Военное обозрение
Войти Регистрация

Госдумой РФ принят закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

6
Госдумой РФ принят закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

На фоне растущей напряжённости между Россией и Западом, а также совершенным пренебрежением бывшими западными партнерами целым рядом договоров, призванных снять напряженность в Европе, очевидно, что многие из этих договор давно устарели.


Одним из таких соглашений является Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан еще при СССР в 1990 году в Париже представителями стран-членов двух военно-политических блоков – Организации Варшавского договора (ОВД) и Организации Североатлантического договора (НАТО).

В Договоре подробно было прописано сколько и какого вида вооружений должно быть в целом у каждого блока и по отдельным странам-участницам двух блоков.

Однако последовавшие геополитические изменения – развал СССР и ОВД и сохранение НАТО, а затем его расширение на восток, показали бессмысленность этого договора. 10 мая этого года президентом России в Госдуму был внесен законопроект о денонсации ДОВСЕ.

Сегодня же, согласно опубликованному на официальном сайте Государственной Думы России сообщению, нижняя палата российского парламента приняла закон о денонсации ДОВСЕ, т.е. отказе от этого договора. Закон был поддержан единогласно.

В сообщении на сайте Госдумы отмечается, что страны НАТО так и не ратифицировали этот договор.

Депутаты Госдумы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности РФ приняли решение денонсировать Договор ОВСЕ

— сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:41
    +4
    Организации Варшавского договора (ОВД) и Организации Североатлантического договора (НАТО).
    Проснулись ! ОВД уже сколько лет, как нет ! А НАТО стоит на границе России !
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:02
      +1
      Да они не просто проснулись, а обнаглели Украину как сторону договора просто завалили западным оружием, финики уже в наглую лет десять хранят у себя склады НАТО.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:45
    +3
    "Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность ещё в 2007-м. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы." Д.А.Медведев
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:45
    +2
    Сколько лет боялись обидеть хозяев, старались услужить, тянули до последнего! Когда уже стало подгорать - проснулись, дошло.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    0
    Госдумой РФ принят закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
    . В том направлении, на отменить, ещё столько всего осталось, напринимали тогда, до сих пор отплеватся не можем, не спешим!
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:07
    0
    Очень хорошее начинание. Не хотят как люди, будут палкой по голове получать. А молодому поколению нужно помнить, откуда ноги растут у "Российской агрессивности", когда в очередной раз их либералы (да и наши тоже) взвоют. Самим помнить и детям рассказывать.