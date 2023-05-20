От Афгана до России. Дорогой наркоты и наживы

Фергана – город не хлебный

Силовики, снимайте ордена

Как везут эту «дурь»?

«Помимо орехов, чаще грецких, граждане Таджикистана часто прячут незаконный груз в луковицы, гранаты. Можно и в партию картофеля запросто упаковать контрабанду. А лепешка, в которой провозили наркотики, принадлежала гражданину Узбекистана. Он вез в ручной клади семь таких лепешек, и в одной оказалось припрятано 700 граммов героина»,

И как с этим бороться?

«Никакой либерализации здесь быть не может… Здесь самое главное – наладить контроль»,