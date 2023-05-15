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Украинскому гражданину грозит тюрьма за публикацию в соцсети данных о перемещениях ВСУ

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Украинскому гражданину грозит тюрьма за публикацию в соцсети данных о перемещениях ВСУ

Житель Черкасской области запечатлел кадры движения военной колонны, выложив их затем на своей странице в TikTok. Этому украинскому гражданину теперь грозит тюрьма за публикацию в соцсети данных о перемещениях ВСУ.

Об этом сообщается в украинских СМИ.

Парень случайно стал свидетелем движения по территории области колонны военных автомашин, груженных боеприпасами. Он снял технику на свой гаджет, выложив затем фото и видео с привязкой к геолокации.

Впоследствии он заявил правоохранителям, что сделал это для расширения аудитории своего канала. Ему это удалось, ведь его пост просмотрело более пятисот тысяч человек.

Разоблачением нарушителя украинских законов занимались сотрудники Черкасского управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Парня задержали, при обыске у него нашли телефон, на который он вел съемку.

Теперь ему предъявили подозрение по статье о незаконном распространении информации о движении или расположении украинских войск. По этой статье предусматривается наказание до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время его ожидает суд, материалы дела уже туда направлены.

Собственно, у черкасских правоохранителей были и более серьезные «победы». В частности, несколько месяцев назад сотрудники Черкасского управления СБУ сообщили о поимке «российского разведчика». В «причастности» к спецслужбам РФ его якобы уличали паспорт гражданина СССР, георгиевская ленточка и купюра Банка России достоинством 50 рублей.
Использованы фотографии:
СБУ
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:47
    +3
    Практически каждый день кого то судят за сотрудничество с ГРУ России на Украине,если мониторить украинские паблики .
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 20:54
      +4
      Так и в России судят.
      Правда, у нас обвинения серьёзнее - сотрудничество с СБУ, например
    2. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:22
      0
      Опередили... Подтверждаю, так и есть, по нескольку человек в день отлавливают и почти каждый день объявляют сроки.
      1. МДП
        МДП Вчера, 21:43
        +2
        Пока ума не хватило у наших блогеров и сотрудников разведки срздать хотя бы памятку как отключать геолокацию, как и куда выкладывать фото и видео чтоб СБУ не поймали. Вечно ждем что все придет на блюдечке готовое
  2. Buyan
    Buyan Вчера, 20:51
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Практически каждый день кого то судят за сотрудничество с ГРУ России на Украине,если мониторить украинские паблики .

    Как же отлично у нас работает ГРУ drinks
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:00
      -1
      Позвонил брату ,свату ещё кому нибудь- всё агент Кремля,а если ещё рядом оказался кто то во время звонка - всё разведсообщество. drinks Но есть такие что действительно так работают ,что СБУ ни чего сделать не могут .
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:17
    +2
    Украинскому гражданину грозит тюрьма за публикацию в соцсети данных о перемещениях ВСУ
    . Всё очень жёстко...
    Так то это общепринятая практика, в том или ином виде.
    Надо отдавать себе отчёт, что ты делаешь и зачем.
  4. A2AD
    A2AD Вчера, 22:00
    0
    что сделал это для расширения аудитории своего канала. Ему это удалось, ведь его пост просмотрело более пятисот тысяч человек.
    Пацан шел к успеху. Не фартануло. laughing
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Вчера, 22:08
    -2
    В «причастности» к спецслужбам РФ его якобы уличали паспорт гражданина СССР

    Этому парню, тик-токеру лет 50, или где?
    купюра Банка России достоинством 50 рублей.

    О, как. Ну точно, шпиён. На маленькую бутылку самого дешевого пива заработал.