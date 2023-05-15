Военное обозрение
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Президент России подписал указ, позволяющий иностранцам, участвующим в СВО, в упрощенном порядке получать гражданство РФ

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Президент России подписал указ, позволяющий иностранцам, участвующим в СВО, в упрощенном порядке получать гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане иностранных государств и лица, не имеющие гражданства, принимающие участие в рядах ВС РФ в спецоперации, смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.


Согласно документу, помимо иностранных граждан, поступивших на контрактную службу в российскую армию и принимающих участие в спецоперации на Украине, упрощенным порядком получения гражданства также могут воспользоваться жены, дети и родители таких лиц.



В сентябре прошлого года глава государства подписал указ, предполагающий упрощенное принятие в российское гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Вооруженные силы РФ. В документе указывается, что на получение российского гражданства могут претендовать иностранцы, как минимум на протяжении шести месяцев принимавшие участие в боевых действиях или же получившие в ходе боестолкновений какие-либо увечья.

К увечьям относится получение ранений, травм и контузий, вследствие которых военнослужащий подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья.

В ноябре прошлого года был подписан указ, позволяющий иностранным гражданам служить в российской армии. К военной службе в рядах ВС РФ не допускаются иностранцы, имеющие судимость. Кроме того, иностранцы должны соответствовать медицинским требованиям и свободно владеть русским языком.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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20 комментариев
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  1. monetam
    monetam Вчера, 20:42
    -7
    Полагаю, что это правильный указ. В идеале бы всех азиатов, которые хотели бы получить российское гражданство, минимум на полгода отправлять на фронт. Там бы они очень здорово смогли бы выучить и русский язык, и понять народную культуру !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:50
      +12
      Про трагедию на полигоне под Белгородом,не?.Эти азиаты в наших городах и селах ведут так,как у себя дома бы не вели.Честно говоря им это гражданство,путем службы в армии не надо.Проще купить
      1. AdAstra
        AdAstra Вчера, 21:12
        +6
        Полностью с вами согласен, этим "товарищам" такое не нужно, они без этого получают всё без проблем, давая кому нужно "на лапу".
      2. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:14
        -5
        А что наши сограждане не становятся на путь преступления, не убивают наших???
        Надо разбираться, кто, зачем и почему?!?!?!? Конкретно, тщательнее.
      3. ELORIYA
        ELORIYA Вчера, 21:39
        -1
        Не путайте азиатов с ближнем востоком это разные моменты
      4. vlad106
        vlad106 Сегодня, 01:55
        0
        Президент России подписал указ, позволяющий иностранцам, участвующим в СВО, в упрощенном порядке получать гражданство РФ

        если мигранты защищают нашу страну, то надо давать таким гражданство. но миллионы прибывших азиатов не идут на это - уклоняются и поэтому таких надо сразу выдворять
  2. Юра
    Юра Вчера, 21:01
    +3
    Если учесть, что граждане некоторых стран воюющих за нас, у себя дома могут, а многие уже сидят в тюрьмах, этот указ по отношению к таким людям был бы не только справедлив, его уже давно надо было принять.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:12
    0
    Президент России подписал указ, позволяющий иностранцам, участвующим в СВО, в упрощенном порядке получать гражданство РФ
    . Обязанность, дело гражданина защищать РОДИНУ!
    Если защищает НАШУ РОДИНУ, логично, что по сути, по духу гражданин, наш соотечественники.
    Противоречий нет.
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Вчера, 21:59
      -3
      Выходит, все служащие Иностранного Легиона 150 национальностей - французы по духу. Дюма в детстве читали, видимо.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 01:32
        0
        нам какое дело до франции,и легиона, к чему его сюда приплели
  4. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 21:18
    +2
    Судя по тому, как МО судорожно старается набирать новых контрактников из любых источников (перехватило у "Вагнера" зеков, раздает гражданство иностранцам, даже из пленных украинцев пыталось какой-то "освободительный корпус" вербовать), новой мобилизации оно боится не меньше, чем украинского наступления.
    1. Комментарий был удален.
  5. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 21:23
    +3
    ...подписал указ, согласно которому граждане иностранных государств и лица, не имеющие гражданства, принимающие участие в рядах ВС РФ в спецоперации, смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство
    Они давно (и часто) безо всякой СВО получали российское гражданство и быстрее, чем русские, переселяющиеся из бывших республик СССР...
  6. dump22
    dump22 Вчера, 22:09
    -5
    К военной службе в рядах ВС РФ не допускаются иностранцы, имеющие судимость.


    Ну хоть в чем-нибудь есть преимущество для россиян.
    Наших граждан даже из колоний на воинскую службу охотно берут.
  7. seregatara1969
    seregatara1969 Вчера, 22:36
    -2
    Подписал или издал? Будто не он указы издает, а некто другой.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:44
    -3
    Думаю, этот указ не будет пользоваться бешеной популярностью у иностранных граждан, находящихся в РФ, подавляющее большинство из которых приехало на заработки из государств Средней Азии и Закавказья и совсем не намерено умирать за чужую им Россию.

    Ненависть к инициативе депутата Государственной Думы М. Н. Матвеева о мобилизации новых граждан РФ из числа жителей государств Средней Азии и Закавказья вызвало ярость диаспор этих стран, особенно в Москвабаде и протесты МИДа РФ, защищающего этих иностранных граждан от коренных русских жителей РФ.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 23:41
    +2
    Зачем иностранным гражданам подписывать этот документ, когда они могут спокойно приобрести гражданство, пускай чуть более дольше, но без риска для своей жизни. Россия для них, всего лишь ресурс для личного обогащения. В случае эскалации, они всегда могут покинуть территорию и переждать.
    Наивный документ такой. Конечно не правильно говорить, что все повально такие, но подавляющее большинство.
    А диаспоры, вообще надо приравнять к ОПГ, я бы назвал их ОНГ(организованная национальная группировка). В России такие организации неприемлемы, т.к одна из глобальных основ страны, союзничество и равноправие среди всех национальностей.
    Проходной двор сделали. Спецы наверное косеют от нагрузки. Потому что иностранцев заслать и обработать на разного рода действия и создания напряжения в обществе, это как два пальца щёлкнуть.
    Поживём увидим к чему всё приведёт в итоге. request
    1. Дво
      Дво Сегодня, 00:07
      -2
      На Дв прекрасно знают что ждёт среднеазиатов и прочих иностранцев когда Китай заберёт Тайвань достаточно посмотреть что они делали на Даманском просто среднеазиаты и прочие иностранцы приезжающие на ДВ истории не знают, убежать не успеют.
  10. 7gor
    7gor Сегодня, 00:25
    -1
    Честно говоря ни одного нормального указа и действия не вижу от нашего первого лица request Как быть далее?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 00:57
      +1
      Да все просто.Вам надо стать первым лицом и тогда то указы будут и нормальные и действия ещё лучше
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 01:20
    0
    Путин бы лучше подписал указ об экстрадиции на родину за любые административные правонарушения . От распития алкоголя на улице и пересечения сплошной линии до громкой музыки после 22 . С пожизненным запретом на вьезд в РФ. За уголовку вся семья до третьего колена так же на родину с таким же запретом на въезд. Всё. Будут как шелковые пастухи.