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Белорусские военные подтянули к польской границе ракетные комплексы «Точка»

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Белорусские военные подтянули к польской границе ракетные комплексы «Точка»

В западные регионы Белоруссии, граничащие с Польшей, были переброшены реактивные системы «Полонез». Также белорусские военные подтянули к польской границе ракетные комплексы «Точка».


Об этом сообщает государственное информагентство Республики Беларусь БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РБ.

Там отметили, что переброска столь грозного оружия к западным границам дает сигнал странам НАТО, что оно будет без колебаний задействовано в случае любого проявления вооруженной агрессии по отношению к Белоруссии.

Отдельные подразделения, участвующие учения и представляющие механизированные соединения, спецназ и ракетные войска и артиллерию, выполняют учебно-боевые задачи в различных частях страны. Отмечается, что чаще всего военнослужащие действуют на незнакомой им местности.

Все это происходит в рамках проверки боеготовности в Вооруженных силах Белоруссии.

Командир одного из ракетных дивизионов рассказал журналистам БЕЛТА о действиях своего подразделения.

В ходе мероприятий отработан выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам

- отметил он.

Примечательно, что в учениях задействованы и бойцы народного ополчения. Помимо прочего, они обеспечивают безопасность на маршрутах движения военной техники. Командование Вооруженных сил Белоруссии внимательно отслеживает их действия, чтобы определить возможности и перспективы развития этой недавно созданной компоненты.
Использованы фотографии:
Минобороны Белоруссии
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38 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:19
    -2
    По этому вопросу ,можно одно сказать : Без комментариев!
    1. cornet2
      cornet2 Вчера, 19:27
      +7
      Молодцы!Правильной дорогой!Только не повторяйте чужих ошибок...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:41
      +5
      Да и нашим не мешало бы.В Ленинградской области,Карелии.Я не думаю,что этот комплекс у нас порезали.Их должно быть на хранении
      1. алексеев
        алексеев Вчера, 20:42
        +5
        "Да и нашим не мешало бы"
        Если правда, что ракет для Точки на хранении много, (10000 шт.), То что мешает сформировать две- три бригады и запускать по станциям разгрузки, складам, пунктам управления ВСУ 20 - 30 ракет в сутки. Вот тебе и солидная прибавка к усилиям Искандера и авиации по изоляции района боевых действий хотя бы в Донбассе. Но 100 км от линии фронта не оставить ни одного целого логистического узла. А если сделать ещё и модернизацию системы наведения ракет (ГЛОНАСС) и применять тактичеки грамотно, в комплексе с пуском Смерча и Х-31 по ПВО, то цены старой Точке- У не будет.
        1. OldMetall
          OldMetall Вчера, 21:52
          +3
          Точки состояли на вооружении артчастей. Эти части переучены на Искандер, перевооружены и действуют. Под точку нужно формировать части заново, а из кого - хз, с модернизацией тоже - начать и кончить. Плюс ещё момент точки применять опасно - украинцы вломят своей ракетой по мирняку или АЭС или складу с какой-нить дрянью, а стрелки переведут на нас.
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 19:43
      +3
      Цитата: tralflot1832
      По этому вопросу ,можно одно сказать : Без комментариев!

      ... и без бесконечных красных линий
      1. SergioCDS
        SergioCDS Вчера, 21:54
        -2
        ... - "рисованных помадой на "сЦыкле""... - ... - Евангелие от Матфея 7 стих 6 — синодальный текст: - ... "Не давайте СВЯТЫНИ псам и не бросайте ЖЕМЧУГА вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."
  2. sdivt
    sdivt Вчера, 19:24
    +6
    Все новости последних лет - или военная истерия, или война, или подготовка к ней...
    По утрам боязно открывать новостные каналы(
    1. Enceladus
      Enceladus Вчера, 19:30
      +1
      Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 20:16
        -6
        Цитата: Enceladus
        Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет

        А зачем мне цитаты жулика и живодера?
        1. Тарелка
          Тарелка Вчера, 22:02
          -1
          Да ладно, прикольный мужик ведь был.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:43
      +3
      Да ладно Вам.Привыкните.."Люблю запах напалма по утрам"(с).Шучу,конечно.Я хоть и в возрасте,но не хочу пока ни в рай,ни в ад..Тем более дети и внуки..
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 19:45
      +3
      Цитата: sdivt
      Все новости последних лет - или военная истерия, или война, или подготовка к ней...
      По утрам боязно открывать новостные каналы(

      Кстати, кинокомедии можно найти какие в инете.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 01:55
        0
        Цитата: Теренин
        Кстати, кинокомедии можно найти какие в инете.

        Ещё и репортажи о праздничных салютах. laughing / am
    4. МятныйПряник
      МятныйПряник Вчера, 19:47
      +4
      Это логичное развитие событий. Польша будет стараться наращивать вооружение и живую силу к 24-25 годам. Если к тому времени Беларусь так же не нарастит всё тоже самое и Россия не закончит СВО, будет ещё веселее.
    5. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Вчера, 19:53
      -1
      В моей молодости на Владимирщене была частушка:
      Если первый раз ударят,
      Вы, конечно, вскрикните,
      Раз ударят, два ударят
      - и, глядишь, привыкните!
      1. Gnefredov
        Gnefredov Вчера, 20:11
        +3
        У нас (МСК, Свердловский район) по другому читалось:

        Если первый раз ударят
        Ты ответь ударом в глаз
        Если это не поможет
        Руки в ноги и форсаж!
  3. Enceladus
    Enceladus Вчера, 19:28
    0
    Чтоб булки не расслаблялись у поляков... а чтоб еще больше не расслаблялись дал Батьке ТЯО заряды к ним good
    1. Nesvoy
      Nesvoy Вчера, 20:04
      -1
      По голове себе дай этим зарядом. Правильно, в ответ по РБ ведь прилетит, а не по вам.
  4. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:33
    +1
    Ну в конце концов моя "Точка" куда хочу , туда и таскаю. То есть батька перестал играть на всех досках и ,"озвучил" свое решение. А что из этого выйдет , покажет только время
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Вчера, 19:56
      +1
      То и выйдет, как в сентябре 1939 г.
      Раз из-за лужи решили начать войну - начнут. И выход один - сработать на опережение и предотвратить ограниченную ядерную в Европе.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 20:44
        +2
        Цитата: Виктор Ленинградец
        сработать на опережение и предотвратить ограниченную ядерную в Европе.

        Если я вас правильно понял, вы предлагаете нанести упреждающий РЯУ по Штатам? Ну, как альтернативу "ограниченной ядерной войне на ЕТВД" ? А вас ничего не смущает? Нет? Или Англию и Францию с их ЯО вы в расчет уже не берете... А зря. Они-то как раз в ЕУРОПЕ и расположены... Так что -- не зачет!
        Если дело дойдет до Гамбургского счета, то мало никому не покажется. Поэтому -- боритесь за мир, укрепляйте мощь России!
        АГА.
      2. 1 z1
        1 z1 Вчера, 21:15
        0
        сработать на опережение и предотвратить ограниченную ядерную в Европе.

        Каким образом?
      3. Тарелка
        Тарелка Вчера, 22:05
        +3
        Цитата: Виктор Ленинградец
        И выход один - сработать на опережение и предотвратить ограниченную ядерную в Европе.

        Выход есть и другой - первыми войска никуда не вводить, чтоб не начинать локальных неядерных конфликтов, а самим ощетиниться ядерными ракетами и дать всем понять, что любой вход на территорию России приведёт к их запуску. Самоубийц нет.
        Союзникам помогать авиацией, спецотрядами и поставками, но не прямым вмешательством.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:05
          0
          Цитата: Тарелка
          Выход есть и другой - первыми войска никуда не вводить, чтоб не начинать локальных неядерных конфликтов, а самим ощетиниться ядерными ракетами и дать всем понять, что любой вход на территорию России приведёт к их запуску.

          Поздно.
          На сегодня задачи "не вводить" нет,
          задачи "не допустить вхождения" тоже нет,
          сегодня задача "выгнать со своей территории".

          PS Про озвученные цели СВО озвучившие давно молчат.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 19:46
    +2
    войной смердит последние лет 10

    p.s. задолбали с размером
  6. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Вчера, 19:49
    -2
    Учитывая точность этой штуки, только ядерная боеголовка сделает свое дело, химическое оружие запрещено.
    Короче говоря, непригодна для использования, разве что для самоубийства.
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Вчера, 20:01
      -2
      химическое оружие запрещено

      Перестаньте, какие запреты перед "Final comment"!
      Всё пойдёт в дело, лишь бы было под рукой. Главное - чёткий выбор цели. После удара из океана - на добивание обездвиженного, но обладающего потенциалом к сопротивлению противника. И помнить, что главная цель, пока не тронута!
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 20:23
      +6
      Цитата: zorglub bulgroz
      Короче говоря, непригодна для использования, разве что для самоубийства.

      На стрельбах где то в Саудовской Аравии, в первой половине 90-х, Точка У за 60 км попала в бочку.
      1. zorglub bulgroz
        zorglub bulgroz Вчера, 20:37
        0
        У украинского врага то же самое... не убежден в их эффективности со стороны Запада, кроме как делать дырки в тротуарах
    3. ettore
      ettore Вчера, 21:55
      +1
      Цитата: zorglub bulgroz
      Учитывая точность этой штуки, только ядерная боеголовка сделает свое дело, химическое оружие запрещено.
      Короче говоря, непригодна для использования, разве что для самоубийства.

      Хим оружие запрещено только тем, кто соблюдает запреты и у кого есть свои здравые внутренние запреты на поступки.
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:49
    0
    Белорусские военные подтянули к польской границе ракетные комплексы «Точка»
    . Всё очень не спокойно...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:58
    +3
    Пора и нам двигать Искандеры поближе к финнам.
  9. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 20:22
    -1
    Точка хороша про оснащении спец БЧ.
  10. ИЛ-27
    ИЛ-27 Вчера, 20:40
    0
    Надеюсь, что всё подтянутое со спец БЧ?))
  11. Nesvoy
    Nesvoy Вчера, 21:40
    +2

    Боты охранители и подстрекатили применения ЯО, не палитесь уже так откровенно.
  12. ШТОРМ 12
    ШТОРМ 12 Сегодня, 00:57
    0
    Цитата: Gnefredov
    У нас (МСК, Свердловский район) по другому читалось:

    Если первый раз ударят
    Ты ответь ударом в глаз
    Если это не поможет
    Руки в ноги и форсаж!



    от куда вещаете?
  13. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 01:58
    0
    А тем временем Польша получила первые HIMARS (из американского контракта на почти 500 ПУ). Они будут переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны. "Ее заданием будет сдерживание агрессора на восточном фланге НАТО", - заявил польский министр.