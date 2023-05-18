Америка тут ни при чем! Просто у власти в Киеве оказался дурачок

Очень часто, читая комментарии к своим материалам, наталкиваюсь на странное мнение об украинском президенте. Причем мнение устоявшееся и поддерживаемое многими. Украинский президент наркоман, малость психически нездоров, слишком много пьет и прочая ерунда.
Ну хочется нам думать, что Зеленский из успешного бизнесмена под тяжестью ответственного государственного поста и прочих передряг, с которыми связана должность главы государства, стал малость того... Не в себе... Немного сдвинулся по фазе…
А что, очень удобное объяснение многим его заявлениям и действиям. Чего с дурака взять? Тем более, есть и ещё один такой же глава государства. Тот, что здоровается с пустотой, не может найти выход со сцены, спотыкается на трапе самолета... С него вроде тоже кроме анализов уже взять нечего. И что его там, в его стране, держат?
И главное – мы, простые люди это видим, а вот те, кто рядом с этими неадекватами, нет! Ладно, по поводу украинского президента можно предположить, что его команда тоже того. В смысле наркоманы, алкоголики и малость сдвинутые по фазе. Все равно никто проверять не будет.
Но вот среди команды Байдена что-то не наблюдается его последователей. Вход-выход видят, здороваются с людьми так же, как и все остальные безвластные или маловластные. Более того, эти люди вполне успешно выполняют порученную им работу.
А может, есть в этом какой-то скрытый смысл? Что-то такое, что известно достаточно узкому кругу специалистов, но не известно простым, не особо искушенным в политических играх, обывателям. А ведь такой смысл существует! Опять напишу то, что писал неоднократно, американцы не любят «изобретать велосипед» там, где уже есть что-то, что работает эффективно.
Как бы ни странно это звучало, но и такая линия поведения в международных отношениях может приносить пользу. Ученые люди когда-то назвали такое поведение иррациональной рациональностью. Менее ученые или малограмотные об этом же высказываются так же лаконично и метко: «Не трожь дерьмо, вонять не будет».
Имидж безумного неадеквата может быть выигрышным
Первым «неодекватом» среди руководителей государств, как я думаю, был Ричард Никсон. Правда, играл он эту роль довольно посредственно. Но результат, который требовала ситуация тогда, был достигнут!
Итак, как и зачем из президента делают психически нестабильного человека? Чем опасен такой человек во власти?
Напомню историю. 1969 год. США явно проигрывают войну во Вьетнаме. Недовольство внутри страны увеличивается. Антивоенные выступления все чаще и чаще выливаются в достаточно крупные и опасные демонстрации ветеранов. Президент Никсон прекрасно понимает, что войну надо заканчивать. Причем так, чтобы имидж США не пострадал или пострадал минимально.
Для этого необходимо усадить за стол переговоров побеждающий Вьетнам. Фактически, отобрать победу у Вьетнама. Для решения этой проблемы существует два пути. Первый – традиционный для США. Массированные бомбардировки и уничтожение всех городов и крупных поселений, применение химического и других видов вооружения.
Увы, это не сработало. Противник научился противостоять таким авианалетам. Да и ПВО Вьетнама стало мастерски сбрасывать американские самолеты с неба. Так что Вашингтон должен был использовать «вариант Б». Заставить Вьетнам сесть за стол переговоров через посредника. Причем такого посредника, который бы являлся для вьетнамцев ключевым. Таким посредником должен был стать СССР…
Решение было принято. Вот тогда-то и началось превращение американского президента в непредсказуемого сумасшедшего. Для тех читателей, кто хочет аналогию с украинским президентом, достаточно просто заменить фамилию лидера.
Прежде всего, главная задача. Звучит довольно банально, но команда Никсона всеми способами создавала образ президента Никсона как человека нестабильного, даже нерационального. Человека, который способен ответить на какой-то вызов совершенно невероятным способом. Например, применением ядерного вооружения.
Теперь про то, зачем это было нужно.
Посмотрите на современного «придурка из Киева». Есть у него какие-то «красные линии», какие-то ограничения, какие-то моральные, человеческие ценности? Точно такой же имидж имел и президент Никсон. Что позволяло американским дипломатам требовать от иностранных лидеров серьезных уступок в ходе переговоров.
Чуть-чуть конкретики.
Тактика иррациональной рациональности Никсона сработала. Стоило американцам провести ряд демонстративных мероприятий, имитирующих подготовку ядерного удара, наше руководство действительно поспособствовало проведению переговоров о мире. Пусть не полностью, но имидж США был сохранен.
Потом, через годы, появился другой иррациональный президент Рональд Рейган. Старшее поколение помнит знаменитую программу звездных войн, которую анонсировали американцы. И наши ответные действия, которые оказали негативное действие на СССР.
Так что украинский президент не первый психически неуравновешенный президент, а третий как минимум.
И это опять работает! Мы удивляемся тому, что на Западе «не замечают» многого из того, что говорит и делает украинская власть. Не видят наличие фашистских подразделений, не фиксируют призывов к проведению террористических актов на чужой территории... Не обращают внимания потому, что побаиваются действий этого неадеквата.
Произошло то, что и должно было произойти по замыслу теоретиков из Вашингтона. Теперь Зеленский не просит, теперь он требует. Требует нагло, без оглядки на какие-то нормы и принципы международных отношений. Авторитетов для него не осталось. Будь то руководитель государства или даже Папа Римский.
Если за наглость не бьют по рукам или по лицу, то хулиган становится все более и более нахальным. Европа быстро забыла своего предыдущего выкормыша, Адольфа Гитлера, который рождался именно так. Из маленького европейского хулигана вырос большой мировой монстр. Помните недавнее:
«Мы не атакуем территорию России. На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать».
Я думаю, что и планы Зеленского по захвату приграничных российских городов обсуждались на достаточно серьезном уровне не только в Киеве, и планы по нанесению ударов по российским городам в глубоком тылу дискутировались. Всё повторяется.
Запад опять мечтает направить дурочка на восток, не задумываясь о том, что для неадеквата поход на запад проще и не требует столько сил и средств...
В конечном итоге, зачем просить оружие, когда можно просто забрать себе заводы, которые производят это оружие? Аналогия, опять же, прямая…
Несколько слов о кукловодах
Недавно газета Washington Post опубликовала интересную статью о планах Зеленского, озвученных якобы в январе этого года. По традиции американских СМИ, материал основан на якобы утечке информации из Пентагона. Понятно, что утечку организовали «неназванные источники», которые предоставили секретные документы журналистам газеты.
Ничего нового в этой статье нет. Обычная констатация уже происходящего и утверждение самого факта обсуждений ударов по России. Американские журналисты просто подтверждают тот факт, что планы Зеленского известны Вашингтону. Но возникает вопрос, если псевдопрезидент марионетка США, то зачем был необходим этот вброс?
Неужели в США появились сомнения в управляемости украинского президента? Неужто слухи о «самостоятельности» украинской власти хотя бы в мелочах соответствуют действительности? Создается впечатление, что журналисты Washington Post в это верят. И пытаются в этом убедить читателей.
Но тогда возникает вопрос к «рассекреченным документам». Эта «утечка» из Пентагона! То есть для США это никакой не секрет. Washington Post ссылается на данные разведки и даже на личную переписку Зеленского с военным командованием!
Мы много писали о том, что США передали кураторство над Зеленским Британии. Возможно, именно с этим и связан материал в Washington Post. Учитывая, что газета явно проправительственная, надо полагать, что в кругах американских политиков существует некоторое недовольство таким решением. Одно дело полный контроль, другое дело частичный…
Если это так, становится понятно, зачем появился этот вброс. Одно дело раскручивать тему «самостоятельности» Зеленского, другое дело – когда эту «самостоятельность» он получает в виде требования из Лондона. Некоторый когнитивный диссонанс получается.
Америка контролирует Лондон и Киев. И в это же время Лондон диктует план действий Украине без консультаций с Вашингтоном. Это что? Бунт на корабле или отказ от бывшей Украины в пользу бедных? А как же миллиарды, вложенные в этот режим?
В любом случае стало понятно, что нити управления украинским президентом, те самые штоки в руках кукловода, теперь у Лондона. Тогда идеи Зеленского прекрасно вписываются в заявления британских политиков. Унисон полный.
Страшно, когда можно получить по морде, помимо своей воли
Мне кажется, Вашингтон напуган активностью своих вассалов. Москва не раз заявляла, что понимает, кто реальный хозяин Лондона и Киева. И бить будет, в случае возникновения реальной опасности для себя, по морде лица именно хозяина. И только потом всей его своры.
Получить удар за действия своих вассалов обидно. И страшно. Непредсказуемый и самостоятельный Зеленский и его угрозы России – с одной стороны, и «удивление» американцев этими словами и действиями – это попытка отвести ответственность за возможные последствия именно от США.
Но самое интересное то, что изменить ситуацию США не могут. Грядущие выборы практически лишают политиков США возможности маневра. Любое движение в сторону поддержки или наоборот игнорирования Украины будет истолковано негативно. Самой продуктивной остается позиция нейтралитета.
Только вот не получается ничего у американцев. Так что, по моему мнению, в ближайшее время следует ожидать продолжение попыток успокоения Лондона и Киева и вывода США из образа главного локомотива украинских событий в образ простого наблюдателя…
США не виноваты в том, что происходит на Украине и между Москвой и Киевом. Просто так получилось, что к власти на Украине пришел дурачок. Это идея, которую американцы будут продолжать внушать миру... Это не мы, это они сами...