Военное обозрение
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Министерство обороны подтвердило уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал»

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Министерство обороны подтвердило уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал»

Российское Минобороны подтвердило уничтожение американского комплекса ПРО Patriot на территории Киева о время очередного ракетного удара. Об этом сообщается в новой сводке военного ведомства.


Российские войска продолжают наносить удары по местам сосредоточения украинских войск, боевой технике, складам вооружения и боеприпасов и хранилищ ГСМ, выбивая резервы, способные усилить ВСУ перед контрнаступлением. Как сообщают в Минобороны, сегодня ночью был нанесен очередной сосредоточенный удар высокоточными ракетами воздушного и морского базирования. Все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.

Отдельно подтверждается уничтожение зенитного комплекса Patriot производства США, переданного Украине американцами. По зенитной системе отработал гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Других подробностей наши не предоставляют. Зато появились данные с украинской: по информации из Генштаба ВСУ, никакого массового налета на Киев не было, а было поражение ЗРК Patriot, в результате которого и был произведен залп из 32 ракет комплекса, чтобы не допустить их детонации, так как комплекс находился в жилом секторе. Эту иллюминацию с уничтожением ракет в небе и выдали за якобы "массированный налет" российских ракет.

(...) сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений в жилом секторе. Вся батарея была уничтожена прилетом гиперзвуковой ракеты, а СБУ ищет источник слива видео

- утверждает украинский источник.

Из еще хорошего: наши истребители сбили два украинских самолета. Фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит в районе Варваровки ДНР, а штурмовик Су-25 в районе Красноармейска. Средствами ПВО перехвачено семь крылатых ракет воздушного базирования большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные HARM и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

На основных направлениях без особых изменений, на Купянском снова активизировались ДРГ, работает артиллерия и авиация, так же как и на Красно-Лиманском.

На Донецком основные бои идут в самом Бахмуте и в районе Красного, где ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил. За сутки подразделения 4-й бригады отразили десять атак противника. Наши разбомбили мост в районе этого населенного пункта, по которому ВСУ перебрасывали резервы в город.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях идут бои, работает артиллерия и авиация, противник снова активизировался и пытается действовать силами ДРГ. На Херсонском попыток противника формировать Днепр не замечено, продолжается контрбатарейная борьба.

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72 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:53
    +4
    Министерство обороны подтвердило уничтожение ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал»
    . Всё может быть... теперь ждать, когда/если с той стороны, кто то не держится, сфоткает и выложит в тик ток...
    1. Telur
      Telur Сегодня, 14:05
      +7
      Цитата: rocket757
      теперь ждать, когда/если с той стороны, кто то не держится, сфоткает и выложит в тик ток...

      уже с утра по инету видео гуляет с этим фейерверком
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:14
        +5
        Оригинальное решение fool чтобы не допустить детонации ракет,расстрелять их методом пуска в никуда fool fool fool
        1. Братков Олег
          Братков Олег Сегодня, 14:29
          +2
          Больше похоже, что стреляли, стреляли, и никуда не попали.
          В Саудовской Аравии, при уничтожении нефтяного завода, даже стрелять не стали. Теперь сменили тактику.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:15
        +1
        Смотрел видео в телеге у Сани во Флориде.
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:45
        0
        Можно предположить, что рванул именно то, что надо.... но, желательно и на обломки того НАДО, посмотреть.
        Впрочем, кого и чего они защищают/ли именно там, это тоже вопрос интэрэсный!
        Высказывают версию, что где то там обосновалась высокопоставленных специалисты, кураторы от западных радетелей... вот их тушки и пытаются сберечь, от фатального.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:55
      0
      ВСУ действуют по стандартам НАТО размещают ЗРК в жилой застройке.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 15:06
        0
        Что известно об уничтожении американского ЗРК Patriot в Киеве: разбор Военной хроники

        В ночь с 15 на 16 мая ВКС РФ нанесли по позициям ВСУ массированный авиаудар. По данным Минобороны России, батарея американского ЗРК Patriot была поражена в Киеве высокоточным ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» воздушного базирования.

        Какую версию ЗРК получил Киев?

        Судя по упавшим обломкам противоракет, ВСУ получили не устаревшую версию ЗРК, а новейший комплекс MIM-104F с ракетами PAC-3 CRI. Он считается наиболее совершенным и спроектирован для уничтожения высокоскоростных и маневрирующих целей, таких как российские ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал».

        Где находилась батарея ЗРК Patriot?

        Известные позиции войск ПВО ВСУ в Киеве удалены друг от друга и выполняют разные задачи, однако размещаются в основном в парковых зонах. Позиции ЗРК NASAMS для прикрытия основных сил ПВО Киева были развёрнуты недалеко от станции метро «Дорогожичи», рядом с Киевской телебашней (координаты: 50.475553019915736, 30.45242793974486).

        По данным Военной хроники, украинские расчёты ЗРК Patriot PAC-3 пытались сбить «Кинжалы» с территории дубовой рощи парка «Муромец» между Оболонью и Вигуровщиной (координаты: 50.51023459590444, 30.539218950079693). Предположительно, эта и еще несколько позиций были уничтожены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

        Какие выводы можно сделать?

        Судя по интенсивности залпа и объёму выпущенных ракет, из разных районов города Киев прикрывало не менее двух батарей ПВО, не считая ЗРК NASAMS.

        Одна батарея ЗРК Patriot типа РАС-3 состоит из радиолокационной станции AN/MPQ-65, от четырёх до 16 пусковых установок, пункта управления AN/MSQ-104, комплекса связи, источника энергоснабжения EPP-III и, конечно же, ракет. Персонал — от 70 до 90 человек.

        Примечательно, что американский ЗРК был поражён в тот момент, когда батарея прекратила огонь, видимо потратив все противоракеты PAC-3 CRI на ложные цели.

        Это наводит на мысль, что целевая канальность самого современного ЗРК американского производства перенасыщается и подавляется российским вооружением так же, как это происходило с предыдущими модификациями комплекса, но процесс уничтожения и прорыва ПВО происходит на более высоких скоростях.

        По некоторым данным, в ходе удара были повреждены не только пусковые ЗРК Patriot, но и радар подсвета и наведения цели, а также станция управления. Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то использовать ЗРК по прямому назначению будет практически невозможно.
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:53
    +10
    Patriot расстрелял весь боезапас и попал, в ад! laughing
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:58
      +12
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      Patriot расстрелял весь боезапас и попал, в ад! laughing

      Вылупить 32 ракеты супротив одного "Кинжала"! Воистину у страха глаза велики. При том что в результате пришлось таки съехать этажом ниже, похвастать Бандере железякой...
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 14:08
        +3
        а было поражение ЗРК Patriot, в результате которого и был произведен залп из 32 ракет комплекса, чтобы не допустить их детонации, так как комплекс находился в жилом секторе.

        А куда полетели отстрелянные ракеты "Пэтриота" м куда они упали ?
        Да, не стали мелочиться, может и правильно, раз система ПРО то и должна была отбиться от единичной ракеты, но у.. фы, "Кинжал" "Пэтриоту" не "по зубам" !
        1. Братков Олег
          Братков Олег Сегодня, 14:31
          +1
          Так Кинжал сверху летел, а они вбок стреляли.
          И в следующий раз, тоже не попадут.
          1. Pitlot
            Pitlot Сегодня, 14:57
            0
            Конструкция пусковых установок патриотов не позволяет осуществлять вертикальный пуск ракет. Они всегда стреляют "в бок".
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:27
        +3
        Российские средства ПВО за сутки сбили 7 британских ракет Storm Shadow
        Российские военные научились эффективно сбивать поставленные на днях киевскому режиму Великобританией дальнобойные ракеты Storm Shadow.
        Российская газета
        Тоже неплохо ! - Сказал зять, кинув тапок в кота и попав в тещу !
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 14:59
          0
          Когда Трамп вместе с вассалами, после "химатаки", бахнул Томагавками с 2-х эсминцев и с самолетов другими КР по Сирии, ни одна Storm Shadow до цели не долетела, насколько я помню...
          Так что ничего в этой ракете особого нет. hi
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:06
      +4
      Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов...
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:53
    +4
    Чего то не дороговато лупить по Патриоту кинжалом? Чем нить подешевле нельзя было накрыть? А с другой стороны хорошая антиреклама Патриоту шароварниками, 32 ракеты запустили, и все мимо денег. И хорошая реклама нашему Кинжалу - одна ракета и нема батареи.)))
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:55
      +10
      Цитата: lukash66
      Чего то не дороговато лупить по Патриоту кинжалом? Чем нить подешевле нельзя было накрыть?

      Это были показательные стрельбы! bully
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 13:56
      -10
      Ну вариант, что ничем, кроме как Кинжалом Пэтриот не пробить?
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 13:57
      +16
      Цитата: lukash66
      не дороговато лупить по Патриоту кинжалом
      Батарея Пэтриота стоит полмиллиарда. Одна ракета – 4 млн баксов. Стоимость Кинжала неизвестна, но по разным оценкам от 36 до 70 млн. рублей. То есть, Кинжал минимум в пятьсот раз дешевле Пэтриота.
      Нормальный размен.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 14:03
        +1
        Цитата: nik-mazur
        Цитата: lukash66
        не дороговато лупить по Патриоту кинжалом
        Батарея Пэтриота стоит полмиллиарда. Одна ракета – 4 млн баксов. Стоимость Кинжала неизвестна, но по разным оценкам от 36 до 70 млн. рублей. То есть, Кинжал минимум в пятьсот раз дешевле Пэтриота.
        Нормальный размен.

        Я как то сомневался в стоимости кинжала, думал подороже будет. Все таки пока не на потоке, штучная вещь. А так то да, в добрый путь патриотам, присылайте больше.)))
    4. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:59
      +2
      вы знаете цену кинжала? думаю что нет. зато сумму одной ракеты ПВО патриота знают это около 6млн зеленых..
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 14:02
      +3
      Цитата: lukash66
      Чего то не дороговато лупить по Патриоту кинжалом? Чем нить подешевле нельзя было накрыть? А с другой стороны хорошая антиреклама Патриоту шароварниками, 32 ракеты запустили, и все мимо денег. И хорошая реклама нашему Кинжалу - одна ракета и нема батареи.)))

      "Сарматы" у нас встают на БД, а "Воеводу" в утиль надо - чем не вариант?! ЯБЧ снять, если стоят, начинить чем надо и отправить с богом, на утилизацию своим ходом, по Залежалой...
      1. olezenka1
        olezenka1 Сегодня, 14:17
        0
        "Старый" "Воевода" и новый "Сармат"- самое мощное оружие на планете, и я не думаю, что в данном случае стрельба такими гигантами с обычными боезарядами (а их, может быть и нет или бессмысленно создавать) имела бы смысл- и военный, и экономический, и политический и , даже, медийный.
      2. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 14:19
        0
        не, нужно понимать что у воеводы разлет по точности в километр(может меньше) эта ракета для доставки ЯО.. ей точность не критична ..
      3. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 14:20
        +1
        Цитата: isv000
        Цитата: lukash66
        Чего то не дороговато лупить по Патриоту кинжалом? Чем нить подешевле нельзя было накрыть? А с другой стороны хорошая антиреклама Патриоту шароварниками, 32 ракеты запустили, и все мимо денег. И хорошая реклама нашему Кинжалу - одна ракета и нема батареи.)))

        "Сарматы" у нас встают на БД, а "Воеводу" в утиль надо - чем не вариант?! ЯБЧ снять, если стоят, начинить чем надо и отправить с богом, на утилизацию своим ходом, по Залежалой...

        От себя могу предложить Лондон. Эх...
      4. DenZ
        DenZ Сегодня, 14:40
        0
        Цитата: isv000
        "Воеводу" в утиль надо - чем не вариант?! ЯБЧ снять, если стоят, начинить чем надо и отправить с богом, на утилизацию своим ходом, по Залежалой

        Ну это конечно можно но точность у боеголовки будет невелика; она все же на Воеводе под ядерный заряд а он отнюдь в открытую форточку не влетает (это ему и не нужно)
    6. dunkan
      dunkan Сегодня, 14:10
      0
      Думаете он дороже миллиарда стоит? Как атомная подлодка?
    7. Братков Олег
      Братков Олег Сегодня, 14:34
      0
      Ну, реклама Кинжала, например. Вот один Кинжал, и вот целая батарея Пэтриота. Сколько нужно Пэтриотов, чтобы сбить одну ракету?
      Ну, а если в следующий раз одной Герани хватит на батарею, то это вообще вынос мозга будет.
    8. ИЛ-27
      ИЛ-27 Сегодня, 15:08
      0
      Думаю, что не дороговато, с учётом выбитой батареи, которая стоит порядка 1 лярда вечнозелёных.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:53
    +5
    Все кто сомневается в уничтожении Пэтриота, могут спокойно идти на укросайты и высказывать там свои сомнения в эффективности нашего Кинжала. laughingПохоже у Зе сегодня неприёмный день : он обдолбился ,обкурился и принял на грудь горилки.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 13:59
      -7
      Ну так то же самое ответят и с той стороны. Так в чем разница тогда? Лично я верю фото-видео фиксации. Притом это работает в обе стороны. Не 100% доказательст - простое заявление и не более.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 14:25
        0
        Цитата: Nesvoy
        Лично я верю фото-видео фиксации
        Про Фотошоп и 3D-графику вы не слышали, судя по всему. Я уже молчу за дипфейки и прочие достижения нейронных сетей.
        1. Nesvoy
          Nesvoy Сегодня, 14:46
          -1
          Ну тогда на основании чего сделаны заявлении об уничтожении пэтриота? Ведь нет никаких подтверждений. Есть видео что мол что то взорвалось в той стороне и не более.
    2. DenZ
      DenZ Сегодня, 14:42
      +1
      У Зе сегодня не приемный день потому как пишут в СМИ что ему не рекомендуют возвращаться в Киев поскольку там опасно laughing
    3. Diger
      Diger Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: tralflot1832
      Все кто сомневается в уничтожении Пэтриота, могут спокойно идти на укросайты и высказывать

      Можно я не пойду (делать там нечего, такую дурь бывает несут, что мозг скисает)?
      Не буду выссказывать сомнения в "эффективности вашего кинджала".
      Давайте просто подумаем! Это ведь не запрещено?
      1.
      Цитата: автор
      Российское Минобороны подтвердило уничтожение американского комплекса ПРО Patriot на территории Киева

      подтвердило- это значит представить доказательства ( средства объективного контроля), а так это называется "заявило"
      Цитата: автор
      По зенитной системе отработал гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Других подробностей наши не предоставляют.

      ну а чего ? все верно. Я бы сразу авианосец в Днепре потопил...
      2.
      Цитата: автор
      а было поражение ЗРК Patriot, в результате которого и был произведен залп из 32 ракет комплекса, чтобы не допустить их детонации, так как комплекс находился в жилом секторе. Эту иллюминацию с уничтожением ракет в небе и выдали за якобы

      Тээкс. автор не видит разницы между комплексом, системой, батареей или battalion ( как американцы кличут)
      battalion это 4- 6 Пу, пусть 4 ПУ

      Украине отгрузили 2 батареи (батальона)
      The first Patriot battery delivered from Germany on April 19, 2023.
      A second battery, claimed to originate from the US, was delivered on April
      (сомневаюсь,что их разместили в одном дворике Киева)
      Засветились поставки Украине ТОЛЬКО РАС-2 .
      M901 (PAC-2) = это 4 ЗУР на ПУ
      4*4=16 ракет... не сходится
      пусть M902 (PAC-3) 4*16=64. опять не сходится.
      сомневаюсь , что Конашенков это знает, ну автор -то точно. :lol в этом вопросе
      Эх ...гулять так гулять, пусть будет так

      весь ассортимент, надор для всех случаев.
      Можно получить и 32 и даже больше/меньше.
      (сомневаюсь однако, что им последние вкусняшки дали)
      3. Теперь как это все разместить в одном дворике Киева?
      смотрим

      а ведь это даже не батарея, а огрызок.
      каждую (а их 4) ПУ надо разместить так ,что бы из боевого расчета шашлык не получить, и не сжечь оборудование.
      Хорошие "дворики" в Киеве. Сразу видать Кличко брезгует уплотнительной застройкой, не то,что Беглов или Собянин.
      4. Я давно уже не"держал" в руках ЗУР и не посещал ЗРК, но никогда раньше таокго не было, что бы у расчета было время расстрелять боезапас, при обнаружении , что поражается ЗРК и успеть убежать.
      Там и убежать то не успеваешь ( "их там нет" бывавшие во Вьетнами, Ливии, Сирии и Египте подтвердят).
      Это ФИЗИЧЕСКИ не возможно.
      Минимальный интервал пуска 2 ЗУР MIM 104 по одной цели 4,7 секунды ( если склероз не подводит). Пусть технически 5 секунд
      32*5= 160 сек= 2 минуты 40 секунд
      AN/MPQ-65A AESA засекает воздушную цель за 60+ миль.
      Пусть "кинжал" за 100 км
      "Кинжал" летает со скорстью 2100 м/с до 700 м/с (заход на цель) = 1400 м/с
      (Хотя @ Роман Скоморохов с этим не согласен, у него и с отработанным РДТТ летит на гиперзвуке,презирая законы физики)
      100:1,4=71 секунда
      ну за минуту и 10 сек не отстрелять 32 ракеты( надо 3 минуты).
      / да и на видео " укросайтов", куда вы посылаете видно, что не все разом.
      Значит, что?
      Значит " спасти бедных жителей киева" от детонации боезапаса не удалось бы.
      5. Как выдавалось боевое задание на "кинжал"?
      по координатам?
      Значит была спутниковая разведка ( с Ил-114 не видать от лбс), значит должна быть картинка до, апотом после (с утра)
      Если по оптическому шаблону, то ночером глаз "кинжала" не увидит
      Если РЛГСН...ммм сомнения, что есть и что в плотной застройке ГСН найдет батарею или ПУ..
      -----------
      что то тут не так. Мне вот мыслится.
      а так да

      самолёты всякие я уж устал подсчитывать по конашенкову в январе, танки в октябре, HIMARSы еще считаю ( но даже на ногах пальцы закончились), теперь надо перейти на Patriotы
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 13:54
    +8
    Ну що, хлопцi, помогли вам ваши янки?! wink
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:55
    +12
    Значит укропы не солгали, их пво действительно сбило Кинжал, правда собой, но это уже детали.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:55
    +12
    Сначала сбивали "калибры" и "кинжалы" преимущественно ТЭЦ и углубленными КП , теперь настала очередь "патриотов". Но МО России конечно скромничает. На самом деле в Жулянах ночью уничтожен Терминал В. Полностью. Там же уничтожены батареи Patriot, а также ракетная часть возле воинской части, где РЛС. Туда и был второй прилет «Кинжала».
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 14:00
      -7
      А тепер давайте вы нам расскажите откуда у вас такие данные, не из самого генштаба случайно?
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:57
    +1
    хорошая новость, но тут дело даже не в том что была уничтожена западная техника а цена вопроса.. если предположить что действительно было уничтожена РЛС и пару пусковых , с учетом того количества ракет было потрачено то получается очень приличная сумма,
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:01
    +3
    А теперь Зеленский: он следующий, пусть за детей Донбасса ответит!
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:03
    0
    (...) сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений в жилом секторе. Вся батарея была уничтожена прилетом гиперзвуковой ракеты, а СБУ ищет источник слива видео

    А где видео?
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 14:09
      +2
      В ТГ есть чёткое видео и отстрела ракет и взрыв после прилёта. Размещение батареи среди жилой застройки тоже налицо.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:05
    +6
    был произведен залп из 32 ракет комплекса, чтобы не допустить их детонации, так как комплекс находился в жилом секторе. Эту иллюминацию с уничтожением ракет в небе и выдали за якобы "массированный налет" российских ракет.
    На "голубом глазу", не краснея и с высоко поднятой головой - спасли жилой сектор от детонации.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:23
      +2
      Там больше походило на стрельбу "с перепугу",когда пытаются истерикой маскировать страх.....
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:05
    +2
    Что-то подсказывает, что сбитые кинжалы не покажут, вряд ли выйдет найти ещё один несработавший бетаб. Как и целые патриоты. Помню первый nasams говорили в Харьков привезли, потом там что-то накрыли ракетами и больше под Харьковом не то что nasams не наблюдается, вообще ПВО пропало куда-то
  13. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 14:05
    +2
    . сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений
    . Чё то я не понял, ракеты" отстреляли" до попадания Кинжалом или после? Если до , то вроде рановато, если после - то вроде бы уже и как бы " нечем" ? : belay. Это примерно как " выпрыгивать из взорвавшейся машины", только в кино получается это сделать....
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: Novichek)
      . сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений
      . Чё то я не понял, ракеты" отстреляли" до попадания Кинжалом или после? Если до , то вроде рановато, если после - то вроде бы уже и как бы " нечем" ? : belay. Это примерно как " выпрыгивать из взорвавшейся машины", только в кино получается это сделать....

      Это им гадам за наши брянские потери. Желательно бы ещё чтобы там полосатики сидели.
    2. alebdun2000
      alebdun2000 Сегодня, 14:21
      0
      Я думаю шмаляли в него 32 ракеты как на радаре увидели ....а то после попадания им по ЗРК чем там стрелять?
      1. dunkan
        dunkan Сегодня, 14:46
        -1
        Кинжал в радар, после бесполезные ракеты расстреляли в небо, опасаясь попадания и детонации в ракетной части.
    3. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 14:22
      +2
      Похоже на правду, из Пэтриота лупили как из РСЗО. По видимому было прилёт в РЛС и в ожидании второго попадания решили срочно отстрелять весь боезапас. В принципе сделали правильно, второй взрыв тоже налицо. С полной батареей там бы весь жилой район разнесло.
      1. dunkan
        dunkan Сегодня, 14:49
        0
        "Жилой район" надо переводить как натовские спецы были рядом.
    4. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 14:25
      +1
      Чё то я не понял, ракеты" отстреляли" до попадания Кинжалом или после? Если до , то вроде рановато, если после - то вроде бы уже и как бы " нечем" ? : belay. Это примерно как " выпрыгивать из взорвавшейся машины", только в кино получается это сделать....

      laughing Так бывает, когда придумывать новости назначают не совсем грамотных людей. Точно так же, как никто из "придумщиков" не озаботился тем, что новая версия не бьётся с предшествующей.
      https://topwar.ru/217100-voenkory-nochnym-kombinirovannym-raketnym-udarom-vs-rf-byli-unichtozheny-puskovye-ustanovki-i-rls-zrk-patriot-v-kieve.html#comment-id-13552295

      То есть как минимум одна "новость" ложная.
      Ну и, как обычно, путем быстрого поиска выясняется, что
      данные с украинской: по информации из Генштаба ВСУ

      первоисточник ни к Генштабу ВСУ, ни к украинским источникам отношения не имеет.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:38
        0
        А в чем там противоречие? Разночтениями сообщений перемогаете?
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 14:45
          0
          А в чем там противоречие?

          Ну, как бы, во всем.
    5. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: Novichek)
      ракеты" отстреляли" до попадания Кинжалом или после
      Версия с отстрелом – это художественный свист, скорее всего. При чём, неизвестно с чьей стороны. Но это не значит, что её не надо всячески разгонять и поддерживать в рамках информационной войны.
    6. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 14:44
      -2
      Ну пао тем видео, что я видел момент подрыва Кинжала не ясен - все за домами. Что касается "залпа" после Кинжала мог начаться пожар и войны очканули, что ща БК рванет и отстреляли его в белый свет (польшу к примеру). Но пуск ракет происходил как-то плотно, не исключаю, что при попадании Кинжала переклинило мозги АСУ Патриота и он сам "разрядил" пусковые установки. Вообще странно отрабатало незалежное ПВО и накладно весьма.
  14. dunkan
    dunkan Сегодня, 14:06
    +3
    (...) сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений в жилом секторе. Вся батарея была уничтожена прилетом гиперзвуковой ракеты,

    Гениально. Сначала прикрыться живым щитом, а потом проникнуться человеколюбием.

    Они этот старый Пэтриот поди нарочно подставили, чтобы им поновее дали.
  15. al3x
    al3x Сегодня, 14:09
    +2
    Надеюсь радар и КП тоже был уничтожен. Пусковые хорошо, но всё таки главное радар с кп.
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:11
    +2
    шумеры заявят, что "кинжал" уничтожен патриотом и главное не поспоришь, кинжал же взорвался
  17. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:13
    0
    (...) сегодня наши ПВО вынуждены были сделать залп в 32 ракеты из Patriot, чтобы не допустить детонации и массовых разрушений в жилом секторе. Вся батарея была уничтожена прилетом гиперзвуковой ракеты, а СБУ ищет источник слива видео

    - утверждает украинский источник


    Похоже ВСУ увидели, что в их сторону пустили ракеты и поняли бесперспективность попыток их сбития просто разрядили БК Пэтриота, чтобы уменьшить ущерб.

    Почаще бы так.
  18. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 14:13
    +1
    У меня, что, сегодня День рождения? Да это просто праздник какой-то! good
  19. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 14:19
    +2
    Подумаешь уничтожили один Patriot. Вы таки просто плохо знаете выпрашивательные способности Зеленского. Прям завтра же он выпросит у Байдена 100500 этих Patriotоф
  20. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 14:19
    -1
    Получается они его увидели на радаре и давай шмалять на авось попадёт из 32 ракет хоть одна...но не получилось. А то слышыться расстреляли 32 ракеты что бы не сдетонировали после попадания по патриоту Кинжалом, как же они их расстреливали если уже попали , ЗРК не рабочий, в труху...
  21. polinet
    polinet Сегодня, 14:20
    +1
    Цитата: Бережливый
    Оригинальное решение fool чтобы не допустить детонации ракет,расстрелять их методом пуска в никуда fool fool fool

    То ж украинецы, у них же свои методы laughing
  22. Void
    Void Сегодня, 14:20
    +1
    Зеля таким образом еще долго в Киеве не появится. Пора на повторый круг по странам заходить, просить помощи.
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:38
      -1
      Может в Африку в турне поехать,в Южную Америку...пошел президент-попрошайка пО миру с протянутой рукой! hi
  23. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:26
    +2
    чтобы не допустить их детонации, так как комплекс находился в жилом секторе

    Нацисты по обыкновению прикрываются мирным населением. Где вы, честные и неподкупные "пгавозащитники"? Кто там в ООН и Гааге занимается военными преступлениями? А, заняты, готовят очередной пакет "доказательств" против России.
  24. dump22
    dump22 Сегодня, 14:37
    0
    Версия с отстрелом всех ракет для избежания детонации при поражении - это, извините, откровенный бред.
    Ни один мало-мальски разумный ПВОшник не станет стрелять своими ракетами просто в белый свет, а постарается прежде всего сбить ту самую ракету, которая летит именно в его комплекс. Он сделает это исходя из инстинкта самосохранения.

    А скорее всего дело было так.
    Запустили сразу много ракет, при помощи этого "перегрузили" ЗРК, он выстрелил все ракеты и после этого уже успешно поразили опустевший ЗРК.

    И это сильный успех. Миллиард долларов превратился в груду обгоревшего железа.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:50
      -1
      2 млрд долларов превратились в груду обгоревшего железа

      дай Бог чтобы так было .... но даже если нам удалось поразить "пэтриот" (пусковую, рлс?) - их в одном комплексе несколько штук (пусковых кажется 8, несколько рлс и т.д.) - так что смело делите на 10
      п.с. и еще меня интересует насколько "кинжал" подходит для подобных ударов, это ведь настоящее везение попасть в мобильную установку (даже не на марше)...
  25. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:52
    0
    Жирно такие ракеты тратить на мусор.