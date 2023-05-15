Украинскому гражданину грозит тюрьма за публикацию в соцсети данных о перемещениях ВСУ

Житель Черкасской области запечатлел кадры движения военной колонны, выложив их затем на своей странице в TikTok. Этому украинскому гражданину теперь грозит тюрьма за публикацию в соцсети данных о перемещениях ВСУ.Об этом сообщается в украинских СМИ.Парень случайно стал свидетелем движения по территории области колонны военных автомашин, груженных боеприпасами. Он снял технику на свой гаджет, выложив затем фото и видео с привязкой к геолокации.Впоследствии он заявил правоохранителям, что сделал это для расширения аудитории своего канала. Ему это удалось, ведь его пост просмотрело более пятисот тысяч человек.Разоблачением нарушителя украинских законов занимались сотрудники Черкасского управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.Парня задержали, при обыске у него нашли телефон, на который он вел съемку.Теперь ему предъявили подозрение по статье о незаконном распространении информации о движении или расположении украинских войск. По этой статье предусматривается наказание до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время его ожидает суд, материалы дела уже туда направлены.Собственно, у черкасских правоохранителей были и более серьезные «победы». В частности, несколько месяцев назад сотрудники Черкасского управления СБУ сообщили о поимке «российского разведчика». В «причастности» к спецслужбам РФ его якобы уличали паспорт гражданина СССР, георгиевская ленточка и купюра Банка России достоинством 50 рублей.