Военное обозрение
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Британии приходится буквально разбирать на части один из двух своих авианосцев, чтобы поддерживать в рабочем состоянии второй

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Британии приходится буквально разбирать на части один из двух своих авианосцев, чтобы поддерживать в рабочем состоянии второй

Британский авианосец HMS Prince of Wales (Принц Уэльский), сданный в эксплуатацию в 2019 году, с августа не используется из-за поломки гребного вала. Авария произошла в тот день, когда боевой корабль вышел из порта для широко разрекламированного визита в США, который включал летные испытания истребителей-невидимок F-35B.


Масляные и топливные фильтры, используемые для отделения морской воды от дизельного топлива в топливных баках, чтобы предотвратить загрязнение двигателя, были взяты у другого авианосца Также была снята цепь с одного из подъемников кабины экипажа, который использовался для перевозки истребителей из внутренних ангаров в кабину экипажа.

— сообщает издание The Telegraph.

Британии приходится буквально разбирать на части один из двух своих авианосцев, чтобы поддерживать в рабочем состоянии второй.

Представители ВМС Великобритании утверждают, что замена деталей является нормальной процедурой. Нередко оборудование перебрасывается между кораблями одного класса, чтобы обеспечить оперативную готовность и избежать задержек. Но только не в случае, когда кораблей одного типа всего два и оба позиционируются как средства по возвращению Британии могущества в Мировом океане.

Хотя официальные лица Королевского флота заявили, что проблема касается только корабля, а не «всего класса», расследование службы продолжается, и остается неясным, была ли причина в дефектной конструкции, некачественной конструкции, плохом обслуживании или какой-либо другой проблеме.

Адмирал Бен Ки, первый морской лорд и начальник британского военно-морского штаба прокомментировал, что вряд ли ремонт будет быстрым.

И это редкий корабль, который не испытывает каких-либо проблем как ребёнок с прорезыванием зубов. ВМС США у себя в течение десятилетия изо всех сил пытались подготовить к боевым действиям первый корабль своего нового класса авианосцев.

- сказал адмирал Бен Ки, добавив, что повреждение гребного винта «Принца Уэльского» - это позор для Королевского флота Великобритании.

По иронии судьбы, британский военно-морской флот был пионером в изобретении авианосца. Речь о HMS Argus. На его борту применялись катапульта и наклонная полетная палуба. Однако лидирующие позиции Великобритании оказались непрочными...

Поскольку Королевские военно-воздушные силы и британская армия также сокращаются в размерах и сталкиваются с более ограниченными бюджетами, скептики задаются вопросом, не являются ли авианосцы стоимостью 3,7 миллиарда долларов предметом роскоши, который Великобритания уже не может себе позволить.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Вчера, 17:41
    0
    Продайте на металлолом китайцам, и больше не мучайтесь, бритосы....
    "Поезд ушёл" (с)
  2. Аэродромный
    Аэродромный Вчера, 17:41
    +2
    Британии приходится буквально разбирать на части один из двух своих авианосцев, чтобы поддерживать в рабочем состоянии второй
    ровно как у нас...чтоб "кузнецов на "ходу" был-дербанили эсминцы "сарыч" 956 проекта. в итоге- ни тех , ни того.
  3. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 17:43
    +1
    война на фолклендах была лебединой песней королевского флота
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:45
      +2
      Аргентинцам походу скоро предоставится возможность отжать Фолкленды обратно....
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Вчера, 19:01
        +1
        Только у Аргентины всё ещё хуже с армией, флотом, авиацией и финансами и политическими элитами...
  4. рюрикович
    рюрикович Вчера, 17:49
    +3
    Я понимаю, когда в корабле используется дофигища структурных новшенств, когда на практике приходится доводить то, что на бумаге казалось идеальным и рабочим.Но когда корабль по структуре прошлый век, по сути увеличенный "Инвинсибл" под недосамолеты, и тот не смогли КАЧЕСТВЕННО построить fool
    Так ладно бы еще только учились и осваивали авианесущие корабли, так пионеры же в этой специфике, законодатели мод!!!
    Клоуны lol request
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:55
    +2
    Для начала ,отделением воды от топлива занимаются не фильтра, а сепараторы топлива .Довольно серьёзный агрегат ,в связи с повальной компьютеризацией.Существует два вида очистки топлива сепаратором: Кларификация - отделение от топлива твёрдых частиц и пурификация - отделение от топлива воды.Для каждого случая сепаратор надо перенастроить, весёлое занятие у третьего механика,если моторист " ноу компренде". drinks
    1. Ryaruav
      Ryaruav Вчера, 18:37
      +1
      андрей вы дедом ходили? судя по вашим высказываниям
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 18:48
        0
        Я раздолбай рефмеханик , а эти два понятия в мореходке запомнил. drinks
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 19:09
      0
      Цитата: tralflot1832
      ,отделением воды от топлива занимаются не фильтра, а сепараторы топлива

      Мех, а что ты вот это-то пропустил:
      Масляные и топливные фильтры, используемые для отделения морской воды от дизельного топлива в топливных баках, чтобы предотвратить загрязнение двигателя,
      Они видать про "гидроудар" даже не слышали, раз про "загрязнение" лапочут! -- И это уровень технического перевода статьи! Но и это не все! Дальше -- больше:
      была снята цепь с одного из подъемников кабины экипажа, который использовался для перевозки истребителей из внутренних ангаров в кабину экипажа.
      Чтобы было понятно непосвященным, здесь речь идет о цепи ПОДЪЕМНИКА самолетов на верхнюю палубу, а под "кабиной экипажа" машинный переводчик зашифровал... летательный аппарат! Ну, типа самолета или вертолета, потому как последние на АВУ тоже присутствуют. Но, автор -- Хамин Михаил -- об этом не подозревает, т.к. он к флоту и АВУ имеет ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ отношение: они друг друга не касаются! Модераторам -- тоже параллельно!
      Так и живем, медленно деградируя... recourse
      АГА.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 18:04
    0
    Англичане разучились строить корабли. Не знаю с чем это связано, но это факт. Каждые следующие - хуже предидущих.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 18:25
      +1
      Они и самолёты строить разучились.
      Конструировать и строить.
      А ведь Супермарин Спитфайр был, Комет 4, ......
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Вчера, 19:04
        0
        Утрата компетенций, связанная с общим падением грамотности и реального производства. Для многих бывших индустриальных стран характерна.
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 22:28
        0
        Не обязательно заглядывать так далеко. Еще в 70 - 80 - ые, пусть и в кооперации с Германией и Францией, делались вполне нормальные самолеты. Даже в 00 - ые, "Еврофайтер", пусть и не шедевр, но машина вполне соответствующая своему времени и месту. А вот дальше, все покрыто мраком)))
  7. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 20:20
    0
    Нам повезло больше, у Нас один авианесущий крейсер и невозможно заняться «каннибализмом». У англичан из двух авианосцев, один полуживой. Наш авианесущий крейсер( 1991), уже пожилой, а у них оба молодые( один в 2017, второй 2019).
    Похоже американцы и китайцы, идущие симемильными шагами в строительстве флота, безоговорочные лидеры в ВМФ( надводный флот).
    1. bk0010
      bk0010 Вчера, 21:42
      0
      Цитата: Sergey39
      ам повезло больше, у Нас один авианесущий крейсер и невозможно заняться «каннибализмом».
      Да если бы. У него котел был "совместим" с котлами эсминцев 956 проекта, у них трубки для Кузи все перетаскали.
  8. Beaver
    Beaver Вчера, 21:03
    0
    Когда все умные люди идут в програмиисты или трейдеры, корабли строить некому
  9. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 22:17
    0
    Ели бы у королевы Елизаветы было то,
    что есть у принца Уэльского, то она бы была королём.
    (Перефразировано из известного выражения)