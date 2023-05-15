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Итальянская пресса: Папа римский расстроен из-за позиции президента Украины по мирному урегулированию

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Итальянская пресса: Папа римский расстроен из-за позиции президента Украины по мирному урегулированию

Представителей Ватикана и лично папу римского очень расстроила позиция украинского президента Владимира Зеленского, поставившего большое количество жизней своих граждан на анонсированное широкомасштабное контрнаступление.


Итальянское издание il Fatto Quotidiano утверждает, что главная мысль, которую глава католической церкви пытался донести до посетившего Ватикан Зеленского, заключалась в том, что продолжение поставок западных вооружений убивают надежду на установление мира. При этом изложенную главой киевского режима пресловутую "формулу мира" авторы опубликованного в итальянской газете материала называют откровенно провокационной.

Визит Зеленского в Ватикан обозначился тем, что украинский лидер откровенно нахамил принявшему его понтифику, заявив, что Украина не нуждается в посредниках в мирных переговорах. Причём нахамил он не в лицо Франциску, а после того, как покинул его резиденцию, изначально значительно расшаркиваясь перед главой римской католической церкви. Это вызвало особое раздражение в Ватикане.

Папа римский расстроен из-за позиции президента Украины по мирному урегулированию

Кроме того, Зеленский призвал папу римского присоединиться к сочиненной украинским руководством "формуле мира", согласно которой предполагается фактическая капитуляция России. Единственное, что украинский президент позволил главе католической церкви - заниматься возвращением на Украину детей, якобы депортированных Россией, а на самом деле вывезенных из зоны боевых действий в безопасные регионы.

Кроме того, Зеленский в ходе встречи с понтификом нарушил сразу несколько установленных правил этикета, сначала не пропустив Франциска при входе в кабинет, а затем не встав с кресла, когда один из советников папы римского пожимал ему руку.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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35 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:03
    +7



    Какой дипломатический этикет ,они о чём?Деньги давай ! Хоть сколько но давай!
    1. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:16
      +2
      Вот как и бешенцы - пришел и нас-рал...
      Прямо на лысую голову.

      Это явно Зе популярности не прибавит. Скорее, сильно наоборот. Ибо к словам этого пожилого человека прислушиваются на Земле не менее миллиарда.
      Можно и кресло со свистом потерять! Вдруг - и нет от партнеров "зброи для боротьбы". Отверг же мирный план...

      Папский престол знавал спесивых королей. Шутов на троне тоже видывал.
      1. topol717
        topol717 Вчера, 21:57
        +6
        Цитата: RealPilot
        Папский престол знавал спесивых королей. Шутов на троне тоже видывал.
        На Ватикан давно и все положили. а повсеместное ЛГБТышное увлечение во всей Европе тому явное подтверждение. Ватикан раньше был нужен для управления толпой, сейчас толпой управляют через фейсбук тик-ток и прочее.
        1. Storm1978
          Storm1978 Вчера, 23:04
          +1
          Вы преуменьшаете символ Веры.. Как правильно заметил комментатор выше, в истории Престола было много моментов, когда утверждали что власть папства более никогда не будет прежней. Более миллиарда человек, это серьезно. И отмахнуться от этого не получится. И умалять возможности Престола очень недальновидно..
          1. Ярослав Тэккель
            Ярослав Тэккель Сегодня, 00:18
            +1
            Хех, Символ Веры. Как думаете, сколько из людей, называющихся в России православными, его назовут хотя бы близко к тексту?
    2. Alex013
      Alex013 Вчера, 21:37
      +2
      "Деньги давай. Давай деньги !(с). И еще орден уронил. Как был в КВН так там и остался....
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:46
      +2
      везде остается,быдлом. Дай,дай,дай.. Об этикете и говорить нечего. Прекоасный выбор " мудрого" украинского народа.
      1. topol717
        topol717 Вчера, 21:59
        -1
        Цитата: Андрей Николаевич
        Прекоасный выбор " мудрого" украинского народа.

        Порошенко ничего не сделал, и войну на Донбасе не остановил, этот пообещал остановить.
        Нет у них Донбаса и нет у них войны.
        Ну и 404 тоже скоро не будет.
    4. Kojote21
      Kojote21 Вчера, 22:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Деньги давай ! Хоть сколько но давай!

      Деньги-деньги, дребеденьги,
      Позабыв покой и лень,
      Делай деньги, делай деньги!
      А остальное всё - дребедебень!
      А остальное всё - дребедебень!

      А как иначе-то? wink
    5. неглавный
      неглавный Вчера, 23:22
      +1
      Цитата: tralflot1832

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 21:03
      НОВЫЙ

      Какой может быть этикет у клоуна. шута, скомороха? Который на рояле исполнял...? Он вообще то это слово хоть знает? Хочу извинится перед нашими великими клоунами такими как Карандаш, Никулин, Куклачёв и многие другие! Достойные люди и профессионалы, не сравнить с этим убожеством!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 21:05
    +7
    Только мнения и решения Вашингтона важны для Киева, остальных им разрешли на мужском половом крутить, а так Е. С. давно и полностью лежит под США то мнение Папы крутили там же. Достаточно послушать риторику Зеленского об отсрочки поставок оружия, он уже не просит он уже распоряжается.
  3. Простой
    Простой Вчера, 21:08
    +2
    Зато в ЕС -парламенте отпразновали присоединение новых земель к Европе заочно, вручив Зеленскому премию имени Карла Великого.
  4. Галеон
    Галеон Вчера, 21:14
    +6
    Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Ваше святейшество, это был самый недостойный человек, встреченный Вами. Помолитесь о его народе, об избавлении народа от таких руководителей. Их там таких сейчас... Практически все. Эти люди- плоды трудов ваших тайных служб и явных политиков. Что ж тут расстраиваться.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:48
      0
      Это папа римский этот народишко скакать научил? Или учил кастрюли на голову надевать? Это народ такой," особенный")
  5. Самый вежливый
    Самый вежливый Вчера, 21:20
    -3
    на анонсированное широкомасштабное контрнаступление.

    Да что про это контрнаступление день и ночь по всем утюгам вещают , будет оно успешное или нет , разве это решит исход войны ? Слишком уж всё распиарено , причём с двух сторон ,и Киева и Москвы...
    Украина не нуждается в посредниках в мирных переговорах.

    Ну тут они одновременно ещё и тов. Си плюнули в лицо , ведь китайцы даже план из 12 пунктов опубликовали на официальном сайте МИД КНР.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:21
    +1
    Представителей Ватикана и лично папу римского очень расстроила позиция украинского президента Владимира Зеленского, поставившего большое количество жизней своих граждан на анонсированное широкомасштабное контрнаступление.
    "Мы тебе конечно верим.
    Разве могут быть сомненья!!!"
    Детская песенка, а смысла в ней, пожалуй, больше чем в словах взрослых дядек!
  7. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:27
    +3
    А есть и другое фото - где нацистский клоун наезжает на понтифика и требует от него объяснений, а тот не знает, чем и как оправдаться перед обнаглевшим шутом.

    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:44
      +2
      У пантифика разве в заначке не было другого кресла ,для " дорого гостя"?[center]

    2. МДП
      МДП Вчера, 22:11
      +2
      Чтоб не было таких казусных фото, по этикету надо как вставать одновременно, так и присаживаться. Руку для рукопожатия так же протягиваются одновременно
    3. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 00:28
      0
      При настоящих-то фашистах Папы по струнке ходили и с каждой кафедры католические священники вещали, что за всю историю Господь не посылал Италии такого прекрасного правителя как дуче Муссолини. Это когда "Шерманы" начали фыркать движками под стенами Ватикана, тогда подход изменился...
  8. Лешак
    Лешак Вчера, 21:31
    +1
    Кроме того, Зеленский в ходе встречи с понтификом нарушил сразу несколько установленных правил этикета.

    Какой, к чёрту, этикет. Этот клоун одет как киевский бомж и повадки такие же. По хорошему его и близко к папе пускать не должны были.
  9. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 21:31
    0
    украинский лидер откровенно нахамил принявшему его понтифику,

    Что, тоже обозвал "ливерной колбасой" ?
  10. AVESSALOM
    AVESSALOM Вчера, 21:42
    +4
    Иудей обрезанным,да Папе по губам!))Думать надо,старичок,кого приглашаешь.
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 22:13
    +2
    Кто такой Папа Римский и кто такой пигмей Зеленский.
    А Папа видите ли расстроился.
    1. Владимир80
      Владимир80 Вчера, 22:22
      0
      Пигмей, а вертит всем "цивилизованным" миром
  12. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:38
    -1
    Зеленский призвал папу римского присоединиться к сочиненной украинским руководством "формуле мира", согласно которой предполагается фактическая капитуляция России

    Значит война на Украине закончится полной и безоговорочной капитуляцией одной из воюющих сторон и никак иначе.

    Главный вопрос - когда эту очевидную истину наконец поймёт высшее политическое руководство РФ и чётко поставит цель - полная и окончательная ликвидация государства Украина, сосредоточит для достижения этой цели достаточные резервы как людские, так и материальные.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 23:00
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Главный вопрос - когда эту очевидную истину наконец поймёт высшее политическое руководство РФ и чётко поставит цель - полная и окончательная ликвидация государства Украина, сосредоточит для достижения этой цели достаточные резервы как людские, так и материальные.

      Да не переживайте вы так, цели определены, люди назначены. Команды сделать быстро не было.
      Еще в апреле 22 года, начали звучать осторожные комментарии, самое главное не торопиться.
      Цель СВО это передел мирового порядка и пока мы только в самом начале этого трудного и долгого пути.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 23:23
        0
        Что-то зерновая сделка, да еще и базары в МИДе РФ про аммиакопровод из Тольятти в Одессу не очень укладываются в озвученные цели.
        За истекший год с начала СВО результаты прямо противоположны заявленным целям: милитаризация и нацификация Украины усилились в разы.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 23:07
    -1
    Ну, а по другому иудей себя вести по отношению к Наместнику Святого Петра и не мог: распяли же они Иусуса Христа.
  14. михаилл
    михаилл Вчера, 23:11
    -1
    Хам этот Зеленский, просто хам. Взял и Папу обидел!
  15. solar
    solar Вчера, 23:20
    0
    Папа римский расстроен из-за позиции президента Украины по мирному урегулированию

    Гмм. А то что одна из самых католических стран Европы- Польша- явно не разделяет взгляды папы на мирное урегулирование- его не расстроило?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 02:45
      0
      В оригинале статьи слова расстроило нет. Там пишут о «раздражении Святого Престола». При этом исход встречи, видимо, был для Ватикана очевиден. Два протокольных момента:
      Первый: встреча прошла не в Апостольском дворце, где понтифик принимает глав государств, а в одном из помещений Зала Павла VI, который обычно используется для проведения всеобщих аудиенций.
      Второй: отсутствие кардинала-госсекретаря Пьетро Паролина, который был заменен архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями Государственного секретариата.
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 23:22
    0
    Ну это было понятно, что на договор едет. То что оскорбил, это конечно зря. Ватикан тоже со своими связями, и сейчас они наверняка уже в чём-то убедились. Скорее весь визит был для того, чтобы прийти к каким то окончательным выводам.
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 01:04
    -1
    Этот случай был в городе Риме,
    К ним приехал младой прэзыдэнт.
    Раньше в Раде махал своим членом,
    И ещё на рояле играл.

    В Ватикане прошёл мелкий дождик,
    Прэзыдэнт побираться пришёл,
    Вот подходит он к римскому папе:
    - Папа, папа, ты мне помоги.

    Тут папа быстро с лежанки свалился,
    Он узорный надел свой спинжак,
    Он чугунною мантией покрылся
    И поскорее спустился в бельведер.

    И сказал Прэзыдэнту тот папа:
    - Не ходи на Донбасс ты гулять,
    Я ведь очень большой миротворец,
    Пожалей мою римскую мать.

    Но Прэзыдэнт не послушался папи
    И пошёл на Донбасс убивать,
    Там он встретил российских солдатов,
    И понЯл, что не может он их побеждать.

    Тут порвал Прэзыдэнт свой кузьдюмчик
    Свою гордость роялем разбил.
    Рано утром ушёл с Ватикану
    И помятые штани надел.

    И вот теперь он бигит по Европах,
    Ох как гроши ему так нужны.
    Дорогие папаши, мамаши,
    Дайте танки побольше ему.

    Дорогие мои гейропэйци
    К вам обращается сраженьев герой,
    Вам мильярд в жизни мало поможет,
    Для него же доход трудовой.

    Граждане, лучше просить,
    Чем грабить и убивать.
  18. gmss
    gmss Сегодня, 01:25
    -1
    гражданин пантифик пускай скажет спасибо, что его не назвали вялой макарониной, а ведь мог бы составить компанию товарищу ливерному шульцу и тихо покукарекивать )))