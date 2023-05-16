Американский генерал в отставке: Отдав приказ на контрнаступление, командование ВСУ отозвать своё решение уже не сможет

По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным и вооружённым силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки одновременно

Очередную версию, объясняющую постоянные переносы сроков масштабного наступления ВСУ, на страницах американской газеты The Washington Post высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг. По его мнению, такое промедление связано с высокими рисками и сложностью организации масштабной военной операции.Украинское командование осознает, что отдав приказ контратаковать, переиграть или отозвать свое решение оно уже не сможет. Даже для самых подготовленных элитных частей американской армии такие маневры стали бы серьезным вызовом, уверен генерал.Высокие риски для украинской армии обусловлены тем, что ранее ВСУ еще не проводили столь масштабного наступления. Для его успешного проведения потребуется четкая слаженность большого количества подразделений на разных участках фронта в быстро меняющейся обстановке. Нужны надежные линии снабжения большой протяженности, умелое командование как высшего руководства, так и офицеров на местах.— считает Хертлинг.По мнению американского генерала, все эти риски прекрасно осознает начальник Генштаба ВСУ Валерий Залужный. Украинский фронт имеет большую протяженность, а российская оборона была значительно укреплена в последние месяцы. Наверняка, украинский военачальник располагает всеми необходимыми разведданными, и они говорят ему о том, что рисковать в попытке масштабной атаки на позиции ВС РФ пока еще рано.В то же время отставной генерал уверен, что украинское наступление, когда бы они ни началось, обязательно будет успешным. Правда, он сомневается, что Россия смирится с поражением и не попытается, пусть через какое-то время, взять реванш. Поэтому Западу следует и дальше оказывать поддержку Киеву, заключает Хертлинг.