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Минобороны РФ: Истребитель Су-27 поднимали в воздух из-за пролета у российской границы французского и немецкого военных самолетов

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Минобороны РФ: Истребитель Су-27 поднимали в воздух из-за пролета у российской границы французского и немецкого военных самолетов

Сегодня над Балтийским морем появились два военных самолета стран-участниц НАТО. В связи с этим в воздух был поднят истребитель Су-27, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Перед экипажем истребителя была поставлена задача идентифицировать воздушные цели и не допустить нарушения ими государственной границы Российской Федерации. С данными задачами российские летчики справились. Как оказалось, вблизи российской границы появились патрульный самолет Р-ЗС «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.

Сперва данные самолеты приближались к государственной границе, но затем сделали разворот и полетели в обратном направлении. После этого российский истребитель вернулся на аэродром, так как факт нарушения государственной границы Российской Федерации зафиксирован не был. В военном ведомстве отметили, что полет российского самолета выполнялся в соответствии с нормами международных правил.

Отметим, что в последнее время в Балтийском регионе наблюдается рост активности самолетов военно-воздушных сил стран-участниц Североатлантического альянса. Западные государства наращивают присутствие своей военной авиации вблизи рубежей российского государства, в связи с чем Вооруженные силы Российской Федерации также вынуждены увеличивать свои возможности на данном направлении. Не исключено, что подобные полеты западных военных самолетов носят цель «прощупывания» возможностей российской авиации в плане обеспечения противовоздушной обороны западных границ страны.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. ИЛ-27
    ИЛ-27 Вчера, 20:00
    -3
    Началось!
    Тут похоже, либо мы, в назидание всем, притопим наглоскаксонский недоостровок, и все, поджав хвосты разбегутся, либо, вобще, непонятно чем дело закончится.)))
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 20:02
      +3
      Минобороны РФ: Истребитель Су-27 поднимали в воздух из-за пролета у российской границы французского и немецкого военных самолетов

      Вот-бы не помешала такая-же засада ПВО, как недавняя, СВУшная, против нашей авиации.
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Вчера, 20:06
        +3
        Правильно, Ясная!
        Только средств на такую засаду у проклятого острова у нас нет. Так что целесообразно сосредоточиться на морской цели - норвежских газопроводах.
      2. ИЛ-27
        ИЛ-27 Вчера, 20:09
        +1
        Так не могем же - там же члены наты((
        Тем более, что мы, в принципе, не воюем...(смайлики по вкусу).
    2. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Вчера, 20:29
      +1
      Я остужу ваш пыл, сказав что у Европы (в том числе и Великобритании) есть:
      А) многослойная противоракетная оборона, способная сбивать МБР
      Б) внушительный ядерный арсенал (МБР, АПЛ, стратегическая авиация)
      В) союзники, что в отличие от союзников по ОДКБ, где несколько стран-участниц грызутся между собой и третья вообще в состоянии лёгкой полувойны, а Россия вяло с дивана им говорит "ну хватит, всё, прекратите", вступятся за своего союзника.
      Так что если с "наглоскаксонским недоостровком" что-то случится, и вина РФ будет доказана, то тут и вы почувствовуете "вкус металла во рту" и ощущение что на улице "зажглось второе солнце"
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 01:44
        0
        Многослойная ПРО против МБР - это какая?
        Стратегической авиации у Европы нет, только тактическая.
        Не вступятся, особенно если что то случится в восточной Европе. Хвост подожмут и будут переглядываться, кивая друг на друга.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:02
    0
    Если появились над Балтикой противолодочные самолёты НАТО ,значит НАТОвцы увидели пустой причал там где стояла наша ПЛ.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 20:02
    -1
    ни чего страшного - подлетают иноверцы постоянно - мы отрабатываем опозавание, перехват, тренируем расчеты ПВО
    непонятно другое - почему самолеты ВКС не подлетают к границам НАТО???
    Почему МЫ не становимся "головной болью" секс меньшинств???
    1. ИЛ-27
      ИЛ-27 Вчера, 20:11
      +4
      Тут так-то недавно, как минимум 4 борта подлетели к границе недочлена наты... дальше думаю вы знаете...((
  4. ИЛ-27
    ИЛ-27 Вчера, 20:03
    +1
    А вообще, уже давно пора действовать по сценарию ХБ "Виктор - освободитель")))
    Тем более, что верховный не так давно сказал: "зачем нам такой мир, если в нём не будет России?"
    Или он тоже участвует в игре под названием: "Перемолоть как можно больше славян?"))
  5. ИЛ-27
    ИЛ-27 Вчера, 20:07
    0
    А теперь немножко серьезно, ситуевина становится всё интереснее и интереснее. И что самое интересное, готовы ли уже новые красные линии? Надеюсь красный карандаш ещё не сточился?
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Вчера, 20:45
      +1
      этого добра в кремле как у дурака махорки, посмотришь на гаранта и душа радуется за человека, всё у него хорошо, довольный, улыбается, всё у него идет по плану
  6. Землекоп
    Землекоп Вчера, 21:31
    +1
    где французы с немцами и где граница с Россией...а если бы российский истребитель вдоль границы с францией и германией пролетел?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 01:46
      0
      На его перехват точно также бы вылетели и- истребители. На перехват наших Ту-160, в свое время летавших через Балтику к Великобритании уже вылетали. Нет в этом ничего такого, стандартные действия по инструкции.