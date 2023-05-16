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Американский эксперт: Захват Ираном нефтяных танкеров может вынудить ВМС США вернуться в Персидский залив

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Американский эксперт: Захват Ираном нефтяных танкеров может вынудить ВМС США вернуться в Персидский залив

Атака дронов на Кремль, предстоящее контрнаступление ВСУ на Украине, маневры Китая вокруг Тайваня – все эти события оставили практически незамеченной накаляющуюся ситуацию в Персидском заливе, о чем пишет в своей статье обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.


Речь идет о двух танкерах: Advantage Sweet, под флагом Маршалловых островов и Niovi под флагом Панамы, которые, в версии Запада, были недавно захвачены морскими подразделениями КСИР.

Как пишет автор материала, оба судна находятся в руках иранцев и стоят на якоре недалеко от Ормузского пролива в Бандар-Аббасе - ключевой иранской военно-морской базе в Персидском заливе.

Эксперт подчеркивает, что, на первый взгляд, захват двух судов может показаться не столь серьезным событием. Однако оно может стать поводом для ВМС США снова «втянуться» в рискованную миссию по защите коммерческого судоходства в Персидском заливе от так называемой иранской агрессии.

За свою карьеру на флоте я провел в общей сложности несколько лет, патрулируя воды Персидского залива, и участвовал во множестве операций против Ирана. В частности, в конце 1980-х годов я служил на тогда еще совершенно новом крейсере Aegis, USS Valley Forge, в рамках длительной операции под названием «Эрнест Уилл». Миссии предполагали «переодевание» кувейтских торговых судов под флаги США, а затем сопровождение их с полной загрузкой из Кувейта вниз по заливу и через Ормузский пролив по пути в Аравийское море.

- откровенничает адмирал ВМС США в отставке.

Ставридис напомнил, что в конечном счете ВМС США тогда провели несколько успешных атак на иранские корабли в ответ на захваты судов и минирование в Персидском заливе.

При этом обозреватель Bloomberg Opinion подчеркнул, что, если Иран и сегодня продолжит безнаказанно и без каких-либо оснований захватывать коммерческие суда, международному сообществу придется реагировать. В частности, США могли бы снова прибегнуть к вышеупомянутой тактике в Персидском заливе.

Напоследок отставной адмирал добавил, что военные корабли Пятого флота США базируются в Бахрейне именно для такого рода чрезвычайных ситуаций. На базе есть эсминцы, крейсеры с управляемыми ракетами, тральщики и даже атомные авианосцы, несущие службу на ротационной основе. Кроме того, Пентагон располагает авиабазой Аль-Удейд в Катаре, где дислоцируется 379-е экспедиционное авиакрыло.
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13 комментариев
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  1. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:54
    +2
    Ирану "Цирконы" уже отправили? Нам то они там без надобности, а персы могут и по назначению использовать-им терять особо нечего
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:01
    +2
    Ну, они же "гегемоны"?
    Пусть попробуют... одновременно на три стула одной задницей.
    Но, думаю, для их масштабов этого маловато будет.
    Я бы им ещё какую-нибудь оказию в Лат. Америке замутил.
    А шо делать?!
    Горбатым так спину и чешут... В мешок и палками! (нар. мудрость)
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:02
    0
    Надо срочно поставить Ирану новейшие береговые комплексы ПКР.
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:03
    +2
    Вряд ли матрасники рискнут сейчас обострять ситуацию в Персидском заливе. Они и так "на шпагате" - Украина и Тайвань (Корея). При таком раскладе, влезать еще в одну авантюру с непредсказуемым исходом - это слишком для фашингтонской рейсхканцелярии.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +2
    Отставной американский адмирал еще не навоевался. Но пооткровенничал знатно показав американскую сущность, которая с 80-х годов совершенно не изменилась, а стала еще более агрессивной.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:54
    0
    С другой то стороны, пусть сопровождают....в других местах их будем меньше. А Иран может в свой суд подать запрос на арест и , при не подчинении, пустить штук 10 Гераней....Пусть отстреливаются
  7. Волк
    Волк Сегодня, 13:57
    +1
    Мир 1990 и мир 2023 полностью разние, так и США флот и возможности Ирана . Отношение сил разное тогда и сегодня и надо адмиралу учитывать что Иран имеет подершку Китай и Русие в контроле Ормоузког Прохода . Кроме этого захват чужих танкеров начели НАТО и США под предлогом санкций!
    Просто объявит санкции к НАТО государствам и все по США законами будет.
    Дедушка в пенсии просто болтает.
    1. Волк
      Волк Сегодня, 14:02
      +3
      Ничего США не смогут сегодня противу Ирана !!! Никто в НАТО не посмеет сегодня организовать и НЕ СМОЖЕТ , новую Пустинску Буру как противу Ирака просто нет сил .
      1. Волк
        Волк Сегодня, 14:08
        +2
        А если что то попробовать, тогда и США и НАТО окончательно исчезнут с БВ , просто будут бежать с БВ как бежали из Афганистана но этого раза ето будет катастрофические поражение и не станут и их бази в всех БВ государствах , а из Турции тоже . Щах мать придумали в Асии нет в Европе и США , а дедушка адмирал в пенсии выдно не играл шах мать? smile
  8. Персия
    Персия Сегодня, 14:28
    -1
    maybe in Hollywood USA is awesome but in reality when their special forces (US marine) confronted by Iranians they kneel hand above their head and surrendered not only that they cried like a cowered and little b!ch in front of camera . that was really embarrassing
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. Персия
    Персия Сегодня, 14:35
    0
    может быть, в Голливуде США потрясающие, но на самом деле, когда их спецназ (морская пехота США) столкнулся с иранцами, они преклонили колени над головой и сдались, мало того, что они плакали перед камерой, как маленькая сучка. это было действительно неловко .
    США идут только против страны без вооруженных сил и силы и даже против них потерпели неудачу.
    кто контролирует Ирак Сирию Ливан Афганистан несмотря на триллионные расходы США? Иран Иран обладает особой способностью унижать сверхдержавы. они регулярно побеждают Римскую империю, даже захватили двух римских императоров, а Шапур I, царь царей Персидской империи, использовал императора валериана в качестве подставки для ног, чтобы сесть на его лошадь до конца своей жизни.
    Я думаю, что это как-то связано с тем фактом, что персы были первой мировой сверхдержавой, и они считают себя таковыми, поэтому они горды и скорее умрут, чем будут порабощены. они также являются единственной нацией, которая возрождала свою империю снова и снова (4 раза), в отличие от остального мира. когда умирает империя, оставайся мертвым, но не потому, что персы любят тебя и твой народ из Ирана.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:38
    +2
    Ага, вернутся они. Тогда у кое кого случайно искандер найдется с интересным содержимым и у кое кого базы в воздух полетят, а с кораблями пкр справятся.
  13. Персия
    Персия Сегодня, 14:54
    0

    отправьте их снова на унижение к персам.
    сша лгбт армия не может запугать персов КСИР