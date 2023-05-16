В Приднестровье жители уже год получают сообщения с Украины, призывающие нападать на российских военных

На фоне событий на Украине непростой остается и ситуация в Приднестровье, где расквартированы российские миротворцы. Напомним, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика находится между Молдавией, считающей ее своей территорией, и Украиной.
Очевидно, что Киев будет пытаться совершать всякого рода провокации и на этом направлении. Так, по словам главы Министерства госбезопасности республики Валерия Гебоса, жителям Приднестровья постоянно приходят сообщения с украинских телефонных номеров, в которых содержатся призывы нападать на российских военных, совершать против них террористические акты и диверсии. Такая практика продолжается уже почти год. Рассылки начались со второго квартала 2022 года через мессенджеры, отметил Гебос в интервью РИА Новости.
Глава Министерства госбезопасности заявил, что ведомство проводит следственные и оперативные действия по этому поводу по уголовным статьям «Государственная измена», «Терроризм», «Экстремизм» и «Диверсия».
По словам Гебоса, в связи с событиями вокруг Украины основной акцент делается на
выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений и усиление контрразведывательной работы