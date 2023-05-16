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Пушилин: приняты меры для выравнивания ситуации под Артёмовском

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Пушилин: приняты меры для выравнивания ситуации под Артёмовском

Российским командованием приняты меры для выравнивания ситуации под Артемовском. Фланги нашей группировки, действующей в городе, были усилены.


Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Республики Денис Пушилин.

Он сообщил, что командование перебросило резервы на Артемовское направление. По словам чиновника, это позволит выровнять ситуацию на данном участке фронта.

Перекинули мы с других участков наших ребят, поэтому ситуация там должна выровняться

- сказал врио главы республики.

Пушилин также отметил, что в Артемовске украинская армия испытывает большие трудности. И хотя Генштаб ВСУ регулярно перебрасывает подкрепления на данный участок, переломить ситуацию в свою пользу ему не удается.

Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы

- рассуждает Пушилин.

При этом для российских сил обстановка здесь также пока остается крайне напряженной, особенно на флангах, где украинские военные проявляют значительную активность и даже сумели добиться некоторых успехов. Но благодаря принятым мерам, утверждает чиновник, ситуация выровняется.

Ранее руководитель ДНР сообщал, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять несколько высотных зданий в Артемовске, имеющих важное стратегическое значение. Уличные бои в западной части города носят ожесточенный характер.
Автор:
Использованы фотографии:
https://denis-pushilin.ru/
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11 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:44
    +3
    "приняты меры для выравнивания ситуации в Артемовске. Фланги нашей группировки были усилены" (с)

    Хорошее сообщение!
    Если честно, боялся услышать что-то вроде "перегруппировались и заняли более выгодные позиции"
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:58
      +4
      А что хорошего? По сути, это означает - усилили одни участки, сняв силы с других. А потом что, как те участки усиливать будем?
      Запомнилось отличное выражение, которые услышал ещё в самом начале службы - "заносим хвосты" - не превентивно и системно действуем, а просто купируем проблему здесь и сейчас не думаю о том, что будет завтра
    2. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 14:41
      0
      Jajaja, lo que sucede es que todavía Pushilin no se ha aprendido el lenguaje oficialista. Espero que nuna lo haga.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:46
    0
    Англичане наоборот утверждают что ВСУ добилось успеха на флангах в Бахмуте...что удивительно вагнеровцы даже в этих условиях продвигаются вперед несмотря ни на что...им смело можно присваивать звание Гвардии вооруженных сил России.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Англичане наоборот утверждают что ВСУ добилось успеха на флангах в Бахмуте...

      Англичанка только и может, что врать. ВСя история Биртании основана на вранье и грабеже, только вот это время закончилось, прошло ее время - Правь Британия, правь морями !", сейчас остались только фантомные боли.
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:48
    -1
    Перекинули с других участков ребят...то есть сделали ровно то,чего хотели украинцы...теперь ждите удара по тем ослабленным участкам...там вопить на камеру некому и будут погибать молча...
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:56
    +1
    Почему Пушилин об этом пишет???
    Почему не Конашенков?
    Ай, совсем забыл, кто же сейчас является официальным источником информации о том, как СВО походит?
    Какое СМИ может написать, что происходит? Телеканал Звезда - это официальный источник информации?
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:18
      0
      В Кремле осуждают обстрелы территории России с украинской стороны. Об этом высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:58
    +3
    это,что получается,воюет в атаку,один вагнер?...а вдв теряет позиции
  6. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 13:30
    +3
    пушилин - это бла бла бла, как эти заявления подтверждаются ? опять заняли те позиции которые потеряли??......
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:09
    +2
    Перекинули мы с других участков наших ребят, поэтому ситуация там должна выровняться

    - сказал врио главы республики.


    Пушилин также отметил, что в Артемовске украинская армия испытывает большие трудности.

    Так что же он сказал?
    Ситуация должна выровняться или пусть украинская армия испытывает большие трудности?
    Это же надо так уметь говорить и не сказать ничего...
    Пушилин кроме отрицательных эмоций ничего не вызывает. А что же ты не помог ЧВК Вагнер, когда они просили усилить фланги, хоть бы слово замолвил, молчал в тряпочку, а у вечернего сказал, что надо усилить фланги.