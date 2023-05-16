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Министр обороны Литвы отчитался о подготовке в стране тысячи украинских военных

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Министр обороны Литвы отчитался о подготовке в стране тысячи украинских военных

К настоящему времени в Литве прошли подготовку более тысячи военнослужащих ВСУ. Об этом заявил в социальной сети министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.


По утверждению главы литовского военного ведомства, инструкторы литовской армии подготовили свыше 1000 боевиков для ВСУ. К концу 2023 года планируется продолжить обучение личного состава украинских формирований и обучить еще 1000 украинских военных. Более подробную информацию по подготовке украинских боевиков на литовской территории министр раскрывать не стал.

Отметим, что Литва является одной из наиболее активных сторонниц скорейшего принятия Украины в Североатлантический альянс. Саммит НАТО в июле, кстати, пройдет именно в столице страны Вильнюсе. Несколько дней назад президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО нужно послать Украине четкий сигнал о том, что предпримет все необходимые усилия для интеграции ее в альянс.

С начала специальной военной операции ВС РФ прибалтийские республики, де-факто находящиеся под внешним управлением США и Великобритании, оказывают активную помощь киевскому режиму. Литва, Латвия и Эстония регулярно передают Украине вооружения, военную амуницию, оборудование, осуществляют подготовку боевиков ВСУ на своих территориях, а в составе украинских формирований воюют прибалтийские наемники.

Российское руководство неоднократно отмечало, что подобная политика стран НАТО и Евросоюза способствует лишь дальнейшему затягиванию украинского конфликта, а любое передаваемое Западом вооружение, попадая на украинскую территорию, становится естественной и легитимной целью для российской армии.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Литвы / https://kam.lt
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4 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:04
    0
    При ежедневных потерях ВСУ по 400 голов этих подготовленных прибалтами хватит не более чем на три дня, а потом парадная форма и на парад к бандере и лесным братьям.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:04
    +1
    ВОт почему мы не хотим пригласить добровольцев из КНДР, и нам польза и им бесценный боевой опыт. Я тут слышал, что мол имиджевая составляющая мешает в том числе.Что это, страх в образ дартаньяна не вписаться, который один против 100?
    Шурыгин вот заговорил о второй мобилизации - нужна типа.. Дак любому понятно что с нашими 300 тыс живущее на подсосе хохлятское мясо не перемолоть. Удивлялся нашим политикам-стратегам, которые говорили с осени - больше не надо. Не надо, если по миру еще столько же собрать хотя бы.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:08
      0
      Тоже об этом спрашивал, в дальнейшем можно создать в бывшей западной части Окраины корейские поселения-колхозы, народ трудолюбивый и постоять за себя сможет если что, опять же нам буферная зона с пшеками не помешает.
  3. Ella34
    Ella34 Сегодня, 15:05
    0
    Они кроме как обучать ничего и не умеют.