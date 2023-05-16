Никаких истребителей европейского производства на должно появиться в небе Украины. В частности, исключена поставка Киеву боевых самолетов Tornado или Eurofighter.
Такое заявление в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk сделала глава парламентского комитета по обороне Бундестага ФРГ и член Свободной демократической партии Германии (FDP) Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения
- пояснила немецкий политик свою точку зрения.
Между тем депутат является сторонницей масштабной поддержки киевского режима. Несмотря на то, что политик выступает против передачи Украине немецких боевых самолетов, она поддерживает отправку Киеву истребителей, созданных в других странах. В частности, она считает целесообразной поставку самолетов F-16 производства США и МиГ-29, выпускавшихся в Советском Союзе.
Что касается бронетехники, то Штрак-Циммерман выдвинула идею приобретения для Украины танков Leopard у тех стран, у которых они имеются в избытке.
Активно требовать западные истребители киевский режим начал с этого года. В первую очередь Киев хотел бы получить американские самолеты F-16. Но в администрации Байдена заявили, что Украина не нуждается в данной технике. В Белом Доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву, но расширять ее ассортимент не намерены. Другие страны, имеющие на вооружении F-16, не имеют права поставлять их Украине, так как эти машины не подлежат реэкспорту.