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Премьер-министр Молдавии: Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными ввиду многочисленных нарушений

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Премьер-министр Молдавии: Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными ввиду многочисленных нарушений

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что прошедшие выборы башкана (главы) Гагаузии нужно признать недействительными. Об этом глава молдавского кабмина сообщил в эфире канала PRO TV. По его словам, прокуратура и правоохранительные органы располагают доказательствами, свидетельствующими о допущенных правонарушениях в ходе выборов главы региона.


Примары играют очень важную роль в автономии, а потому, правительство и в дальнейшем будет проводить работу с примарами, гражданами и местными избранниками, представляющими интересы людей. Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными. На них зафиксировано множество нарушений, которые уже были задокументированы и переданы на рассмотрение местным избирательным органам

– отметил глава молдавского исполнительного органа.

В то же время, добавил молдавский премьер, "все эти беззакония" нуждаются в тщательном анализе с тем, чтобы получить по ним окончательное решение и только затем предпринять соответствующие меры. Вместе с тем, подчеркнул председатель правительства, те, кто нарушил закон, должны понести наказание.

Тем временем депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан также выступил в поддержку Дорина Речана, согласившись с его утверждением о том, что сначала нужно дождаться окончательного решения по этому вопросу и лишь потом говорить об их законности.

Отметим, что по итогам второго тура выборов, кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул одержала победу. По данным ЦИК, она набрала 27 376 голосов избирателей (52,36%).

Для справки: Башкан избирается прямым голосованием раз в 4 года. Помимо этого, он также входит в состав Правительства Республики Молдова, являясь его полноправным членом. Прозападное молдавское правительство пытается сделать всё, чтобы не допустить в свой состав человека, который не пляшет под евросоюзную дудку.
Использованы фотографии:
Соцсети/Речан
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9 комментариев
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  1. ИЛ-27
    ИЛ-27 Сегодня, 13:04
    +4
    Три раза Ха, ну кто бы сомневался?
    Конечно недействительными, и любые выборы, на которых побеждает пророссийский политик, на западе считаются недействительными!
    Там ещё впереди недействительные выборы Эрдогана, кстати.))
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:05
    +6
    Очень странно если бы признали, ведь победил не их кандидат. Если в Турции победит Эрдоган, то тоже можно не признавать, нарушения были..... Один Байден одержал "честную" победу с невероятным отрывом....., избиратели с кладбища не дадут соврать... Есть правильные кандидаты, а есть выборы с нарушениями.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:31
      0
      А там, по-моему, провластного кандидата и не было. Все конкурирующие за место башкана были настроены в той или иной степени пророссийски.
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 13:40
      0
      Молдованам (верхушке), я как посмотрю, вообще спокойно не живется.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:06
    +4
    ахаахххааа , просто победил пророссийский кандидат Елена Гуцул , ну думаю гагаузы победу Гуцул так просто не отдадут
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:15
    -2
    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что прошедшие выборы башкана (главы) Гагаузии нужно признать недействительными. Об этом глава молдавского кабмина сообщил в эфире канала PRO TV. По его словам, прокуратура и правоохранительные органы располагают доказательствами, свидетельствующими о допущенных правонарушениях в ходе выборов главы региона.

    Разве, будь нарушения массовыми и значимыми, нормальный политик их не озвучил бы в своём выступлении?
    Они ж уже массовые и значимые. Кто первый прокричал - тот и светлый воин. А если прокуратура и силовые органы располагают, но...
    Не знаю, как карта ляжет, но скажу, что на шулерство похоже эта избиркомпания. Сам не видел, но точно знаю.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:16
    +1
    Ich frage mich schon lange, welche tatsächlichen Möglichkeiten
    es gibt, ausreichend "Personal" nach Transnistrien zu verlegen,
    um das dort gelagert riesige Arsenal an Waffen auch Personell
    angemessen auszulasten...!!!?
    Wer hat ernsthafte Zweifel, dass man sich spätestens bei der
    endgültigen Niederlage der Ukraine an Transnistrien rächen
    wird...?!? Ob es diese Wahl ist, oder andere, absehbare
    Rechtsverstöße der US-gesteuerten "Regierung" in Moldawien,
    es wird erst aufhören, wenn das gesamte Gebiete Moldawiens
    (inkl.Transnistrien !!) endgültig russisch geworden ist; je eher
    desto besser...!!

    Ich hoffe sehr, man hat in Moskau einen Plan den bedrängten
    Bewohnern dort Hilfe - in JEDER Form - zukommen zu lassen
    und wartet nicht erst wieder ab, bis "das Kind in den Brunnen
    gefallen" ist...!!!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    +1
    Дорин Речан: Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными.
    Что не укладывается в прозападную молдавскую политику, то незаконно и недействительно. Премьер знатный русофоб и прозападник, т.ч. заявление удивления не вызывает. Кто не с нами, тот против нас.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    0
    Премьер-министр Молдавии: Прошедшие выборы в Гагаузии нужно признать недействительными ввиду многочисленных нарушений
    . Ну да, ай нэ нэ нэ, без конца, без перерыва.