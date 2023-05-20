От Афгана до России. Дорогой наркоты и наживы

Вряд ли кто-то не понимает, что одна из главных угроз, которая исходит от мигрантов, прибывающих в Россию, это вполне реальная угроза посадить россиян на иглу.
Фергана – город не хлебный
Ферганская долина – гористая труднодоступная местность, которая облюбована наркоторговцами и контрабандистами. На юго-западной оконечности пролегает трасса Баткен – Исфана. Большая часть местного населения плотно сотрудничает с различными группировками. Зачастую это единственный способ хоть как-то выжить.
Интересно, что в 2022 году все основные стычки между киргизами и таджиками приходились как раз на этот участок. Ведь здесь проходят тайные горные маршруты, используемые для наркотрафика. Да, между Киргизией и Таджикистаном нет чёткой границы. Но надо учитывать и желание каждой из сторон урвать «жирный» кусок афганского наркотрафика.
Даже пара десятков метров в пользу одной из стран влияет на стоимость тарифов за «транзит» героина. Более рискованным является транзит из афганского Ишкашима через столичный регион Таджикистана, Рават в Согдийской области и киргизские Баткен и Ош в направлении Казахстана.
Кстати, несмотря на заявления талибов о борьбе с производством наркотиков в Афганистане, объёмы экспорта после прихода их к власти к 2022 году выросли в несколько раз. Директор агентства по контролю за наркотиками в Таджикистане Хабибулло Вохидзода заявил, что с момента прихода талибов к власти уровень изъятых наркотических веществ из Афганистана вырос втрое (три тонны против одной).
Силовики, снимайте ордена
Кто-то полагает, что таджикские и киргизские силовики не причастны к наркотрафику и ничего не знают об указанных маршрутах? Конечно, для «прикрытия» своей нелегальной деятельности они могут организовать какой-нибудь рейд. По этой причине есть ещё один маршрут. Он лежит через Ваханский коридор Афганистана и Памирский тракт в Горно-Бадахшанской области (ГБАО) Таджикистана и затем Ош до территории Казахстана.
Но этот маршрут более сложен и менее рентабелен, в отличие от маршрута через Ферганскую долину. После попадания в Казахстан наркокурьеры используют малонаселенные пустынные районы страны для незаметного передвижения до российской границы. На плохо охраняемых участках товар достигает точки назначения в Челябинской (Троицк) или Оренбургской (Новотроицк) областях, а после расходится по всей России.
Напомню, что российские пограничники покинули Таджикистан в июле 2005 года. А до этого они контролировали 1 344 километра таджикско-афганской границы. И это просто так совпало, что наркотрафик с того времени всё время увеличивается?
Интересно, что история охраны российскими пограничниками афганской границы начинается с 1886 года, когда в гарнизоне Керки Бухарского эмирата разместился первый российский гарнизон. С 1986 до распада СССР в Душанбе располагалась Оперативная группа Краснознаменного Среднеазиатского Пограничного Округа (КСАПО) КГБ СССР.
В 1998 году Группа пограничных войск России в Таджикистане была преобразована в Пограничную группу Федеральной Погранслужбы. А позже началась передача границы в ведение Пограничной службы Таджикистана.
Как везут эту «дурь»?
Посмотрим, что пишут СМИ. 19 января этого года российские полицейские в Иванове задержали двоих выходцев из Средней Азии с мандаринами, которые использовались как контейнеры для транспортировки нелегального товара.
Выяснилось, что подельники прятали начиненные метадоном мандарины в условленные места, координаты которых отправляли в мессенджере наркодельцам. Те же передавали сведения о локации оплатившим товар клиентам. Помимо наркомандаринов, в салоне их авто было найдено 30 свертков с гашишем.
В аэропорту задержали гражданина Таджикистана, у которого в ручной клади был килограммовый пакет с фисташками. При детальном осмотре оказалось, что вместо ядер в орехах были маленькие пакетики с гашишем.
«Помимо орехов, чаще грецких, граждане Таджикистана часто прячут незаконный груз в луковицы, гранаты. Можно и в партию картофеля запросто упаковать контрабанду. А лепешка, в которой провозили наркотики, принадлежала гражданину Узбекистана. Он вез в ручной клади семь таких лепешек, и в одной оказалось припрятано 700 граммов героина»,
– рассказали таможенники.
Фантазия наркокурьеров впечатляет. Наркотики перевозят с продуктами питания, упаковывают в презерватив и перевозят в желудке, в высокой женской прическе, каблуках туфель, ручках чемоданов… Список громадный. Очень любят везти опиаты в арбузах и дынях. Иной раз весь грузовик арбузов бывает начинен наркотой.
Наркобизнес-то прибыльный, а в погоне за деньгами человек способен на многое. Правоохранительные органы знают основные способы перевозки наркотиков, поэтому те, кто заинтересован в распространении веществ, придумывают всё новые. 11 апреля этого года транспортная полиция Воркуты задержала мужчин, у каждого было по пять свертков с гашишем общим весом 535 г. У одного из задержанных пакетики были обнаружены в подкладке пуховика, у второго – вшиты в воротник зимней куртки.
Хорошо помню выставку ФТС в Госдуме. На ней были представлены предметы, в которых везли наркотики. Чего там только не было: книги, часы, ботинки, колье, броши, фотокамеры, наушники, телефоны, ноутбуки, игральные карты. Особенно много было фруктов и овощей: от яблок и дынь, до капусты, лука и чеснока…
Но часто наглость наркокурьеров просто зашкаливает. Не так давно в городе Вязьма полицейские остановили для досмотра автомобиль марки «Хендай Солярис». В автомобиле находились двое уроженцев Средней Азии. Они везли героин массой более 250 граммов стоимостью в четверть миллиона рублей… Можно сказать, что эти граждане наркотик даже и не прятали…
А что такого? Вот ещё более интересный случай: два года назад Азамкул Носиров и Алишер Одинаев, работая в должности проводников пассажирского поезда сообщением «Душанбе – Москва», на территории Таджикистана поместили в тайники вверенного им вагона свыше 30 кг героина. После прибытия поезда на станцию «Аксарайская» наркотические средства были обнаружены и изъяты сотрудниками пограничного управления ФСБ России. Так просто везли в вагоне, ничего не опасаясь! А нашли «тайник», видимо, потому, что конкуренты их сдали.
И как с этим бороться?
Самый быстрый, простой и радикальный метод – запрет неконтролируемой миграции, отмена безвиза. Въезд в Россию разрешить только по рабочей или учебной визе гражданам нужных России специальностей и соответствующей подтвержденной квалификации.
И конечно, никакой нелегальной миграции быть не должно, граница должна быть на замке. И ни в коем случае не амнистировать тех гастарбайтеров, которые уже однажды были высланы из России. Но на это должна быть твердая политическая воля, и никаких добрых жестов в адрес тех или иных очень независимых государств бывшего СССР!
Напомню также, что в июне 2019 года Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным смягчать наказание за преступления, связанные с наркотиками. Вместо этого следует усилить контроль за деятельностью органов по борьбе с наркопреступностью.
«Никакой либерализации здесь быть не может… Здесь самое главное – наладить контроль»,
– добавил президент.