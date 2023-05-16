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«Достигнут технологический скачок»: прошли испытания новой версии 2CA2 аргентинского среднего танка TAM

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«Достигнут технологический скачок»: прошли испытания новой версии 2CA2 аргентинского среднего танка TAM

В Аргентине проходят испытания новой модификации аргентинского среднего танка TAM (Tanque Argentino Mediano), получившей обозначение 2CA2. Базовая версия машины была принята на вооружение в 1979 году и нуждается, как полагает местное командование, в серьёзной модернизации.


Как указывается на сайте Минобороны страны, военные надеются получить первые готовые танки к концу года. Всего предполагается усовершенствование 74 единиц TAM в течение пяти лет с дополнительным заказом на 30 улучшенных машин.
Модернизацией механики танка занимается местная компания Impsa, в то время как за оптико-электронные приборы отвечает израильская Elbit Systems.

Остаются прежними основной калибр (105-мм пушка FM K.4 Modelo 1L – аргентинская версия британской L7A3) и дизельный двигатель MTU MB-833 Ka 500 мощностью 720 л.с.

Танк получает бортовой компьютер, предоставляющий экипажу информацию о состоянии машины и повышающий общую осведомленность о ситуации на поле боя. Важным приобретением является цифровая система управления огнем, которая позволяет вести бой в любых погодных условиях и повышает точность стрельбы. Достигнута более высокая скорость движения башни в результате замены гидравлического привода на электрический.

Для обеспечения усиленной защиты TAM 2CA2 оснащается композитной и модульной броней, а также дымовыми гранатометами.

Достигнутый технологический скачок является значительным, поскольку оборудование, используемое в TAM 2C, аналогично тому, которое применяется в самых современных танках мира

- отмечается в Минобороны.

Использованы фотографии:
Минобороны Аргентины
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7 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:48
    +1
    Попахивает распилом. С кем Аргентина собралась воевать танками? А вот в авиации у Аргентины полный швах. Вложились бы чуть-чуть.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:00
      0
      У Аргентины есть "друг" - великобриты, можно попробовать поменять их танки на наши технологии пво.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:03
        +1
        У Аргентины учётная ставка почти 100%, огромные долги перед западными странами и трусливое руководство, куда уж там
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    +1
    «Достигнут технологический скачок»: прошли испытания новой версии 2CA2 аргентинского среднего танка TAM
    . Хочется им своего, национального...
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:59
    +2
    Латиноамериканские страны должны распустить свои армии. За последнюю сотню лет армии этих стран в 99% случаев воевали с собственным населением на стороне США
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:02
      0
      Можно вспомнить Чили, м..б. колумбию, при этом у многих там противоречия с англосаксами.
    2. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 15:06
      +1
      ¿También Cuba, Nicaragua y Venezuela?