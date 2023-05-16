Британский авианосец HMS Prince of Wales (Принц Уэльский), сданный в эксплуатацию в 2019 году, с августа не используется из-за поломки гребного вала. Авария произошла в тот день, когда боевой корабль вышел из порта для широко разрекламированного визита в США, который включал летные испытания истребителей-невидимок F-35B.
Масляные и топливные фильтры, используемые для отделения морской воды от дизельного топлива в топливных баках, чтобы предотвратить загрязнение двигателя, были взяты у другого авианосца Также была снята цепь с одного из подъемников кабины экипажа, который использовался для перевозки истребителей из внутренних ангаров в кабину экипажа.
— сообщает издание The Telegraph.
Британии приходится буквально разбирать на части один из двух своих авианосцев, чтобы поддерживать в рабочем состоянии второй.
Представители ВМС Великобритании утверждают, что замена деталей является нормальной процедурой. Нередко оборудование перебрасывается между кораблями одного класса, чтобы обеспечить оперативную готовность и избежать задержек. Но только не в случае, когда кораблей одного типа всего два и оба позиционируются как средства по возвращению Британии могущества в Мировом океане.
Хотя официальные лица Королевского флота заявили, что проблема касается только корабля, а не «всего класса», расследование службы продолжается, и остается неясным, была ли причина в дефектной конструкции, некачественной конструкции, плохом обслуживании или какой-либо другой проблеме.
Адмирал Бен Ки, первый морской лорд и начальник британского военно-морского штаба прокомментировал, что вряд ли ремонт будет быстрым.
И это редкий корабль, который не испытывает каких-либо проблем как ребёнок с прорезыванием зубов. ВМС США у себя в течение десятилетия изо всех сил пытались подготовить к боевым действиям первый корабль своего нового класса авианосцев.
- сказал адмирал Бен Ки, добавив, что повреждение гребного винта «Принца Уэльского» - это позор для Королевского флота Великобритании.
По иронии судьбы, британский военно-морской флот был пионером в изобретении авианосца. Речь о HMS Argus. На его борту применялись катапульта и наклонная полетная палуба. Однако лидирующие позиции Великобритании оказались непрочными...
Поскольку Королевские военно-воздушные силы и британская армия также сокращаются в размерах и сталкиваются с более ограниченными бюджетами, скептики задаются вопросом, не являются ли авианосцы стоимостью 3,7 миллиарда долларов предметом роскоши, который Великобритания уже не может себе позволить.