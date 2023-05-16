Премьер-министр Молдавии: Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными ввиду многочисленных нарушений

Примары играют очень важную роль в автономии, а потому, правительство и в дальнейшем будет проводить работу с примарами, гражданами и местными избранниками, представляющими интересы людей. Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными. На них зафиксировано множество нарушений, которые уже были задокументированы и переданы на рассмотрение местным избирательным органам

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что прошедшие выборы башкана (главы) Гагаузии нужно признать недействительными. Об этом глава молдавского кабмина сообщил в эфире канала PRO TV. По его словам, прокуратура и правоохранительные органы располагают доказательствами, свидетельствующими о допущенных правонарушениях в ходе выборов главы региона.– отметил глава молдавского исполнительного органа.В то же время, добавил молдавский премьер, "все эти беззакония" нуждаются в тщательном анализе с тем, чтобы получить по ним окончательное решение и только затем предпринять соответствующие меры. Вместе с тем, подчеркнул председатель правительства, те, кто нарушил закон, должны понести наказание.Тем временем депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан также выступил в поддержку Дорина Речана, согласившись с его утверждением о том, что сначала нужно дождаться окончательного решения по этому вопросу и лишь потом говорить об их законности.Отметим, что по итогам второго тура выборов, кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул одержала победу. По данным ЦИК, она набрала 27 376 голосов избирателей (52,36%).Для справки: Башкан избирается прямым голосованием раз в 4 года. Помимо этого, он также входит в состав Правительства Республики Молдова, являясь его полноправным членом. Прозападное молдавское правительство пытается сделать всё, чтобы не допустить в свой состав человека, который не пляшет под евросоюзную дудку.