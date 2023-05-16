Госдумой РФ принят закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Депутаты Госдумы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности РФ приняли решение денонсировать Договор ОВСЕ

На фоне растущей напряжённости между Россией и Западом, а также совершенным пренебрежением бывшими западными партнерами целым рядом договоров, призванных снять напряженность в Европе, очевидно, что многие из этих договор давно устарели.Одним из таких соглашений является Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан еще при СССР в 1990 году в Париже представителями стран-членов двух военно-политических блоков – Организации Варшавского договора (ОВД) и Организации Североатлантического договора (НАТО).В Договоре подробно было прописано сколько и какого вида вооружений должно быть в целом у каждого блока и по отдельным странам-участницам двух блоков.Однако последовавшие геополитические изменения – развал СССР и ОВД и сохранение НАТО, а затем его расширение на восток, показали бессмысленность этого договора. 10 мая этого года президентом России в Госдуму был внесен законопроект о денонсации ДОВСЕ.Сегодня же, согласно опубликованному на официальном сайте Государственной Думы России сообщению, нижняя палата российского парламента приняла закон о денонсации ДОВСЕ, т.е. отказе от этого договора. Закон был поддержан единогласно.В сообщении на сайте Госдумы отмечается, что страны НАТО так и не ратифицировали этот договор.— сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.