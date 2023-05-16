Решение правительства Грузии восстановить прямое авиационное сообщение с Российской Федерацией в ответ на аналогичный шаг Москвы вызвало недовольство в Евросоюзе. О том, что ЕС сожалеет насчет данного решения, заявил официальный представитель дипломатии Евросоюза Петер Стано.
По утверждению европейского дипломата, в Брюсселе «приняли к сведению» данное решение грузинского руководства. Он напомнил о том, что Евросоюз и ряд «партнеров» (страны «коллективного Запада») ранее ввели санкции против российских авиакомпаний. Власти ЕС не разрешают полеты в Россию, из России и над Россией, отметил дипломат.
Стано выразил опасения насчет следования Грузии «европейским путем». То есть, Брюссель, сохраняющий европоцентристские установки и явно не собирающийся прощаться с колониальными замашками, пытается указывать независимым государствам, с кем и как им поддерживать авиаообщение. Интересно, что к Турции, которая еще и член НАТО, претензии высказываются насчет авиасообщения менее активно.
Напомним, что с 15 мая Россия отменила визовый режим с Грузией. Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин снял существовавшие ранее ограничения на авиасообщение России с Грузией. Теперь российские авиакомпании смогут беспрепятственно совершать полеты в эту республику, планируется не менее семи рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно каждую неделю. Летать в Грузию россияне смогут на отечественных самолетах.
В Европе данным решением РФ были очень недовольны, хотя оно явно демонстрирует миролюбивый и дружелюбный настрой Москвы по отношению к закавказскому государству. Нет сомнений, что «коллективный Запад» попытается «наказать» Тбилиси за такое своеволие.