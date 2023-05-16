Военное обозрение
Войти Регистрация

Евросоюз осудил возобновление прямого авиасообщения Грузии с Россией

7
Евросоюз осудил возобновление прямого авиасообщения Грузии с Россией

Решение правительства Грузии восстановить прямое авиационное сообщение с Российской Федерацией в ответ на аналогичный шаг Москвы вызвало недовольство в Евросоюзе. О том, что ЕС сожалеет насчет данного решения, заявил официальный представитель дипломатии Евросоюза Петер Стано.


По утверждению европейского дипломата, в Брюсселе «приняли к сведению» данное решение грузинского руководства. Он напомнил о том, что Евросоюз и ряд «партнеров» (страны «коллективного Запада») ранее ввели санкции против российских авиакомпаний. Власти ЕС не разрешают полеты в Россию, из России и над Россией, отметил дипломат.

Стано выразил опасения насчет следования Грузии «европейским путем». То есть, Брюссель, сохраняющий европоцентристские установки и явно не собирающийся прощаться с колониальными замашками, пытается указывать независимым государствам, с кем и как им поддерживать авиаообщение. Интересно, что к Турции, которая еще и член НАТО, претензии высказываются насчет авиасообщения менее активно.

Напомним, что с 15 мая Россия отменила визовый режим с Грузией. Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин снял существовавшие ранее ограничения на авиасообщение России с Грузией. Теперь российские авиакомпании смогут беспрепятственно совершать полеты в эту республику, планируется не менее семи рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно каждую неделю. Летать в Грузию россияне смогут на отечественных самолетах.

В Европе данным решением РФ были очень недовольны, хотя оно явно демонстрирует миролюбивый и дружелюбный настрой Москвы по отношению к закавказскому государству. Нет сомнений, что «коллективный Запад» попытается «наказать» Тбилиси за такое своеволие.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Aktug Ates
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:33
    +1
    Евросоюз осудил возобновление прямого авиасообщения Грузии с Россией
    . Ждите, скоро они придут к вам, за "шкурой" того, кто ПОСМЕЛ их ослушатся.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: rocket757
      Евросоюз осудил возобновление прямого авиасообщения Грузии с Россией
      . Ждите, скоро они придут к вам, за "шкурой" того, кто ПОСМЕЛ их ослушатся.

      У меня предложение к остаткам трезвомыслия у грузинов - перепашите проспект Руставели, разбейте там огород и засадите кинзой. С 1989-го года он вам спокойно жить не даёт.

      И, что характерно, грабельная тема в Грузии актуальна как нигде. Вышли на Руставели, пошумели, помародёрничали, получили то, что хотели. Через полгода протрезвели, поняли, что получили и опять на проспект Руставели - искать грабли.

      Перепашите его уже, наконец-то! Вам же легче и спокойнее жить будет.

      Да, а американское посольство в полном составе на принудительные работы - кинзу на проспекте Руставели окучивать.
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 14:38
    +1
    Для ЕС налаживать дружеские, добрососедские отношения это очень и очень вредно. Стравливать народы в кровопролитной войне и наживаться на этом - вот их девиз!
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:38
    0
    «коллективный Запад» попытается «наказать» Тбилиси
    Какие-то самоназначенные непонятнокто командуют в Европах и в окрестностях ! Санкции - кнут для самостоятельных !
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:39
    0
    Где Грузия, а где Евросоюз? Да даже не так, а "Боржоми везти в Россию ближе, равно как и отдыхающих привезти встречным курсом".
    Кроме того, Грузия, территория христианская, православная и к вирусу гомосечного каталицизма относится с отвращением по большей своей части.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:42
    0
    Евросоюз осудил возобновление прямого авиасообщения Грузии с Россией
    Ну если американцы осудили и даже пригрозили санкциями, то куда Евросоюзу деваться - только осуждать. Сами летают в обход территории России неся дополнительные затраты, значит и остальные не должны летать в Россию и над ее территорией. Политика ЕС выбрана мазохистская, но это у них приветствуется.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:07
    0
    Грузия это троянский конь для России. Чем она опасна? Это отсутствие нормального здравоохранения, Отсутствие прививок в стране, распространённость половых заболеваний, тот же коронавирус, присутствие биолабораторий США, нет контроля санэпидстанций за продуктами питания. Это касается и других бывших республик СССР. Я бы назвал это смертельно опасный туризм. soldier