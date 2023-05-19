Добро пожаловать в Арктику – по «Северному китайскому морскому пути»

А мы пойдём на Север?

«Арктика принадлежит всему миру, так что ни у одного народа нет над ней единоличной власти», и что Китай должен играть свою роль в развитии Арктики, так как в стране проживает одна пятая населения планеты».

Советы советников

«КНР выступает за свободу судоходства в полярных водах и оспаривает установленные РФ, Канадой и Норвегией правила судоходства в 200-мильной экономической зоне. Кроме того, Пекин предлагает пересмотреть тарифную политику России в отношении ледокольного сопровождения проводки грузовых судов по СМП, потому как высокие в этой сфере расценки могут значительно снизить коммерческую выгоду КНР от использования этого маршрута».

«тот, кто контролирует арктический путь, будет контролировать новый коридор в мировой экономике и международной стратегии».

Торг здесь неуместен?

Встречный северный план

И Белая книга «Жёлтого дракона»

«…Норвегия находится в самой сложной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Так как изолированная Россия – это плохо. Всё в большей мере настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией».

В Китае смотреть на Север всегда было принято с некоторым трепетом. Пресловутая экспансия в Россию – это дело привычных ко всему жителей глухих провинций и... самих русских, а легендарный «Великий Северный поход», как известно, не доходил даже до Амура.Однако в КНР ничуть не испугались принять фактически бессрочную программу по укреплению китайских позиций на трансконтинентальной артерии, которую у нас называют просто Севморпуть. Недавние договоренности России и Китая о развитии сотрудничества в его освоении привязаны к программе чуть ли не напрямую.Глобальные арктические планы Китая вполне очевидно затрагивают суверенитет всех стран региона и в национальных секторах Северного Ледовитого океана и на трансарктических маршрутах. И это подстёгивает эти страны к сохранению взаимного сотрудничества по «северной» проблематике, невзирая ни на какие антироссийские санкции.Согласно «Информационной справке Совета Федерации «Проблемы и перспективы развития Северного морского пути как элемента единой Арктической транспортной системы» (2020 г.),В то же время, «китайский контр-адмирал Инь Чжо (начальник штаба МФ КНР. – Прим. ВО) периодически заявляет, чтоВ этой связи характерна информация о китайской арктической политике в материалах Российского совета по международным делам:То же отмечается и в совместном исследовании Иркутского госуниверситета и Восточно-Сибирского института МВД РФ (2019–2020 гг.) «Севморпуть в геополитических планах Китая и позиция России». В июне 2017 года известная инициатива Пекина «Один пояс – один путь» была дополнена новым экономическим коридором, ведущим из Китая в Европу через Северный Ледовитый океан.Китайцы назвали его красиво: «Ледовый шелковый путь» (Ice Silk Road) или «Полярный шелковый путь» (Polar Silk Road). По оценкам китайских аналитиков,Стало быть, эффективное использование трансарктических путей возможно только при транснационализации – то есть при свободной их доступности для всех стран. В рамках концепции «Общего наследия человечества». Соответственно,Начиная со второй половины 2010-х годов КНР всё активнее инвестирует в добывающие отрасли и в ряд инфраструктурных проектов приарктических стран. А также стремится бессрочно располагать опорными пунктами на Арктическом побережье, но эти заявки Пекина были в 2015 – начале 2020-х гг. отклонены в Скандинавии.Точнее, Дания и власти автономной от Копенгагена Гренландии отклонили предложение китайской стороны о долгосрочной аренде заброшенной военно-морской базы в (Нуук) на северо-востоке Гренландии.В свою очередь в Исландии запретили продажу КНР участка в 300 кв. км на северо-востоке страны (вблизи североисландского порта Аккурейри).Наконец, Норвегия отказалась продать китайской компании Zhongkun Group участок в 217 кв. км на западе архипелага Шпицберген. Пока безуспешными остаются аналогичные китайские проекты на норвежском острове Ян-Майен (между Норвегией и Исландией), а также на северо-восточном побережье Канады.Тем временем норвежские власти в конце марта с. г. подтвердили, что водная акватория и входящие в её состав транспортные пути в арктической территориальной зоне Норвегии, включающей Шпицберген и часть акватории Северного Ледовитого океана, были, остаются и будут под норвежским суверенитетом.И никакой «транснационализации» здесь быть не может. Как известно, у России по тем же вопросам аналогичная позиция. Это создаёт условия для формирования общей позиции северных стран относительно китайских «претензий».Неудивительно в этой связи, что, несмотря на антироссийские санкции, Осло и Москва подают друг другу своего рода сигналы о продолжении арктического сотрудничества.Так, в конце марта 2023 года в приграничном с РФ северонорвежском Киркенесе состоялась встреча представителей Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и Управления полиции сопредельного с РФ норвежского Финнмарка. Стороны «договорились продолжать взаимодействие по охране биоресурсов в Баренцевой акватории и противодействию трансграничной преступности».Планируется до конца первого полугодия 2023 года провести экспедиции Института Географии РАН на норвежский Шпицберген для изучения тамошних ледников в связи с их ускоренным таянием из-за глобального потепления. Будет проведена «их инвентаризация, которая предполагает описание их современного состояния и прогнозирование трансформации ледников».Плюс к тому, норвежские власти извещены о новом проекте российской компании «Арктикуголь», издавна работающей на Шпицбергене. Как заявил в конце 2022 года гендиректор этого ФГУП Ильдар Неверов, планируется создать в текущем году центр обслуживания морских судов в норвежском порту Лонгйир на Шпицбергене.«Арктикуголь» рассчитывает на обслуживание «всего потока круизных судов, прибывающих в Лонгйир» и планирует обустроить там причалы, оснастив их «мощными причальными системами». Кроме того, «будет модернизирована туристическая инфраструктура с опорой на опыт арктического строительства «Норникеля» и «НОВАТЭКа».Также планируется «провести модернизацию угледобычи на архипелаге». Напомним, что «Арктикуголь» на Шпицбергене владеет территорией в 251 кв. км. Там располагаются действующий углерудник «Баренцбург», включающий порт и поселок. На той же территории – законсервированные рудники Пирамида с одноименным поселком и Грумант с посёлком Колсбей.В конце октября 2022 года РФ и Норвегия согласовали на нынешний год условия совместного рыбопромысла в Баренцевом и Норвежском морях. Промысловики будут, как и ранее, обмениваться квотами на вылов примерно десяти видов рыбы в национальных секторах этих акваторий. При этом обоюдные квоты увеличены на 10–13 %.Кроме того, обе страны «продолжат сотрудничество по борьбе с незаконным промыслом и мониторингу помысла трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях». Характерное заявление сделал тогда премьер Норвегии Йонас Гар Стере в парламенте-стортинге:Тем временем эксперты обращают внимание и на «Белую книгу» Китая по Арктике, опубликованную пресс-канцелярией Госсовета КНР в начале 2018 года. В этом документе Китай, апеллируя к концепции «Общего наследия человечества», признаёт, что обеспокоен расширением суверенных прав арктических государств и увеличением исключительной их экономической зоны, притом особенно – российской.Ведь в этом случае зона открытой акватории в арктических морях и Северном Ледовитом океане значительно сужается. Это, по оценке Пекина, «ставит трансарктическое судоходство в зависимость от приарктических стран». В том числе, повторим, в зависимость от России и Норвегии…