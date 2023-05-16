Минэнерго Украины: В стране критически низкий запас топлива

То, что Украина утратила свой суверенитет, и ее существование в качестве государства сегодня во многом зависит от Запада, ни у кого сомнений не вызывает.Между тем появляется все больше фактов, указывающих на гигантские масштабы той самой зависимости.Не секрет, что вести боевые действия против ВС РФ украинская армия может продолжать лишь при условии непрерывных поставок Западом вооружения. Кроме того, и бюджет Украины наполняется исключительно за счет кредитов и траншей, которые «любезно» предоставляют США и их союзники в обмен на то самое продолжение войны с Россией.Впрочем, и это еще не все. Согласно заявлению заместителя главы Минэнерго Украины Николая Колесника, в стране наблюдается критически низкий запас топлива. В случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов с Запада, собственных запасов Украине хватит максимум на месяц.В то же время, как выразился чиновник, вышеупомянутый объем не должен быть ниже 90 дней среднесуточного чистого импорта. Таким образом, с его слов, сейчас всё держится на поставках с Запада.Выходит, что в случае малейшего сбоя поставок и при условии эффективной работы ВС РФ по уничтожению резервуаров с топливом на территории нашей «западной соседки», о широко разрекламированном контрнаступлении ВСУ можно будет попросту забыть.Однако еще более пагубными для Киева будут экономические последствия. Топливо на Украине сегодня и без того недешевое – в среднем 44 гривны за литр (94 российских рубля по текущему курсу).