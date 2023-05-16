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Минэнерго Украины: В стране критически низкий запас топлива

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Минэнерго Украины: В стране критически низкий запас топлива

То, что Украина утратила свой суверенитет, и ее существование в качестве государства сегодня во многом зависит от Запада, ни у кого сомнений не вызывает.


Между тем появляется все больше фактов, указывающих на гигантские масштабы той самой зависимости.

Не секрет, что вести боевые действия против ВС РФ украинская армия может продолжать лишь при условии непрерывных поставок Западом вооружения. Кроме того, и бюджет Украины наполняется исключительно за счет кредитов и траншей, которые «любезно» предоставляют США и их союзники в обмен на то самое продолжение войны с Россией.

Впрочем, и это еще не все. Согласно заявлению заместителя главы Минэнерго Украины Николая Колесника, в стране наблюдается критически низкий запас топлива. В случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов с Запада, собственных запасов Украине хватит максимум на месяц.

В то же время, как выразился чиновник, вышеупомянутый объем не должен быть ниже 90 дней среднесуточного чистого импорта. Таким образом, с его слов, сейчас всё держится на поставках с Запада.

Выходит, что в случае малейшего сбоя поставок и при условии эффективной работы ВС РФ по уничтожению резервуаров с топливом на территории нашей «западной соседки», о широко разрекламированном контрнаступлении ВСУ можно будет попросту забыть.

Однако еще более пагубными для Киева будут экономические последствия. Топливо на Украине сегодня и без того недешевое – в среднем 44 гривны за литр (94 российских рубля по текущему курсу).
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:17
    0
    Минэнерго Украины: В стране критически низкий запас топлива
    . Вопрос один... у них есть топливо для танков или нет? Есть топливо для военной техники?
    1. Mishka78
      Mishka78 Вчера, 17:24
      +7
      Цитата: rocket757
      у них есть топливо для танков или нет?

      Там "наш" Лукойл старается, поставляет со своих НПЗ в Болгарии и Румынии. И все об этом прекрасно осведомлены. У нас же странная военная операция проходит..
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 17:34
        0
        Ну можно попросить Лукойл как-то отслеживать куда бензин с солярой идут, маячки в бензин как-то класть. А потом туда герань. И лукойл при деньгах, и конашенкову есть чем отчитаться, и видосы в телеге яркие, и куры без палива, в общем все счастливы. Ну почти
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 18:15
          -1
          Цитата: alexoff
          Ну можно попросить Лукойл как-то отслеживать куда бензин с солярой идут, маячки в бензин как-то класть. А потом туда герань.

          Герань и не одна, должна прилетать и не одна на Кременчугский НПЗ и каждый день, а также на составы с нефтепродуктам. Бронетехника встанет, средства передвижения замрут. Сколько российских солдат не погибнет.
      2. topol717
        topol717 Вчера, 21:47
        0
        Цитата: Mishka78
        Там "наш" Лукойл старается, поставляет со своих НПЗ в Болгарии и Румынии. И все об этом прекрасно осведомлены. У нас же странная военная операция проходит..
        Тут у нас Финны из фортум решил свои права покачать, это будем делать, это нет, вам сказать результат или гуглом воспользуетесь? Тоже самое будет если Лукоил начнет качать права в Болгарии. Кстати в Италии уже не качает.
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 17:29
      -1
      Удивляет как при возможностях ВКС России, у этой Украины вообще еще есть топливо ???????? Неужели трудно сжечь все топливохранилища, пусть на волах в контнаступ идут.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 19:18
        0
        Просто кременчугский НПЗ формально должен принадлежать татнефти, хоть и был рейдерами Коломойского отжат. Вот они против ликвидации
        1. topol717
          topol717 Вчера, 21:50
          0
          Цитата: alexoff
          Просто кременчугский НПЗ формально должен принадлежать татнефти, хоть и был рейдерами Коломойского отжат. Вот они против ликвидации

          Не надо Пи..ликать. наш МО никого не спрашивает куда наносить удары. Тем более какую то там Татнефть, я бы еще поверил в Роснефть, или Газпром нефть.
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 21:57
            0
            Татнефть раз в 20 богаче Тольяттиазота, которому аммиакопровод нужен. А за аммиакопровод наше МО сильно переживает
      2. topol717
        topol717 Вчера, 21:52
        0
        1 ЖД цистерна это 60 тонн топлива. можно заправить 120 танков и других бронемашин.
        10 ЖД цистерн ну это вообще мелочь как вы понимаете, позволяет заправить 1200 танков.
        Дальше математику будем приводить? или сначала будем думать?
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:55
      +2
      У них нет,есть у натовцев.Причем,в неограниченном количестве.И они дадут,сколько потребуется
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 17:20
    0
    Топлива у Украины вообще НЕ ДОЛЖНО быть.
    То что поставки не заблокированы это недоработка ответственных лиц в России.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 21:54
      0
      Расскажите каким образом заблокировать поставки нефтепродуктов?
      Только не надо банальностей все взорвать. Я реально, куда стрелять, каким оружием и самое главное в какое время. И сколько тонн топлива 1й ракетой сможете поджечь?
  3. DenD
    DenD Вчера, 17:20
    0
    Важна не цена топлива, а его наличие в резервуарах-хранилищах. А так как, быстро их построить не получится, нужно сделать упор на их уничтожение. Вынос объектов электроснабжения, конечно хорошо, но вот лишить мобильности войска, мне кажется немного важнее.
  4. Пензяк
    Пензяк Вчера, 17:23
    -1
    украинская армия может продолжать лишь при условии непрерывных поставок Западом вооружения. Кроме того, и бюджет Украины наполняется исключительно за счет кредитов и траншей, которые «любезно» предоставляют США и их союзники.
    Сбылась вековая мечта свидомых рагулей - пожить на халяву. Но расплата будет, и очень скорой и неподъемной.
  5. Radikal
    Radikal Вчера, 17:27
    +5
    Цитата: Ulan.1812
    Топлива у Украины вообще НЕ ДОЛЖНО быть.
    То что поставки не заблокированы это недоработка ответственных лиц в России.

    Недоработка? Вообще-то это по-другому называется... . sad
  6. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:39
    +4
    Ну тут от наших главнюков краем промелькнуло об сушествовании реальных гарантий от москвы украине, топливо, мосты банковая это видимо оно самое.
    Техника ездит на горючке, горючка в топливохранилищах, они стационарны известны и не убегут, казалось бы-снеси их и техника встанет на 90% ибо бензовозов тупо в европе столько нет свободных чтоб с колес страну размером с францию топликом снабжать. На этом сопротивление салорейха уже закончилось бы. Но нет, играем в странные игры.
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 17:42
    0
    Собственно Украина нас учит что надо делать.
    Они всегда атакуют нефтебазы и хранилища, потому как считают что у нас ситуация как у них и соответственно бьют по больному месту, в их понимании.
    А если мы начнём поджигать из запасы, им станет совсем плохо.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:17
      0
      Цитата: Аркадий007
      А если мы начнём поджигать из запасы, им станет совсем плохо.

      Что нужно было делать с первого дня войны.
  8. solar
    solar Вчера, 18:39
    +1
    в стране наблюдается критически низкий запас топлива

    уровень состояния с топливом легко проверяется по изменению его цены в свободной продаже

    https://auto.ria.com/toplivo/
    На ВО тоже так могли посмотреть, но тогда бы статьи не получилось.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 18:54
      -1
      Цитата: solar
      уровень состояния с топливом легко проверяется по изменению его цены в свободной продаже

      И снова - "у шумер все-все в порядке". Вы неподражаемы good laughing

      Ваш график можно объяснить многими разными способами, вот вам только один: посевная отменилась, промка стои́т. Кому то топливо нужно? Что должно быть с его, топлива, ценой? С трех раз угадайте.
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 20:30
    0
    Хватит врать, всё у них в порядке. Как пишет независимая газета:" Украинские танки заправляются российским дизелем через Индию и Болгарию".