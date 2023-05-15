В ходе мероприятий отработан выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам

В западные регионы Белоруссии, граничащие с Польшей, были переброшены реактивные системы «Полонез». Также белорусские военные подтянули к польской границе ракетные комплексы «Точка».Об этом сообщает государственное информагентство Республики Беларусь БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РБ.Там отметили, что переброска столь грозного оружия к западным границам дает сигнал странам НАТО, что оно будет без колебаний задействовано в случае любого проявления вооруженной агрессии по отношению к Белоруссии.Отдельные подразделения, участвующие учения и представляющие механизированные соединения, спецназ и ракетные войска и артиллерию, выполняют учебно-боевые задачи в различных частях страны. Отмечается, что чаще всего военнослужащие действуют на незнакомой им местности.Все это происходит в рамках проверки боеготовности в Вооруженных силах Белоруссии.Командир одного из ракетных дивизионов рассказал журналистам БЕЛТА о действиях своего подразделения.- отметил он.Примечательно, что в учениях задействованы и бойцы народного ополчения. Помимо прочего, они обеспечивают безопасность на маршрутах движения военной техники. Командование Вооруженных сил Белоруссии внимательно отслеживает их действия, чтобы определить возможности и перспективы развития этой недавно созданной компоненты.