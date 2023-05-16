Британии приходится буквально разбирать на части один из двух своих авианосцев, чтобы поддерживать в рабочем состоянии второй.

Масляные и топливные фильтры, используемые для отделения морской воды от дизельного топлива в топливных баках, чтобы предотвратить загрязнение двигателя, были взяты у другого авианосца Также была снята цепь с одного из подъемников кабины экипажа, который использовался для перевозки истребителей из внутренних ангаров в кабину экипажа.

И это редкий корабль, который не испытывает каких-либо проблем как ребёнок с прорезыванием зубов. ВМС США у себя в течение десятилетия изо всех сил пытались подготовить к боевым действиям первый корабль своего нового класса авианосцев.