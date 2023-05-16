Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, собиравшую сведения о бойцах группировки «Восток» ВС России

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ

Украинскую шпионку, собиравшую сведения о российской группировке "Восток", участвующей в специальной военной операции, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.ФСБ задержала гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах, в частности, о личном составе группировки "Восток", бойцы которой участвовали в операции под Киевом. Также ее очень интересовали сведения о численности войск на определенных направлениях, количество задействованной техники и т.д. Полученные в ходе шпионажа сведения украинка передавала своим кураторам в Киев. Личность задержанной не раскрывается, известно, что ей 25 лет.- говорится в сообщении ФСБ.У задержанной изъяты технические средства с подтверждением шпионской деятельности, другие подробности пока отсутствуют. Также неизвестно, в каком регионе и когда была задержана шпионка.На данный момент в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). Санкции этой статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия в отношении задержанной продолжаются, скорей всего дело одним эпизодом не ограничится. Сама задержанная находится под стражей, данное решение вынес суд.