Папа римский расстроен из-за позиции президента Украины по мирному урегулированию

Представителей Ватикана и лично папу римского очень расстроила позиция украинского президента Владимира Зеленского, поставившего большое количество жизней своих граждан на анонсированное широкомасштабное контрнаступление.Итальянское издание il Fatto Quotidiano утверждает, что главная мысль, которую глава католической церкви пытался донести до посетившего Ватикан Зеленского, заключалась в том, что продолжение поставок западных вооружений убивают надежду на установление мира. При этом изложенную главой киевского режима пресловутую "формулу мира" авторы опубликованного в итальянской газете материала называют откровенно провокационной.Визит Зеленского в Ватикан обозначился тем, что украинский лидер откровенно нахамил принявшему его понтифику, заявив, что Украина не нуждается в посредниках в мирных переговорах. Причём нахамил он не в лицо Франциску, а после того, как покинул его резиденцию, изначально значительно расшаркиваясь перед главой римской католической церкви. Это вызвало особое раздражение в Ватикане.Кроме того, Зеленский призвал папу римского присоединиться к сочиненной украинским руководством "формуле мира", согласно которой предполагается фактическая капитуляция России. Единственное, что украинский президент позволил главе католической церкви - заниматься возвращением на Украину детей, якобы депортированных Россией, а на самом деле вывезенных из зоны боевых действий в безопасные регионы.Кроме того, Зеленский в ходе встречи с понтификом нарушил сразу несколько установленных правил этикета, сначала не пропустив Франциска при входе в кабинет, а затем не встав с кресла, когда один из советников папы римского пожимал ему руку.