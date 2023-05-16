Министерство обороны подтвердило уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал»

(...) сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений в жилом секторе. Вся батарея была уничтожена прилетом гиперзвуковой ракеты, а СБУ ищет источник слива видео

Российское Минобороны подтвердило уничтожение американского комплекса ПРО Patriot на территории Киева о время очередного ракетного удара. Об этом сообщается в новой сводке военного ведомства.Российские войска продолжают наносить удары по местам сосредоточения украинских войск, боевой технике, складам вооружения и боеприпасов и хранилищ ГСМ, выбивая резервы, способные усилить ВСУ перед контрнаступлением. Как сообщают в Минобороны, сегодня ночью был нанесен очередной сосредоточенный удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования. Все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.Отдельно подтверждается уничтожение зенитного комплекса Patriot производства США, переданного Украине американцами. По зенитной системе отработал гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Других подробностей наши не предоставляют. Зато появились данные с украинской: по информации из Генштаба ВСУ, никакого массового налета на Киев не было, а было поражение ЗРК Patriot, в результате которого и был произведен залп из 32 ракет комплекса, чтобы не допустить их детонации, так как комплекс находился в жилом секторе. Эту иллюминацию с уничтожением ракет в небе и выдали за якобы "массированный налет" российских ракет.- утверждает украинский источник.Из еще хорошего: наши истребители сбили два украинских самолета. Фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит в районе Варваровки ДНР, а штурмовик Су-25 в районе Красноармейска. Средствами ПВО перехвачено семь крылатых ракет воздушного базирования большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные HARM и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.На основных направлениях без особых изменений, на Купянском снова активизировались ДРГ, работает артиллерия и авиация , так же как и на Красно-Лиманском.На Донецком основные бои идут в самом Бахмуте и в районе Красного, где ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил. За сутки подразделения 4-й бригады отразили десять атак противника. Наши разбомбили мост в районе этого населенного пункта, по которому ВСУ перебрасывали резервы в город.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях идут бои, работает артиллерия и авиация, противник снова активизировался и пытается действовать силами ДРГ. На Херсонском попыток противника формировать Днепр не замечено, продолжается контрбатарейная борьба.