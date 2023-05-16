Владимир Константинов поручил направить обращение в Конституционный суд РФ о признании незаконным акта о передаче Крыма в состав Украины

(...) следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Этот процесс политически был ничтожен, он был осуществлен с грубейшим нарушением Конституции СССР. Наше возвращение уже состоялось, а с этим политико-правовым недоразумением нужно покончить раз и навсегда

Власти Крыма запускают процедуру по отмене акта о передаче полуострова Украине, в Симферополе считают незаконной передачу республики из состава РСФСР в состав УССР. Соответствующее обращение в Конституционный суд России готовится.Председатель парламента Крымской республики Владимир Константинов поручил направить в Конституционный суд РФ обращение о признании незаконным акта 1954 года о передаче полуострова в состав Украины. Власти республики надеются окончательно закрыть вопрос возвращения в состав России и в правовом поле, поскольку в политическом все было сделано еще в 2014 году.Как заявил Константинов, власти Крыма долго откладывали обращение в суд по данному вопросу, но теперь время пришло поставить окончательную точку.- заявил спикер парламента Крыма.Указ президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был подписан 19 февраля 1954 года. Утверждается, что это была личная инициатива Хрущева, передача прошла с нарушением законодательства Советского союза, действовавшего на тот момент, в частности, Конституции.Генеральная прокуратура России уже признала передачу Крыма в состав УССР противоречащей законодательству РСФСР и СССР, но для окончательного решения необходимо решение Конституционного суда.