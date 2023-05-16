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Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, собиравшую сведения о бойцах группировки «Восток» ВС России

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Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, собиравшую сведения о бойцах группировки «Восток» ВС России

Украинскую шпионку, собиравшую сведения о российской группировке "Восток", участвующей в специальной военной операции, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.


ФСБ задержала гражданку Украины, собиравшую сведения о российских вооруженных силах, в частности, о личном составе группировки "Восток", бойцы которой участвовали в операции под Киевом. Также ее очень интересовали сведения о численности войск на определенных направлениях, количество задействованной техники и т.д. Полученные в ходе шпионажа сведения украинка передавала своим кураторам в Киев. Личность задержанной не раскрывается, известно, что ей 25 лет.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ

- говорится в сообщении ФСБ.

У задержанной изъяты технические средства с подтверждением шпионской деятельности, другие подробности пока отсутствуют. Также неизвестно, в каком регионе и когда была задержана шпионка.

На данный момент в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (Шпионаж). Санкции этой статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия в отношении задержанной продолжаются, скорей всего дело одним эпизодом не ограничится. Сама задержанная находится под стражей, данное решение вынес суд.
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24 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:36
    +2
    Тоже из "беженок" была?
    _____________________
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:47
      +1
      Пока от этой статьи веет профилактической пропагандой - Не ходите дети в Африку гулять. Нет ни ФИО, ни места ареста (даже региона) или намёка, как или чем, она добывала сведения о "личном составе группировки "Восток"" под Киевом (год назад).
      А далее ещё интереснее: " собирала сведения о численности войск на определенных направлениях, количество задействованной техники и т.д. " Не иначе деваха в нашем Генштабе устроилась работать, причем не уборщицей. Понять, как можно с улицы собрать такие данные, мне не хватает "верхнего" образования. request
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:02
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Не иначе деваха в нашем Генштабе устроилась работать, причем не уборщицей.

        А как можно во время СВО на Украине нанять в Генштаб иностранца с Украины?
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:09
          +2
          А как можно во время СВО на Украине нанять в Генштаб иностранца с Украины?
          Так и я о том же! Автор статьи навешал девке столько всего, что простой беженке с Украины невозможно добыть. Отсюда и моё отношение к статье, как дешёвой пропаганде. winked
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:51
      0
      совсем не обязательно, они (шумеры) шастают туду-сюда через третьи страны
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:20
        0
        в Свердловской обл. таких "беженцев" около 1500 (писали в местной нашей прессе). Нет, наверно есть и настоящие беженцы, но вот столько пожаров было - и леса, и здания, и склады пороховые, и предприятия.....
        Всего было установлено что 12 поджогов произведено.... Это пока установили. Идут следствия.....

        зы Недавно ещё троих взяли - попытка поджога распределительной подстанции на Челябинской жд. Эти были местные. Пацанье. За 10 000 руб согласились пакостить....
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:39
    +6
    Раз 25 лет, то и дать надо 25. В каждой шутке есть доля шутки.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Раз 25 лет, то и дать надо 25. В каждой шутке есть доля шутки.

      Не фиг, хлеб ещё переводить на неё ! Отдать её бойцам "Востока", которых она "сдала" Киеву - сильнее не наказать !
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Pharmacist
      Раз 25 лет, то и дать надо 25. В каждой шутке есть доля шутки.

      Тогда уж не 25 лет, а 30 лет отсидки. Выйдет их тюрьмы и сразу на пенсию.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:39
    +6
    10-20? Маловато будет! При Сталине таких не кормили. Цена вопроса 1 патрон к нагану good
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: Enceladus
      При Сталине таких не кормили. Цена вопроса 1 патрон к нагану

      Ну зачем патрон, при И.В.Сталине садистов не было. Всех предателей, врагов страны, бандеровцев отправляли на стройку № 501 Трансполярная магистраль. Которой Сталин хотел связать СССР и Арктику.

      «Надо браться за Север, с Севера Сибирь ничем не прикрыта, а политическая ситуация очень опасная»
      И.В.Сталин
  4. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:40
    0
    шпионы тут,шпионы здесь,без них не встать,без них не сесть...
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 12:44
      0
      сесть можно и по другой статье, например "Диверсия" laughing
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 12:42
    +1
    а как это тело оказалось на нашей территории?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:44
      +3
      Этих "тел" сейчас на нашей территории тысячи. Попали они сюда самым обычным образом в виде беженцев либо новых граждан.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:44
      0
      ЛДНР вошли в состав РФ если чё, а там не все побежали за паспортами и гражданством.
      И да, на территории РФ получается иностранные военные и никто войну не объявляет, только СВО.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 12:42
    +4
    Всех беженцев и граждан новых надо на контроль. Каждый десятый потенциальный сочувствующий. При чем всех, от мала до велика. Особенно молодёжь, подростков. Пока им мозг не прошили с той стороны.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    +2
    Также неизвестно, в каком регионе и когда была задержана шпионка
    К сожалению такие имеются не только в приграничных регионах, но и на территориях в глубине страны. И не только шпионы, но и диверсанты, террористы и их пособники. Контрразведка и др. правоохранительные органы ведут активную работу и практически каждую неделю, а то и по нескольку раз читаем их сообщения об очередных задержаниях.
  8. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:45
    +1
    45 - баба ягодка опять! Откинется в 45... без зубов , здоровья и финансов... На панель не получится.. Снова на зону пойдёт.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:46
    0
    мы сначала всех пускаем, а после ловим
    как всегда сначала создаем трудности, а после героически их превозмогаем
    не проще ли ПРЕКРАТИТЬ въезд шумерских подданых?!!!
  10. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 12:48
    +3
    Информация по таким особям должна быть одна - ликвидированы при задержании.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:04
      +2
      Только после того, как из нее вытряхнут всё.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:57
    +2
    Смертная казнь за особо тяжкие преступления: государственную измену Родине, шпионаж, диверсии, саботаж, вредительство, теракты, покушения на жизнь государственных деятелей, казнокрадство и взяточничество в особо крупном размере, торговлю наркотиками Российской Федерации необходима как воздух!
  12. мазута
    мазута Сегодня, 14:05
    0
    Допросили,выудили всё что знает и "намывать золотишко,урановую руду и другие полезные для России вещи".А там насколько лет здоровья хватит.Ну или не хватит.Пусть работают за тарелку похлебки.Выполнил план-получил,ну а нет,худеешь и стройнеешь,пока в пыль не превратишься.