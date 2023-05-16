Датский политолог: Обеспечить безопасность Украины должен европейский военный альянс, созданный вне НАТО

И как бы сильно Запад ни боялся усиления Китая, ему придется признать его роль в продвижении к миру в Украине. В противном случае существует риск попадания во все более углубляющуюся изоляцию от остального мира

В зарубежной прессе не оставляют попыток сконфигурировать ситуацию, при которой возможно мирное прекращение военного противостояния на Украине. Рассуждения эти очевидно носят гипотетический характер, ведь киевский режим абсолютно не готов к дипломатии, продолжая в угоду западным кураторам самоубийственную для украинцев политику противостояния с Россией.Автор статьи в арабском издании «Аль‑Джазира» (Al Jazeera) датский политолог Йорген Мёллер считает, что более чем через год военного противостояния на Украине ситуация для обеих противоборствующих сторон все больше становится тупиковой. Сторонние наблюдатели все чаще говорят о необходимости поиска дипломатического выхода из конфликта. Для этого необходимо, чтобы мировое сообщество предоставило гарантии безопасности как Украине, так и России, уверен эксперт, хотя сделать это в текущей ситуации будет очень непросто.Вашингтон отчетливо дает понять, что для него более важно противостояние растущей мощи Китая, чем противодействие с Россией на Европейском континенте. Поэтому, как бы не был зависим Киев от США, в будущем украинскому руководству более стоит полагаться на поддержку Брюсселя. Именно европейские страны кровно заинтересованы в восстановлении мира, поэтому Евросоюз и должен выступить гарантом безопасности для Украины, считает автор.Европа может реанимировать более ранние планы по созданию Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), которые были выдвинуты в 1952 году странами Бенилюкса, Францией, Италией и Западной Германией для отражения «советской военной угрозы». Тогда Париж не поддержал создание данного союза, но теперь французское руководство само все чаще заявляет о необходимости европейской автономии, в том числе в военно-политической области.Введение войск ЕОС на Украину для России не будет ассоциироваться с вступлением соседнего государства в НАТО, что и стало одной основных причин начала спецоперации, уверен автор. При этом европейский военный контингент на Украине все же будет состоять из военнослужащих стран, входящих в Североатлантический альянс. Это будет служить дополнительным сдерживающим фактором для Москвы и предотвратит эскалацию конфликта, в том числе из-за неопределенности применения 5-й статьи Устава НАТО.В свою очередь, гарантии безопасности для России должен будет обеспечить Китай, считает Мёллер. Если Пекин действительно настроен на окончание конфликта на Украине, о чем неоднократно заявлял председатель КНР Си Цзиньпин, ему следует сократить поддержку Москвы. Это лишит президента РФ Владимира Путина одного из главных козырей, который состоит в наращивании стратегического политического и экономического сотрудничества России и Китая.Соединенным Штатам следует смириться с российско-китайским альянсом и не рассматривать его как попытку сформировать антизападную военную коалицию. Только так можно убедить остальной мир, что США на самом деле не ставят задачу использовать НАТО как инструмент для уничтожения России, а следом и Китая. Несмотря на то, что предоставление гарантий безопасности как для Украины, так и для России будет сложной задачей, это единственный способ положить конец текущему кризису, уверен политолог.— заключает Мёллер.