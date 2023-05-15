Генсек НАТО заявил о том, что в Североатлантическом альянсе не знают, «чем закончится война на Украине». По словам Йенса Столтенберга, тем не менее, нельзя давать Украине обещания относительно того, что страна будет принята в состав блока до окончания боевых действий. Таким образом, Столтенберг ясно дал понять Киеву, что на ближайшем саммите НАТО, который пройдёт в июне в Вильнюсе, никакого одобрения заявки на членство в НАТО Украине ждать не стоит.
Столтенберг:
Мы не знаем, чем закончится война на Украине, но мы знаем, что после её окончания такая история не должна повториться. Мы ожидаем, что Украина войдёт в состав НАТО после того, как эта война закончится.
Генсек НАТО при этом цинично добавил, что «все члены НАТО согласны с тем, что Украина имеет полное право самостоятельно выбирать свой путь».
Фактически Столтенберг откровенно даёт понять, что НАТО будет продолжать пользоваться Украиной и украинцами в своих интересах, удерживая свои двери для этой страны на замке. Поставлять оружие – да, обучать украинских военных – да, подталкивать к наступлению на Россию – да, принимать в состав НАТО, чтобы потом воевать своими армиями – нет.
Столтенберг:
Наша задача состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину и не допускать эскалации войны за пределами Украины.
Заявление, которое лишний раз подчёркивает представленный выше тезис об использовании НАТО Украины в своих целях – как антироссийский таран. Судьба Украины и украинцев в НАТО не волнует никого. В Киеве же тешат себя надеждами на то, что всё совсем не так.