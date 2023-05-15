Президент России подписал указ, позволяющий иностранцам, участвующим в СВО, в упрощенном порядке получать гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане иностранных государств и лица, не имеющие гражданства, принимающие участие в рядах ВС РФ в спецоперации, смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.Согласно документу, помимо иностранных граждан, поступивших на контрактную службу в российскую армию и принимающих участие в спецоперации на Украине, упрощенным порядком получения гражданства также могут воспользоваться жены, дети и родители таких лиц.В сентябре прошлого года глава государства подписал указ, предполагающий упрощенное принятие в российское гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Вооруженные силы РФ. В документе указывается, что на получение российского гражданства могут претендовать иностранцы, как минимум на протяжении шести месяцев принимавшие участие в боевых действиях или же получившие в ходе боестолкновений какие-либо увечья.К увечьям относится получение ранений, травм и контузий, вследствие которых военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья.В ноябре прошлого года был подписан указ, позволяющий иностранным гражданам служить в российской армии. К военной службе в рядах ВС РФ не допускаются иностранцы, имеющие судимость. Кроме того, иностранцы должны соответствовать медицинским требованиям и свободно владеть русским языком.