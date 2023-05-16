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В Приднестровье жители уже год получают сообщения с Украины, призывающие нападать на российских военных

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В Приднестровье жители уже год получают сообщения с Украины, призывающие нападать на российских военных

На фоне событий на Украине непростой остается и ситуация в Приднестровье, где расквартированы российские миротворцы. Напомним, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика находится между Молдавией, считающей ее своей территорией, и Украиной.


Очевидно, что Киев будет пытаться совершать всякого рода провокации и на этом направлении. Так, по словам главы Министерства госбезопасности республики Валерия Гебоса, жителям Приднестровья постоянно приходят сообщения с украинских телефонных номеров, в которых содержатся призывы нападать на российских военных, совершать против них террористические акты и диверсии. Такая практика продолжается уже почти год. Рассылки начались со второго квартала 2022 года через мессенджеры, отметил Гебос в интервью РИА Новости.

Глава Министерства госбезопасности заявил, что ведомство проводит следственные и оперативные действия по этому поводу по уголовным статьям «Государственная измена», «Терроризм», «Экстремизм» и «Диверсия».

По словам Гебоса, в связи с событиями вокруг Украины основной акцент делается на

выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений и усиление контрразведывательной работы
Использованы фотографии:
rutube.ru
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3 комментария
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:07
    +2
    Вражья кодла планомерно, мощно, абсолютно без стеснений, спокойно-цинично давит и давит по всем направлениям. По всем, фронтам. А "мы ещё и не начинали..." Мужики, а может таки начать? Ребят жалко, гибнут и гибнут.
    По-моему, уже всем понятно, если на "Приднестровье" наедут, не сможет Россия помочь. Пример, пригороды Донецка, второй год отодвигаем врага...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:45
    0
    В Приднестровье жители уже год получают сообщения с Украины, призывающие нападать на российских военных
    . Жители Приднестровья на "дискотеку ай нэ нэ нэ" не спешат... вполне себе здравомыслящего люди, тем более право жить, как они хотят, они защищали с оружие в в руках. Такое не забывается.
  3. Toorik
    Toorik Сегодня, 14:27
    0
    хм... мне нечего не приходило, но ходят слухи что приходят сообщения разного плана от соседей....