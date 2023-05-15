Военное обозрение
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Зеленский лукавит, заявляя, что для контрнаступления нужно ещё немного подождать

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Зеленский лукавит, заявляя, что для контрнаступления нужно ещё немного подождать

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что нужно выдержать ещё определённую паузу перед началом контрнаступления.


Во время своего визита к Риши Сунаку Зеленский, прибывший к месту проведения встречи на военном вертолёте «Чинук», заявил о том, что Украине «нужно ещё немного времени, чтобы подготовиться».

Президент Украины:

Я не могу рассказать вам всех подробностей. Мы должны готовиться. Нужно ещё время, нужно немного подождать.

Только Зеленский явно лукавит, говоря о том, что контрнаступление откладывается. На самом деле, попытки его проведения фиксируются уже на нескольких участках. В частности, один из результатов этого контрнаступления – взятие под контроль ВСУ нескольких квадратных километров территории в Артёмовской агломерации. Правда, дальнейшее продвижение украинских войск, включая так называемую «гвардию наступления», оказалось, мягко говоря, под вопросом. Темпы продвижения ВСУ к юго-западу от Артёмовска значительно упали, к северо-востоку – фактически свелись к нулевым.

Начиналось продвижение ВСУ и на Купянском направлении, однако и там противник получил серию контрударов, понёс потери и в результате откатился на исходные рубежи.

То есть, серия контрнаступательных действий прослеживается вполне отчётливо. А уж говорить о том, начальная ли это фаза, основная ли – вопросы в большей степени «буквоедства».

Соответственно, Зеленский делает то, что умеет лучше всего – лжёт, пытается водить всех за нос, говоря о том, что никакого контрнаступления ВСУ ещё не начинали. Его поездка по Европе и была рассчитана, исходя из двух вариантов развития событий. Первый вариант – крупный успех ВСУ на флангах в Бахмуте и в районе Сватово-Кременной. Цель – «продать» этот успех как можно дороже. Крупного успеха на момент посещения Рима, Берлина, Парижа и Лондона не состоялось. Второй вариант – проблемы ВСУ при контрнаступлении. Цель – заявляя о том, что «контрнаступ» ещё не начинался, вновь потребовать от Запада «ещё больше оружия, ещё больше финансовой поддержки». Второй вариант и был во время турне, названного острословами «шоп-туром», украинского президента по Европе реализован. Оружие и деньги пообещали все, включая г-на Сунака.

Сейчас Зеленский направляется обратно в Киев. Учитывая тот факт, что на завтра запланирован визит в украинскую столицу спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, можно говорить о том, что Зеленский всё же решил как минимум не игнорировать китайского посланника, а соответственно, готовится выслушать конкретные предложения, которые тот везёт от Си Цзиньпина.
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Вчера, 20:49
    +1
    Лгунишка, попрошайка... кровавый клоун...
  2. Arzoo
    Arzoo Вчера, 22:08
    0
    Ну он выторговывает для себе больше поддержки на время после наступу. Всем понятно, что ничего грандиозного этот наступ не сулит. Только кладбища. Пока он еще не битый, пытается выклянчить побольше.
  3. Седов
    Седов Вчера, 22:13
    0
    Ну просто если бы у укров была бы какая-то динамика в наступлении, Зеленский бы сказал, что мы начали. А так, можно смело дальше мариновать мозги западным союзниками.. Но насчёт подождать может и не лжет. Ждёт поставок дронов из Британии..
    1. topol717
      topol717 Вчера, 23:06
      +1
      Да ладно. Всем понятно, что рулят там генералы НАТО.
      И им совсем не обязательно находится на местах.
      Так что когда матрасники скажут наступать, тогда и поскачут.
      А в гЕйропу он поехал, ибо сцыт, что за атаку по Кремлю может и кинжал по банковой прилететь.
  4. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 00:49
    -1
    На самом деле, попытки его проведения фиксируются уже на нескольких участках. В частности, один из результатов этого контрнаступления – взятие под контроль ВСУ нескольких квадратных километров территории в Артёмовской агломерации.

    Это логично. Противник действует малыми группами против подготовленной обороны. Однако малым можно добиться лишь малого!
    Основой военного искусства всегда был принцип концентрации сил. Но в сводках пишут о действиях 3-х танков и БТР с небольшим количеством пехоты!
    Такие действия могут помочь взломать оборону переднего края, но ведь для развития наступления нужны накопленные резервы, которые должны развить прорыв и резервы не малые, а новая тактика использует малые группы, значит и резервы малые.
    Все эти прогрызания ведутся медленно. Пример действия ЧВК, которые идут по 100 метров в сутки!
    Смысл в том, что у обороняющегося есть много времени на подбрасывание резервов, укрепления тыла и минирования района наступления.
    У нашего командования есть много времени для латания дыр, так как оно знает, что противник давит на фланги. Причем много резервов и не нужно ведь атакует малая группа, значит симметрично мы подбрасываем щепоть на щепоть. Удар пальцем имеет отражением другой палец. Пальцем нельзя разбить, но можно царапать и создавать панику! Мол мы страшные! Но по факту нет.
    Харьковский успех был основан на полном отсутствии обороны и малочисленности России! Очень слабо верится, что его можно вновь повторить!
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 01:51
    -1
    Война – это путь обмана, постоянной организации ложных выпадов, распространения дезинформации, использования уловок и хитростей.