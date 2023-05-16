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В Артемовске ликвидирован очередной американский наемник, ЧВК ведёт наступление на укрепрайон «Тетрис»

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В Артемовске ликвидирован очередной американский наемник, ЧВК ведёт наступление на укрепрайон «Тетрис»

Сообщается о ликвидации в ходе боев за Артемовск (Бахмут) очередного иностранного наемника. Им стал воевавший на стороне украинских нацистов американец Николас Маймер.


Тело уничтоженного гражданина США гуманное командование российской ЧВК "Вагнер" намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.



Ранее в ходе штурма Артемовска было ликвидировано некоторое количество западных наемников - преимущественно американских, польских, грузинских и канадских граждан, официально оформивших свою деятельность в рядах украинской армии в качестве "волонтеров".

Также сообщается, что бойцам ЧВК "Вагнер" осталось занять лишь несколько многоэтажных зданий в западной части Артемовска. Боевики киевского режима отступают и эвакуируют своих раненых, однако при этом не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление.

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин побывал в освобожденных зданиях западного укрепрайона ВСУ в Артемовске, так называемого "Гнезда". После потери "Гнезда" противник отступает в следующий из оставшихся у него укрепрайонов по улице Юбилейной - в "Домино".



В настоящее время под контролем украинской армии остается около 1,5 квадратных километров территории. Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают зачистку двух оставшихся участков Артемовска - по улице Юбилейной и так называемый укрепрайон "Тетрис", расположенный между улицами Чайковского и Корсунского (бывшая Некрасова).
Использованы фотографии:
ЧВК "Вагнер"
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:46
    +6
    Тело уничтоженного гражданина США гуманное командование российской ЧВК "Вагнер" намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.


    Что, деньги девать некуда что ли? Нафига его отправлять самим - к ближайшему посольству США и пусть тащат его домой.....
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:55
      -2
      Надо же перед "уважаемыми западными партнёрами" себя хорошим показать...СВО СВОй,а им еще Африку делить...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:29
        +3
        Цитата: Николай310
        Надо же перед "уважаемыми западными партнёрами" себя хорошим показать...СВО СВОй,а им еще Африку делить...

        Не надо воевать с мертвыми и не уподобляться врагу, мы все же православные и мусульмане.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:00
      -1
      в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.
      М-да уж... Полосатость флага США вызывает у меня нехорошие ассоциации с нашими "красными линиями". Вроде они есть, но между ними "белая полоска бессилия". Ну, может хоть так чуток напугаем американских домохозяек красными линиями флага на гробах. request no
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:48
    +4
    Вот не умеют наши троллить, а надо бы. С каждым достоверно убитым американцем (канадцем, британцем) приносить деревянный гром к посольству в качестве подарка и класть у входа. С наилучшими пожеланиями.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    +9
    С телом, пожалуйста не надо отдавать через ЛБС - доставте в Москву к Американскому посольству ,как и положено с звёзднополосатым флагом.Американец погиб на территории России, а не Украины.Пора посольству США в Москве делом заняться.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:03
      +2
      Мне кажется надо поступать проще-закопать.Не надо делать из утырка погибшего героя .Сдох,ну и фиг с ним.Там в канавах таких много валяется.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:48
    +3
    Избиратель Байдена заблудился в Артемовске...............
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:48
    0
    Конечно, это событие...
    Но стоит ли из-за этого карнавал устраивать?
    Или "приятно вспомнить?..
    Он не первый и, увы, не последний.
    "Работайте, братья!" (с)
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:48
    +1
    Тело уничтоженного гражданина США гуманное командование российской ЧВК "Вагнер" намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.

    И надо это сделать так чтобы это видела вся Америка.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:57
      0
      А разве моё предложение не подходит? hi feel
  7. cornet2
    cornet2 Сегодня, 12:50
    +2
    Цитата: Nexcom
    к ближайшему посольству США и пусть тащат его домой

    К ближайшей канаве...
    Он там цветы выращивал???
  8. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:50
    +1
    Если бы он остался дома, улучшая свою страну, было бы лучше. Со всеми этими наркотиками, политикой Байдена в поддержку Кулуттона и всем прочим в Соединенных Штатах много работы.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    0
    Не берусь судить по "телу", может есть среди ЧВК, наемников такое неписанное правило.... Главное - результат.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:08
    +2
    намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.
    Даже не знаю, как это воспринимать. Они приезжают воевать за бандеровцев и сознательно против России, а им еще в гуманных целях и почести после гибели? Передали в американское посольство информацию о гибели и пусть сами приезжают и забирают своего гражданина. Не заберут, значит зарыть в одной из воронок и землю заровнять.
  11. gmss
    gmss Сегодня, 13:58
    0
    Цитата: Nexcom
    Тело уничтоженного гражданина США гуманное командование российской ЧВК "Вагнер" намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.


    Что, деньги девать некуда что ли? Нафига его отправлять самим - к ближайшему посольству США и пусть тащат его домой.....

    сдэком до адреса пл. Донецкой Народной Республики д. 1 стр. 1–9 ( обязательно указать что плательщик - получатель, дополнительная упаковка не требуется, обрешётка выполнена силами отправителя )

    ззы. хотя можно было бы его оставить в канаве со своими польскими, канадскими и грузинскими друзьями, догнивали бы без суеты и трудозатрат)