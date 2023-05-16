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Тегеран отреагировал на обвинения Вашингтона в том, что он якобы подвергает опасности морское судоходство

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Тегеран отреагировал на обвинения Вашингтона в том, что он якобы подвергает опасности морское судоходство

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что его страна наиболее эффективно и ответственно подходит к вопросу обеспечения безопасности как в региональных и международных водах, так и в том, что касается прохода судов через Ормузский пролив и Персидский залив. Так иранский дипломат отреагировал на обвинения координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби по поводу того, что Тегеран якобы подвергает опасности морской судоходство.


В то же время добавил Канани, все утверждения Кирби на этот счёт не обоснованы.

По его словам, именно США на протяжении многих лет создавали очаги нестабильности в регионе Персидского залива посредством проводимой ими захватнической и деструктивной политики.

С сожалением приходится констатировать, что вопреки заявлениям официального Вашингтона, Соединённые Штаты являются страной, нарушающей законы морского права, захватывающей партии иранской нефти в международных водах, ставя при этом под угрозу не только безопасность на море, но и саму международную торговлю. После этого они ещё цинично обрушиваются с обвинениями в адрес Тегерана

– отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем пресс-секретарь иранского МИД напомнил и о том, что его страна обладает самой протяжённой границей для обеспечения защиты Персидского залива и Ормузского пролива. Также, добавил Насер Канани, угрожает безопасности судоходства как раз таки присутствие иностранных сил в водах вышеуказанного залива.
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:21
    +5
    Как будто персы захватывают американские танкеры возле побережья Мексики!!! fool fool
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:26
    +2
    иранский дипломат отреагировал на обвинения координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби по поводу того, что Тегеран якобы подвергает опасности морской судоходство.
    . На каждый псих, бзик полосатиков реагировать, ни какой терпелки не хватит.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:27
    +4
    все утверждения Кирби на этот счёт не обоснованы
    А заявления да еще в утвердительной форме Кирби когда-то были обоснованы. Он даже после вопросов американских журналистов на очередное его "утверждение" делает большую паузу, а потом начинает "плыть по волнам своей памяти". Одно дело обвинять бездоказательно, а другое потом аргументировать свое обвинение. А иранцы правильно делают когда реагируют на каждых американский чих в свою сторону. Уж кому, как не им знать цену американского слова.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:33
    0
    Иран взял бы да устроил препятствие судоходству. А то в вашингтоне похоже даже не знают как оно выглядит то.
  5. Персия
    Персия Сегодня, 14:39
    -1
    maybe in Hollywood USA is awesome but in reality when their special forces (US marine) confronted by Iranians they kneel hand above their head and surrendered not only that they cried like a cowered and little b!ch in front of camera . that was really embarrassing .
    US only goes against country without military and power and even against them failed who is controlling the Iraq Syria Lebanon Afghanistan despite the trillions of spending by US? Iran
    Iran has a special ability to humiliating the superpowers.in ancient times too they regularly defeat Roman empire even captured two Roman emperor and shapur I king of kings of Persian empire used emperor valerian as footstool to get on his horse for the rest of his life .
    I think that has something to do with the fact that Persians were the first global superpower and they see themselves as such therefore they are proud and rather die than be subjugated. they are also the only nation that revived their empire again and again (4 time) in contrast to rest of the world. when an empire dies stay dead but not for the Persians
    love you and your nation from Iran