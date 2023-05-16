Командующий СВ ВСУ генерал Сырский назвал продвижение ЧВК «Вагнер» в Бахмуте «попаданием в мышеловку»

Несмотря на то, что "Вагнер" залез в Бахмут как крысы в мышеловку, мы с вами с юга и севера продолжаем наступательные действия. Вы, вместе с другими бригадами, движетесь вперед, (...) даете возможность отбиваться тем военным частям, которые будут принимать участие в наступательной операции

Украинские войска устроили штурмовым отрядам ЧВК "Вагнер", действующим в Бахмуте, "мышеловку", продвигаясь по флангам. С таким заявлением выступил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, одновременно отвечающий за действия группировки "Восток" и оборону Бахмута.Генерал уже который день мечется между Киевом и Часовым Яром, то отчитываясь перед Зеленским о продвигающемся "наступлении" на Бахмутском направлении, то посещая части, участвующие в этом самом "контрударе". Вот и на этот раз Сырский посетил Часов Яр, где у него находится ставка, а также побывал в районе передовой, где подразделения ВСУ пытаются пробиться через оборону российских войск.Говоря о ситуации в Бахмуте, где остатки ВСУ зацепились за последний укрепрайон с названием "Домино", Сырский заявил, что ЧВК "Вагнер" якобы загнало себя в мышеловку, которая должна захлопнуться, когда украинская армия прорвет оборону с севера и юга от города и возьмет его в кольцо.- заявил он.Несмотря на удачные действия в первый и второй день, на данный момент наступление ВСУ на флангах практически остановилось, продвижения вперед нет и это на фоне добивания остатков гарнизона Бахмута. Сообщается, что Сырский планирует второй контрудар, но уже с направления Славянска и Северска, чтобы с ходу взять Соледар.