как эта война закончится.

Генсек НАТО при этом цинично добавил, что «все члены НАТО согласны с тем, что Украина имеет полное право самостоятельно выбирать свой путь».

Фактически Столтенберг откровенно даёт понять, что НАТО будет продолжать пользоваться Украиной и украинцами в своих интересах, удерживая свои двери для этой страны на замке. Поставлять оружие – да, обучать украинских военных – да, подталкивать к наступлению на Россию – да, принимать в состав НАТО, чтобы потом воевать своими армиями – нет.

Столтенберг:

Наша задача состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину и не допускать эскалации войны за пределами Украины.

Заявление, которое лишний раз подчёркивает представленный выше тезис об использовании НАТО Украины в своих целях – как антироссийский таран. Судьба Украины и украинцев в НАТО не волнует никого. В Киеве же тешат себя надеждами на то, что всё совсем не так.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 18:54
    +2
    .Столтенберг:

    Мы не знаем, чем закончится война на Украине, но мы знаем, что после её окончания такая история не должна повториться. Мы ожидаем, что Украина войдёт в состав НАТО после того, как эта война закончится.

    Генсек НАТО при этом цинично добавил, что «все члены НАТО согласны с тем, что Украина имеет полное право самостоятельно выбирать свой путь».


    Вот она марковка подвешенная.Толкают Украину на авантюру очередную,но не знают чем она закончится.Но попробовать надо.Вдруг что выгорит?
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 18:56
      +4
      Мы не знаем, чем закончится война на Украине
      Все они знают примерно. Врут.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:00
        +2
        Изначально они хотели свергнуть власть в России и поставить своих марионеток .Не вышло. Санкции не сработали.Сейчас повышают ставки.Хотят добиться максимально возможного для себя положительного исхода,который возможно ещё потенциально выжать из сложившейся ситуации.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 19:06
          +4
          Это все к тому,что от государственности украинствующих нельзя оставлять камня на камне.
      2. Теренин
        Теренин Вчера, 20:22
        +2
        Цитата: Arzoo
        Мы не знаем, чем закончится война на Украине
        Все они знают примерно. Врут.

        Все знают, а они нет? Их мечта - умирайте славяне, как можно больше.
  2. Falx
    Falx Вчера, 19:00
    +6
    принимать после войны будет некого и невочто.
    Эта война России против НАТО закончится уничтожением бандерии и ликвидацией НАТО.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 20:23
      +3
      Цитата: Falx
      принимать после войны будет некого и невочто.
      Эта война России против НАТО закончится уничтожением бандерии и ликвидацией НАТО.

      Да, если Россия будет воевать, а не проводить чего-то там непонятное.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Вчера, 19:02
    +3
    А что будет если вдруг сейчас примут Украину в НАТО? Кто нибудь просчитывал это? Тогда все войска Украины будут натовскими, и мы можем на законных основаниях наносить удары по Западу. soldier
    1. ИЛ-27
      ИЛ-27 Вчера, 21:05
      +1
      А что сейчас нам мешает наносить такие удары, объявив их участниками конфликта, в связи с поставками и прочим?..
      P.S. Как всегда жду минусов! Ципсо и уря-патриоты вперёд!))))))
  4. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:03
    +4
    Генсек НАТО при этом цинично добавил, что «все члены НАТО согласны с тем, что Украина имеет полное право самостоятельно выбирать свой путь».

    Ну так не вмешивайтесь и дайте Украине спокойно проиграть эту войну. Для народа Украины это будет только во благо.
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 19:36
      0
      Да ,благо будет для оставшихся украинцев.Хотя хочу сказать-Украины больше не будет,её будет меньше.Заболевших бандерлогов ,надо будет долго переобучать.30 лет зомбирования просто так не закончатся.Ведь люди желающие смерть всем кроме них,это очень тяжёлая форма шизофрении.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 21:54
        +1
        Для " переучивания" есть очень хороший цех элнктролиза никеля,в Нлрильске. За год рагулье там быстро " переучится". Главное, чтобы работали,под конвоем.
    2. ИЛ-27
      ИЛ-27 Вчера, 21:07
      0
      К сожалению, благо народа Украины ни коем образом не коррелируется с благом стран НАТО, и тем паче США.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:11
    +1
    Столтенберга трудно понять .То он не знает как закончится война ,но и одновременно после войны хочет видеть Украину в НАТО.Как то слабовастенько он начал верить в победу НАТО,с баблом у них вроде всё нормально .Тогда в чём причина таких заявлений ?Это же он не нам говорит ,а европейцам.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 19:25
      +3
      С чего вы взяли, что с баблом у НАТО всё нормально? Не, ну напечатать-то бабла они могут много, но в условиях активного формирования альтернативных доллару и евро международных денежных единиц сбрасывать свою инфляцию в третьи страны уже не получится.Мировая экономическая катстрофа надвигается неотвратимо. Конечно, военное поражение и распад России способны её отсрочить ещё на десяток лет, но сколько верёвочке ни виться...
      1. ИЛ-27
        ИЛ-27 Вчера, 21:10
        0
        К сожалению, на данный момент, как бы этого не хотелось, но не вижу "активного формирования альтернативных доллару и евро международных денежных единиц"...
        Только некие подвижки в этом направлении...
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Вчера, 19:14
    +3
    Так вот, уважаемый Стотенберг, если Украина имеет право выбирать свое будущее в НАТО, то почему КИТАЙ не может открыть военную базу на Соломоновых островах? Может потому, что эти острова слишком близко к Австралии и это очень опасно для AUKUS. Стотемберг, пожалуйста, поменьше ерунды, вы позорите нас, европейцев.
  7. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:23
    +1
    Наша задача состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину и не допускать эскалации войны за пределами Украины.

    Отработанная в течении тысячелетия схема "крестовых походов" на восток.
  8. topol717
    topol717 Вчера, 19:47
    +1
    Он даже не понял, из за чего началась эта СВО.
    И вот такое тупое создание руководит всей НАТО. Хотя возможно он только исполняет то что ему скажут из Вашингтона.
    Но ему можно еще раз повторить. Россия против вступления Украины в НАТО. И насРать на ваши хотелки и ваши согласия. 1 раз сказали нет, и не дай бог 2й раз повторить, Норвегия слишком маленькая страна и она очень близко к острову.
    1. ИЛ-27
      ИЛ-27 Вчера, 21:12
      0
      "И вот такое тупое создание руководит всей НАТО.")))))
      Кто вам такое сказал?)))
      Он такая же как и зеля "говорящая часть тела", и не более того...)))
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:51
    0
    Генсек НАТО заявил о том, что в Североатлантическом альянсе не знают, «чем закончится война на Украине». По словам Йенса Столтенберга, тем не менее, нельзя давать Украине обещания относительно того, что страна будет принята в состав блока до окончания боевых действий.
    . Сболтнул и... ничего нового, в общем.