Украина получила ложные воздушные цели ADM-160B MALD

Крупный фрагмент изделия ADM-160B в Луганске, 12 мая 2023 г. Фото Telegram / Поддубный
Иностранные покровители передают украинским формированиям не только вооружения, но и вспомогательные средства. Так, несколько дней назад официально объявили о передаче крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а вскоре стало известно, что вместе с ними используются ложные воздушные цели ADM-160B MALD. При помощи последних противник пытается повысить вероятность прорыва нашей противовоздушной обороны.
Секретные поставки
Зарубежные страны, в первую очередь США и Великобритания, активно поставляют на Украину различные вооружения, технику и боеприпасы. При этом не все подробности такой помощи публикуются открыто. Нередко сообщается только класс отгружаемого изделия без его обозначения, количества и т.д. Кроме того, некоторые поставки вообще не анонсировались, и о них становилось известно только после применения переданных изделий.
В начале декабря Пентагон объявил о выделении очередного пакета помощи Украине общей стоимостью 275 млн долл. Вместе с прочей продукцией в него включили некие «возможности противодействия ПВО» (Counter air defense capability). Что именно имели в виду под этим, не уточнялось. Однако, похоже, теперь ситуация прояснилась, и эти «возможности» дали знать о себе.
Несколько дней назад зарубежные СМИ, а затем и британское Минобороны сообщили о передаче киевскому режиму КРВБ Storm Shadow. Уже 12 мая это оружие впервые применили; целью стал один из объектов в Луганске. Впрочем, эту акцию нельзя назвать успешной. Ракета прорвалась к цели, но ее самолет-носитель Су-24 и сопровождавший его истребитель были обнаружены и уничтожены после пуска.
Центральный отсек корпуса с крылом. Фото РИА Новости
В тот же день в Луганске нашли обломки еще одного изделия, использованного противником при ударе. Судя по их состоянию, изделие было сбито зенитными средствами. Несмотря на повреждения, на объекте сохранилась информационная табличка с маркировкой «ADM-160B». Этот индекс принадлежит ложной воздушной цели американской разработки, также известной как Miniature Air-Launched Decoy (MALD).
Таким образом, киевский режим получает от США не только авиационные вооружения, но и вспомогательные средства. При помощи изделий ADM-160B предлагается увеличивать нагрузку на российскую ПВО, повышая вероятность прорыва реальных ракет к намеченным целям. При этом реальные показатели такого средства в текущей обстановке пока остаются неизвестными.
Актуальное поколение
Специализированные ракеты-ложные цели разных типов состоят на вооружении боевой авиации США на протяжении нескольких последних десятилетий и применяются в различных операциях. Разработка очередного образца такого рода, обозначенного как Miniature Air-Launched Decoy (MALD), стартовала в 2002 г. К программе присоединилось несколько ведущих компаний военной промышленности.
В мае 2003 г. Пентагон выбрали победителя конкурсной части – контракт на дальнейшую разработку получила компания Raytheon. Ее проект получил индекс ZADM-160B. Проектирование ложной цели завершилось к середине десятилетия, и в 2005-2006 гг. начались различные испытания. Так, в октябре 2006-го состоялся первый сброс опытного изделия MALD с самолета F-16. Последующие мероприятия заняли порядка полутора лет.
По итогам испытаний, в середине 2008 г. «Рейтеон» получила контракт на запуск серийного производства «с малым темпом». Начиная с марта следующего года, подрядчик должен был поставить 300 ракет. В 2010-11 гг. изделия этих партий прошли дополнительные испытания, показавшие необходимость доработки технологии производства. Из-за этого производство с малым темпом расширили на две следующие партии. Только после этого, в первой половине десятых годов, разрешили запустить полномасштабную серию. Уже в 2014 г. компания Raytheon сообщила о передаче заказчику тысячного изделия ADM-160B.
Опытные изделия MALD. Фото Raytheon
Вскоре после этого в серию пошла новая модификация ложной цели под названием MALD-J, отличавшаяся возможностью установки станции постановки помех. В последние годы велась подготовка к выпуску следующей модификации ADM-160X MALD-X. В этом проекте сохранили модульную архитектуру полезной нагрузки, но улучшили все основные характеристики.
Ложная воздушная цель
Изделие ADM-160 MALD во всех модификациях фактически представляет собой авиационную крылатую ракету. От боевого оружия оно отличается использованием специальной полезной нагрузки в виде средств постановки помех – активных или пассивных, в зависимости от модификации и исполнения.
Ложная цель построена в фюзеляже длиной 2,85 м с квадратным поперечным сечением. Имеется раскладываемое крыло размахом 1,7 м. Стартовая масса – ок. 110 кг. Головная часть фюзеляжа вмещает модуль, отвечающий за постановку помех. За ним находятся аппаратный отсек, топливные баки и т.д. В хвосте помещен турбореактивный двигатель.
Ракета оснащается двигателем Sundstrand TJ-150. С его помощью достигается максимальная скорость до 0,91 М. Максимальная высота полета – более 12 км. Дальность – ок. 920 км при продолжительности полета ок. 45 мин.
ADM-160B имеет автопилот, выполняющий заранее заложенную полетную программу. Используя спутниковую навигацию, он проводит изделие по заданному маршруту. В зависимости от различных факторов, полет может происходить по прямой или с маневрированием либо с барражированием в заданном районе.
ADM-160B на бомбардировщике B-52H. Фото Raytheon
Для MALD разных модификаций разработано несколько целевых нагрузок. Базовый вариант ADM-160B несет модульный пассивный отражатель радиосигнала локаторов. По имеющимся данным, имеется несколько вариантов такого устройства, позволяющих имитировать разные вооружения и воздушные цели. Для MALD-J была разработана малогабаритная станция постановки помех. В этом случае ракета не просто мешает РЛС, но и подавляет их.
По известным данным, изделия ADM-160B совместимы с разными носителями из состава тактической и стратегической авиации ВВС США. Ложные цели подвешиваются на стандартных держателях, по одной или по несколько, и должны запускаться вместе (либо с интервалом) с боевыми ракетами – в зависимости от характеристик оружия. Как теперь известно, MALD удалось установить и на фронтовые самолеты советского образца. Вероятно, их новым носителем, как и в случае с КРВБ Storm Shadow, стали доработанные бомбардировщики Су-24.
Предлагается несколько способов применения MALD с разными эффектами. Так, ложная цель может просто лететь в заданный район и отвлекать на себя ПВО, снижая риски для реальной ракеты. Кроме того, боевое и вспомогательное средство могут лететь рядом, затрудняя их идентификацию, а также мешая сопровождению и поражению ракеты. Модификации MALD-J/X, в свою очередь, используют принцип подавления, так же мешая отслеживанию и поражению воздушных целей.
Дополнительная угроза
Появление у противника новых иностранных крылатых ракет для боевой авиации требует принятия соответствующих мер. При этом вместе с ударным вооружением украинские формирования получили вспомогательные средства, призванные повысить эффективность боевой работы. И несколько дней назад нашей ПВО впервые пришлось столкнуться со связкой из изделий Storm Shadow и ADM-120B.
Как это и задумывал противник, наши ЗРК обнаружили и сбили ложную MALD, тогда как реальная ракета смогла прорваться к своей цели. Это показывает, что при грамотном применении – а также при элементе неожиданности – такой ударный комплекс способен решать поставленные задачи.
Изделие MALD в полете. Фото Raytheon
Впрочем, радость украинской стороны длилась недолго. Вскоре после пуска «Сторм Шэдоу» был сбит ее носитель и истребитель прикрытия. Кроме того, Минобороны России уже сообщает об успешном перехвате самих крылатых ракет. Из этой ситуации можно сделать несколько главных выводов.
В первую очередь, нужно помнить, что эффект неожиданности работает и дает нужный результат лишь один раз. 12 мая противнику удалось обмануть нашу ПВО и провести свою ракету к цели. Но этот эпизод подвергся анализу, и были приняты необходимые меры. Теперь следует ожидать, что сообщения о поражении британских ракет станут регулярными.
Реальная роль и эффективность ложных целей ADM-160B в недавней атаке неизвестна. По понятным причинам, эта информация еще долго не будет подлежать публикации. Однако очевидно, что теперь российская ПВО знает сигнатуру таких объектов и готовится к их новому применению. На них более не будут тратить время и зенитные ракеты, и основное внимание смогут сосредоточить на других воздушных целях.
Иностранное признание
Таким образом, иностранные партнеры посылают киевскому режиму не только авиационные вооружения, но и вспомогательные средства для его эффективного применения. Этот факт показывает их готовность продолжать поддержку Украины и возможность расширения номенклатуры поставок.
Кроме того, передача ракет-ложных целей ADM-160B указывает на некоторые сомнения в способности поставляемых вооружений решать задачи в имеющейся обстановке. Похоже, за рубежом оценили потенциал российской ПВО и поняли, что она способна бороться даже с современными малозаметными ракетами. Изделия MALD стали своего рода попыткой спасти ракеты Storm Shadow и их репутацию. Насколько удачной она будет, станет ясно в ближайшем будущем.