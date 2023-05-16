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ВС РФ нанесли авиаудары по используемому для размещения ВСУ коксохимическому заводу в Авдеевке

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ВС РФ нанесли авиаудары по используемому для размещения ВСУ коксохимическому заводу в Авдеевке

На территории Авдеевки (Донецкая Народная Республика) ударами Воздушно-космических сил России были атакованы места размещения вооружений и личного состава украинских формирований на местном коксохимическом заводе. Об этом сообщают украинские паблики и СМИ, ссылаясь на депутата Верховной Рады Мусу Магомедова.


По утверждению украинского депутата Магомедова, удары были нанесены по зданию столовой «Дружба» и помещениям ГСЧС, расположенным за столовой. Кроме того, был обстрелян пятый корпус. Депутат Рады отметил, что в результате прилетов разрушились некоторые постройки. Далее – интересные слова о том, что некие «коксохимики» разбирают завалы после прилета российских ракет.

На самом деле, Авдеевский коксохимический комбинат уже длительное время не работает, с момента начала активных боевых действий в рамках специальной военной операции – точно. Но его территория используется в качестве места размещения военной техники, вооружений и личного состава украинских формирований.




Естественно, никаких «коксохимиков» на территории предприятия нет, а завалы если кто и разбирал, то лишь боевики ВСУ. Вокруг Авдеевки идут ожесточенные бои, предприятие там функционировать бы не смогло, а гражданские люди или бежали из города, или остаются в качестве заложников.


Таким образом, украинский режим пытается выдавать удары по военным объектам за разрушение Россией гражданской промышленной и социальной инфраструктуры. Интересно, что в силу существующей цензуры украинские СМИ не сообщают о поражении военных объектов. Получается, что России непонятно с какой целью требуется тратить ракеты, которых у нее, по версии того же киевского режима, якобы почти нет, на разрушение какой-то заводской столовой.
Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:54
    +4
    Самый главный коксовый химик сидит на Банковой wassat
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:57
      +1
      Самый главный коксовый химик сидит на Банковой
      Его комбинат в Колумбии)
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:56
    0
    А правда, что мешает отбомбиться крылатыми фабами 1500-3000 с больших высот и расстояния, с тех же ту 160 или миг 31, стартовый разгон там отличный, можно до 80-100 км накрыть, несколько раз тяжело приложить, эффект как в мариуполе возможен.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:58
    -1
    Таким образом, украинский режим пытается выдавать удары по военным объектам за разрушение Россией гражданской промышленной и социальной инфраструктуры.

    Что удар нанесен, прекрасная новость, а что шумеры будут лаять, и так все известно, эта новость пусть остается за кадром. Не ужно с советского времени, забыли про брехливость соседей и клоунов.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:00
    0
    Неужели красная линия с авдеевского коксохима куда-то пропала?