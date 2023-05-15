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Спикер восточной группировки ВСУ: Армия России оказывает дикое сопротивление под Бахмутом

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Спикер восточной группировки ВСУ: Армия России оказывает дикое сопротивление под Бахмутом

Находящийся в должности спикера восточной группировки украинских войск Сергей Череватый прокомментировал ситуацию в районе Артёмовска (Бахмута). Сделал он это в эфире так называемого всеукраинского информационного телемарафона, который, несмотря на значительную утрату популярности среди украинцев, продолжает своё вещание. Журналистов интересовали успехи ВСУ в Бахмуте и агломерации. И это на фоне того, что украинские военкоры обвинили находящихся в Киеве «экспертов» в том, что те «рисуют перемогу, находясь на диванах».


Череватый начал с того, что отметил: определённое продвижение у украинских войск под Артёмовском действительно есть. Только называть это продвижение по-настоящему результативным сложно.

Череватый:

На флангах там мы за двое суток продвинулись по-разному. Где-то 350 м, где-то до 2 километров. Армия России оказывает дикое сопротивление.

На самом деле, произошло это продвижение не за двое суток, как сказал Череватый, а за трое-четверо.
По словам украинского военного чиновника, только за последние сутки «на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения».

О том, что в самом Артёмовске под контролем ВСУ остаётся около 1-1,5 кв.км территории и не более, украинские чиновники и военкоры предпочитают не говорить.

На данный момент ЧВК «Вагнер» ведёт бои в достаточно узкой полосе городской застройки на западе города, штурмуя последнюю сотню-другую метров в частном секторе у выезда на Хромово (Артёмовское), а также в районе многоэтажек близ выезда на Ивановское (Красное).
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28 комментариев
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  1. Простой
    Простой Вчера, 21:01
    +5
    На данный момент ЧВК «Вагнер» ведёт бои в достаточно узкой полосе городской застройки на западе города, штурмуя последнюю сотню-другую метров в частном секторе у выезда на Хромово (Артёмовское)



    14. Мая 23:28
    Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль практически над всей территорией района Забольница.

    https://vk.com/shtab24
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 22:23
      +3
      Сегодня вагнеровцы очень удачно поработали ,у ВСУ осталось только 12 многоэтажек.Видосы показывают ,наваливают артой всушникам от души и ещё соседям помогают.
  2. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 21:11
    +11
    Я не понимаю нужды в "диком сопротивлении". Почему наши воюют калашами вместо вызова артогня на любое шевеление укров?
    1. Комментарий был удален.
    2. topol717
      topol717 Вчера, 22:07
      +1
      Цитата: тоже-врач
      Я не понимаю нужды в "диком сопротивлении". Почему наши воюют калашами вместо вызова артогня на любое шевеление укров?

      Воют тем что есть.
      А есть это лопата, и АК-74.
      Такой роскоши как рации, дронов, приборов ночного виденья там вообще никогда не было.
      А артиллерии надо ЦУ давать через Москву, там эту информацию проверят, учтут, примут решение и может быть отправят пару МИ-24, так как у арты нет снарядов.
      Пригожин же сказал, снарядов нет. Или вы думаете только у Пригожина нет?
      Я Утрирую конечно, но ВСУки вооружены намного лучше наших ребят.
      1. ROSS_51
        ROSS_51 Сегодня, 02:20
        +1
        Цитата: topol717
        Цитата: тоже-врач
        Я не понимаю нужды в "диком сопротивлении". Почему наши воюют калашами вместо вызова артогня на любое шевеление укров?

        Воют тем что есть.
        А есть это лопата, и АК-74.
        Такой роскоши как рации, дронов, приборов ночного виденья там вообще никогда не было.
        А артиллерии надо ЦУ давать через Москву, там эту информацию проверят, учтут, примут решение и может быть отправят пару МИ-24, так как у арты нет снарядов.
        Пригожин же сказал, снарядов нет. Или вы думаете только у Пригожина нет?
        Я Утрирую конечно, но ВСУки вооружены намного лучше наших ребят.

        Бред не несите? Есть там и дроны с теплаками, и ночники и рации. И видео свежие есть, как Вагнер артой разносит Гнездо и Конструктор. И еще высоты по флангам успевают обрабатывать.
    3. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 22:28
      +5
      Я не понимаю нужды в "диком сопротивлении". Почему наши воюют калашами вместо вызова артогня на любое шевеление укров?

      Есть несколько предположений по вашему вопросу.
      1. Плотный и подвижный контакт сторон. В такой обстановке вызов артиллерии на какие координаты? Выходит что вся арта при себе -гранатомет. Можно правда вызвать арту на неглубокий тыл, где ук сидят в подвалах и укрытиях.
      2. Быстро покинуть обширный участок, оставив его противнику, но и на растерзание нашему плотному арт-огню, но ведь может и не получиться на оставленное вернуться(
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 01:23
        0
        Цитата: Бывший солда
        Выходит что вся арта при себе -гранатомет

        Огорчает.
        На видео ни Шмелей, ни Мух, ни Сапог не видно.(((
        Почему не применяется напалм в бочковых бомбах?
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 21:25
    +15
    Сами они дикие. Армия России оказывает упорное сопртивление.
  4. Некто_Какоевич
    Некто_Какоевич Вчера, 21:59
    +3
    Ну, если верить этому заявлению, они, хотя бы, отдают нам должное и не неодоценивают противника.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 23:18
      +7
      Так если показывать противника сильным и умелым, то и твоя будущая победа будет выглядеть более эпично, ну а если поражение - менее обидным и позорным. Ну а можно по другому - изображать противника наркоманами и дегенератами, а потом не знать - как объяснить, что даже такому врагу проиграли.
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 23:19
      +2
      Ой! А кто ж его поставил на этот пост? Или он скрыл отсутствие военного образования и какого бы то ни было опыта военной службы? Вроде биография достаточно подробно в википедии есть, неужели утверждавший назначение не читал?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 00:32
        +1
        Цитата: УАЗ 452
        неужели утверждавший назначение не читал?

        Да вроде многие читали. Тем не менее, пару лет назад, Шойгу и Лаврова называли самыми достойными министрами.
    3. Комментарий был удален.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 00:11
        0
        Поздравляю с пятым комментарием на этом сайте! Как же мы без Ваших глубоких мыслей существовали (прозябали) до 23 февраля этого года!
  6. Nord11
    Nord11 Вчера, 22:19
    -6
    Вот только торопиться не надо. Ведь ВСУ само безотказно поставляет хлопчиков на могилизацию, так зачем их пугать?
  7. Fachmann
    Fachmann Вчера, 22:26
    +2
    По-моему, любой, кто не "кулинарный техникум" окончил, понимает, что подобное "бодание" с противником ни к чему, реально позитивному, не приведёт.
    Ситуацию нужно жёстко ломать!
    А чтобы её сломать силёнок, к сожалению, не хватает.
    И снова, разведка, связь, грамотное управление в режиме реального времени, БК досыть, неизмотанный, обученный, мотивированный солдат и.т.д.
    1. Aslan Bek
      Aslan Bek Вчера, 22:43
      -5
      Начались сборы военнослужащих запаса, может новое пополнение улучшит положение.
      1. Некто_Какоевич
        Некто_Какоевич Вчера, 23:44
        +3
        А прежнее пополнение улучшило?
        По менению аднминитсрации у меня слишком короткий.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Вчера, 22:35
    -3
    Череватый начал с того, что отметил: определённое продвижение у украинских войск под Артёмовском действительно есть. Только называть это продвижение по-настоящему результативным сложно.

    Череватый:

    На флангах там мы за двое суток продвинулись по-разному. Где-то 350 м, где-то до 2 километров. Армия России оказывает дикое сопротивление

    Это означает, что до перелома в войне, тем более до разгрома ВСУ нам ещё очень и очень далеко и потребуется ещё не одна мобилизация впереди и перевод значительной части экономики РФ на выпуск военной продукции, как бы кого этого не выводило из зоны комфорта и эмоционального равновесия.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 23:22
      -1
      Так можно и добровольцем пойти. В Ваши 47 лет (сужу по нику) Вас с руками оторвут!
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Вчера, 23:25
        0
        Все пойдём.
        В 2024 году нас, Китай и весь мир ждёт новая мировая война.
        Не торопитесь жить.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 00:00
          -3
          А это смотря какие выводы будут сделаны по СВО в мире:
          1. Слаба оказалась именно Россия, её ВС - бумажный тигр, а у остальных стран - всё замечательно с их армиями. Исходя из этого - нас будут гнобить по полной, реально разрывая на куски, к делёжке неизбежно присоединится и Китай. Более того - если мы сами поверим в этот тезис, то и сопротивления не будет.
          2. Китай, глядя на нас, может задаться вопросом - а не такой же бумажный тигр и НОАК? В этом случае тенденция спускать наезды на себя на тормозах (а год назад риторика Китая была много более воинственнее, чем сейчас) только усилится, а от варианта силового противостояния откажутся, накапливая силы в ожидании благоприятного момента (который им могут и не предоставить в будущем).
          3. Откровенное нежелание воевать российского общества (у нас СВО в процентном отношении наиболее популярна у контингента 60+, а у подлежащих призыву любимым курортом в последний год стал Верхний Ларс) заставит власть имущих стран "золотого миллиарда" экстраполировать этот фактор и на население своих стран, и искать другие, а не чисто военно-силовые методы воздействия на конкурентов, нынешних и потенциальных. Которые, впрочем, могут оказаться ещё более разрушительными - та же санкционная удавка ещё только затягивается, инструментарий ещё отлаживается и совершенствуется.
          Так что не исключено, что о том, что мировая война идёт, мы и знать не будем. А конфигурация сторон может всех удивить. Тот же союз Англии и США с СССР ещё в 40-м году сложно было себе представить.
          1. Комментарий был удален.
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 00:37
          0
          А Китай то тут причем? Или Африка, например?
        3. mann
          mann Сегодня, 01:12
          -1
          В 2024 году нас, Китай и весь мир ждёт новая мировая война.
          Причем дело дойдет до применения ядерного оружия,слишком многое на кону...
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 00:18
    +3
    Цитата: Гималайский
    Одновременно уничтожены , вместе с пилотами 4 е борта ' су34,cy35 и два ми8 рэб !
    И тишина

    А что вы ожидали? Очередные "удары возмездия"?
    У нас и так чрезвычайно странная война. Если не сказать по-другому
    ЧВК (а по сути - наёмники) воюют с регулярной армией противника, а в это время наша собственная армия выступает в роли этакого смотрящего за порядком. Что там, исправно умирают люди с обеих сторон? ок, всё идёт по плану, беспокоиться не о чем.
    Украина подорвала Крымский мост? Получите удары возмездия по своим электростанциям! Всё, больше не хотите взрывать? ок, убивайте дальше друг-друга в Артёмовске...
    Прорвалась ДРГ на брянщину, пострадали гражданские? Получите удары возмездия! Что, больше нет желания прорываться? ок, убивайте дальше друг-друга в Артёмовске...
    Список можно продолжить ещё добрым десятком "ударов возмездия"
    У меня вообще такое впечатление, что для МО эта СВО - вообще какое-то третьеразрядное протокольное мероприятие, на которое приходится отрываться от других, гораздо более важных дел.
    Даже боюсь предположить, каких именно...
    Странная, очень странная война
    1. Avarron
      Avarron Сегодня, 00:37
      +1
      Утилизация нациков и тех, кто не нашёл себя в мирной жизни, очевидно же.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:31
        0
        Цитата: Avarron
        Утилизация нациков и тех, кто не нашёл себя в мирной жизни, очевидно же.

        А мобилизованные, они нацики или не нашли себя в мирной жизни?
        Я к тому что и наши парни гибнут сопоставимым числом.

        Такое впечатление, что за кулисами постоянно абрамовичи шныряют.
      2. Бубубу
        Бубубу Сегодня, 02:57
        0
        Пассионариев выбивают. Наш ввп гумилева читал
  10. Комментарий был удален.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 02:52
    0
    Фашистам прямой наводкой в дома лупят.