Жену экс-канцлера Германии уволили из немецкой компании за визит в посольство России в День Победы

Супругу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер была уволена из немецкой компании NRW.Global Business из-за посещения 9 мая российского посольства и участия в торжественном приеме в честь Дня Победы.Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на заявление пресс-службы Минэкономики земли Северный Рейн-Вестфалия, трудовые отношения Шредер-Ким с компанией NRW.GlobalBusiness прекращены без какого-либо предварительного уведомления.В компании заявили, что супругу бывшего немецкого канцлера руководство неоднократно предупреждало о неприемлемости высказываний, касающихся политически чувствительных тем, одной из которых относится, в частности, вооруженный конфликт на Украине.Жена экс-канцлера ФРГ Со Ен Ким-Шредер занимала в компании должность представителя в Южной Корее.Ранее украинское посольство в Германии в этом году впервые отказалось от возложения венков и цветов к мемориалам советским солдатам 8 мая. Вместо этого посол Украины Алексей Макеев вместе с официальными лицами ФРГ возложили цветы к немецкому мемориалу, установленному в память "жертв войн и тирании".В День Победы сотрудники российской дипломатической миссии в ФРГ, а также послы ряда дружественных стран СНГ, Азии и Африки вместе с жителями немецкой столицы отдали дань памяти, возложив цветы к монументу Воину-освободителю в Трептов-парке. В мероприятии также принимали участие представители Русской православной Церкви.