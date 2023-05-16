Министр обороны Литвы отчитался о подготовке в стране тысячи украинских военных

К настоящему времени в Литве прошли подготовку более тысячи военнослужащих ВСУ. Об этом заявил в социальной сети министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.По утверждению главы литовского военного ведомства, инструкторы литовской армии подготовили свыше 1000 боевиков для ВСУ. К концу 2023 года планируется продолжить обучение личного состава украинских формирований и обучить еще 1000 украинских военных. Более подробную информацию по подготовке украинских боевиков на литовской территории министр раскрывать не стал.Отметим, что Литва является одной из наиболее активных сторонниц скорейшего принятия Украины в Североатлантический альянс. Саммит НАТО в июле, кстати, пройдет именно в столице страны Вильнюсе. Несколько дней назад президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО нужно послать Украине четкий сигнал о том, что предпримет все необходимые усилия для интеграции ее в альянс.С начала специальной военной операции ВС РФ прибалтийские республики, де-факто находящиеся под внешним управлением США и Великобритании, оказывают активную помощь киевскому режиму. Литва, Латвия и Эстония регулярно передают Украине вооружения, военную амуницию, оборудование, осуществляют подготовку боевиков ВСУ на своих территориях, а в составе украинских формирований воюют прибалтийские наемники.Российское руководство неоднократно отмечало, что подобная политика стран НАТО и Евросоюза способствует лишь дальнейшему затягиванию украинского конфликта, а любое передаваемое Западом вооружение, попадая на украинскую территорию, становится естественной и легитимной целью для российской армии.