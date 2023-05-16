ВС РФ нанесли авиаудары по используемому для размещения ВСУ коксохимическому заводу в Авдеевке

На территории Авдеевки (Донецкая Народная Республика) ударами Воздушно-космических сил России были атакованы места размещения вооружений и личного состава украинских формирований на местном коксохимическом заводе. Об этом сообщают украинские паблики и СМИ, ссылаясь на депутата Верховной Рады Мусу Магомедова.По утверждению украинского депутата Магомедова, удары были нанесены по зданию столовой «Дружба» и помещениям ГСЧС, расположенным за столовой. Кроме того, был обстрелян пятый корпус. Депутат Рады отметил, что в результате прилетов разрушились некоторые постройки. Далее – интересные слова о том, что некие «коксохимики» разбирают завалы после прилета российских ракет.На самом деле, Авдеевский коксохимический комбинат уже длительное время не работает, с момента начала активных боевых действий в рамках специальной военной операции – точно. Но его территория используется в качестве места размещения военной техники, вооружений и личного состава украинских формирований.Естественно, никаких «коксохимиков» на территории предприятия нет, а завалы если кто и разбирал, то лишь боевики ВСУ. Вокруг Авдеевки идут ожесточенные бои, предприятие там функционировать бы не смогло, а гражданские люди или бежали из города, или остаются в качестве заложников.Таким образом, украинский режим пытается выдавать удары по военным объектам за разрушение Россией гражданской промышленной и социальной инфраструктуры. Интересно, что в силу существующей цензуры украинские СМИ не сообщают о поражении военных объектов. Получается, что России непонятно с какой целью требуется тратить ракеты, которых у нее, по версии того же киевского режима, якобы почти нет, на разрушение какой-то заводской столовой.