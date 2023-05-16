Borgward IV - беспилотник вермахта

В современных военных конфликтах беспилотники выполняют одну из ключевых ролей. Между тем подобное вооружение появилось далеко «не вчера».
Так, у вермахта в годы Второй Мировой войны был свой беспилотник, получивший название Borgward IV или Schwerer Ladungsträger B IV, что переводится, как «тяжелый носитель взрывного заряда B IV».
Разработан аппарат был фирмой Borgward в 1940 году. Изделие представляло собой бронированную платформу, разделенную на три отсека. В переднем располагалась трансмиссия, представленная двухскоростной коробкой передач и редуктором, в среднем находился водитель (на определенном этапе машина управлялась вручную), а в заднем размещались бензиновый двигатель 6M RTBV, два топливных бака, радиоаппаратура, а также система гидропривода.
Что касается вооружения, оно было представлено 500 кг (по некоторым данным 363 кг) взрывчатки, которая крепилась спереди и сбрасывалась в необходимой точке.
Происходило все следующим образом. Borgward IV, управляемый водителем, выдвигался к заданному объекту. На расстоянии около 2 км до конечной цели водитель покидал машину и управление (дистанционно) брал на себя модифицированный танк, следовавший позади на дистанции до 2-х км.
Когда беспилотник достигал заданной цели (ДОТ, блиндаж или инфраструктурный объект), он получал радиокоманду на сброс боеприпаса, а затем возвращался к машине управления. После прибытия Borgward IV на место, производился дистанционный подрыв оставленного в заданной точке фугасного заряда.
Таким образом, аппарат мог использоваться многократно.
Между тем, стоит отметить, что защита немецкого беспилотника не отличалась надежностью. В модели B IV Ausf A бронезащиту толщиной в 10-мм имел только лоб, в Ausf B аналогичная стальная броня закрывала лоб и борта. Наконец, в B IV Ausf C броню бортов и лба довели до 20-мм.
Габариты машины составляли 3,65 х 1,8 х 1,185 м в первых двух модификациях и 4,1 х 1,83 х 1,25 в Ausf C. Максимальная скорость, с которой мог передвигаться знаменитый беспилотник вермахта достигала 38 км/ч.