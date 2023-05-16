Сообщается о ликвидации в ходе боев за Артемовск (Бахмут) очередного иностранного наемника. Им стал воевавший на стороне украинских нацистов американец Николас Маймер.Тело уничтоженного гражданина США гуманное командование российской ЧВК "Вагнер" намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.Ранее в ходе штурма Артемовска было ликвидировано некоторое количество западных наемников - преимущественно американских, польских, грузинских и канадских граждан, официально оформивших свою деятельность в рядах украинской армии в качестве "волонтеров".Также сообщается, что бойцам ЧВК "Вагнер" осталось занять лишь несколько многоэтажных зданий в западной части Артемовска. Боевики киевского режима отступают и эвакуируют своих раненых, однако при этом не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление.Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин побывал в освобожденных зданиях западного укрепрайона ВСУ в Артемовске, так называемого "Гнезда". После потери "Гнезда" противник отступает в следующий из оставшихся у него укрепрайонов по улице Юбилейной - в "Домино".В настоящее время под контролем украинской армии остается около 1,5 квадратных километров территории. Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают зачистку двух оставшихся участков Артемовска - по улице Юбилейной и так называемый укрепрайон "Тетрис", расположенный между улицами Чайковского и Корсунского (бывшая Некрасова).