Американский эксперт: Захват Ираном нефтяных танкеров может вынудить ВМС США вернуться в Персидский залив

Атака дронов на Кремль, предстоящее контрнаступление ВСУ на Украине, маневры Китая вокруг Тайваня – все эти события оставили практически незамеченной накаляющуюся ситуацию в Персидском заливе, о чем пишет в своей статье обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
Речь идет о двух танкерах: Advantage Sweet, под флагом Маршалловых островов и Niovi под флагом Панамы, которые, в версии Запада, были недавно захвачены морскими подразделениями КСИР.
Как пишет автор материала, оба судна находятся в руках иранцев и стоят на якоре недалеко от Ормузского пролива в Бандар-Аббасе - ключевой иранской военно-морской базе в Персидском заливе.
Эксперт подчеркивает, что, на первый взгляд, захват двух судов может показаться не столь серьезным событием. Однако оно может стать поводом для ВМС США снова «втянуться» в рискованную миссию по защите коммерческого судоходства в Персидском заливе от так называемой иранской агрессии.
За свою карьеру на флоте я провел в общей сложности несколько лет, патрулируя воды Персидского залива, и участвовал во множестве операций против Ирана. В частности, в конце 1980-х годов я служил на тогда еще совершенно новом крейсере Aegis, USS Valley Forge, в рамках длительной операции под названием «Эрнест Уилл». Миссии предполагали «переодевание» кувейтских торговых судов под флаги США, а затем сопровождение их с полной загрузкой из Кувейта вниз по заливу и через Ормузский пролив по пути в Аравийское море.
- откровенничает адмирал ВМС США в отставке.
Ставридис напомнил, что в конечном счете ВМС США тогда провели несколько успешных атак на иранские корабли в ответ на захваты судов и минирование в Персидском заливе.
При этом обозреватель Bloomberg Opinion подчеркнул, что, если Иран и сегодня продолжит безнаказанно и без каких-либо оснований захватывать коммерческие суда, международному сообществу придется реагировать. В частности, США могли бы снова прибегнуть к вышеупомянутой тактике в Персидском заливе.
Напоследок отставной адмирал добавил, что военные корабли Пятого флота США базируются в Бахрейне именно для такого рода чрезвычайных ситуаций. На базе есть эсминцы, крейсеры с управляемыми ракетами, тральщики и даже атомные авианосцы, несущие службу на ротационной основе. Кроме того, Пентагон располагает авиабазой Аль-Удейд в Катаре, где дислоцируется 379-е экспедиционное авиакрыло.