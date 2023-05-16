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Владимир Константинов поручил направить обращение в Конституционный суд РФ о признании незаконным акта о передаче Крыма в состав Украины

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Владимир Константинов поручил направить обращение в Конституционный суд РФ о признании незаконным акта о передаче Крыма в состав Украины

Власти Крыма запускают процедуру по отмене акта о передаче полуострова Украине, в Симферополе считают незаконной передачу республики из состава РСФСР в состав УССР. Соответствующее обращение в Конституционный суд России готовится.


Председатель парламента Крымской республики Владимир Константинов поручил направить в Конституционный суд РФ обращение о признании незаконным акта 1954 года о передаче полуострова в состав Украины. Власти республики надеются окончательно закрыть вопрос возвращения в состав России и в правовом поле, поскольку в политическом все было сделано еще в 2014 году.

Как заявил Константинов, власти Крыма долго откладывали обращение в суд по данному вопросу, но теперь время пришло поставить окончательную точку.

(...) следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Этот процесс политически был ничтожен, он был осуществлен с грубейшим нарушением Конституции СССР. Наше возвращение уже состоялось, а с этим политико-правовым недоразумением нужно покончить раз и навсегда

- заявил спикер парламента Крыма.

Указ президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был подписан 19 февраля 1954 года. Утверждается, что это была личная инициатива Хрущева, передача прошла с нарушением законодательства Советского союза, действовавшего на тот момент, в частности, Конституции.

Генеральная прокуратура России уже признала передачу Крыма в состав УССР противоречащей законодательству РСФСР и СССР, но для окончательного решения необходимо решение Конституционного суда.
Использованы фотографии:
https://t.me/va_konstantinov
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:11
    +10
    Прошло девять лет с момента возвращения в родную гавань..Чего то ждали?А давайте уж тогда быть честными и последовательными.И разберемся с Северо-Восточным Казахстаном..
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:17
      0
      Как вы думаете разобраться с Северо-Восточным Казахстаном не трогая остального Казахстана? А тронув весь Казахстан, появляются вопросы вплоть до Северного Бадахшана и ещё-какого-нибудь Талибана.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:22
      +3
      Хорошо хоть, что ещё в период нахождения Казахстана (точнее, тогда ещё Киргизской АССР) в составе РСФСР, в середине 20-х годов, Оренбург с губернией вывели из его состава. Один из немногих примеров того времени, когда руководство прислушалось к мнению населения и местного партийно-советского руководства.
    3. Паллада
      Паллада Сегодня, 13:24
      +2
      Придет очередь надо полагать. Мы это из комендатуры, мы можем.
    4. DNS-a42
      DNS-a42 Сегодня, 13:36
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      И разберемся с Северо-Восточным Казахстаном..

      Хотите увидеть в Казахстане базы КНР? Очевидно же, что Казахстан ничего добровольно не отдаст.
  2. Dimon-chik-79
    Dimon-chik-79 Сегодня, 13:11
    +7
    Это, надо было сделать давно!!! Аплодирую стоя!
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:20
      +6
      Полумеры. Как насчёт отзыва признания УССР с передачей ей Новороссии, Слобожанщины и территорий Всевеликого Войска Донского? Сделку о покупке города Киев у поляков присовокупить к делу. Все чеки имеются.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:18
    0
    Вообще-то надо-бы отозвать признание самой украДины..
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:19
    +4
    Так и до отзыва документа из Беловежской пущи недалеко. Как в Симпсонах будет :)
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 13:36
      +2
      Так и до отзыва документа из Беловежской пущи недалеко. Как в Симпсонах будет :)

      Это другое laughing
      Иначе придется пересмотреть легитимность действий неких лиц в 91-93 году, итоги приватизации и.т.д. Так что нет, Беловежская пуща это другое...
  5. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 13:21
    +2
    Это нужно было сделать ещё в 2014 году после референдума, запад любит бумажки и законы и нужно было работать и в этом направлении. Чего ждали непонятно...
    Зато после этого начнется поджимание ануса у прибалтийских стран, их выход из СССР был тоже не очень легитимен.....
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:25
    +2
    когда,коту делать нечего,дальше по тексту....может хватит заниматься уже фигнёй,война идёт епт,а вы, всё прошлое пересматриваете
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:29
      0
      Одно другому не мешает. Конституционный суд чай не в окопах у Марьинки сидит.... Глядишь, что и полезное для России примут. Может и смертную казнь вернут по ряду статей УК....
  7. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 13:25
    +5
    Кода СССР развалили почему отпустили все республики с подаренными землями, если бы при выходе из СССР потребовали обратно все что при СССР получили, то и не было бы этих войн за территории, а то после развала СССР все долги за СССР выплачивала Россия, а отделившиеся с заводами и фабриками ничего не выплачивали и при этом Россия для них стала врагом, кроме Белоруссии, хотя при образовании СССР многих республик не было и в помине, всю их государственность подарила Россия при СССР, столько русских погибло чтобы они имели свои государства, это вся Прибалтика, Украина с Белоруссией, а также азиатские республики, даже Финляндию мы забрали у шведов и дали финнам государство, а взять Армению, Грузию и все Закавказье, если бы не мы это все было Турцией и Персией(Ираном), мы отбили их и дали им независимость, но и для них мы враги. Американцы почему то всех нагнули и держат всех в буквe Z и даже кидали на некоторых ядреные бомбы, забрали у многих земли, но все их любят, мы же все отдали(полЕвропы, полСССР), нас же все ненавидят, почему ? Может делать как американцы ???
  8. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 13:28
    +1
    Почему-то всё связывают это решение исключительно с Хрущёвым, который в феврале 1954 года ещё не обладал той полнотой власти, которая у него была позже. А Предсовмина Маленков, Председатель Президиума ВС СССР Ворошилов, члены Президиума ЦК КПСС, в числе которых были и Молотов, и Каганович, и Булганин, были не при делах? Справедливости ради, одно хорошее дело Хрущёв и другие советские руководители сделали в 1956 году, когда ликвидировали искусственную Карело-Финскую ССР и вернули в РСФСР на правах Карельской АССР. Хотя, по честному, исходя из национального состава, Карелии бы более подходил статус автономной области, возможно в уменьшенном размере.
  9. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:38
    -1
    Очередная пустая "инициатива".
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:39
    0
    Владимир Константинов поручил направить обращение в Конституционный суд РФ о признании незаконным акта о передаче Крыма в состав Украины
    . Там столько от всего отказаться, денансировать, подписи надо, считать не пересчитать.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:40
    +1
    Когда коту заняться нечем, он яйца лижет.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:40
    0
    Вот такой реакции от вас и ждут, что вы начнёте мусолить тему Казахстана и прочего.
    Как легко вами управлять.
  13. Алебедев
    Алебедев Сегодня, 13:43
    0
    Давно надо было это сделать. Но лучше поздно, чем никогда.
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:50
    +1
    Долой независимость САСШ!
    Домой, в Британию.
  15. Вадим1968
    Вадим1968 Сегодня, 14:00
    0
    И 68 лет не срок, а в ГК, знай сроки сокращают. Тогда, уж для прихватизаторов 90-х, тоже сроки отменить и предъявить им за всё хорошее, глядишь и в стране проблем поубавится!!!
  16. km-21
    km-21 Сегодня, 14:03
    0
    На мой взгляд давно пора прекращать дипломатические танцы с врагом. Единственно работающим инструментом для разрешения международных конфликтов остается только военная и экономическая сила. Кто сильнее, тот и прав.
  17. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 14:09
    0
    Все это фигня. Нужно устанавливать новый миропорядок. Кто сильнее-тот и прав. Какая разница из какого племени образовалось государство. Так историю можно куда угодно крутить.
    Проводится референдум и волеизлияние жителей. Подписывается акт и принимается окончательное решение с грифом - обжалованию не подлежит. Референдумы проводить умеем, а потом вводим танки, как в Прагу, и воцарится тишь да благодать.
  18. Слон
    Слон Сегодня, 14:22
    0
    А что же всеми нами любимая Генпрокуратура, узревшая нарушения, сама не в состоянии была отправить соответствующий документ в КС?!
  19. Amper
    Amper Сегодня, 14:27
    -1
    Туго идут дела на фронте, попробуем победить на юридическом!? what Время дипломатов давно закончилось, теперь говорят пушки am Все-то не как у людей, все через ... feel
  20. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:27
    0
    Михалков хорошо описал все что связано с передачей Крыма в Бесогоне - "Аннексия правды"
    ДЕТАЛЬНО
    с подтверждающими ДОКУМЕНТАМИ

    Советую посмотреть! good
  21. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:53
    0
    Это косметика. Беловежские решения нужно признавать незаконными, тем более, что так и есть.