Тегеран отреагировал на обвинения Вашингтона в том, что он якобы подвергает опасности морское судоходство

С сожалением приходится констатировать, что вопреки заявлениям официального Вашингтона, Соединённые Штаты являются страной, нарушающей законы морского права, захватывающей партии иранской нефти в международных водах, ставя при этом под угрозу не только безопасность на море, но и саму международную торговлю. После этого они ещё цинично обрушиваются с обвинениями в адрес Тегерана

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что его страна наиболее эффективно и ответственно подходит к вопросу обеспечения безопасности как в региональных и международных водах, так и в том, что касается прохода судов через Ормузский пролив и Персидский залив. Так иранский дипломат отреагировал на обвинения координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби по поводу того, что Тегеран якобы подвергает опасности морской судоходство.В то же время добавил Канани, все утверждения Кирби на этот счёт не обоснованы.По его словам, именно США на протяжении многих лет создавали очаги нестабильности в регионе Персидского залива посредством проводимой ими захватнической и деструктивной политики.– отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.Вместе с тем пресс-секретарь иранского МИД напомнил и о том, что его страна обладает самой протяжённой границей для обеспечения защиты Персидского залива и Ормузского пролива. Также, добавил Насер Канани, угрожает безопасности судоходства как раз таки присутствие иностранных сил в водах вышеуказанного залива.