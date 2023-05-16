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Жену экс-канцлера Германии уволили из немецкой компании за визит в посольство России в День Победы

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Жену экс-канцлера Германии уволили из немецкой компании за визит в посольство России в День Победы

Супругу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер была уволена из немецкой компании NRW.Global Business из-за посещения 9 мая российского посольства и участия в торжественном приеме в честь Дня Победы.


Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление пресс-службы Минэкономики земли Северный Рейн-Вестфалия, трудовые отношения Шредер-Ким с компанией NRW.GlobalBusiness прекращены без какого-либо предварительного уведомления.

В компании заявили, что супругу бывшего немецкого канцлера руководство неоднократно предупреждало о неприемлемости высказываний, касающихся политически чувствительных тем, одной из которых относится, в частности, вооруженный конфликт на Украине.

Жена экс-канцлера ФРГ Со Ен Ким-Шредер занимала в компании должность представителя в Южной Корее.

Ранее украинское посольство в Германии в этом году впервые отказалось от возложения венков и цветов к мемориалам советским солдатам 8 мая. Вместо этого посол Украины Алексей Макеев вместе с официальными лицами ФРГ возложили цветы к немецкому мемориалу, установленному в память "жертв войн и тирании".

В День Победы сотрудники российской дипломатической миссии в ФРГ, а также послы ряда дружественных стран СНГ, Азии и Африки вместе с жителями немецкой столицы отдали дань памяти, возложив цветы к монументу Воину-освободителю в Трептов-парке. В мероприятии также принимали участие представители Русской православной Церкви.
Использованы фотографии:
Wikipedia/ Henning Schlottmann (User:H-stt)
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:39
    +4
    Ничего удивительного - нацисты не свернут с курса на пересмотр итогов ВОВ и оголтелой русофобии.
    Если уж очень популярного ведущего не пожалели, а тут всего то жена бывшего канцлера.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:45
      +2
      уволили из немецкой компании за визит в посольство России в День Победы
      Нацизм-фашизм никуда не делся !
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:43
    +2
    Жену экс-канцлера Германии уволили из немецкой компании за визит в посольство России в День Победы
    А что просто уволили, почему в крематории не сожги?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    +2
    Свобода волеизъявления в действии .
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Свобода волеизъявления в действии .

      Так это же Германия, там все можно, все тоже же самое повторяется, тот же 1933 год вернулся.
  4. Комментарий был удален.
  5. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 14:45
    +2
    Маразм крепчает. И это уже ни чем не исправить
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:46
    +2
    Евродемократия во всей красе. request Говорит не то что надо, делает не то что велено значит под зад коленкой. Такова нынешняя, западная, реальность.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:48
    +1
    Вместо этого посол Украины Алексей Макеев вместе с официальными лицами ФРГ возложили цветы к немецкому мемориалу, установленному в память "жертв войн и тирании".

    Сей памятник гитлеровцам, погибшим во ВМВ, те которые уничтожил на Украине около 6 миллионов человек. Раб должен знать свое место, а дворовый пес должен сторожить своего хозяина.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:49
    +3
    Со Ен Ким-Шредер была уволена из немецкой компании NRW.Global Business из-за посещения 9 мая российского посольства и участия в торжественном приеме в честь Дня Победы.
    Прямо сегрегация на фоне русофобии и по другому не назовешь. Кто дружит с русскими, тот ограничивается в правах у себя в стране. Пора уже нынешним немецким политикам задуматься над созданием гето для таких людей. А там глядишь и вернуться к старому проверенному Гитлером способу "наведения порядка". А за нынешними может и не заржаветь.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    +1
    Супругу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер была уволена из немецкой компании NRW.Global Business из-за посещения 9 мая российского посольства и участия в торжественном приеме в честь Дня Победы.
    Ну так дермократичным, свобода слова и прочее, прочее, в забугорному исполнении во всей красе!!!
    Теперь там только одна свобода лизать зад полосатикам, со всей их придурью и прочем, мерзким.
    Совсем сбрендили, короче.
  10. Zhan
    Zhan Сегодня, 14:52
    +1
    М-да дела....Ну в бытность Шрёдера, отношения Германия-Россия, были очень добрыми и продуктивными. Пока к власти не допустили откровенных гомиков, управляемых из-за лужи.
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:05
    0
    Мне кажется, они как-то не любят корейцев. Или вообще узкоглазых. На Западе наказывают только за нелюбовь к неграм и евреям? Никто не подскажет?