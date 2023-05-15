Зеленский лукавит, заявляя, что для контрнаступления нужно ещё немного подождать

Я не могу рассказать вам всех подробностей. Мы должны готовиться. Нужно ещё время, нужно немного подождать.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что нужно выдержать ещё определённую паузу перед началом контрнаступления.Во время своего визита к Риши Сунаку Зеленский, прибывший к месту проведения встречи на военном вертолёте «Чинук», заявил о том, что Украине «нужно ещё немного времени, чтобы подготовиться».Президент Украины:Только Зеленский явно лукавит, говоря о том, что контрнаступление откладывается. На самом деле, попытки его проведения фиксируются уже на нескольких участках. В частности, один из результатов этого контрнаступления – взятие под контроль ВСУ нескольких квадратных километров территории в Артёмовской агломерации. Правда, дальнейшее продвижение украинских войск, включая так называемую «гвардию наступления», оказалось, мягко говоря, под вопросом. Темпы продвижения ВСУ к юго-западу от Артёмовска значительно упали, к северо-востоку – фактически свелись к нулевым.Начиналось продвижение ВСУ и на Купянском направлении, однако и там противник получил серию контрударов, понёс потери и в результате откатился на исходные рубежи.То есть, серия контрнаступательных действий прослеживается вполне отчётливо. А уж говорить о том, начальная ли это фаза, основная ли – вопросы в большей степени «буквоедства».Соответственно, Зеленский делает то, что умеет лучше всего – лжёт, пытается водить всех за нос, говоря о том, что никакого контрнаступления ВСУ ещё не начинали. Его поездка по Европе и была рассчитана, исходя из двух вариантов развития событий. Первый вариант – крупный успех ВСУ на флангах в Бахмуте и в районе Сватово-Кременной. Цель – «продать» этот успех как можно дороже. Крупного успеха на момент посещения Рима, Берлина, Парижа и Лондона не состоялось. Второй вариант – проблемы ВСУ при контрнаступлении. Цель – заявляя о том, что «контрнаступ» ещё не начинался, вновь потребовать от Запада «ещё больше оружия , ещё больше финансовой поддержки». Второй вариант и был во время турне, названного острословами «шоп-туром», украинского президента по Европе реализован. Оружие и деньги пообещали все, включая г-на Сунака.Сейчас Зеленский направляется обратно в Киев. Учитывая тот факт, что на завтра запланирован визит в украинскую столицу спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, можно говорить о том, что Зеленский всё же решил как минимум не игнорировать китайского посланника, а соответственно, готовится выслушать конкретные предложения, которые тот везёт от Си Цзиньпина.