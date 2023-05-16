Тегеран отреагировал на обвинения Вашингтона в том, что он якобы подвергает опасности морское судоходство

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что его страна наиболее эффективно и ответственно подходит к вопросу обеспечения безопасности как в региональных и международных водах, так и в том, что касается прохода судов через Ормузский пролив и Персидский залив. Так иранский дипломат отреагировал на обвинения координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби по поводу того, что Тегеран якобы подвергает опасности морской судоходство.
В то же время добавил Канани, все утверждения Кирби на этот счёт не обоснованы.
По его словам, именно США на протяжении многих лет создавали очаги нестабильности в регионе Персидского залива посредством проводимой ими захватнической и деструктивной политики.
С сожалением приходится констатировать, что вопреки заявлениям официального Вашингтона, Соединённые Штаты являются страной, нарушающей законы морского права, захватывающей партии иранской нефти в международных водах, ставя при этом под угрозу не только безопасность на море, но и саму международную торговлю. После этого они ещё цинично обрушиваются с обвинениями в адрес Тегерана
– отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем пресс-секретарь иранского МИД напомнил и о том, что его страна обладает самой протяжённой границей для обеспечения защиты Персидского залива и Ормузского пролива. Также, добавил Насер Канани, угрожает безопасности судоходства как раз таки присутствие иностранных сил в водах вышеуказанного залива.