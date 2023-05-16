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Командующий СВ ВСУ генерал Сырский назвал продвижение ЧВК «Вагнер» в Бахмуте «попаданием в мышеловку»

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Командующий СВ ВСУ генерал Сырский назвал продвижение ЧВК «Вагнер» в Бахмуте «попаданием в мышеловку»

Украинские войска устроили штурмовым отрядам ЧВК "Вагнер", действующим в Бахмуте, "мышеловку", продвигаясь по флангам. С таким заявлением выступил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, одновременно отвечающий за действия группировки "Восток" и оборону Бахмута.


Генерал уже который день мечется между Киевом и Часовым Яром, то отчитываясь перед Зеленским о продвигающемся "наступлении" на Бахмутском направлении, то посещая части, участвующие в этом самом "контрударе". Вот и на этот раз Сырский посетил Часов Яр, где у него находится ставка, а также побывал в районе передовой, где подразделения ВСУ пытаются пробиться через оборону российских войск.

Говоря о ситуации в Бахмуте, где остатки ВСУ зацепились за последний укрепрайон с названием "Домино", Сырский заявил, что ЧВК "Вагнер" якобы загнало себя в мышеловку, которая должна захлопнуться, когда украинская армия прорвет оборону с севера и юга от города и возьмет его в кольцо.

Несмотря на то, что "Вагнер" залез в Бахмут как крысы в мышеловку, мы с вами с юга и севера продолжаем наступательные действия. Вы, вместе с другими бригадами, движетесь вперед, (...) даете возможность отбиваться тем военным частям, которые будут принимать участие в наступательной операции

- заявил он.

Несмотря на удачные действия в первый и второй день, на данный момент наступление ВСУ на флангах практически остановилось, продвижения вперед нет и это на фоне добивания остатков гарнизона Бахмута. Сообщается, что Сырский планирует второй контрудар, но уже с направления Славянска и Северска, чтобы с ходу взять Соледар.
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17 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:17
    +3
    Вот чего у них не отнять это излишнего оптимизма,и умения интерпретировать события так,чтобы даже и мысли не возникало что дела плохи-они просто антихороши lol
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:38
      -5
      Вот чего у них не отнять это излишнего оптимизма
      Действительно, ведь даже не понятно откуда он мог взяться, это точно ни как не связанно с жестами, перегруппировками, оставлением позиций на флангах Вагнера, отсутствием снарядов да и в челом непонятного ведение боевых действий ГШ.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:17
    +2
    где остатки ВСУ

    Что уже кончаются ВСУ? Я и не догадывался. Это кто написал статью, Конашенков?
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:19
    +3
    Да! Дорогая мышеловка, для ВСУ, сколько людей положили, а в итоге и не поймешь для кого Артемовск оказался мышеловкой.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:31
      -1
      Да! Дорогая мышеловка, для ВСУ, сколько людей положили, а в итоге и не поймешь для кого

      Да чёрт с ними всуками сколько наших штурмовиков там сложили головы. Про это конечно нам не расскажут, а это стоило того вот вопрос. Ведь Артёмовск не последний населённый пункт которфй нужно штурмовать.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:39
      -2
      Да! Дорогая мышеловка, для ВСУ, сколько людей положили, а в итоге и не поймешь для кого Артемовск оказался мышеловкой.
      Обоюдная, бестолковая мясорубка для всех.
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 14:19
    +2
    Вот скоро и узнаем, кто у нас оптимистичный оптимист, а кто реалист.
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:19
    +8
    Ну а что ему еще остается. Охват Артемовска наши остановили. Результат не достигнут. Город потеряли. Потери понесли очень большие.
    Будет обещать еще что то. Пока верят. Ну, и где все таки Залужный?
  6. мазута
    мазута Сегодня, 14:21
    +1
    Наверное у уроженца Владимирской области остались родственники.Надо нежно брать их за "яички" и посмотрим кто крыса,а кто крысиный король.Только всеобъемлющая работа с такими "главнокомандующими"может принести плоды и вправить мозги предателю своих корней.С этой публикой просто необходимо вести "разъяснительную работу"по типу Шурика из "Напарника".
  7. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 14:22
    +1
    То есть они в почти окружении - это "стратегическое превосходство", а теперь просто проход первой линии с флангов - это уже "организация мышеловки"? Дурень думкой богатеет, воистину!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +1
    Командующий СВ ВСУ генерал Сырский назвал продвижение ЧВК «Вагнер» в Бахмуте «попаданием в мышеловку»
    . Бодливому ко/З/лу бог рогов не дал...
  9. nobody75
    nobody75 Сегодня, 14:29
    +2
    Сырскому не хватает оперативного времени. Пригожин возьмет Бахмут раньше, чем он кольцо замкнет. И тогда уже ВСУ окажутся перед угрозой рассечения фронта. В совковых академях плохо "Канны" преподавали! Если бы Ганибал попытался охватить фланги сразу, как Сырский, он проиграл бы сражение...
    С Уважением
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:31
    +2
    Генерал уже который день мечется между Киевом и Часовым Яром
    Мечется наверное точно подмечено. Не все так хорошо, как ему бы хотелось, поэтому метанья и "победный" словесный понос.
  11. fax66
    fax66 Сегодня, 14:31
    -1
    т.е корреспонденты знают, что у Сырского в ЧасовЯре ставка, а наши "авианаводчики" не знают?
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:31
    -1
    Это война и каждый действует исходя из обстановки.Поэтомк все заявления и якобы доклады попросту могут быть дезой.Положение вокруг Артемовска наконтроле в США,а это о многом говорит.
  13. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:35
    +2
    А Залужного и Тацюру не показывают? Ищут двойников?
  14. алексеев
    алексеев Сегодня, 14:40
    +2
    Ну, что-то говорить надо. Хотя на этой войне некоторые военачальники чересчур болтливы....
    В настоящее время ВС РФ, на сто процентов, достаточно резервов, чтобы отразить "контрнаступ" укропов в условиях ещё и беспрерывных ударов по ближайшим и не только, тылам.
    У нас ещё и безграмотные толки в соцсетях. Прорвали оборону.... Прорвать оборону - это преодолеть все оборонительные полосы армии, на каждой из которых нужно разгромить полк в его районе обороны и ещё разбить резервы, которые всегда нужно иметь обороняющимся. Под Балаклеей, правда, не было ни достаточных резервов, ни полос. Редкие опорные пункты на одной линии.
    Взяли опорник, т.е. опорный пункт. Взводный опорный пункт или ротный? Так ротный в 4-5 раз больше.
    немцы, например, в полосе Воронежского фронта прорвали все полосы обороны в направлении Прохоровки, но на оперативный простор в направлении Курска так и не вышли - помешали мощные резервы 5 гв.ТА и 5 гв. А.
    Так что информацию приходиться выуживать по частицам. Конечно, это занятие для специалистов в своей области военного дела.
    В частности, намедни, видел что у ЧВК Вагнер самые новые модификации танков Т-90М и модернизированные 80-ки. Значит не так уж сильно МО не любит Пригожина... lol
    А 55-ки, насчет которых "ломали копия, ломали луки" без признаков модернизации, лишь "мангал" наварили, стоят на огневых позициях. Значит, как и предполагалось, их используют в качестве САУ, 100 мм Д-10Т для этого годится.