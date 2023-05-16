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Боррель отметил необходимость введения жёстких ограничений в отношении Индии за реэкспорт в Европу нефти из РФ

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Боррель отметил необходимость введения жёстких ограничений в отношении Индии за реэкспорт в Европу нефти из РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что в отношении Индии необходимо ввести жёсткие ограничительные меры за реэкспорт этой страной российской нефти в Европу в виде топлива, в том числе и дизельного. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.


Так, по словам Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, получив доступ к этому дешёвому виду топлива из РФ, Нью-Дели удалось существенно увеличить как производство, так и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В итоге, считает Боррель, теперь это дало стране преимущество при поставках нефтепродуктов в европейские государства на конкурентной основе, что позволило ей занять большую долю европейского рынка энергоносителей.

В этом контексте стоит отметить, что ещё в прошлом месяце один из депутатов Европарламента от Бельгии Марк Ботенга обратил внимание на факт перепродажи Индией Европе «чёрного золота», поступающего из РФ. Вместе с тем европейский парламентарий указал также и на переработку Нью-Дели российского жидкого топлива в сыром виде на своих НПЗ, хотя до введения Брюсселем нефтяного эмбарго этим занималась Германия, Греция, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. По его словам, в этом случае также оказались в выигрыше и ближневосточные страны, ведь из-за конфликта на Украине они смогли существенно нарастить поставки своей нефти в Европейский союз.

Напомним, что по состоянию на 2022 год импорт нефти из России в Индию вырос в 10 раз. Такие данные были предоставлены индийским государственным банком Bank of Baroda. В то же время, как заявил министр нефти и природного газа страны Панкадж Джейн, даже в условиях нефтяного эмбарго, действующего в отношении российского топлива, Нью-Дели продолжает закупать его по цене выше потолка, установленного странами «Большой семёрки».
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:04
    +1
    О, скоро индусам от белого сагиба прилетит за несговорчивость...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:07
      +2
      Цитата: Nexcom
      О, скоро индусам от белого сагиба прилетит за несговорчивость...

      Скоро Европе помогут обнестись забором, перекроют вентили, рубильники, шлагбаумы и повесят таблички - "Не кормить!", "Пальцы не совать!"...
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:09
    +1
    Логично, что ЕС хочет, чтобы издержки войны, во всех смыслах издержки, несли все в мире. Ну посмотрим как поведут себя индусы.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:10
    +2
    Для меня явно цепочка Россия -нефть - Индия - бензин ,саляра ,авиационное топливо - Англия - барыши на торговле - ЕС.Может я не прав? bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:12
      +2
      Предполагаю что индусы Англию как раз и выкинули из цепочки - нафига им своего (хоть и бывшего) оккупанта кормить?
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:17
    0
    По идее если петровы-бошировы научатся покупать на алиэкспрессе квадрокоптеры и начнут их засылать по европейским топливохранилищам, то и Россия и Индия останется в плюсе, а ЕС останется с носом
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:23
      +1
      Зачем ждать Петрова и Баширова? Ты ведь умеешь покупать на Алике. Купи сам и отправь на фронт. И тогда да, Победа придёт быстрей и Запад, а не только Англия останется с носом.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:28
        -1
        Удары в тылу дают гораздо больший эффект. Там их никто не ждет к тому же. На фронт я и сам могу
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    +2
    Жозеп Боррель заявил о том, что в отношении Индии необходимо ввести жёсткие ограничительные меры за реэкспорт этой страной российской нефти в Европу
    Испанский Фантомас разбушевался. Иногда думаешь, а он действительно глава европейской дипломатии или все же генерал-франкист перед 2 МВ? Что самое смешное нефть в итоге идет на нужды Европы и Боррель хочет перекрыть этот "кран".
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:18
    +2
    Санкции, санкции, санкции...
    Ор на весь европейский двор.
    А вопрос же можно решить просто: импорт в ЕС нефти ТОЛЬКО из США и Канады. Бить по всем, кто в ЕС покупает нефть из третьих стран.
    И всё, вопрос решён.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:22
    -3
    Мы ещё за проданную Нефть ничего не получили , рупии подвисли где то. Сначала наладить схемы надежные , оплаты , а уж потом продавать
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    0
    А боррелька случаем не того? Умишком не тронулся? Где ЕС и где Индия. Походу и правда, берега Атлантики с Индийским попутал....
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    Боррель отметил необходимость введения жёстких ограничений в отношении Индии за реэкспорт в Европу нефти из РФ
    . Этот кажр в разнос пошёл... вариант, как из общипанного петрушка, сделать/изобразить я треба ястреб иного.... хотя, общипаный стервятник получается, не более того.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:43
    -2
    То что США и ЕС обкладывают сырьевой экспорт РФ как волка красными флажками - это хорошо для того, чтобы прекратить экспорт сырья из РФ вообще.
    Нужно начинать экспорт промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:50
    0
    Все против всех: вот так и начинались Мировые войны.
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:51
    0
    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что в отношении Индии необходимо ввести жёсткие ограничительные меры за реэкспорт этой страной российской нефти в Европу в виде топлива, в том числе и дизельного.

    Интересно, если Индия введет санкции против предприятий ЕС?! Айрбас, к примеру,....или ФВ ? Или Бош-Сименс? На 1,5 млрд то народу? Что тов Борель скажет?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:36
      0
      Уйдет в отставку и начнет говорит правильные слова.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:35
    0
    Ой проблемма то, Не нраввится не бери, топи домну кизяками. Дело то.