Боррель отметил необходимость введения жёстких ограничений в отношении Индии за реэкспорт в Европу нефти из РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что в отношении Индии необходимо ввести жёсткие ограничительные меры за реэкспорт этой страной российской нефти в Европу в виде топлива, в том числе и дизельного. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.Так, по словам Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, получив доступ к этому дешёвому виду топлива из РФ, Нью-Дели удалось существенно увеличить как производство, так и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В итоге, считает Боррель, теперь это дало стране преимущество при поставках нефтепродуктов в европейские государства на конкурентной основе, что позволило ей занять большую долю европейского рынка энергоносителей.В этом контексте стоит отметить, что ещё в прошлом месяце один из депутатов Европарламента от Бельгии Марк Ботенга обратил внимание на факт перепродажи Индией Европе «чёрного золота», поступающего из РФ. Вместе с тем европейский парламентарий указал также и на переработку Нью-Дели российского жидкого топлива в сыром виде на своих НПЗ, хотя до введения Брюсселем нефтяного эмбарго этим занималась Германия, Греция, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. По его словам, в этом случае также оказались в выигрыше и ближневосточные страны, ведь из-за конфликта на Украине они смогли существенно нарастить поставки своей нефти в Европейский союз.Напомним, что по состоянию на 2022 год импорт нефти из России в Индию вырос в 10 раз. Такие данные были предоставлены индийским государственным банком Bank of Baroda. В то же время, как заявил министр нефти и природного газа страны Панкадж Джейн, даже в условиях нефтяного эмбарго, действующего в отношении российского топлива, Нью-Дели продолжает закупать его по цене выше потолка, установленного странами «Большой семёрки».