Сообщается о ликвидации в ходе боев за Артемовск (Бахмут) очередного иностранного наемника. Им стал воевавший на стороне украинских нацистов американец Николас Маймер.
Тело уничтоженного гражданина США гуманное командование российской ЧВК "Вагнер" намерено отправить на родину, в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом США.
Ранее в ходе штурма Артемовска было ликвидировано некоторое количество западных наемников - преимущественно американских, польских, грузинских и канадских граждан, официально оформивших свою деятельность в рядах украинской армии в качестве "волонтеров".
Также сообщается, что бойцам ЧВК "Вагнер" осталось занять лишь несколько многоэтажных зданий в западной части Артемовска. Боевики киевского режима отступают и эвакуируют своих раненых, однако при этом не прекращают оказывать ожесточенное сопротивление.
Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин побывал в освобожденных зданиях западного укрепрайона ВСУ в Артемовске, так называемого "Гнезда". После потери "Гнезда" противник отступает в следующий из оставшихся у него укрепрайонов по улице Юбилейной - в "Домино".
В настоящее время под контролем украинской армии остается около 1,5 квадратных километров территории. Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают зачистку двух оставшихся участков Артемовска - по улице Юбилейной и так называемый укрепрайон "Тетрис", расположенный между улицами Чайковского и Корсунского (бывшая Некрасова).