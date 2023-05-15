Минобороны РФ: Истребитель Су-27 поднимали в воздух из-за пролета у российской границы французского и немецкого военных самолетов

Сегодня над Балтийским морем появились два военных самолета стран-участниц НАТО. В связи с этим в воздух был поднят истребитель Су-27, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Перед экипажем истребителя была поставлена задача идентифицировать воздушные цели и не допустить нарушения ими государственной границы Российской Федерации. С данными задачами российские летчики справились. Как оказалось, вблизи российской границы появились патрульный самолет Р-ЗС «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.
Сперва данные самолеты приближались к государственной границе, но затем сделали разворот и полетели в обратном направлении. После этого российский истребитель вернулся на аэродром, так как факт нарушения государственной границы Российской Федерации зафиксирован не был. В военном ведомстве отметили, что полет российского самолета выполнялся в соответствии с нормами международных правил.
Отметим, что в последнее время в Балтийском регионе наблюдается рост активности самолетов военно-воздушных сил стран-участниц Североатлантического альянса. Западные государства наращивают присутствие своей военной авиации вблизи рубежей российского государства, в связи с чем Вооруженные силы Российской Федерации также вынуждены увеличивать свои возможности на данном направлении. Не исключено, что подобные полеты западных военных самолетов носят цель «прощупывания» возможностей российской авиации в плане обеспечения противовоздушной обороны западных границ страны.