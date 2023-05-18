Он из героев былых времён. Пётр Язев – чекист и лучший друг последнего из китайских императоров

Вспомнить всех
Да, это не просто, но в первую очередь потому, что желающих вспоминать с каждым днём становится всё меньше. Пётр Кузьмич Язев, о котором сегодня пойдёт речь, старый, даже очень старый сотрудник НКВД, и его, увы, нет с нами уже несколько лет. О нём даже нет пристойной справки в «Википедии», а данные из архивов спецслужб автору выудить до сих пор не удалось.
Однако Пётр Кузьмич лично успел поведать мне массу историй, среди которых выделяются те, что связаны с императором Маньчжоу-Го Генри Пу И. Пётр Язев родился во Владивостоке в интеллигентной семье. Его родители были инженерами-железнодорожниками и много лет трудились на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).
Да и сам он, с подачи отца, закончив школу, подрабатывал в депо. Прежде всего, для того, чтобы поступить на учёбу в университет, ибо без этого, просто сдав экзамены, даже если все на отлично, это было невозможно. Надо было быть приоритетнее всего участником Гражданской войны, красноармейцем, а ещё лучше конником – кавалеристом.
Никем из этого списка Пётр Язев не был. Плюс к тому у него был большой минус из-за происхождения: родители интеллигенты – инженеры, учились при царе, да и работали тоже. Мало того, они ещё и частенько бывали за рубежом в стане белых – Харбин, Дайрен, Порт-Артур, Южный Сахалин...
Быть может, поэтому, но скорее по убеждениям, начав трудиться в депо, Пётр, не медля, вступил в комсомол. Он был активным комсомольцем, даже очень хорошо закончил школу и неудивительно, что уже через год поступил учиться в Государственный Дальневосточный университет на историко-филологический факультет с изучением иностранных языков – японского, китайского и английского.
Поступил не просто так, а по рекомендации комитета комсомола железной дороги. Что же касается самого Дальневосточного университета, то это было достаточно престижное учебное заведение, известное всей стране, со своими многолетними традициями и высокого уровня педагогами, многие из которых работали в царское время и сохранились, несмотря ни на какие реформы образования, которых в те годы было великое множество.
Дальневосточный университет был основан 9 июля 1899 года по указу Российского императора Николая II «Об открытии Восточного института во Владивостоке». 21 октября 1899 года состоялось торжественное открытие Восточного института, первым ректором которого был назначен профессор монгольского и калмыкского языков отделения восточных языков Санкт-Петербургского университета, тайный советник Алексей Позднеев. Император Николай II поздравил Восточный институт, пожелав успехов и процветания.
В 1918 году при поддержке Восточного института был открыт частный историко-филологический факультет и Высший политехникум, а в 1920 – Восточный институт и несколько частных учебных заведений были объединены в Государственный Дальневосточный университет (ГДУ). В него-то по комсомольской путевке и поступил Пётр Язев.
После окончания университета отличника учебы и активного комсомольца Язева вызвали во Владивостокский городской комитет комсомола, который к тому времени, в связи с образованием Союза ССР, был переименован из Российского во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). Тут Язев и узнал, что райком рекомендовал его, и это было больше, чем престижно – в органы государственной безопасности. Шёл 1936 год.
Тайны 3-го отдела
Двадцатого декабря 1936 года только что принятому на службу в НКВД Петру Язеву Приказом НКВД СССР № 1228 от 20.12.1936 года было присвоено его первое в жизни звание – сержант государственной безопасности. Тем же приказом НКВД СССР сержант госбезопасности П. К. Язев был назначен на должность помощника оперуполномоченного 3-го отдела управления госбезопасности управления НКВД.
Сначала за 3-м отделом был закреплён Дальневосточный край, а с 20 октября 1938 года, после разделения Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края, отдел стал отвечать уже за дела Хабаровского края. Там же, в Хабаровске, он закончил без отрыва от службы школу НКВД, которую в народе называли «школой чекистов».
Это была Окружная школа младшего начсостава сотрудников органов безопасности. Если учесть, что стать сотрудником НКВД в то время было престижно и не так уж просто, и то, что для этого требовалось пройти длительную специальную подготовку в особых школах, для молодого человека это было немалым достижением.
3-й отдел управления госбезопасности управления НКВД Хабаровского края, в котором начал нести службу Пётр Язев, был образован буквально за месяц до его прихода. То есть в ноябре 1936 года, и Московские власти, не особо разбираясь, определили в 3-й отдел и молодого выпускника школы чекистов.
Этот отдел создал новый нарком Николай Ежов в ходе проведённой им масштабной реорганизации НКВД. Создал спустя всего два месяца после смещения в том же 1936 с поста наркома внутренних дел СССР первого в истории «генерального комиссара государственной безопасности» Генриха Ягоды.
Этот отдел был выделен Ежовым из небезызвестного Особого отдела и получил название Контрразведывательного отдела Главного управления Госбезопасности. А уже 25 декабря того же 1936 года всем подчиненным ему отделам на местах были присвоены номера. Таким образом, отдел контрразведки, в котором служил Петр Язев, именовался вплоть до февраля 1941 года 3-м отделом.
Кадры решали не всё
Новый отдел госбезопасности возглавил в Москве видный деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР Марк Гай (настоящая фамилия Штоклянд). Среди сотрудников ведомства он прославился еще и тем, что называл себя и своих коллег «жандармами социализма». Однако век его руководства был недолог. Он вскоре был переведен начальником управления НКВД в Иркутск.
А контрразведку вместо него возглавил бывший начальник Экономического отдела ГУГБ комиссар госбезопасности 2-го ранга Лев Миронов (настоящее имя Лейб Каган). Но и он недолго задержался на этом посту. В апреле-мае 1937 года Миронов уже возглавлял специальную группу НКВД в Сибири и на Дальнем Востоке.
Задачей этой группы, с которой её и направили на Дальний Восток, было: «выявление и разгром шпионско-вредительских троцкистских и иных групп на железных дорогах... и в армии». В эту группу включили и молодого сотрудника госбезопасности Петра Язева, имевшего к тому же немалые связи, особенно среди железнодорожников…
Однако 14 июня того же 1937 года руководитель спецгруппы чекистов Дальнего Востока Миронов был арестован – «за недостаточную эффективность работы». При этом знающие люди утверждали, что причиной послужило вовсе не трёхмесячное пребывание в роли руководителя спецгруппы, а его прежняя близость к Генриху Ягоде.
Вскоре в адрес получившего по окончании школы чекистов в Хабаровске звание лейтенанта госбезопасности Пётра Язева поступило личное распоряжение комиссара государственной безопасности 1-го ранга, входившего к тому же в состав особой тройки НКВД СССР. Молодой и перспективный сотрудник был отправлен для несения службы со спецзаданием, связанным с его новым родом деятельности.
А именно: контрразведывательной, связанной с разоблачением деятельности японской разведки в пограничном Благовещенске, административном центре Амурской области. Этот город с почти открытой границей был тогда до предела наводнён японской агентурой и бывшими белогвардейцами.
Они то и дело создавали здесь террористические и иные антисоветские организации, которые активно сотрудничали и помогали деятельности потенциального противника. В этот пятый по величине город Дальнего Востока, на границу с Китаем, и отправился Пётр Язев.
Своим другом, причём лучшим, Язева на старости лет назвал сам Генри Пу И в своих мемуарах. Однако при их публикации почти всё, что можно было расценить, как похвалу советским и русским, было бесцеремонно вырезано.