На флангах там мы за двое суток продвинулись по-разному. Где-то 350 м, где-то до 2 километров. Армия России оказывает дикое сопротивление.

Находящийся в должности спикера восточной группировки украинских войск Сергей Череватый прокомментировал ситуацию в районе Артёмовска (Бахмута). Сделал он это в эфире так называемого всеукраинского информационного телемарафона, который, несмотря на значительную утрату популярности среди украинцев, продолжает своё вещание. Журналистов интересовали успехи ВСУ в Бахмуте и агломерации. И это на фоне того, что украинские военкоры обвинили находящихся в Киеве «экспертов» в том, что те «рисуют перемогу, находясь на диванах».Череватый начал с того, что отметил: определённое продвижение у украинских войск под Артёмовском действительно есть. Только называть это продвижение по-настоящему результативным сложно.Череватый:На самом деле, произошло это продвижение не за двое суток, как сказал Череватый, а за трое-четверо.По словам украинского военного чиновника, только за последние сутки «на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения».О том, что в самом Артёмовске под контролем ВСУ остаётся около 1-1,5 кв.км территории и не более, украинские чиновники и военкоры предпочитают не говорить.На данный момент ЧВК «Вагнер» ведёт бои в достаточно узкой полосе городской застройки на западе города, штурмуя последнюю сотню-другую метров в частном секторе у выезда на Хромово (Артёмовское), а также в районе многоэтажек близ выезда на Ивановское (Красное).