Военное обозрение
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Датский политолог: Обеспечить безопасность Украины должен европейский военный альянс, созданный вне НАТО

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Датский политолог: Обеспечить безопасность Украины должен европейский военный альянс, созданный вне НАТО

В зарубежной прессе не оставляют попыток сконфигурировать ситуацию, при которой возможно мирное прекращение военного противостояния на Украине. Рассуждения эти очевидно носят гипотетический характер, ведь киевский режим абсолютно не готов к дипломатии, продолжая в угоду западным кураторам самоубийственную для украинцев политику противостояния с Россией.


Автор статьи в арабском издании «Аль‑Джазира» (Al Jazeera) датский политолог Йорген Мёллер считает, что более чем через год военного противостояния на Украине ситуация для обеих противоборствующих сторон все больше становится тупиковой. Сторонние наблюдатели все чаще говорят о необходимости поиска дипломатического выхода из конфликта. Для этого необходимо, чтобы мировое сообщество предоставило гарантии безопасности как Украине, так и России, уверен эксперт, хотя сделать это в текущей ситуации будет очень непросто.

Вашингтон отчетливо дает понять, что для него более важно противостояние растущей мощи Китая, чем противодействие с Россией на Европейском континенте. Поэтому, как бы не был зависим Киев от США, в будущем украинскому руководству более стоит полагаться на поддержку Брюсселя. Именно европейские страны кровно заинтересованы в восстановлении мира, поэтому Евросоюз и должен выступить гарантом безопасности для Украины, считает автор.

Европа может реанимировать более ранние планы по созданию Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), которые были выдвинуты в 1952 году странами Бенилюкса, Францией, Италией и Западной Германией для отражения «советской военной угрозы». Тогда Париж не поддержал создание данного союза, но теперь французское руководство само все чаще заявляет о необходимости европейской автономии, в том числе в военно-политической области.

Введение войск ЕОС на Украину для России не будет ассоциироваться с вступлением соседнего государства в НАТО, что и стало одной основных причин начала спецоперации, уверен автор. При этом европейский военный контингент на Украине все же будет состоять из военнослужащих стран, входящих в Североатлантический альянс. Это будет служить дополнительным сдерживающим фактором для Москвы и предотвратит эскалацию конфликта, в том числе из-за неопределенности применения 5-й статьи Устава НАТО.

В свою очередь, гарантии безопасности для России должен будет обеспечить Китай, считает Мёллер. Если Пекин действительно настроен на окончание конфликта на Украине, о чем неоднократно заявлял председатель КНР Си Цзиньпин, ему следует сократить поддержку Москвы. Это лишит президента РФ Владимира Путина одного из главных козырей, который состоит в наращивании стратегического политического и экономического сотрудничества России и Китая.

Соединенным Штатам следует смириться с российско-китайским альянсом и не рассматривать его как попытку сформировать антизападную военную коалицию. Только так можно убедить остальной мир, что США на самом деле не ставят задачу использовать НАТО как инструмент для уничтожения России, а следом и Китая. Несмотря на то, что предоставление гарантий безопасности как для Украины, так и для России будет сложной задачей, это единственный способ положить конец текущему кризису, уверен политолог.

И как бы сильно Запад ни боялся усиления Китая, ему придется признать его роль в продвижении к миру в Украине. В противном случае существует риск попадания во все более углубляющуюся изоляцию от остального мира

— заключает Мёллер.
Автор:
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:14
    +5
    Ух ты, какое красивое детское разводилово! Очередное. Срочно дайте знать в Кремль, там любят вестись на такие разводки. А вот Пригожину ничего не говорите, у них на зоне такой фуфел не прокатывал.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:15
    +3
    Выйти из тупика довольно легко - надо объявить Данию соучастницей войны и хорошенько откалибровать, заявив при этом, что это не считается агрессией против НАТО. Что-то подсказывает, что войну объявлять не будут, наоборот - внезапно заберут у Рябкова слова про деэскалацию. Ну а Дания маленькая, ее никому не жалко
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:23
      +2
      Цитата: alexoff
      Выйти из тупика довольно легко - надо объявить Данию соучастницей войны и хорошенько откалибровать, заявив при этом, что это не считается агрессией против НАТО.

      Действия Запада мне напоминают западные фильмы (особенно наших "талантливых" переводчиков и тех, кто занимается дубляжем).
      Жена за ноги стаскивает мужа с чужой бабы на её собственной постели, а он, прикрымши причиндалы простынкой, скачет за ней голый и приговаривает: "Это не то, что ты думаешь!"

      А что она, жена, ещё должна подумать, когда спалила мужа на чужой бабе?

      Так и эти.
      Всем, чем могут, воюют против нас. Открыто говорят о нашем разгроме, НО... laughing "Это не то, что вы думаете! Мы не участники конфликта! Мы не воюем с Россией!"
      Ну так сидите в сторонке и молча наблюдайте, чем всё закончится. Дружить будете с тем, кто победит. ВОТ ЭТО - неучастие в конфликте.

      В американских фильмах (в зависимости от сюжета и жанра) дело заканчивается либо уходом к маме, либо жестокой местью. Так можем мы или нет им хотя бы, если не жестоко отомстить, то хотя бы "надавать по щам"?
      Вопрос риторический, не требующий ответа. На жёлто-красные линии мы уже до тошноты насмотрелись, а "переезжать к маме" нам некуда при всём желании - у нас дом один-единственный.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:17
    +2
    Йёрген - Россия не против ,если штабквартира нового альянса для обороны Украины будет находится в Попенгагене.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    +2
    Еже один дефектолог-болтолог - США на самом деле не ставят задачу использовать НАТО как инструмент для уничтожения России, а следом и Китая. После этого можно уже дальше не читать..... Еще один перл - при этом европейский военный контингент на Украине все же будет состоять из военнослужащих стран, входящих в Североатлантический альянс...... Дядя, иди лесом........
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +1
    в будущем украинскому руководству более стоит полагаться на поддержку Брюсселя.
    Ну если Брюсселю необходим еще один захребетник на долгие годы, то договаривайтесь с Киевом, но только на наших, российских условиях. А условия известны и озвучены - капитуляция и передача территорий, которые еще под украинской оккупацией включая выход к Черному морю. А какая "семейная фотография" перед статьей - любящие родители радостно встречают блудного сына.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:39
    +2
    Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), которые были выдвинуты в 1952 году странами Бенилюкса, Францией, Италией и Западной Германией для отражения «советской военной угрозы».

    Семь лет прошло после Акта капитуляции Германии, а они уже назвали СССР "советской военной угрозой". То есть прошло 7 лет, а Германия и ниже с ними, начала готовиться к новому походу "дранг нах остен". Никакой денацификации в ФРГ не было, сейчас мы это опять пожинаем.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    0
    Датский политолог: Обеспечить безопасность Украины должен европейский военный альянс, созданный вне НАТО
    . А то ж не было такого никогда fool
    Да и куда они без полосатиков лезут, на что они способны, годны?
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 13:57
      +1
      .
      Датский политолог: Обеспечить безопасность Украины должен европейский военный альянс, созданный вне НАТО
      . Ага. Можно прям подумать что там вся Европа только и думает, ночи не спит, о том , "Как же все таки Украину то защитить? Что же делать? Как же быть? Любой ценой, лишь бы Украина была в безопасности!" Прям как родное дидятко она для них laughing
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:46
    +2
    У Зеленского получается втянуть страны Эуропы в конфликт.
    Интересно, а если они создадут новый военный альянс, но без выхода из НАТО, то вступление их в войну будет считаться как вступление НАТО в войну и когда после этого в Эуропе начнут расти грибы, то это будет считаться нападением на НАТО или на Эропейский военный альянс?
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 13:51
      +3
      чтобы вступить в что-нибудь ненужное, надо сначала выйти из чего-нибудь ненужного.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:48
    +1
    Т.е люди думают, вот они ввели войска и объявили о своей миротворческой миссии. Россия остановит все боевые операции в месте их дислокации, лишь потому что будет неясно, вступит ли всё НАТО в конфликт?
    Это так наивно и тупо.
    Кто-то очень хочет большую войну. Если такой вариант рассматривать, силы планирующие это, спровоцируют Россию на ускоренную мобилизацию своих, ещё более крупных сил.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 14:37
      0
      Обеспечить безопасность Украины может только Россия
  10. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 14:38
    0
    Цитата: Novichek)
    .
    Датский политолог: Обеспечить безопасность Украины должен европейский военный альянс, созданный вне НАТО
    . Ага. Можно прям подумать что там вся Европа только и думает, ночи не спит, о том , "Как же все таки Украину то защитить? Что же делать? Как же быть? Любой ценой, лишь бы Украина была в безопасности!" Прям как родное дидятко она для них laughing

    Там день и ночь не спят и думают - как уничтожить Россию