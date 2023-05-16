Пушилин: приняты меры для выравнивания ситуации под Артёмовском

Перекинули мы с других участков наших ребят, поэтому ситуация там должна выровняться

Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы

Российским командованием приняты меры для выравнивания ситуации под Артемовском. Фланги нашей группировки, действующей в городе, были усилены.Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Республики Денис Пушилин.Он сообщил, что командование перебросило резервы на Артемовское направление. По словам чиновника, это позволит выровнять ситуацию на данном участке фронта.- сказал врио главы республики.Пушилин также отметил, что в Артемовске украинская армия испытывает большие трудности. И хотя Генштаб ВСУ регулярно перебрасывает подкрепления на данный участок, переломить ситуацию в свою пользу ему не удается.- рассуждает Пушилин.При этом для российских сил обстановка здесь также пока остается крайне напряженной, особенно на флангах, где украинские военные проявляют значительную активность и даже сумели добиться некоторых успехов. Но благодаря принятым мерам, утверждает чиновник, ситуация выровняется.Ранее руководитель ДНР сообщал, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять несколько высотных зданий в Артемовске, имеющих важное стратегическое значение. Уличные бои в западной части города носят ожесточенный характер.