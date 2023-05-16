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Borgward IV - беспилотник вермахта

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Borgward IV - беспилотник вермахта

В современных военных конфликтах беспилотники выполняют одну из ключевых ролей. Между тем подобное вооружение появилось далеко «не вчера».


Так, у вермахта в годы Второй Мировой войны был свой беспилотник, получивший название Borgward IV или Schwerer Ladungsträger B IV, что переводится, как «тяжелый носитель взрывного заряда B IV».

Разработан аппарат был фирмой Borgward в 1940 году. Изделие представляло собой бронированную платформу, разделенную на три отсека. В переднем располагалась трансмиссия, представленная двухскоростной коробкой передач и редуктором, в среднем находился водитель (на определенном этапе машина управлялась вручную), а в заднем размещались бензиновый двигатель 6M RTBV, два топливных бака, радиоаппаратура, а также система гидропривода.

Что касается вооружения, оно было представлено 500 кг (по некоторым данным 363 кг) взрывчатки, которая крепилась спереди и сбрасывалась в необходимой точке.

Происходило все следующим образом. Borgward IV, управляемый водителем, выдвигался к заданному объекту. На расстоянии около 2 км до конечной цели водитель покидал машину и управление (дистанционно) брал на себя модифицированный танк, следовавший позади на дистанции до 2-х км.

Когда беспилотник достигал заданной цели (ДОТ, блиндаж или инфраструктурный объект), он получал радиокоманду на сброс боеприпаса, а затем возвращался к машине управления. После прибытия Borgward IV на место, производился дистанционный подрыв оставленного в заданной точке фугасного заряда.

Таким образом, аппарат мог использоваться многократно.

Между тем, стоит отметить, что защита немецкого беспилотника не отличалась надежностью. В модели B IV Ausf A бронезащиту толщиной в 10-мм имел только лоб, в Ausf B аналогичная стальная броня закрывала лоб и борта. Наконец, в B IV Ausf C броню бортов и лба довели до 20-мм.

Габариты машины составляли 3,65 х 1,8 х 1,185 м в первых двух модификациях и 4,1 х 1,83 х 1,25 в Ausf C. Максимальная скорость, с которой мог передвигаться знаменитый беспилотник вермахта достигала 38 км/ч.

Использованы фотографии:
архивное фото
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:53
    +1
    Borgward IV - беспилотник вермахта
    . Сумеречный тевтонский гений... что б не изобретали, не делали, получается либо винтовка, либо пушка, либо танк, самолёт, корабль...
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 18:22
      +1
      Сумрачный...
      Вундерваффе, 200 кг взрывчатки везти к орудию- которое заведомо будет стрелять по этой кракозябре забронированной аж 20мм броней...
      Расчеты орудий видимо обалдевали когда удачно попадали - от такого фейрверка
  2. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 18:41
    +2
    Максимальная скорость, с которой мог передвигаться знаменитый беспилотник вермахта достигала 38 км/ч.

    Какой же это беспилотник laughing
    Сумеречный тевтонский гений.

    Еще поцелуйте немцам сапоги



    Вот история настоящего беспилотника. Первого ударного дрона Interstate TDR-1 (Torpedo Drone Radiocontrol). Торпедоносец, разведчик, барражирующий боеприпас

    Начиналась история так.

    …Владимир Козьмич Зворыкин, уже сделавший себе имя на создании электронно-лучевой трубки и изобретении современного телевидения, успешно справился с поставленной задачей. Телекамера «Block 1» вместе с батареей питания и передатчиком помещалась в пенал размерами 66х20х20 см и весила всего 44 кг. Угол обзора — 35°. При этом камера имела разрешающую способность 350 строк и возможность передачи по радиоканалу видеоизображения со скоростью 40 кадров в секунду

    Уникальная телекамера создавалась по заказу морской авиации. Несложно догадаться, для чего военным в 1940 году понадобилась такая система…

    Размах крыла «Интерстейт» TDR-1 — 15 метров. Масса пустого дрона — 2700 кг. Крейсерская скорость — 225 км/ч. Боевой радиус — 200 морских миль. Наземное или корабельное базирование. Первое боевое применение - 1944
  3. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Вчера, 21:09
    0
    Ска!Какой гадине сломали хребет!Слава русскому Солдату!
  4. Самый вежливый
    Самый вежливый Вчера, 21:17
    0
    По моему это всё таки не беспилотник ...
  5. Deadушка
    Deadушка Вчера, 22:52
    0
    Как говаривал один конструктор(западный) - " у немцев есть гениальная особенность, делать сложными даже простые вещи" winked