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Немецкий политик: никаких истребителей европейского производства не должно появиться в небе Украины

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Немецкий политик: никаких истребителей европейского производства не должно появиться в небе Украины

Никаких истребителей европейского производства на должно появиться в небе Украины. В частности, исключена поставка Киеву боевых самолетов Tornado или Eurofighter.


Такое заявление в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk сделала глава парламентского комитета по обороне Бундестага ФРГ и член Свободной демократической партии Германии (FDP) Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения

- пояснила немецкий политик свою точку зрения.

Между тем депутат является сторонницей масштабной поддержки киевского режима. Несмотря на то, что политик выступает против передачи Украине немецких боевых самолетов, она поддерживает отправку Киеву истребителей, созданных в других странах. В частности, она считает целесообразной поставку самолетов F-16 производства США и МиГ-29, выпускавшихся в Советском Союзе.

Что касается бронетехники, то Штрак-Циммерман выдвинула идею приобретения для Украины танков Leopard у тех стран, у которых они имеются в избытке.

Активно требовать западные истребители киевский режим начал с этого года. В первую очередь Киев хотел бы получить американские самолеты F-16. Но в администрации Байдена заявили, что Украина не нуждается в данной технике. В Белом Доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву, но расширять ее ассортимент не намерены. Другие страны, имеющие на вооружении F-16, не имеют права поставлять их Украине, так как эти машины не подлежат реэкспорту.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Air Force
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11 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:26
    +2
    Дайте им дюжину ф35,и через пару месяцев зелень заявит что все ф35 стоят в специальных ангарах-все 4 штуки smile
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:29
      +1
      И куда они их продадут? Слишком заметный аппарат - да ещё и обслуживание дорогое требуется, иначе невидимость пластами отслаиваться начинает...
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:08
        0
        Nexcom-в разобранном виде и продадут, благо желающих купить хватит !Мы,китайцы,персы,северокоркйцы,и ещё минимум дюжину стран можно назвать!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:10
          0
          Не ну мы то и кииайцы - 100% купили бы по экземпляру чтобы всё пощупать поковыряться ... laughing
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:27
    0
    Дайте им дюжину ф35,и через пару месяцев зелень заявит что все ф35 стоят в специальных ангарах-все 4 штуки smile
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:29
    +1
    Немецкий политик: никаких истребителей европейского производства не должно появиться в небе Украины
    . Да ладно, приедет крутой поц из полосатии, кое кому, кое что дверью прижмет и запоют все.... совсем другое и по другому, скорее всего уже фальцетом!
    Первый раз что ли?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: rocket757
      Да ладно, приедет крутой поц из полосатии, кое кому, кое что дверью прижмет и запоют все.... совсем другое и по другому, скорее всего уже фальцетом!

      Так уже и было, когда "ливерный" начал пальцы гнуть - "Германия не будет поставлять вооружение на Украину". Малец из Госдепа, приехал выкинул "ливерную колбасу" из холодильника, продержал на солнце пару часов, пока не начала протухать.
      Так теперь все что Зеля не попросит, Шольц выполнят все и даже больше всех в Европе. Боится, что холодильник отключат.
  4. мазута
    мазута Сегодня, 14:29
    +4
    Откуда все эти депутаты?Что они говорят кого то волнует?Накал идет по возрастающей и конца края пока не видно...Год с небольшим назад джавелины мусолились,теперь f-16.Что через год?Тактическое ядерное?
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:29
    +3
    Никаких истребителей европейского производства на должно появиться в небе Украины.

    Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения

    Исходя из опыта прошлых "никогда" и "ни в коем случае" можно с уверенностью сказать, что западные самолёты нужно ждать на Украине в ближайшее время - достаточно вспомнить прошлые "никогда", уже воюющие против наших на Украине.

    С тревогой жду заявлений "никогда" и "ни в коем случае" про тактическое ядерное оружие.
  6. Комментарий был удален.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:35
    -1
    Что касается бронетехники, то Штрак-Циммерман выдвинула идею приобретения для Украины танков Leopard у тех стран, у которых они имеются в избытке.

    А чего там думать, фрау правильно мыслит, зачем танки и истребители немецкие гнать на Украину, хотя гнать можно но чтобы не из Германии. Кто поставляет, тот и платит, но уже не Германия - "чужой попой голого ежа, давить всегда легче."
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    0
    исключена поставка Киеву боевых самолетов Tornado или Eurofighter.
    И это заявляет сторонница поддержки Киева. Правда про танки сначала говорили то же, а сегодня немецкие танки на Украине. При этом считает целесообразным поставку Киеву F-16. Какое-то раздвоение сознания.